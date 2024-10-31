Возможности SQLite в MQL5: Пример интерактивной панели с торговой статистикой в разрезе символов и магиков

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Введение

MQL5.com — это ресурс, предлагающий пользователям широкий доступ к разнообразной справочной и учебной информации в сфере алготрейдинга. Несмотря на обширную базу данных и возможности, некоторые пользователи всё же испытывают затруднения с нахождением конкретных решений или адаптацией примеров под свои нужды. На такие случаи ресурс предоставляет возможность взаимодействия с сообществом через форум, где можно получить полезные советы или даже готовые решения.



Настоящая статья направлена на демонстрацию и решение одной из типичных задач — создания информационной панели для отображения торговой истории и статистики на аккаунте. Мы рассмотрим процесс разработки данной панели, опираясь исключительно на существующие материалы с mql5.com, что интересно не только практическим решением, но и как пример применения обучающих и справочных материалов в реальных условиях.

Ставим задачу

Требуется создать информационную панель, где по запросу можно будет отображать информацию о торговой истории на счёте и торговую статистику в разрезе символов и магиков (экспертов, торгующих на счёте). Также необходимо отображать и полную торговую статистику по счёту. Торговая история должна быть отсортирована по времени проведённых трейдов. Статистика торговли по символам и магикам должна быть отсортирована по чистой прибыли (Net Profit).

Тип программы сделаем — Индикатор. Никаких данных в буферы выводить не будем. То есть это будет безбуферный индикатор, основным рабочим пространством которого будет графическая панель. Панель будет визуально разделена на две области — слева будем выводить списки всех символов и магиков, на которых велась торговля на счёте, а справа будем выводить либо таблицы статистики по символам и магикам в виде списка, либо итоговую статистику по какому-либо одному выбранному символу или магику, либо полностью по торговле на счёте. Управлять выводом тех или иных списков будем при помощи кнопок на панели, либо по щелчку на строке со статистикой по символу/магику в таблице на правой стороне панели.

В статье "Делаем информационную панель для отображения данных в индикаторах и советниках" мы возьмем информационную панель.

Статья "SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5" поможет нам получить статистику по счёту и в разрезе символов и магиков (торговых стратегий).





Информационная панель

С момента первой публикации статьи о создании информационной панели, её код претерпел некоторые изменения и доработки. Подробно расписывать все сделанные в коде изменения не входит в планы и задачи данной статьи. Поэтому просто сделаем краткий обзор изменений. А поглядеть, что и как именно было доработано, можно, скачав первую версию панели из указанной статьи и сравнив с кодом этой же панели, прилагаемым к статье.

Была проведена работа над ошибками, устранены ошибки позиционирования и отображения панели в некоторых ситуациях при переключении графиков. Теперь к панели можно прикрепить дочерние панели. В частности, из них можно делать кнопки, свернув дочернюю панель и оставив только её шапку, которая и будет служить кнопкой. Были сняты ограничения на позиционирование таблиц внутри панели. Изначально таблица не могла рисоваться за пределами панели — только в области видимости. В некоторых случаях таблицы, рисуемые на панели, должны позиционироваться за пределами видимой области панели. Это необходимо для прокрутки длинных или широких таблиц, списки которых по своим размерам больше размера панели. Таким образом, если разрешить позиционировать начальные координаты таблицы за пределами панели, мы сможем сделать прокрутку таблицы. Именно это мы и будем сегодня делать. Но изменять классы панели и её таблиц мы не будем (хотя так правильнее в смысле дальнейшего использования доработанного класса панели) для того, чтобы можно было наглядно показать, что, имея не совсем подходящие по функционалу примеры, при правильном подходе всегда можно довести функциональность до нужного результата.

Посмотрим вкратце, что было доработано в коде классов таблиц и панели.

В класс ячейки таблицы добавлена переменная для хранения текста ячейки и методы для работы с этой переменной:

class CTableCell : public CObject { private : int m_row; int m_col; int m_x; int m_y; string m_text; public : void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetColumn( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetX( const uint x) { this .m_x=( int )x; } void SetY( const uint y) { this .m_y=( int )y; } void SetXY( const uint x, const uint y) { this .m_x=( int )x; this .m_y=( int )y; } void SetText( const string text) { this .m_text=text; } int Row( void ) const { return this .m_row; } int Column( void ) const { return this .m_col; } int X( void ) const { return this .m_x; } int Y( void ) const { return this .m_y; } string Text( void ) const { return this .m_text; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableCell *compared=node; return ( this .Column()>compared.Column() ? 1 : this .Column()<compared.Column() ? - 1 : 0 ); } CTableCell( const int row, const int column) : m_row(row),m_col(column){} ~CTableCell( void ){} };

В классе данных таблиц теперь идентификатор может иметь отрицательное значение, равно как и координаты таблицы могут быть отрицательными. Добавлен метод установки идентификатора таблицы:

class CTableData : public CObject { private : CArrayObj m_list_rows; int m_id; int m_x1; int m_y1; int m_x2; int m_y2; int m_w; int m_h; string m_name; public : void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetName( const string name) { this .m_name=name; } int ID( void ) const { return this .m_id; } string Name( void ) const { return this .m_name; } void SetX1( const int x1) { this .m_x1=x1; } void SetX2( const int x2) { this .m_x2=x2; } void SetY1( const int y1) { this .m_y1=y1; } void SetY2( const int y2) { this .m_y2=y2; } void SetCoords( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .SetX1(x1); this .SetY1(y1); this .SetX2(x2); this .SetY2(y2); }

Добавлен конструктор по умолчанию:

CTableData( void ) : m_id(- 1 ) { this .m_list_rows.Clear(); this .m_name= "" ; } CTableData( const uint id) : m_id(( int )id) { this .m_list_rows.Clear(); this .m_name= "" ; } ~CTableData( void ) { this .m_list_rows.Clear(); }

Конструктор по умолчанию позволит объявить объект класса без создания посредством оператора new, а значения координат с типом int позволят устанавливать начальные координаты таблиц за пределами окна панели.

В классе объекта панели объявлены новые переменные:

class CDashboard : public CObject { private : CTableData m_table_tmp; CCanvas m_canvas; CCanvas m_workspace; CArrayObj m_list_table; CArrayObj m_list_obj; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program_type; ENUM_MOUSE_STATE m_mouse_state; uint m_id; long m_chart_id; int m_chart_w; int m_chart_h; int m_x; int m_y; int m_w; int m_h; int m_x_dock; int m_y_dock; int m_diff_x; int m_diff_y; bool m_header; bool m_butt_close; bool m_butt_minimize; bool m_butt_pin; bool m_wider_wnd; bool m_higher_wnd; bool m_movable; int m_header_h; int m_wnd; int m_title_x_shift; int m_title_y_shift; uchar m_header_alpha; uchar m_header_alpha_c; color m_header_back_color; color m_header_back_color_c; color m_header_fore_color; color m_header_fore_color_c; color m_header_border_color; color m_header_border_color_c; color m_butt_close_back_color; color m_butt_close_back_color_c; color m_butt_close_fore_color; color m_butt_close_fore_color_c; color m_butt_min_back_color; color m_butt_min_back_color_c; color m_butt_min_fore_color; color m_butt_min_fore_color_c; color m_butt_pin_back_color; color m_butt_pin_back_color_c; color m_butt_pin_fore_color; color m_butt_pin_fore_color_c; uchar m_alpha; uchar m_alpha_c; uchar m_fore_alpha; uchar m_fore_alpha_c; color m_back_color; color m_back_color_c; color m_fore_color; color m_fore_color_c; color m_border_color; color m_border_color_c; string m_title; string m_title_font; int m_title_font_size; string m_font; int m_font_size; bool m_minimized; string m_program_name; string m_name_gv_x; string m_name_gv_y; string m_name_gv_m; string m_name_gv_u; string m_filename_bg; string m_filename_ws; uint m_array_wpx[]; uint m_array_ppx[]; int m_mouse_diff_x; int m_mouse_diff_y; bool m_slave; string m_name;

Так как теперь к родительской панели можно привязывать дочерние, то некоторые методы работы с панелью перенесены из защищённой секции в публичную — к этим методам необходим доступ извне, и добавлены новые методы:

public : long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int SubWindow( void ) const { return this .m_wnd; } void Collapse( void ); void Expand( void ); void Hide( const bool redraw= false ); void Show( const bool redraw= false ); void BringToTop( void ); bool IsHidden( void ); void SetHeaderNewColors( const color new_bg_color= clrNONE , const color title_new_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ) { this .m_header_back_color=(new_bg_color== clrNONE ? this .m_header_back_color : new_bg_color); this .m_header_back_color_c= this .m_header_back_color; this .m_header_fore_color=(title_new_color== clrNONE ? this .m_header_fore_color : title_new_color); this .m_header_fore_color_c= this .m_header_fore_color; this .m_header_alpha= uchar (new_alpha== USHORT_MAX ? this .m_header_alpha : (new_alpha> 255 ? 255 : new_alpha)); this .m_header_alpha_c= this .m_header_alpha; } void SetHeaderNewParams( const string title, const color new_bg_color, const color title_new_color, const ushort new_alpha= USHORT_MAX , const int title_x_shift= 0 , const int title_y_shift= 0 , const string font_name= "Calibri" , const int font_size= 8 , const uint font_flags= 0 ) { this .SetHeaderFontParams(font_name, font_size, font_flags); this .SetTitleShift(title_x_shift,title_y_shift); this .SetHeaderNewColors(new_bg_color,title_new_color,new_alpha); this .RedrawHeaderArea(new_bg_color, title, title_new_color, new_alpha); } bool SetWidth( const int width, const bool redraw= false ); bool SetHeight( const int height, const bool redraw= false ); void View( const string title) { this .Draw(title); } CCanvas *Canvas( void ) { return & this .m_canvas; } CCanvas *Workspace( void ) { return & this .m_workspace; } uint ID( void ) const { return this .m_id; } int CoordX( void ) const { return this .m_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_y; } int Width( void ) const { return this .m_w; } int Height( void ) const { return this .m_h; } int CoordDiffX( void ) const { return this .m_diff_x; } int CoordDiffY( void ) const { return this .m_diff_y; } void SetCoordDiffX( const int diff_x) { this .m_diff_x=diff_x; } void SetCoordDiffY( const int diff_y) { this .m_diff_y=diff_y; } void SetTitleXShift( const int shift) { this .m_title_x_shift=shift; } void SetTitleYShift( const int shift) { this .m_title_y_shift=shift; } void SetTitleShift( const int x_shift, const int y_shift) { if ( this .m_title_x_shift!=x_shift) this .m_title_x_shift=x_shift; if ( this .m_title_y_shift!=y_shift) this .m_title_y_shift=y_shift; } int TextWidth( const string text) { return this .m_workspace.TextWidth(text); } int TextHeight( const string text) { return this .m_workspace.TextHeight(text); } void TextSize( const string text, int &width, int &height) { this .m_workspace.TextSize(text,width,height); } void SetPanelHeaderOn( const bool redraw= false ); void SetPanelHeaderOff( const bool redraw= false ); void SetButtonCloseOn( const bool redraw= false ); void SetButtonCloseOff( const bool redraw= false ); void SetButtonMinimizeOn( const bool redraw= false ); void SetButtonMinimizeOff( const bool redraw= false ); void SetButtonPinOn( const bool redraw= false ); void SetButtonPinOff( const bool redraw= false ); bool SetCoords( const int x, const int y); bool SetSizes( const int w, const int h, const bool update= false ); bool SetParams( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= false ); void SetHeaderTransparency( const uchar value); void SetTransparency( const uchar value); void SetFontParams( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 ); void SetHeaderFontParams( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 ); string FontParams( int &size, uint &flags, uint &angle); string FontHeaderParams( int &size, uint &flags, uint &angle); string FontName( void ) const { return this .m_workspace.FontNameGet(); } int FontSize( void ) const { return this .m_workspace.FontSizeGet(); } uint FontFlags( void ) const { return this .m_workspace.FontFlagsGet(); } string FontHeaderName( void ) const { return this .m_canvas.FontNameGet(); } int FontHeaderSize( void ) const { return this .m_canvas.FontSizeGet(); } uint FontHeaderFlags( void ) const { return this .m_canvas.FontFlagsGet(); } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; } void DrawText( const string text, const int x, const int y, const color clr= clrNONE , const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ); void DrawRectangleFill( const int x, const int y, const int width, const int height, const color clr, const uchar alpha); bool CreateNewTable( const int id= WRONG_VALUE ); CTableData *GetTable( const uint id); CTableData *GetTable( const string name); int TableTotal( void ) const { return this .m_list_table.Total(); } bool TableIsExist( const uint id); bool TableIsExist( const string name); void DrawGrid( const uint table_id, const int x, const int y, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void DrawGridAutoFill( const uint table_id, const uint border, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void Clear( void ) { this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( this .m_back_color, this .m_alpha)); this .DrawFrame(); this .m_workspace.Erase( 0x00FFFFFF ); } void GridPrint( const uint table_id, const uint tabulation= 0 ) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); if (table== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get table object with id %lu" , __FUNCTION__ ,table_id); return ; } table. Print (tabulation); } void CellXY( const uint table_id, const uint row, const uint column, int &x, int &y) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); if (table== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get table object with id %lu" , __FUNCTION__ ,table_id); return ; } table.CellXY(row,column,x,y); } int CellX( const uint table_id, const uint row, const uint column) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); if (table== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get table object with id %lu" , __FUNCTION__ ,table_id); return WRONG_VALUE ; } return table.CellX(row,column); } int CellY( const uint table_id, const uint row, const uint column) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); if (table== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get table object with id %lu" , __FUNCTION__ ,table_id); return WRONG_VALUE ; } return table.CellY(row,column); } void TableCoords( const uint table_id, int &x1, int &y1, int &x2, int &y2) { x1=y1=x2=y2= WRONG_VALUE ; CTableData *table= this .GetTable(table_id); if (table== NULL ) return ; x1=table.X1(); y1=table.Y1(); x2=table.X2(); y2=table.Y2(); } int TableX1( const uint table_id) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); return (table!= NULL ? table.X1() : WRONG_VALUE ); } int TableY1( const uint table_id) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); return (table!= NULL ? table.Y1() : WRONG_VALUE ); } int TableX2( const uint table_id) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); return (table!= NULL ? table.X2() : WRONG_VALUE ); } int TableY2( const uint table_id) { CTableData *table= this .GetTable(table_id); return (table!= NULL ? table.Y2() : WRONG_VALUE ); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDashboard *obj=node; return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); } CDashboard *InsertNewPanel( const uint id, const int x, const int y, const int w, const int h) { CDashboard *obj= new CDashboard(id, this .CoordX()+x, this .CoordY()+y, w, (h> 20 ? h : 21 )); if (obj== NULL ) return NULL ; int diff_x=obj.CoordX()- this .CoordX(); int diff_y=obj.CoordY()- this .CoordY(); this .m_list_obj.Sort(); if ( this .m_list_obj.Search(obj)== 0 || ! this .m_list_obj.Add(obj)) { delete obj; return NULL ; } obj.SetCoordDiffX(diff_x); obj.SetCoordDiffY(diff_y); obj.SetAsSlave(); return obj; } CDashboard *GetPanel( const uint id) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_obj.Total();i++) { CDashboard *obj= this .m_list_obj.At(i); if (obj!= NULL && obj.ID()==id) return obj; } return NULL ; } CDashboard *GetPanel( const string name) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_obj.Total();i++) { CDashboard *obj= this .m_list_obj.At(i); if (obj!= NULL && obj.Name()==name) return obj; } return NULL ; } void SetAsSlave( void ) { this .m_slave= true ; this .m_movable= false ; } bool IsSlave( void ) const { return this .m_slave; } bool IsOwnObject( const string object_name) const { string bmp=:: ObjectGetString ( this .m_chart_id,object_name, OBJPROP_BMPFILE ); return (:: StringFind (bmp, this .m_program_name+ ".ex5::" )> WRONG_VALUE ); } void SetName( const string name) { this .m_name=name; } string Name( void ) const { return this .m_name; } string HeaderTitle( void ) const { return this .m_title; }

Все новые методы и произведённые доработки позволяют теперь прикреплять к родительской панели дочерние и использовать их как самостоятельные объекты, но зависимые от своего родителя. Теперь можно создавать прокручиваемые таблицы в случае, если их размер больше размера самой панели. Раньше таблицы могли быть только размером, меньшим, чем сама панель. Функционала прокрутки таблиц в классе панели нет — его мы организуем прямо из главной программы. Впоследствии, при необходимости, такой функционал будет добавлен к классу панели и её таблиц. Но на данный момент такой потребности нет.

Естественно, здесь мы рассмотрели только малую часть внесённых изменений в класс панели и её таблиц — только объявленные методы. Доработки вносились постепенно в достаточно обширную часть кода на протяжении времени, прошедшего с момента первой публикации. При желании всегда можно скачать первую версию панели из статьи её описания и сравнить с версией, представленной в этой статье. Файл информационной панели должен быть расположен в каталоге этого проекта: \MQL5\Indicators\StatisticsBy\Dashboard\Dashboard.mqh.





Функции для работы с базой данных

С базами данных я работал совсем давно и совсем немного, при этом это был совместный проект для игровой индустрии на C#, где БД занимался другой человек, а я лишь использовал предоставленный коннектор для подключения БД к проекту. Поэтому здесь пришлось вооружиться справочными материалами и статьями на ресурсе mql5.com. Начав изучать статью "SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5", сразу увидел отсылки с документации, в первую же очередь к функции DatabasePrepare(). А там есть пример, в котором создаётся таблица сделок, а на её основе — таблица трейдов. Это же одно из того, что нам нужно! Вооружаемся терпением и изучаем пример и его функции.

Сначала видим две структуры для хранения данных сделок и трейдов:

struct Deal { ulong ticket; long order_ticket; long position_ticket; datetime time; char type; char entry; string symbol; double volume; double price; double profit; double swap; double commission; long magic; char reason; }; struct Trade { datetime time_in; ulong ticket; char type; double volume; string symbol; double price_in; datetime time_out; double price_out; double commission; double swap; double profit; };

Далее разбираем логику:

void OnStart () { string filename= IntegerToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))+ "_trades.sqlite" ; int db= DatabaseOpen (filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON ); if (db== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " open failed with code " , GetLastError ()); return ; } if (!CreateTableDeals(db)) { DatabaseClose (db); return ; } datetime from_date= 0 ; datetime to_date= TimeCurrent (); HistorySelect (from_date, to_date); int deals_total= HistoryDealsTotal (); PrintFormat ( "Торговая история насчитывает сделок: %d " , deals_total); if (!InsertDeals(db)) return ; Deal deals[], deal; ArrayResize (deals, 10 ); int request= DatabasePrepare (db, "SELECT * FROM DEALS" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } int i; for (i= 0 ; DatabaseReadBind (request, deal); i++) { if (i>= 10 ) break ; deals[i].ticket=deal.ticket; deals[i].order_ticket=deal.order_ticket; deals[i].position_ticket=deal.position_ticket; deals[i].time=deal.time; deals[i].type=deal.type; deals[i].entry=deal.entry; deals[i].symbol=deal.symbol; deals[i].volume=deal.volume; deals[i].price=deal.price; deals[i].profit=deal.profit; deals[i].swap=deal.swap; deals[i].commission=deal.commission; deals[i].magic=deal.magic; deals[i].reason=deal.reason; } if (i> 0 ) { ArrayResize (deals, i); PrintFormat ( "Первые %d сделок:" , i); ArrayPrint (deals); } DatabaseFinalize (request); if (( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )!= ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { DatabaseClose (db); return ; } if (!CreateTableTrades(db)) { DatabaseClose (db); return ; } ulong start= GetMicrosecondCount (); if ( DatabaseTableExists (db, "DEALS" )) if (! DatabaseExecute (db, "INSERT INTO TRADES(TIME_IN,TICKET,TYPE,VOLUME,SYMBOL,PRICE_IN,TIME_OUT,PRICE_OUT,COMMISSION,SWAP,PROFIT) " "SELECT " " d1.time as time_in," " d1.position_id as ticket," " d1.type as type," " d1.volume as volume," " d1.symbol as symbol," " d1.price as price_in," " d2.time as time_out," " d2.price as price_out," " d1.commission+d2.commission as commission," " d2.swap as swap," " d2.profit as profit " "FROM DEALS d1 " "INNER JOIN DEALS d2 ON d1.position_id=d2.position_id " "WHERE d1.entry=0 AND d2.entry=1" )) { Print ( "DB: fillng the TRADES table failed with code " , GetLastError ()); return ; } ulong transaction_time= GetMicrosecondCount ()-start; Trade trades[], trade; ArrayResize (trades, 10 ); request= DatabasePrepare (db, "SELECT * FROM TRADES" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } for (i= 0 ; DatabaseReadBind (request, trade); i++) { if (i>= 10 ) break ; trades[i].time_in=trade.time_in; trades[i].ticket=trade.ticket; trades[i].type=trade.type; trades[i].volume=trade.volume; trades[i].symbol=trade.symbol; trades[i].price_in=trade.price_in; trades[i].time_out=trade.time_out; trades[i].price_out=trade.price_out; trades[i].commission=trade.commission; trades[i].swap=trade.swap; trades[i].profit=trade.profit; } if (i> 0 ) { ArrayResize (trades, i); PrintFormat ( "\r

Первые %d трейдов:" , i); ArrayPrint (trades); PrintFormat ( "Заполнение таблицы TRADES заняло %.2f миллисекунд" , double (transaction_time)/ 1000 ); } DatabaseFinalize (request); DatabaseClose (db); }

Создаётся база данных, создаётся в БД таблица сделок, запрашивается история сделок, и сделки вносятся в созданную таблицу, проверяется тип счёта. Должен быть хедж, так как для неттинга просто так, на основании одних сделок, торговую историю не создать, создаётся таблица трейдов на основе таблицы сделок, и в таблицу трейдов заносятся данные трейдов на основе данных таблицы сделок.

Представленный скрипт ещё выводит на печать первые десять сделок и первые десять трейдов из созданных таблиц. Нам это не нужно.

Исходя из логики, нам нужно создать несколько функций на основе тех, что представлены в примере, и из строк кода в теле скрипта примера:

bool CreateTableDeals( int database) { if (!DeleteTable(database, "DEALS" )) { return ( false ); } if (! DatabaseTableExists (database, "DEALS" )) if (! DatabaseExecute (database, "CREATE TABLE DEALS(" "ID INT KEY NOT NULL," "ORDER_ID INT NOT NULL," "POSITION_ID INT NOT NULL," "TIME INT NOT NULL," "TYPE INT NOT NULL," "ENTRY INT NOT NULL," "SYMBOL CHAR(10)," "VOLUME REAL," "PRICE REAL," "PROFIT REAL," "SWAP REAL," "COMMISSION REAL," "MAGIC INT," "REASON INT );" )) { Print ( "DB: create the DEALS table failed with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } bool DeleteTable( int database, string table_name) { if (! DatabaseExecute (database, "DROP TABLE IF EXISTS " +table_name)) { Print ( "Failed to drop the DEALS table with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } bool InsertDeals( int database) { ulong deal_ticket; long order_ticket; long position_ticket; datetime time; long type ; long entry ; string symbol; double volume; double price; double profit; double swap; double commission; long magic; long reason; bool failed= false ; int deals= HistoryDealsTotal (); DatabaseTransactionBegin (database); for ( int i= 0 ; i<deals; i++) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); order_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ORDER ); position_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); time= ( datetime ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); type= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); entry= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); volume= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); price= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PRICE ); profit= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); swap= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); commission= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); magic= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); reason= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_REASON ); string request_text= StringFormat ( "INSERT INTO DEALS (ID,ORDER_ID,POSITION_ID,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION,MAGIC,REASON)" "VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d)" , deal_ticket, order_ticket, position_ticket, time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic, reason); if (! DatabaseExecute (database, request_text)) { PrintFormat ( "%s: failed to insert deal #%d with code %d" , __FUNCTION__ , deal_ticket, GetLastError ()); PrintFormat ( "i=%d: deal #%d %s" , i, deal_ticket, symbol); failed= true ; break ; } } if (failed) { DatabaseTransactionRollback (database); PrintFormat ( "%s: DatabaseExecute() failed with code %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return ( false ); } DatabaseTransactionCommit (database); return ( true ); } bool CreateTableTrades( int database) { if (!DeleteTable(database, "TRADES" )) return ( false ); if (! DatabaseTableExists (database, "TRADES" )) if (! DatabaseExecute (database, "CREATE TABLE TRADES(" "TIME_IN INT NOT NULL," "TICKET INT NOT NULL," "TYPE INT NOT NULL," "VOLUME REAL," "SYMBOL CHAR(10)," "PRICE_IN REAL," "TIME_OUT INT NOT NULL," "PRICE_OUT REAL," "COMMISSION REAL," "SWAP REAL," "PROFIT REAL);" )) { Print ( "DB: create the TRADES table failed with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Кроме тех полей структур и таблиц, что представлены в примере, нам нужно ещё поле, в котором будет храниться номер счёта — это потребуется для создания таблицы статистики по торговле на счёте. Иными словами — полной статистики торговли.

А как же нам сделать таблицы статистики? Ладно, читаем далее статью и находим! Вот именно то, что нам и нужно:

Анализ портфеля в разрезе стратегий В вышеприведенных результатах работы скрипта из DatabasePrepare видно, что торговля ведется на нескольких валютных парах. Но кроме того, там же мы видим в столбце [magic] значения от 100 до 600. Это значит, что на торговом счёте ведут торговлю несколько стратегий, каждая из которых имеет свой собственный Magic Number для идентификации своих сделок. С помощью SQL-запроса мы можем сделать анализ торговли в разрезе значений magic: request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT MAGIC ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY MAGIC " " ) as r" ); Результат: Trade statistics by Magic Number [magic] [trades] [gross_profit] [gross_loss] [total_commission] [total_swap] [total_profit] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor] [ 0 ] 100 242 2584.80000 - 2110.00000 - 33.36000 - 93.53000 474.80000 347.91000 143 99 1.96198 59.09091 40.90909 18.07552 - 21.31313 1.22502 [ 1 ] 200 254 3021.92000 - 2834.50000 - 29.45000 - 98.22000 187.42000 59.75000 140 114 0.73787 55.11811 44.88189 21.58514 - 24.86404 1.06612 [ 2 ] 300 250 2489.08000 - 2381.57000 - 34.37000 - 96.58000 107.51000 - 23.44000 134 116 0.43004 53.60000 46.40000 18.57522 - 20.53078 1.04514 [ 3 ] 400 224 1272.50000 - 1283.00000 - 24.43000 - 64.80000 - 10.50000 - 99.73000 131 93 - 0.04687 58.48214 41.51786 9.71374 - 13.79570 0.99182 [ 4 ] 500 198 1141.23000 - 1051.91000 - 27.66000 - 63.36000 89.32000 - 1.70000 116 82 0.45111 58.58586 41.41414 9.83819 - 12.82817 1.08491 [ 5 ] 600 214 1317.10000 - 1396.03000 - 34.12000 - 68.48000 - 78.93000 - 181.53000 116 98 - 0.36883 54.20561 45.79439 11.35431 - 14.24520 0.94346 Мы видим, что 4 из 6 стратегий показали прибыль. И для каждой из стратегий мы получили статистические показатели: trades — количество трейдов по стратегии,

gross_profit — общая прибыль по стратегии (сумма всех положительных значений profit ),

), gross_loss — общий убыток по стратегии (сумма всех отрицательных значений profit ),



), total_commission — сумма всех комиссий по трейдам стратегии,

total_swap — сумма всех свопов по трейдам стратегии,

total_profit — сумма gross_profit и gross_loss ,

и , net_profit — сумма ( gross_profit + gross_loss + total_commission + total_swap ),

+ + + ), win_trades — количество трейдов, где profit >0,

>0, loss_trades— количество трейдов, где profit <0,

<0, expected_payoff — матожидание трейда без учета свопов и комисссий = net_profit / trades ,



/ , win_percent — процент выигрышных трейдов,

loss_percent — процент проигрышных трейдов,

average_profit — средний выигрыш = gross_profit / win_trades ,

/ , average_loss — средний проигрыш = gross_loss /loss_trades,

profit_factor — профит фактор = gross_profit/gross_loss.

Данная статистика для вычисления прибыли и убытка не принимает во внимание свопы и комиссии, которые были начислены на позицию. Это позволяет увидеть данные издержки в чистом виде. Может оказаться, что сама стратегия дает небольшую прибыль, но за счет свопов и комиссий оказывается невыгодной.

Анализ сделок по символам

Мы можем провести анализ торговли в разрезе символов. Для этого сделаем такой запрос: int request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT SYMBOL ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY SYMBOL " " ) as r" ); Результат: Trade statistics by Symbol [name] [trades] [gross_profit] [gross_loss] [total_commission] [total_swap] [total_profit] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor] [ 0 ] "AUDUSD" 112 503.20000 - 568.00000 - 8.83000 - 24.64000 - 64.80000 - 98.27000 70 42 - 0.57857 62.50000 37.50000 7.18857 - 13.52381 0.88592 [ 1 ] "EURCHF" 125 607.71000 - 956.85000 - 11.77000 - 45.02000 - 349.14000 - 405.93000 54 71 - 2.79312 43.20000 56.80000 11.25389 - 13.47676 0.63512 [ 2 ] "EURJPY" 127 1078.49000 - 1057.83000 - 10.61000 - 45.76000 20.66000 - 35.71000 64 63 0.16268 50.39370 49.60630 16.85141 - 16.79095 1.01953 [ 3 ] "EURUSD" 233 1685.60000 - 1386.80000 - 41.00000 - 83.76000 298.80000 174.04000 127 106 1.28240 54.50644 45.49356 13.27244 - 13.08302 1.21546 [ 4 ] "GBPCHF" 125 1881.37000 - 1424.72000 - 22.60000 - 51.56000 456.65000 382.49000 80 45 3.65320 64.00000 36.00000 23.51712 - 31.66044 1.32052 [ 5 ] "GBPJPY" 127 1943.43000 - 1776.67000 - 18.84000 - 52.46000 166.76000 95.46000 76 51 1.31307 59.84252 40.15748 25.57145 - 34.83667 1.09386 [ 6 ] "GBPUSD" 121 1668.50000 - 1438.20000 - 7.96000 - 49.93000 230.30000 172.41000 77 44 1.90331 63.63636 36.36364 21.66883 - 32.68636 1.16013 [ 7 ] "USDCAD" 99 405.28000 - 475.47000 - 8.68000 - 31.68000 - 70.19000 - 110.55000 51 48 - 0.70899 51.51515 48.48485 7.94667 - 9.90563 0.85238 [ 8 ] "USDCHF" 206 1588.32000 - 1241.83000 - 17.98000 - 65.92000 346.49000 262.59000 131 75 1.68199 63.59223 36.40777 12.12458 - 16.55773 1.27902 [ 9 ] "USDJPY" 107 464.73000 - 730.64000 - 35.12000 - 34.24000 - 265.91000 - 335.27000 50 57 - 2.48514 46.72897 53.27103 9.29460 - 12.81825 0.63606 Статистика говорит нам, что только на 5 символах из 10 была получена чистая прибыль (net_profit>0), хотя на 6 из 10 профит фактор был положителен (profit_factor>1). Как раз тот случай, когда свопы и комиссии делают стратегию проигрышной на EURJPY.

Читаем статью далее и видим:

Полный исходный код с этими 3 видами запросов вы можете найти в примере к функции DatabaseExecute()

Чудесно! Идём по ссылке в справку и получаем полный код из примера к этой функции:

struct Symbol_Stats { string name; int trades; double gross_profit; double gross_loss; double total_commission; double total_swap; double total_profit; double net_profit; int win_trades; int loss_trades; double expected_payoff; double win_percent; double loss_percent; double average_profit; double average_loss; double profit_factor; }; struct Magic_Stats { long magic; int trades; double gross_profit; double gross_loss; double total_commission; double total_swap; double total_profit; double net_profit; int win_trades; int loss_trades; double expected_payoff; double win_percent; double loss_percent; double average_profit; double average_loss; double profit_factor; }; struct Hour_Stats { char hour_in; int trades; double volume; double gross_profit; double gross_loss; double net_profit; int win_trades; int loss_trades; double expected_payoff; double win_percent; double loss_percent; double average_profit; double average_loss; double profit_factor; }; int ExtDealsTotal= 0 ;; void OnStart () { string filename= IntegerToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))+ "_stats.sqlite" ; int db= DatabaseOpen (filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON ); if (db== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " open failed with code " , GetLastError ()); return ; } if (!CreateTableDeals(db)) { DatabaseClose (db); return ; } PrintFormat ( "Торговая история насчитывает сделок: %d " , ExtDealsTotal); int request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT SYMBOL," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY SYMBOL" " ) as r" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } Symbol_Stats stats[], symbol_stats; ArrayResize (stats, ExtDealsTotal); int i= 0 ; for (; DatabaseReadBind (request, symbol_stats) ; i++) { stats[i].name=symbol_stats.name; stats[i].trades=symbol_stats.trades; stats[i].gross_profit=symbol_stats.gross_profit; stats[i].gross_loss=symbol_stats.gross_loss; stats[i].total_commission=symbol_stats.total_commission; stats[i].total_swap=symbol_stats.total_swap; stats[i].total_profit=symbol_stats.total_profit; stats[i].net_profit=symbol_stats.net_profit; stats[i].win_trades=symbol_stats.win_trades; stats[i].loss_trades=symbol_stats.loss_trades; stats[i].expected_payoff=symbol_stats.expected_payoff; stats[i].win_percent=symbol_stats.win_percent; stats[i].loss_percent=symbol_stats.loss_percent; stats[i].average_profit=symbol_stats.average_profit; stats[i].average_loss=symbol_stats.average_loss; stats[i].profit_factor=symbol_stats.profit_factor; } ArrayResize (stats, i); Print ( "Trade statistics by Symbol" ); ArrayPrint (stats); Print ( "" ); DatabaseFinalize (request); request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT MAGIC," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY MAGIC" " ) as r" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } Magic_Stats EA_stats[], magic_stats; ArrayResize (EA_stats, ExtDealsTotal); i= 0 ; for (; DatabaseReadBind (request, magic_stats) ; i++) { EA_stats[i].magic=magic_stats.magic; EA_stats[i].trades=magic_stats.trades; EA_stats[i].gross_profit=magic_stats.gross_profit; EA_stats[i].gross_loss=magic_stats.gross_loss; EA_stats[i].total_commission=magic_stats.total_commission; EA_stats[i].total_swap=magic_stats.total_swap; EA_stats[i].total_profit=magic_stats.total_profit; EA_stats[i].net_profit=magic_stats.net_profit; EA_stats[i].win_trades=magic_stats.win_trades; EA_stats[i].loss_trades=magic_stats.loss_trades; EA_stats[i].expected_payoff=magic_stats.expected_payoff; EA_stats[i].win_percent=magic_stats.win_percent; EA_stats[i].loss_percent=magic_stats.loss_percent; EA_stats[i].average_profit=magic_stats.average_profit; EA_stats[i].average_loss=magic_stats.average_loss; EA_stats[i].profit_factor=magic_stats.profit_factor; } ArrayResize (EA_stats, i); Print ( "Trade statistics by Magic Number" ); ArrayPrint (EA_stats); Print ( "" ); DatabaseFinalize (request); if (( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )!= ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { DatabaseClose (db); return ; } if (!CreateTableTrades(db)) { DatabaseClose (db); return ; } if ( DatabaseTableExists (db, "DEALS" )) if (! DatabaseExecute (db, "INSERT INTO TRADES(TIME_IN,HOUR_IN,TICKET,TYPE,VOLUME,SYMBOL,PRICE_IN,TIME_OUT,PRICE_OUT,COMMISSION,SWAP,PROFIT) " "SELECT " " d1.time as time_in," " d1.hour as hour_in," " d1.position_id as ticket," " d1.type as type," " d1.volume as volume," " d1.symbol as symbol," " d1.price as price_in," " d2.time as time_out," " d2.price as price_out," " d1.commission+d2.commission as commission," " d2.swap as swap," " d2.profit as profit " "FROM DEALS d1 " "INNER JOIN DEALS d2 ON d1.position_id=d2.position_id " "WHERE d1.entry=0 AND d2.entry=1 " )) { Print ( "DB: fillng the table TRADES failed with code " , GetLastError ()); return ; } request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT HOUR_IN," " count() as trades," " sum(volume) as volume," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(profit) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM TRADES " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY HOUR_IN" " ) as r" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } Hour_Stats hours_stats[], h_stats; ArrayResize (hours_stats, ExtDealsTotal); i= 0 ; for (; DatabaseReadBind (request, h_stats) ; i++) { hours_stats[i].hour_in=h_stats.hour_in; hours_stats[i].trades=h_stats.trades; hours_stats[i].volume=h_stats.volume; hours_stats[i].gross_profit=h_stats.gross_profit; hours_stats[i].gross_loss=h_stats.gross_loss; hours_stats[i].net_profit=h_stats.net_profit; hours_stats[i].win_trades=h_stats.win_trades; hours_stats[i].loss_trades=h_stats.loss_trades; hours_stats[i].expected_payoff=h_stats.expected_payoff; hours_stats[i].win_percent=h_stats.win_percent; hours_stats[i].loss_percent=h_stats.loss_percent; hours_stats[i].average_profit=h_stats.average_profit; hours_stats[i].average_loss=h_stats.average_loss; hours_stats[i].profit_factor=h_stats.profit_factor; } ArrayResize (hours_stats, i); Print ( "Trade statistics by entry hour" ); ArrayPrint (hours_stats); Print ( "" ); DatabaseFinalize (request); DatabaseClose (db); return ; } bool CreateTableDeals( int database) { if (!DeleteTable(database, "DEALS" )) { return ( false ); } if (! DatabaseTableExists (database, "DEALS" )) if (! DatabaseExecute (database, "CREATE TABLE DEALS(" "ID INT KEY NOT NULL," "ORDER_ID INT NOT NULL," "POSITION_ID INT NOT NULL," "TIME INT NOT NULL," "TYPE INT NOT NULL," "ENTRY INT NOT NULL," "SYMBOL CHAR(10)," "VOLUME REAL," "PRICE REAL," "PROFIT REAL," "SWAP REAL," "COMMISSION REAL," "MAGIC INT," "HOUR INT," "REASON INT);" )) { Print ( "DB: create the DEALS table failed with code " , GetLastError ()); return ( false ); } datetime from_date= 0 ; datetime to_date= TimeCurrent (); HistorySelect (from_date, to_date); ExtDealsTotal= HistoryDealsTotal (); if (!InsertDeals(database)) return ( false ); return ( true ); } bool DeleteTable( int database, string table_name) { if (! DatabaseExecute (database, "DROP TABLE IF EXISTS " +table_name)) { Print ( "Failed to drop the DEALS table with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } bool InsertDeals( int database) { ulong deal_ticket; long order_ticket; long position_ticket; datetime time; long type ; long entry ; string symbol; double volume; double price; double profit; double swap; double commission; long magic; long reason; char hour; MqlDateTime time_strusture; bool failed= false ; int deals= HistoryDealsTotal (); DatabaseTransactionBegin (database); for ( int i= 0 ; i<deals; i++) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); order_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ORDER ); position_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); time= ( datetime ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); type= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); entry= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); volume= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); price= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PRICE ); profit= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); swap= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); commission= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); magic= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); reason= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_REASON ); TimeToStruct (time, time_strusture); hour= ( char )time_strusture.hour; string request_text= StringFormat ( "INSERT INTO DEALS (ID,ORDER_ID,POSITION_ID,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION,MAGIC,REASON,HOUR)" "VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d,%d)" , deal_ticket, order_ticket, position_ticket, time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic, reason, hour); if (! DatabaseExecute (database, request_text)) { PrintFormat ( "%s: failed to insert deal #%d with code %d" , __FUNCTION__ , deal_ticket, GetLastError ()); PrintFormat ( "i=%d: deal #%d %s" , i, deal_ticket, symbol); failed= true ; break ; } } if (failed) { DatabaseTransactionRollback (database); PrintFormat ( "%s: DatabaseExecute() failed with code " , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return ( false ); } DatabaseTransactionCommit (database); return ( true ); } bool CreateTableTrades( int database) { if (!DeleteTable(database, "TRADES" )) return ( false ); if (! DatabaseTableExists (database, "TRADES" )) if (! DatabaseExecute (database, "CREATE TABLE TRADES(" "TIME_IN INT NOT NULL," "HOUR_IN INT NOT NULL," "TICKET INT NOT NULL," "TYPE INT NOT NULL," "VOLUME REAL," "SYMBOL CHAR(10)," "PRICE_IN REAL," "TIME_OUT INT NOT NULL," "PRICE_OUT REAL," "COMMISSION REAL," "SWAP REAL," "PROFIT REAL);" )) { Print ( "DB: create the TRADES table failed with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Его можно скопировать в редактор, скомпилировать и, запустив, поглядеть в журнале результат его работы.

Теперь у нас есть примеры того, как нужно работать с базой данных для получения требуемого нам результата. Потребуется лишь немного доработать представленные в справке коды. Например, нам нужно, чтобы данные были отсортированы по какому-либо полю, или получить только уникальные значения из таблиц. Для этого можно почитать справочную информацию по SQL. И на основании полученных знаний и примеров мы сможем сделать так, как необходимо нам для задуманного проекта.

Давайте создадим в каталоге терминала \MQL5\Indicators\ новую папку StaticticsBy\. В ней будут находиться все файлы данного проекта.

В созданной папке создадим новый файл SQLiteFunc.mqh и начнём его наполнять функциями для работы с базой данных.

В первую очередь напишем необходимые структуры:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" struct SDeal { long account; ulong ticket; long order_ticket; long position_ticket; datetime time; char type; char entry; string symbol; double volume; double price; double profit; double swap; double commission; long magic; char reason; }; struct STrade { long account; datetime time_in; ulong ticket; char type; double volume; string symbol; double price_in; datetime time_out; double price_out; double commission; double swap; double profit; }; struct SSymbolStats { string name; int trades; double gross_profit; double gross_loss; double total_commission; double total_swap; double total_profit; double net_profit; int win_trades; int loss_trades; long long_trades; long short_trades; double expected_payoff; double win_percent; double loss_percent; double average_profit; double average_loss; double profit_factor; }; struct SMagicStats { long magic; int trades; double gross_profit; double gross_loss; double total_commission; double total_swap; double total_profit; double net_profit; int win_trades; int loss_trades; long long_trades; long short_trades; double expected_payoff; double win_percent; double loss_percent; double average_profit; double average_loss; double profit_factor; }; struct SAccountStats { long account; int trades; double gross_profit; double gross_loss; double total_commission; double total_swap; double total_profit; double net_profit; int win_trades; int loss_trades; long long_trades; long short_trades; double expected_payoff; double win_percent; double loss_percent; double average_profit; double average_loss; double profit_factor; };

Структуры скопированы из показанных выше примеров в Документации, но им даны иные наименования и добавлены поля с номером счёта и с количеством длинных и коротких позиций, по которым можно будет делать выборку из БД.

История сделок нам нужна для создания таблицы сделок в БД. Поэтому и функцию для получения истории сделок напишем в этом же файле:

bool GetHistoryDeals( const datetime from_date, const datetime to_date) { ResetLastError (); if ( HistorySelect (from_date, to_date)) return true ; Print ( "HistorySelect() failed. Error " , GetLastError ()); return false ; }

Сюда же впишем функцию для удаляения из базы данных таблицы с указанным именем:

bool DeleteTable( int database, string table_name) { ResetLastError (); if (! DatabaseExecute (database, "DROP TABLE IF EXISTS " +table_name)) { Print ( "Failed to drop the DEALS table with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Напишем функцию для создания таблицы сделок:

bool CreateTableDeals( int database) { if (!DeleteTable(database, "DEALS" )) return ( false ); ResetLastError (); if (! DatabaseTableExists (database, "DEALS" )) if (! DatabaseExecute (database, "CREATE TABLE DEALS(" "ID INT KEY NOT NULL," "ACCOUNT INT NOT NULL," "ORDER_ID INT NOT NULL," "POSITION_ID INT NOT NULL," "TIME INT NOT NULL," "TYPE INT NOT NULL," "ENTRY INT NOT NULL," "SYMBOL CHAR(10)," "VOLUME REAL," "PRICE REAL," "PROFIT REAL," "SWAP REAL," "COMMISSION REAL," "MAGIC INT," "REASON INT );" )) { Print ( "DB: create the DEALS table failed with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Код функции скопирован из справки, но здесь добавлено ещё одно поле — номер счёта.

По аналогии напишем функцию для создания таблицы трейдов, где тоже добавлено поле с номером счёта:

bool CreateTableTrades( int database) { if (!DeleteTable(database, "TRADES" )) return ( false ); ResetLastError (); if (! DatabaseTableExists (database, "TRADES" )) if (! DatabaseExecute (database, "CREATE TABLE TRADES(" "ACCOUNT INT NOT NULL," "TIME_IN INT NOT NULL," "TICKET INT NOT NULL," "TYPE INT NOT NULL," "VOLUME REAL," "SYMBOL CHAR(10)," "PRICE_IN REAL," "TIME_OUT INT NOT NULL," "PRICE_OUT REAL," "COMMISSION REAL," "SWAP REAL," "PROFIT REAL);" )) { Print ( "DB: create the TRADES table failed with code " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Напишем функцию для заполнения таблицы БД данными сделок:

bool InsertDeals( int database) { long account_login= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); ulong deal_ticket; long order_ticket; long position_ticket; datetime time; long type ; long entry ; string symbol; double volume; double price; double profit; double swap; double commission; long magic; long reason; bool failed= false ; int deals= HistoryDealsTotal (); DatabaseTransactionBegin (database); ResetLastError (); for ( int i= 0 ; i<deals; i++) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); order_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ORDER ); position_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); time= ( datetime ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); type= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); entry= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); volume= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); price= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PRICE ); profit= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); swap= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); commission= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); magic= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); reason= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_REASON ); string request_text= StringFormat ( "INSERT INTO DEALS ( ID , ACCOUNT , ORDER_ID , POSITION_ID ,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION, MAGIC ,REASON)" "VALUES ( %I64d , %I64d , %I64d , %I64d , %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %I64d , %d)" , deal_ticket , account_login , order_ticket , position_ticket , time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic , reason); if (! DatabaseExecute (database, request_text)) { PrintFormat ( "%s: failed to insert deal #%d with code %d" , __FUNCTION__ , deal_ticket, GetLastError ()); PrintFormat ( "i=%d: deal #%d %s" , i, deal_ticket, symbol); failed= true ; break ; } } if (failed) { DatabaseTransactionRollback (database); PrintFormat ( "%s: DatabaseExecute() failed with code %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return ( false ); } DatabaseTransactionCommit (database); return ( true ); }

Код функции взят из примера в справке по функции DatabaseExecute(). Здесь дополнительно создана переменная для хранения номера счёта, и исправлен текст запроса, так как в справке скорее всего есть ошибка: при составлении текста строки запроса указаны типы данных как int для данных, имеющих тип long:

string request_text= StringFormat ( "INSERT INTO DEALS ( ID , ORDER_ID , POSITION_ID ,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION, MAGIC ,REASON,HOUR)" "VALUES ( %d , %d , %d , %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d , %d,%d)" , deal_ticket , order_ticket , position_ticket , time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic , reason, hour);

Здесь мы это исправили, добавив номер счёта и удалив час входа в сделку, так как часы входа в сделку нам здесь не нужны.

Напишем функцию, для заполнения таблицы трейдов на основе таблицы сделок:

bool FillTRADEStableBasedOnDEALStable( int database) { if (! DatabaseTableExists (database, "DEALS" )) { PrintFormat ( "%s: Error. DEALS table is missing in the database" , __FUNCTION__ ); return false ; } if (! DatabaseExecute (database, "INSERT INTO TRADES(TIME_IN, ACCOUNT ,TICKET,TYPE,VOLUME,SYMBOL,PRICE_IN,TIME_OUT,PRICE_OUT,COMMISSION,SWAP,PROFIT) " "SELECT " " d1.time as time_in," " d1.account as account," " d1.position_id as ticket," " d1.type as type," " d1.volume as volume," " d1.symbol as symbol," " d1.price as price_in," " d2.time as time_out," " d2.price as price_out," " d1.commission+d2.commission as commission," " d2.swap as swap," " d2.profit as profit " "FROM DEALS d1 " "INNER JOIN DEALS d2 ON d1.position_id=d2.position_id " "WHERE d1.entry=0 AND d2.entry=1" )) { Print ( "DB: fillng the TRADES table failed with code " , GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Точно так же, как и в функциях выше, здесь добавлен номер счёта.

Напишем функцию, заполняющую из базы данных список всех трейдов:

bool FillsListTradesFromDB( int database, string db_name, STrade &array[]) { STrade trade; ResetLastError (); int request= DatabasePrepare (database, "SELECT * FROM TRADES ORDER BY time_in DESC " ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , db_name, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (database); return false ; } for ( int i= 0 ; DatabaseReadBind (request, trade); i++) { ArrayResize (array, i+ 1 ); array[i].account=trade.account; array[i].time_in=trade.time_in; array[i].ticket=trade.ticket; array[i].type=trade.type; array[i].volume=trade.volume; array[i].symbol=trade.symbol; array[i].price_in=trade.price_in; array[i].time_out=trade.time_out; array[i].price_out=trade.price_out; array[i].commission=trade.commission; array[i].swap=trade.swap; array[i].profit=trade.profit; } DatabaseFinalize (request); return true ; }

Здесь мы добавили сортировку списка трейдов по убыванию времени входа в рынок. Если этого не сделать, то в списке последний трейд будет в конце, соответственно и в отображаемой на панели таблице он будет в самом низу. Это неудобно. Сортировка по убыванию переместит последний трейд в самое начало таблицы — вверх на панели, и последние трейды будут сразу видимы без длительной прокрутки списка трейдов до них.

Напишем функцию, заполняющую из базы данных список всех символов, на которых велась торговля:

bool FillsListSymbolsFromDB( int database, string db_name, string &array[]) { ResetLastError (); if (! DatabaseTableExists (database, "TRADES" )) { if ( GetLastError ()== 5126 ) Alert ( "First you need to get the trade history.

Click the \"Get trade history\" button." ); else Print ( "DatabaseTableExists() failed. Error " , GetLastError ()); return false ; } int request= DatabasePrepare (database, "SELECT DISTINCT symbol FROM TRADES ORDER BY symbol ASC " ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , db_name, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (database); return false ; } for ( int i= 0 ; DatabaseRead (request); i++) { ArrayResize (array, i+ 1 ); DatabaseColumnText (request, 0 , array[i]); } DatabaseFinalize (request); return true ; }

Для того, чтобы получить список, в котором будут лежать только уникальные неповторяющиеся наименования символов, нужно использовать ключевое слово "DISTINCT", ну и получать список нам необходимо в алфавитном порядке.

По аналогии напишем функцию, заполняющую из базы данных список всех магиков в порядке возрастания:

bool FillsListMagicsFromDB( int database, string db_name, long &array[]) { ResetLastError (); if (! DatabaseTableExists (database, "DEALS" )) { if ( GetLastError ()== 5126 ) Alert ( "First you need to get the trade history.

Click the \"Get trade history\" button." ); else Print ( "DatabaseTableExists() failed. Error " , GetLastError ()); return false ; } int request= DatabasePrepare (database, "SELECT DISTINCT magic FROM DEALS ORDER BY magic ASC " ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , db_name, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (database); return false ; } for ( int i= 0 ; DatabaseRead (request); i++) { ArrayResize (array, i+ 1 ); DatabaseColumnLong (request, 0 , array[i]); } DatabaseFinalize (request); return true ; }

Создадим функцию, которая получает из базы данных и сохраняет в массив статистику торговли по символам:

bool GetTradingStatsBySymbols( int database, string db_name, SSymbolStats &array[]) { int request= DatabasePrepare (database, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor, " " r.long_trades as long_trades," " r.short_trades as short_trades " "FROM " " (" " SELECT SYMBOL ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades, " " sum(case when type = 0 AND entry = 0 then 1 else 0 end) as long_trades, " " sum(case when type = 1 AND entry = 0 then 1 else 0 end) as short_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY SYMBOL ORDER BY net_profit DESC " " ) as r" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , db_name, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (database); return false ; } SSymbolStats symbol_stats; for ( int i= 0 ; DatabaseReadBind (request, symbol_stats) ; i++) { ArrayResize (array, i+ 1 ); array[i].name=symbol_stats.name; array[i].trades=symbol_stats.trades; array[i].long_trades=symbol_stats.long_trades; array[i].short_trades=symbol_stats.short_trades; array[i].gross_profit=symbol_stats.gross_profit; array[i].gross_loss=symbol_stats.gross_loss; array[i].total_commission=symbol_stats.total_commission; array[i].total_swap=symbol_stats.total_swap; array[i].total_profit=symbol_stats.total_profit; array[i].net_profit=symbol_stats.net_profit; array[i].win_trades=symbol_stats.win_trades; array[i].loss_trades=symbol_stats.loss_trades; array[i].expected_payoff=symbol_stats.expected_payoff; array[i].win_percent=symbol_stats.win_percent; array[i].loss_percent=symbol_stats.loss_percent; array[i].average_profit=symbol_stats.average_profit; array[i].average_loss=symbol_stats.average_loss; array[i].profit_factor=symbol_stats.profit_factor; } DatabaseFinalize (request); return true ; }

Здесь добавлены строки для учёта длинных и коротких позиций, и получаем список, отсортированный по убыванию чистой прибыли — чтобы символы, по которым была получена большая прибыль, находились в начале таблицы.

Аналогично напишем функцию для получения из базы данных и сохранения в массив статистики торговли по магикам:

bool GetTradingStatsByMagics( int database, string db_name, SMagicStats &array[]) { int request= DatabasePrepare (database, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor, " " r.long_trades as long_trades," " r.short_trades as short_trades " "FROM " " (" " SELECT MAGIC ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades, " " sum(case when type = 0 AND entry = 0 then 1 else 0 end) as long_trades, " " sum(case when type = 1 AND entry = 0 then 1 else 0 end) as short_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY MAGIC ORDER BY net_profit DESC " " ) as r" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , db_name, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (database); return false ; } SMagicStats magic_stats; for ( int i= 0 ; DatabaseReadBind (request, magic_stats) ; i++) { ArrayResize (array, i+ 1 ); array[i].magic=magic_stats.magic; array[i].trades=magic_stats.trades; array[i].long_trades=magic_stats.long_trades; array[i].short_trades=magic_stats.short_trades; array[i].gross_profit=magic_stats.gross_profit; array[i].gross_loss=magic_stats.gross_loss; array[i].total_commission=magic_stats.total_commission; array[i].total_swap=magic_stats.total_swap; array[i].total_profit=magic_stats.total_profit; array[i].net_profit=magic_stats.net_profit; array[i].win_trades=magic_stats.win_trades; array[i].loss_trades=magic_stats.loss_trades; array[i].expected_payoff=magic_stats.expected_payoff; array[i].win_percent=magic_stats.win_percent; array[i].loss_percent=magic_stats.loss_percent; array[i].average_profit=magic_stats.average_profit; array[i].average_loss=magic_stats.average_loss; array[i].profit_factor=magic_stats.profit_factor; } DatabaseFinalize (request); return true ; }

Наконец, напишем аналогичную функцию, получающую из базы данных и сохраняющую в массив статистику торговли по счёту:

bool GetTradingStatsByAccount( int database, string db_name, SAccountStats &array[]) { int request= DatabasePrepare (database, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor, " " r.long_trades as long_trades," " r.short_trades as short_trades " "FROM " " (" " SELECT ACCOUNT ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades, " " sum(case when type = 0 AND entry = 0 then 1 else 0 end) as long_trades, " " sum(case when type = 1 AND entry = 0 then 1 else 0 end) as short_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY ACCOUNT ORDER BY net_profit DESC " " ) as r" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , db_name, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (database); return false ; } SAccountStats account_stats; for ( int i= 0 ; DatabaseReadBind (request, account_stats) ; i++) { ArrayResize (array, i+ 1 ); array[i].account=account_stats.account; array[i].trades=account_stats.trades; array[i].long_trades=account_stats.long_trades; array[i].short_trades=account_stats.short_trades; array[i].gross_profit=account_stats.gross_profit; array[i].gross_loss=account_stats.gross_loss; array[i].total_commission=account_stats.total_commission; array[i].total_swap=account_stats.total_swap; array[i].total_profit=account_stats.total_profit; array[i].net_profit=account_stats.net_profit; array[i].win_trades=account_stats.win_trades; array[i].loss_trades=account_stats.loss_trades; array[i].expected_payoff=account_stats.expected_payoff; array[i].win_percent=account_stats.win_percent; array[i].loss_percent=account_stats.loss_percent; array[i].average_profit=account_stats.average_profit; array[i].average_loss=account_stats.average_loss; array[i].profit_factor=account_stats.profit_factor; } DatabaseFinalize (request); return true ; }

Всё, мы подготовили базовые вещи для создания проекта — выбрали панель и создали функции для работы с базой данных по информации из документации. Нам осталось сделать только логику взаимодействия панели и её таблиц с базой данных посредством написанных функций. Вполне вероятно, что списки, размещаемые в таблицах на панели, будут достаточно обширными, и размеры таблиц будут выходить за размеры панели. В этом случае нам нужно будет прокручивать таблицы по вертикали и горизонтали. Такой функционал сделаем прямо в создаваемом индикаторе — таблицы будут прокручиваться по вертикали вращением колёсика мышки, а по горизонтали — колёсиком мышки с зажатой клавишей Shift.

Статистика по выбранному символу или магику будет выводиться при щелчке по строке статистики нужного символа или магика. Для этого сделаем отслеживание расположения курсора над строками таблицы и щелчка по строке. Правильно делать такой функционал в классе панели — чтобы он мог использоваться в иных проектах. Но здесь покажем, как можно сделать всё то же самое без доработки классов панели.





Собираем проект — информационную панель

В ранее созданной папке \MQL5\Indicators\StatisticsBy\ создадим файл нового индикатора с именем StatisticsBy.mq5.

Подключим файлы классов таблиц и панели, и файл функций для работы с БД, и укажем, что у индикатора нет рисуемых буферов:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include "Dashboard\Dashboard.mqh" #include "SQLiteFunc.mqh"

Далее впишем макроподстановки, массив расположения столбцов таблиц статистики, входные параметры и глобальные переменные:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include "Dashboard\Dashboard.mqh" #include "SQLiteFunc.mqh" #define PROGRAM_NAME ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )) #define DB_NAME (PROGRAM_NAME+ "_DB.sqlite" ) #define DATE_FROM 0 #define DATE_TO ( TimeCurrent ()) #define CELL_W_TRADES 94 #define CELL_W_SYMBOLS 62 #define CELL_W_MAGICS 62 #define CELL_H 16 #define TABLE_STAT_ROWS 9 #define TABLE_STAT_COLS 4 #define TABLE_TRADES 1 #define TABLE_SYMBOLS 2 #define TABLE_MAGICS 3 #define TABLE_ACCOUNT 4 #define TABLE_STATS 5 #define H_TRADES "Trades" #define H_TRADES_S "Trades" #define H_LONG "Long" #define H_LONG_S "Long" #define H_SHORT "Short" #define H_SHORT_S "Short" #define H_GROSS_PROFIT "Gross Profit" #define H_GROSS_PROFIT_S "Gross Profit" #define H_GROSS_LOSS "Gross Loss" #define H_GROSS_LOSS_S "Gross Loss" #define H_COMMISSIONS "Commission total" #define H_COMMISSIONS_S "Fees" #define H_SWAPS "Swap total" #define H_SWAPS_S "Swaps" #define H_PROFITS "Profit Loss" #define H_PROFITS_S "P/L" #define H_NET_PROFIT "Net Profit" #define H_NET_PROFIT_S "Net Profit" #define H_WINS "Win trades" #define H_WINS_S "Win" #define H_LOST "Loss trades" #define H_LOST_S "Lost" #define H_EXP_PAYOFF "Expected Payoff" #define H_EXP_PAYOFF_S "Avg $" #define H_WIN_PRC "Win percent" #define H_WIN_PRC_S "Win %" #define H_LOSS_PRC "Loss percent" #define H_LOSS_PRC_S "Loss %" #define H_AVG_PROFIT "Average Profit" #define H_AVG_PROFIT_S "Avg Profit" #define H_AVG_LOSS "Average Loss" #define H_AVG_LOSS_S "Avg Loss" #define H_PRF_FACTOR "Profit factor" #define H_PRF_FACTOR_S "PF" string ArrayDataName[ 18 ]= { "HEADER" , H_NET_PROFIT_S, H_TRADES_S, H_GROSS_PROFIT_S, H_GROSS_LOSS_S, H_COMMISSIONS_S, H_SWAPS_S, H_PROFITS_S, H_LONG_S, H_SHORT_S, H_WINS_S, H_LOST_S, H_EXP_PAYOFF_S, H_WIN_PRC_S, H_LOSS_PRC_S, H_AVG_PROFIT_S, H_AVG_LOSS_S, H_PRF_FACTOR_S, }; input int InpPanelX = 20 ; input int InpPanelY = 20 ; input int InpUniqID = 0 ; int DBHandle; int LPanelTable; int RPanelTable; long ArrayMagics[]; string ArraySymbols[]; STrade ArrayTrades[]; SSymbolStats ArraySymbolStats[]; SMagicStats ArrayMagicStats[]; SAccountStats ArrayAccountStats[]; CDashboard *dashboard= NULL ;

Для указания количества столбцов таблиц статистики и указания количества и расположения данных в таблице, удобно использовать массив, в котором расположены константы наименований заголовков таблицы и, соответственно, данных под этими заголовками. При необходимости изменения порядка следования различных данных в таблице, достаточно поменять порядок их объявления в этом массиве и перекомпилировать индикатор. Так же можно убрать ненужные данные, закомментировав их в этом массиве, либо добавить новые. Но при добавлении новых данных, нужно будет добавлять их в функции работы с базой данных и в иных функциях, где рассчитываются и отображаются данные таблиц.

Рассмотрим обработчик OnInit() индикатора, где создаётся база данных и панель с её графическим наполнением:

int OnInit () { if (( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )!= ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { Print ( "For a Netting account, there is no way to convert deals into trades in a simple way." ); return INIT_FAILED ; } string path=PROGRAM_NAME+ "\\Database\\" ; DBHandle= DatabaseOpen (path+DB_NAME, DATABASE_OPEN_CREATE ); if (DBHandle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DatabaseOpen() failed. Error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } PrintFormat ( "Database \"%s\" successfully created at MQL5\\Files\\%s" , DB_NAME, path); dashboard = new CDashboard(InpUniqID, InpPanelX, InpPanelY, 601 , 300 ); if (dashboard== NULL ) { Print ( "Error. Failed to create dashboard object" ); return INIT_FAILED ; } dashboard.SetFontParams( "Calibri" , 8 ); dashboard.SetName( "Main" ); dashboard.View(PROGRAM_NAME); CDashboard *panel1=dashboard.InsertNewPanel(dashboard.ID()+ 1 , 3 , 20 , 49 , 21 ); if (panel1!= NULL ) { panel1.SetName( "SymbolButton" ); panel1.SetButtonCloseOff(); panel1.SetButtonMinimizeOff(); panel1.SetButtonPinOff(); panel1.View( "" ); panel1.Collapse(); panel1.SetHeaderNewParams( "Symbol" , clrLightGray , clrBlack , USHORT_MAX , 5 ,- 1 ); } CDashboard *panel2=dashboard.InsertNewPanel(dashboard.ID()+ 2 , 54 , 20 , 48 , 21 ); if (panel2!= NULL ) { panel2.SetName( "MagicButton" ); panel2.SetButtonCloseOff(); panel2.SetButtonMinimizeOff(); panel2.SetButtonPinOff(); panel2.View( "" ); panel2.Collapse(); panel2.SetHeaderNewParams( "Magic" , clrLightGray , clrBlack , USHORT_MAX , 8 ,- 1 ); } CDashboard *panel3=dashboard.InsertNewPanel(dashboard.ID()+ 3 , 105 , 20 , 106 , 21 ); if (panel3!= NULL ) { panel3.SetName( "TradesButton" ); panel3.SetButtonCloseOff(); panel3.SetButtonMinimizeOff(); panel3.SetButtonPinOff(); panel3.View( "" ); panel3.Collapse(); panel3.SetHeaderNewParams( "Get trade history" , clrLightGray , clrBlack , USHORT_MAX , 10 ,- 1 ); } CDashboard *panel4=dashboard.InsertNewPanel(dashboard.ID()+ 4 , 2 , 38 , 101 , dashboard.Height()- 38 - 2 ); if (panel4!= NULL ) { panel4.SetName( "FieldL" ); panel4.SetButtonCloseOff(); panel4.SetButtonMinimizeOff(); panel4.SetButtonPinOff(); panel4.View( "" ); panel4.SetPanelHeaderOff( true ); panel4.SetFontParams( "Calibri" , 8 ); } CDashboard *panel5=dashboard.InsertNewPanel(dashboard.ID()+ 5 , 104 , 38 , dashboard.Width()- 104 - 2 , 20 ); if (panel5!= NULL ) { panel5.SetName( "FieldH" ); panel5.SetButtonCloseOff(); panel5.SetButtonMinimizeOff(); panel5.SetButtonPinOff(); panel5.View( "" ); panel5.SetPanelHeaderOff( true ); panel5.SetFontParams( "Calibri" , 8 , FW_EXTRABOLD ); } CDashboard *panel6=dashboard.InsertNewPanel(dashboard.ID()+ 6 , 104 , 38 + 20 , dashboard.Width()- 104 - 2 , dashboard.Height()- 38 - 20 - 2 ); if (panel5!= NULL ) { panel6.SetName( "FieldR" ); panel6.SetButtonCloseOff(); panel6.SetButtonMinimizeOff(); panel6.SetButtonPinOff(); panel6.View( "" ); panel6.SetPanelHeaderOff( true ); panel6.SetFontParams( "Calibri" , 8 ); } LPanelTable= WRONG_VALUE ; RPanelTable= WRONG_VALUE ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

По сути, здесь сначала проверяется тип учёта позиций, и если это неттинг, то индикатор завершает работу, так как для такого учёта позиций невозможно простым способом, только по сделкам входа-выхода, создать таблицу трейдов.

Далее в каталоге данных терминала (TERMINAL_DATA_PATH + \MQL5\Files\) создаётся база данных в папке с наименованием программы в подкаталоге Database (\StatisticsBy\Database\). После успешного создания базы данных, создаётся панель и наполняется содержимым — кнопками управления и панелями для вывода таблиц:

Что интересно, здесь мы вместо кнопок используем прикреплённые к основному окну дочерние панели в свёрнутом виде — от них виден только заголовок панели. У него есть свои обработчики для взаимодействия с курсором мышки, и таким образом, мы из обычных панелей создали кнопки, которые интерактивно взаимодействуют с пользователем и отправляют в основную программу события взаимодействия с мышью.

В обработчике OnDeinit() закрываем базу данных и панель:

void OnDeinit ( const int reason) { DatabaseClose (DBHandle); if ( GetLastError ()== ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE ) Print ( "Error. An invalid database handle was passed to the DatabaseClose() function" ); if (dashboard!= NULL ) { delete dashboard; ChartRedraw (); } }

Обработчик OnCalculate() индикатора оставим пустым (индикатор ничего не рассчитывает):

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); }

Вся работа по интерактивному взаимодействию панели с пользователем производится в обработчике событий индикатора.

Рассмотрим обработчик событий OnChartEvent() целиком. Его код подробно прокомментирован. При внимательном изучении комментариев обработчика событий, вся логика взаимодействия панели с пользователем будет понятна:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int table_id= WRONG_VALUE ; dashboard. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (id== 1001 ) { } if (id== 1002 ) { if (lparam== 3 ) { if (!GetHistoryDeals(DATE_FROM, DATE_TO)) return ; int deals_total= HistoryDealsTotal (); if (deals_total== 0 ) { Print ( "No deals in history" ); return ; } if (!CreateTableDeals(DBHandle)) return ; if (!InsertDeals(DBHandle)) return ; if (!CreateTableTrades(DBHandle)) return ; if (!FillTRADEStableBasedOnDEALStable(DBHandle)) return ; if (!FillsListTradesFromDB(DBHandle, DB_NAME, ArrayTrades)) return ; dashboard.DrawText( " " , 2 , 2 , clrNONE , 0 , 0 ); dashboard.DrawText( "Total deals in history: " +( string )deals_total+ ", trades: " +( string )ArrayTrades.Size(), 216 , 3 ); CDashboard *panel_h=dashboard.GetPanel( "FieldH" ); if (panel_h== NULL ) return ; CTableData *table_h= NULL ; if (!panel_h.TableIsExist(TABLE_TRADES) && !panel_h.CreateNewTable(TABLE_TRADES)) return ; table_h=panel_h.GetTable(TABLE_TRADES); if (table_h== NULL ) return ; panel_h.Clear(); panel_h.DrawGrid(TABLE_TRADES, 2 , 2 , 1 , 11 ,CELL_H,CELL_W_TRADES, C'200,200,200' , false ); FillsHeaderTradeTable(panel_h,table_h); CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_r== NULL ) return ; if (!panel_r.TableIsExist(TABLE_TRADES) && !panel_r.CreateNewTable(TABLE_TRADES)) return ; CTableData *table_r=panel_r.GetTable(TABLE_TRADES); if (table_r== NULL ) return ; panel_r.Clear(); panel_r.DrawGrid(TABLE_TRADES, 2 , 2 ,ArrayTrades.Size(), 11 ,CELL_H,CELL_W_TRADES, C'220,220,220' ); FillsTradeTable(panel_r,table_r); RPanelTable=TABLE_TRADES; } if (lparam== 1 ) { if (!FillsListSymbolsFromDB(DBHandle, DB_NAME, ArraySymbols)) return ; int size=( int )ArraySymbols.Size(); if ( ArrayResize (ArraySymbols, size+ 1 )==size+ 1 ) ArraySymbols[size]= "ALL" ; CDashboard *panel=dashboard.GetPanel( "FieldL" ); if (panel== NULL ) return ; CTableData *table= NULL ; if (!panel.TableIsExist(TABLE_SYMBOLS) && !panel.CreateNewTable(TABLE_SYMBOLS)) return ; table=panel.GetTable(TABLE_SYMBOLS); if (table== NULL ) return ; panel.Clear(); panel.DrawGrid(TABLE_SYMBOLS, 2 , 2 ,ArraySymbols.Size(), 1 ,CELL_H,panel.Width()- 5 , C'220,220,220' ); FillsSymbolTable(panel,table); LPanelTable=TABLE_SYMBOLS; if (!GetTradingStatsBySymbols(DBHandle, DB_NAME, ArraySymbolStats)) return ; dashboard.DrawText( " " , 2 , 2 , clrNONE , 0 , 0 ); dashboard.DrawText( "Total number of symbols used in trade: " +( string )ArraySymbols.Size(), 216 , 3 ); CDashboard *panel_h=dashboard.GetPanel( "FieldH" ); if (panel_h== NULL ) return ; CTableData *table_h= NULL ; if (!panel_h.TableIsExist(TABLE_SYMBOLS) && !panel_h.CreateNewTable(TABLE_SYMBOLS)) return ; table_h=panel_h.GetTable(TABLE_SYMBOLS); if (table_h== NULL ) return ; RPanelTable=TABLE_SYMBOLS; panel_h.Clear(); panel_h.DrawGrid(TABLE_SYMBOLS, 2 , 2 , 1 ,ArrayDataName.Size(),CELL_H,CELL_W_SYMBOLS, C'200,200,200' , false ); FillsHeaderTradingStatsTable(panel_h,table_h); CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_r== NULL ) return ; if (!panel_r.TableIsExist(TABLE_SYMBOLS) && !panel_r.CreateNewTable(TABLE_SYMBOLS)) return ; CTableData *table_r=panel_r.GetTable(TABLE_SYMBOLS); if (table_r== NULL ) return ; panel_r.Clear(); panel_r.DrawGrid(TABLE_SYMBOLS, 2 , 2 ,ArraySymbolStats.Size(),ArrayDataName.Size(),CELL_H,CELL_W_SYMBOLS, C'220,220,220' ); FillsTradingStatsBySymbolsTable(panel_r,table_r); RPanelTable=TABLE_SYMBOLS; } if (lparam== 2 ) { if (!FillsListMagicsFromDB(DBHandle, DB_NAME, ArrayMagics)) return ; int size=( int )ArrayMagics.Size(); if ( ArrayResize (ArrayMagics, size+ 1 )==size+ 1 ) ArrayMagics[size]= LONG_MAX ; CDashboard *panel=dashboard.GetPanel( "FieldL" ); if (panel== NULL ) return ; CTableData *table= NULL ; if (!panel.TableIsExist(TABLE_MAGICS) && !panel.CreateNewTable(TABLE_MAGICS)) return ; table=panel.GetTable(TABLE_MAGICS); if (table== NULL ) return ; panel.Clear(); panel.DrawGrid(TABLE_MAGICS, 2 , 2 ,ArrayMagics.Size(), 1 ,CELL_H,panel.Width()- 5 , C'220,220,220' ); FillsMagicTable(panel,table); LPanelTable=TABLE_MAGICS; if (!GetTradingStatsByMagics(DBHandle, DB_NAME, ArrayMagicStats)) return ; dashboard.DrawText( " " , 2 , 2 , clrNONE , 0 , 0 ); dashboard.DrawText( "Total number of magics used in trade: " +( string )ArrayMagics.Size(), 216 , 3 ); CDashboard *panel_h=dashboard.GetPanel( "FieldH" ); if (panel_h== NULL ) return ; CTableData *table_h= NULL ; if (!panel_h.TableIsExist(TABLE_MAGICS) && !panel_h.CreateNewTable(TABLE_MAGICS)) return ; table_h=panel_h.GetTable(TABLE_MAGICS); if (table_h== NULL ) return ; panel_h.Clear(); panel_h.DrawGrid(TABLE_MAGICS, 2 , 2 , 1 ,ArrayDataName.Size(),CELL_H,CELL_W_MAGICS, C'200,200,200' , false ); FillsHeaderTradingStatsTable(panel_h,table_h); CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_r== NULL ) return ; if (!panel_r.TableIsExist(TABLE_MAGICS) && !panel_r.CreateNewTable(TABLE_MAGICS)) return ; CTableData *table_r=panel_r.GetTable(TABLE_MAGICS); if (table_r== NULL ) return ; panel_r.Clear(); panel_r.DrawGrid(TABLE_MAGICS, 2 , 2 ,ArrayMagicStats.Size(),ArrayDataName.Size(),CELL_H,CELL_W_MAGICS, C'220,220,220' ); FillsTradingStatsByMagicsTable(panel_r,table_r); RPanelTable=TABLE_MAGICS; } } } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { static int index_l_p= WRONG_VALUE ; static int index_r_p= WRONG_VALUE ; int flg_keys = ( int )(lparam>> 32 ); int x_cursor = ( int )( short )lparam; int y_cursor = ( int )( short )(lparam>> 16 ); int delta = ( int )dparam; int index_l= WRONG_VALUE ; CDashboard *panel_l=dashboard.GetPanel( "FieldL" ); if (panel_l!= NULL ) index_l=TableMouseWhellHandlerL(x_cursor,y_cursor,((flg_keys& 0x0004 )!= 0 ),delta,panel_l,LPanelTable); int index_r= WRONG_VALUE ; CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_r!= NULL ) index_r=TableMouseWhellHandlerR(x_cursor,y_cursor,((flg_keys& 0x0004 )!= 0 ),delta,panel_r,RPanelTable); if (index_l_p!=index_l) { index_l_p=index_l; ChartRedraw (); } if (index_r_p!=index_r) { index_r_p=index_r; ChartRedraw (); } } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { static int index_l_p= WRONG_VALUE ; static int index_r_p= WRONG_VALUE ; int x_cursor = ( int )lparam; int y_cursor = ( int )dparam; int index_l= WRONG_VALUE ; CDashboard *panel_l=dashboard.GetPanel( "FieldL" ); if (panel_l!= NULL ) index_l=TableMouseMoveHandlerL(x_cursor,y_cursor,panel_l,LPanelTable); int index_r= WRONG_VALUE ; CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_r!= NULL ) index_r=TableMouseMoveHandlerR(x_cursor,y_cursor,panel_r,RPanelTable); if (index_l_p!=index_l) { index_l_p=index_l; ChartRedraw (); } if (index_r_p!=index_r) { index_r_p=index_r; ChartRedraw (); } } if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { int x_cursor = ( int )lparam; int y_cursor = ( int )dparam; int index_l= WRONG_VALUE ; CDashboard *panel_l=dashboard.GetPanel( "FieldL" ); if (panel_l!= NULL ) index_l=TableMouseClickHandler(x_cursor,y_cursor,panel_l,LPanelTable); int index_r= WRONG_VALUE ; CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_r!= NULL ) index_r=TableMouseClickHandler(x_cursor,y_cursor,panel_r,RPanelTable); if (LPanelTable==TABLE_SYMBOLS && index_l> WRONG_VALUE ) { CTableData *table=panel_l.GetTable(TABLE_SYMBOLS); if (table== NULL ) return ; CTableCell *cell=table.GetCell(index_l, 0 ); if (cell== NULL ) return ; if (index_l==ArraySymbols.Size()- 1 ) { if (!GetTradingStatsByAccount(DBHandle, DB_NAME, ArrayAccountStats)) return ; if (ViewStatistic(TABLE_ACCOUNT,( string ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))) RPanelTable=TABLE_STATS; } else { if (ViewStatistic(TABLE_SYMBOLS,cell.Text())) RPanelTable=TABLE_STATS; } } if (LPanelTable==TABLE_MAGICS && index_l> WRONG_VALUE ) { CTableData *table=panel_l.GetTable(TABLE_MAGICS); if (table== NULL ) return ; CTableCell *cell=table.GetCell(index_l, 0 ); if (cell== NULL ) return ; if (index_l==ArrayMagics.Size()- 1 ) { if (!GetTradingStatsByAccount(DBHandle, DB_NAME, ArrayAccountStats)) return ; if (ViewStatistic(TABLE_ACCOUNT,( string ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))) RPanelTable=TABLE_STATS; } else { if (ViewStatistic(TABLE_MAGICS,cell.Text())) RPanelTable=TABLE_STATS; } } if (RPanelTable==TABLE_SYMBOLS && index_r> WRONG_VALUE ) { CTableData *table=panel_r.GetTable(TABLE_SYMBOLS); if (table== NULL ) return ; CTableCell *cell=table.GetCell(index_r, 0 ); if (cell== NULL ) return ; if (ViewStatistic(TABLE_SYMBOLS,cell.Text())) RPanelTable=TABLE_STATS; } if (RPanelTable==TABLE_MAGICS && index_r> WRONG_VALUE ) { CTableData *table=panel_r.GetTable(TABLE_MAGICS); if (table== NULL ) return ; CTableCell *cell=table.GetCell(index_r, 0 ); if (cell== NULL ) return ; if (ViewStatistic(TABLE_MAGICS,cell.Text())) RPanelTable=TABLE_STATS; } } }

Теперь рассмотрим остальные функции, которые вызываются из обработчика событий. Код каждой функции подробно прокомментирован, и не должен вызывать непонимания.

Функция, возвращающая индекс строки таблицы по координатам курсора:

int TableSelectRowByMouse( const int x_cursor, const int y_cursor, const int cell_h, CDashboard *panel, CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= WRONG_VALUE ; int total=table.RowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCell *cell=table.GetCell(i, 0 ); if (cell== NULL ) continue ; int y1=panel.CoordY()+cell.Y()+ 1 ; int y2=y1+cell_h; if (y_cursor>y1 && y_cursor<y2) { index=cell.Row(); panel.DrawRectangleFill( 2 ,cell.Y()+ 1 ,panel.Width()- 4 ,y2-y1- 1 , C'220,220,220' , 240 ); return index; } } return WRONG_VALUE ; }

Функция выполняет сразу две задачи: (1) возвращает номер строки таблицы, над которой находится курсор мышки, и (2) подсвечивает эту строку фоновым цветом.

Функция-обработчик прокрутки колёсика мышки внутри таблицы левой панели:

int TableMouseWhellHandlerL( const int x_cursor, const int y_cursor, const bool shift_flag, const int delta,CDashboard *panel, const int table_id) { if (panel== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (x_cursor<panel.CoordX()+ 2 || x_cursor>panel.CoordX()+panel.Width() || y_cursor<panel.CoordY()+ 4 || y_cursor>panel.CoordY()+panel.Height()) return WRONG_VALUE ; if (!panel.TableIsExist(table_id)) return WRONG_VALUE ; CTableData *table=panel.GetTable(table_id); if (table== NULL ) return WRONG_VALUE ; int shift=CELL_H/ 2 *(delta< 0 ? - 1 : 1 ); int y=table.Y1()+shift; if (y> 2 ) y= 2 ; if (y+table.Height()<panel.Height()- 2 ) y=panel.Height()- 2 -table.Height(); if (table.Height()<panel.Height()) return WRONG_VALUE ; int total= int (table_id==TABLE_SYMBOLS ? ArraySymbols.Size() : ArrayMagics.Size()); panel.Clear(); panel.DrawGrid(table_id, 2 ,y,total, 1 ,CELL_H,panel.Width()- 5 , C'220,220,220' ); if (table_id==TABLE_SYMBOLS) FillsSymbolTable(panel,table); else FillsMagicTable(panel,table); int index=TableSelectRowByMouse(x_cursor,y_cursor,CELL_H,panel,table); return index; }

При прокрутке колёсика мышки, если курсор находится над таблицей на панели, таблицу необходимо тоже прокручивать, в случае, если её размер превышает размер панели. Это и делает этот обработчик — сдвигает таблицу по указанным начальным координатам. Кроме того, строка, находящаяся под курсором, подсвечивается при помощи функции TableSelectRowByMouse(), и возвращается индекс строки под курсором, возвращаемый этой функцией. В левую панель выводятся небольшие по размерам списки символов и магиков, поэтому здесь выполнена упрощенная прокрутка — сразу смещаем таблицу на рассчитанные координаты. Для правой панели будет немного сложнее.

Функция-обработчик смещения курсора мышки внутри таблицы левой панели:

int TableMouseMoveHandlerL( const int x_cursor, const int y_cursor,CDashboard *panel, const int table_id) { if (panel== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (!panel.TableIsExist(table_id)) return WRONG_VALUE ; CTableData *table=panel.GetTable(table_id); if (table== NULL ) return WRONG_VALUE ; int total= int (table_id==TABLE_SYMBOLS ? ArraySymbols.Size() : ArrayMagics.Size()); if (x_cursor<panel.CoordX()+ 2 || x_cursor>panel.CoordX()+panel.Width() || y_cursor<panel.CoordY()+ 4 || y_cursor>panel.CoordY()+panel.Height()) { panel.Clear(); panel.DrawGrid(table_id, 2 ,table.Y1(),total, 1 ,CELL_H,panel.Width()- 5 , C'220,220,220' ); return WRONG_VALUE ; } panel.Clear(); panel.DrawGrid(table_id, 2 ,table.Y1(),total, 1 ,CELL_H,panel.Width()- 5 , C'220,220,220' ); if (table_id==TABLE_SYMBOLS) FillsSymbolTable(panel,table); else FillsMagicTable(panel,table); int index=TableSelectRowByMouse(x_cursor,y_cursor,CELL_H,panel,table); return index; }

Здесь также, как и в предыдущей функции, ищется и выделяется строка под курсором. Но таблица, естественно, не прокручивается.

Функция-обработчик прокрутки колёсика мышки внутри таблицы правой панели:

int TableMouseWhellHandlerR( const int x_cursor, const int y_cursor, const bool shift_flag, const int delta,CDashboard *panel, const int table_id) { if (panel== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (x_cursor<panel.CoordX()+ 2 || x_cursor>panel.CoordX()+panel.Width() || y_cursor<panel.CoordY()+ 4 || y_cursor>panel.CoordY()+panel.Height()) return WRONG_VALUE ; if (!panel.TableIsExist(table_id)) return WRONG_VALUE ; CTableData *table=panel.GetTable(table_id); if (table== NULL ) return WRONG_VALUE ; int shift_y=CELL_H/ 2 *(delta< 0 ? - 1 : 1 ); int shift_x=(shift_flag ? CELL_H*(delta< 0 ? - 1 : 1 ) : 0 ); int y=table.Y1()+shift_y; if (y> 2 ) y= 2 ; if (y+table.Height()<panel.Height()- 2 ) y=panel.Height()- 2 -table.Height(); int x= 0 ; if (shift_flag) { x=table.X1()+shift_x; if (x> 2 ) x= 2 ; if (x+table.Width()<panel.Width()- 2 ) x=panel.Width()- 2 -table.Width(); } if (table.Height()<panel.Height() && table.Width()<panel.Width()) return WRONG_VALUE ; int total= 0 ; int columns= 0 ; int cell_w= 0 ; int cell_h=CELL_H; switch (table_id) { case TABLE_TRADES : total=( int )ArrayTrades.Size(); columns= 11 ; cell_w=CELL_W_TRADES; break ; case TABLE_SYMBOLS: total=( int )ArraySymbolStats.Size(); columns=( int )ArrayDataName.Size(); cell_w=CELL_W_SYMBOLS; break ; case TABLE_MAGICS : total=( int )ArrayMagicStats.Size(); columns=( int )ArrayDataName.Size(); cell_w=CELL_W_MAGICS; break ; case TABLE_STATS : total=TABLE_STAT_ROWS; columns=TABLE_STAT_COLS; cell_w=(panel.Width()- 4 )/TABLE_STAT_COLS; cell_h=(panel.Height()- 4 )/total; break ; default : break ; } panel.Clear(); panel.DrawGrid(table_id, (shift_flag ? x : table.X1()), (!shift_flag && table.Height()>panel.Height() ? y : table.Y1()), total,columns,cell_h,cell_w, (table_id!=TABLE_STATS ? C'220,220,220' : C'230,230,230' ), (table_id!=TABLE_STATS)); switch (table_id) { case TABLE_TRADES : FillsTradeTable(panel,table); break ; case TABLE_SYMBOLS: FillsTradingStatsBySymbolsTable(panel,table); break ; case TABLE_MAGICS : FillsTradingStatsByMagicsTable(panel,table); break ; default : break ; } CDashboard *panel_h=dashboard.GetPanel( "FieldH" ); if (panel_h== NULL ) return WRONG_VALUE ; CTableData *table_h=panel_h.GetTable(table_id); if (table_h== NULL ) return WRONG_VALUE ; panel_h.Clear(); panel_h.DrawGrid(table_id,(shift_flag ? x : table_h.X1()), 2 , 1 ,columns,cell_h,cell_w, C'200,200,200' , false ); switch (table_id) { case TABLE_TRADES : FillsHeaderTradeTable(panel_h,table_h); break ; case TABLE_SYMBOLS: case TABLE_MAGICS : FillsHeaderTradingStatsTable(panel_h,table_h); break ; default : break ; } if (table.ID()==TABLE_STATS) return WRONG_VALUE ; int index=TableSelectRowByMouse(x_cursor,y_cursor,cell_h,panel,table); return index; }

Здесь в одной функции обрабатываются сразу три таблицы и заголовки этих же таблиц. Всё зависит от типа таблицы, переданного в функцию. При прокрутке больших таблиц, их необходимо прокручивать не только по высоте, но и по ширине. За прокрутку по ширине отвечает флаг shift_flag — это признак удерживаемой клавиши Shift при вращении колёсика мышки. При прокрутке самой таблицы, одновременно с ней прокручивается и заголовок, расположенный на другой панели.

Функция-обработчик смещения курсора мышки внутри таблицы правой панели:

int TableMouseMoveHandlerR( const int x_cursor, const int y_cursor,CDashboard *panel, const int table_id) { if (panel== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (!panel.TableIsExist(table_id)) return WRONG_VALUE ; CTableData *table=panel.GetTable(table_id); if (table== NULL ) return WRONG_VALUE ; int total= 0 ; int columns= 0 ; int cell_w= 0 ; int cell_h=CELL_H; switch (table_id) { case TABLE_TRADES : total=( int )ArrayTrades.Size(); columns= 11 ; cell_w=CELL_W_TRADES; break ; case TABLE_SYMBOLS: total=( int )ArraySymbolStats.Size(); columns=( int )ArrayDataName.Size(); cell_w=CELL_W_SYMBOLS; break ; case TABLE_MAGICS : total=( int )ArrayMagicStats.Size(); columns=( int )ArrayDataName.Size(); cell_w=CELL_W_MAGICS; break ; case TABLE_STATS : total=TABLE_STAT_ROWS; columns=TABLE_STAT_COLS; cell_w=(panel.Width()- 4 )/TABLE_STAT_COLS; cell_h=(panel.Height()- 4 )/total; break ; default : break ; } if (x_cursor<panel.CoordX()+ 2 || x_cursor>panel.CoordX()+panel.Width() || y_cursor<panel.CoordY()+ 4 || y_cursor>panel.CoordY()+panel.Height()) { panel.Clear(); panel.DrawGrid(table_id,table.X1(),table.Y1(),total,columns,cell_h,cell_w,(table_id!=TABLE_STATS ? C'220,220,220' : C'230,230,230' ),(table_id!=TABLE_STATS)); return WRONG_VALUE ; } panel.Clear(); panel.DrawGrid(table_id,table.X1(),table.Y1(),total,columns,cell_h,cell_w,(table_id!=TABLE_STATS ? C'220,220,220' : C'230,230,230' ),(table_id!=TABLE_STATS)); switch (table_id) { case TABLE_TRADES : FillsTradeTable(panel,table); break ; case TABLE_SYMBOLS: FillsTradingStatsBySymbolsTable(panel,table); break ; case TABLE_MAGICS : FillsTradingStatsByMagicsTable(panel,table); break ; default : break ; } if (table.ID()==TABLE_STATS) return WRONG_VALUE ; int index=TableSelectRowByMouse(x_cursor,y_cursor,cell_h,panel,table); return index; }

Вообще, здесь (да и в функциях, рассмотренных выше) нам нужно только найти номер строки таблицы, над которой находится курсор. Всё остальное — это обслуживание "красивостей" для выделения строки под курсором, что в итоге приводит к повышенному потреблению ресурсов процессора. Ведь нам приходится постоянно перерисовывать всю видимую часть таблицы и, чем больше по размерам панель и таблица на ней, тем большее пространство приходится обрисовывать. Конечно же, здесь (и далее) ограничено физически рисуемое пространство размерами панели, но всё равно это не оптимально. Если бы мы делали такие выделения строк в классе панели, то было бы всё иначе — мы бы перерисовывали только прилегающие к курсору строки таблицы, запоминая цвет фона до- и после подсветки, потом его восстанавливая. Но здесь, так как только в качестве примера, мы делаем всё прямо в функциях программы, и не будем сильно всё усложнять.

Функция-обработчик щелчка мышки внутри таблицы на панели:

int TableMouseClickHandler( const int x_cursor, const int y_cursor,CDashboard *panel, const int table_id) { if (panel== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (x_cursor<panel.CoordX()+ 2 || x_cursor>panel.CoordX()+panel.Width() || y_cursor<panel.CoordY()+ 4 || y_cursor>panel.CoordY()+panel.Height()) return WRONG_VALUE ; if (!panel.TableIsExist(table_id)) return WRONG_VALUE ; CTableData *table=panel.GetTable(table_id); if (table== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (table.ID()==TABLE_STATS) return WRONG_VALUE ; int index=TableSelectRowByMouse(x_cursor,y_cursor,CELL_H,panel,table); return index; }

При щелчке мышкой по строке таблицы, нам нужно найти и вернуть номер строки, внутри которой был щелчок, чтобы далее его обработать. Что, впрочем, уже и было показано в обработчике пользовательских событий в OnChartEvent().

Функция, заполняющая таблицу наименованиями символов:

void FillsSymbolTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; CTableCell *cell=table.GetCell( 0 , 0 ); if (cell== NULL ) return ; int y=panel.CoordY()+cell.Y()- 2 ; int diff=panel.CoordY()-y; int index=diff/CELL_H; for ( int i=index;i<( int )ArraySymbols.Size();i++) { CTableCell *cell=table.GetCell(i, 0 ); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; cell.SetText(ArraySymbols[i]); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 2 ,cell.Y()+ 1 ); } }

Здесь, в дополнение к тому, что области таблицы, выходящие за пределы панели, не рисуются, мы ещё ограничиваем начало цикла той строкой таблицы, которая видима сверху самой первой. Поясню: при прокрутке таблицы вверх, самая первая строка может уйти далеко за пределы панели сверху. И чтобы лишний раз не "крутить цикл" и не пытаться рисовать за пределами панели те строки таблицы, которые всё равно не будут рисоваться, нам нужно рассчитать индекс первой видимой сверху строки таблицы, и с него начать цикл. При достаточно больших таблицах такой подход даёт ощутимый результат, убирая сильные замедления при прокрутке таблицы с сотнями строк.

Функция, заполняющая таблицу значениями магиков:

void FillsMagicTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; CTableCell *cell=table.GetCell( 0 , 0 ); if (cell== NULL ) return ; int y=panel.CoordY()+cell.Y()- 2 ; int diff=panel.CoordY()-y; int index=diff/CELL_H; for ( int i=index;i<( int )ArrayMagics.Size();i++) { CTableCell *cell=table.GetCell(i, 0 ); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; string text=(i<( int )ArrayMagics.Size()- 1 ? ( string )ArrayMagics[i] : "ALL" ); cell.SetText(text); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 2 ,cell.Y()+ 1 ); } }

Функция, заполняющая таблицу заголовков трейдов:

void FillsHeaderTradeTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; int total= 11 ; CTableCell *cell= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { cell=table.GetCell( 0 ,i); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; string cell_text= "" ; switch (i) { case 0 : cell_text= "Time Entry In" ; break ; case 1 : cell_text= "Position ID" ; break ; case 2 : cell_text= "Position Type" ; break ; case 3 : cell_text= "Volume" ; break ; case 4 : cell_text= "Symbol" ; break ; case 5 : cell_text= "Price Entry In" ; break ; case 6 : cell_text= "Time Entry Out" ; break ; case 7 : cell_text= "Price Entry Out" ; break ; case 8 : cell_text= "Commission" ; break ; case 9 : cell_text= "Swap" ; break ; case 10 : cell_text= "Profit" ; break ; default : break ; } cell.SetText(cell_text); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 6 ,cell.Y()+ 2 ); } }

Функция, заполняющая таблицу трейдов:

void FillsTradeTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; CTableCell *cell= NULL ; int total=( int )ArrayTrades.Size(); if (total== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error: Trades array is empty" , __FUNCTION__ ); return ; } cell=table.GetCell( 0 , 0 ); if (cell== NULL ) return ; int y=panel.CoordY()+cell.Y()- 2 ; int diff=panel.CoordY()-y; int index=diff/CELL_H; for ( int i=index;i<total;i++) { for ( int j= 0 ;j< 11 ;j++) { cell=table.GetCell(i,j); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; string cell_text= "" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (ArrayTrades[i].symbol, SYMBOL_DIGITS ); switch (j) { case 0 : cell_text= TimeToString (ArrayTrades[i].time_in); break ; case 1 : cell_text= IntegerToString (ArrayTrades[i].ticket); break ; case 2 : cell_text=(ArrayTrades[i].type== 0 ? "Buy" : "Sell" ); break ; case 3 : cell_text= DoubleToString (ArrayTrades[i].volume, 2 ); break ; case 4 : cell_text=ArrayTrades[i].symbol; break ; case 5 : cell_text= DoubleToString (ArrayTrades[i].price_in,digits); break ; case 6 : cell_text= TimeToString (ArrayTrades[i].time_out); break ; case 7 : cell_text= DoubleToString (ArrayTrades[i].price_out,digits); break ; case 8 : cell_text= DoubleToString (ArrayTrades[i].commission, 2 ); break ; case 9 : cell_text= DoubleToString (ArrayTrades[i].swap, 2 ); break ; case 10 : cell_text= DoubleToString (ArrayTrades[i].profit, 2 ); break ; default : break ; } cell.SetText(cell_text); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 6 ,cell.Y()+ 1 ); } } }

Две функции, по сути, рисуют одну таблицу. Одна функция рисует заголовок таблицы со столбцами, озаглавленными в зависимости от индекса столбца, а вторая функция рисует под заголовком таблицу со значениями, соответствующими заголовкам столбцов. В общем — функции работают в паре.

Функция, заполняющая таблицу заголовков статистики торговли:

void FillsHeaderTradingStatsTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; int total=( int )ArrayDataName.Size(); CTableCell *cell= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { cell=table.GetCell( 0 ,i); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; string cell_text=(i> 0 ? ArrayDataName[i] : table.ID()==TABLE_SYMBOLS ? "Symbol" : "Magic" ); cell.SetText(cell_text); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 6 ,cell.Y()+ 2 ); } }

При выводе статистической таблицы по символам или магикам, требуется нарисовать заголовок таблицы статистики. Но у нас есть две таблицы со статистическими данными: одна по символам, вторая — по магикам. Заголовки этих таблиц отличаются лишь первым столбцом, а все остальные одинаковые. Здесь проверяется идентификатор таблицы и, в зависимости от него, заголовок первого столбца подписывается либо символом, либо магиком.

Функция, заполняющая таблицу статистики торговли по символам:

void FillsTradingStatsBySymbolsTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; CTableCell *cell= NULL ; int total=( int )ArraySymbolStats.Size(); if (total== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error: The array of trading statistics by symbols is empty" , __FUNCTION__ ); return ; } cell=table.GetCell( 0 , 0 ); if (cell== NULL ) return ; int y=panel.CoordY()+cell.Y()- 2 ; int diff=panel.CoordY()-y; int index=diff/CELL_H; for ( int i=index;i<total;i++) { for ( int j= 0 ;j<( int )ArrayDataName.Size();j++) { cell=table.GetCell(i,j); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; string cell_text= "" ; cell_text=GetDataStatsStr(TABLE_SYMBOLS, ArrayDataName[j],i); cell.SetText(cell_text); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 6 ,cell.Y()+ 1 ); } } }

Функция, заполняющая таблицу статистики торговли по магикам:

void FillsTradingStatsByMagicsTable(CDashboard *panel,CTableData *table) { if (panel== NULL || table== NULL ) return ; CTableCell *cell= NULL ; int total=( int )ArrayMagicStats.Size(); if (total== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error: The array of trading statistics by magics is empty" , __FUNCTION__ ); return ; } cell=table.GetCell( 0 , 0 ); if (cell== NULL ) return ; int y=panel.CoordY()+cell.Y()- 2 ; int diff=panel.CoordY()-y; int index=diff/CELL_H; for ( int i=index;i<total;i++) { for ( int j= 0 ;j<( int )ArrayDataName.Size();j++) { cell=table.GetCell(i,j); if (cell== NULL ) continue ; if (cell.X()>panel.CoordX()+panel.Width()) continue ; if (cell.Y()>panel.CoordY()+panel.Height()) break ; string cell_text=GetDataStatsStr(TABLE_MAGICS, ArrayDataName[j],i); cell.SetText(cell_text); panel.DrawText(cell.Text(),cell.X()+ 6 ,cell.Y()+ 1 ); } } }

Две однотипные функции, выполняющие заполнение таблиц статистики по символам и по магикам.

Функция, возвращающая данные из структуры по типу заголовка:

double GetDataStats( const int table_type, const string data_type, const int index) { switch (table_type) { case TABLE_SYMBOLS : return ( data_type==H_TRADES_S ? ArraySymbolStats[index].trades : data_type==H_GROSS_PROFIT_S ? ArraySymbolStats[index].gross_profit : data_type==H_GROSS_LOSS_S ? ArraySymbolStats[index].gross_loss : data_type==H_COMMISSIONS_S ? ArraySymbolStats[index].total_commission : data_type==H_SWAPS_S ? ArraySymbolStats[index].total_swap : data_type==H_PROFITS_S ? ArraySymbolStats[index].total_profit : data_type==H_NET_PROFIT_S ? ArraySymbolStats[index].net_profit : data_type==H_WINS_S ? ArraySymbolStats[index].win_trades : data_type==H_LOST_S ? ArraySymbolStats[index].loss_trades : data_type==H_LONG_S ? ArraySymbolStats[index].long_trades : data_type==H_SHORT_S ? ArraySymbolStats[index].short_trades : data_type==H_EXP_PAYOFF_S ? ArraySymbolStats[index].expected_payoff : data_type==H_WIN_PRC_S ? ArraySymbolStats[index].win_percent : data_type==H_LOSS_PRC_S ? ArraySymbolStats[index].loss_percent : data_type==H_AVG_PROFIT_S ? ArraySymbolStats[index].average_profit : data_type==H_AVG_LOSS_S ? ArraySymbolStats[index].average_loss : data_type==H_PRF_FACTOR_S ? ArraySymbolStats[index].profit_factor : 0 ); case TABLE_MAGICS : return ( data_type==H_TRADES_S ? ArrayMagicStats[index].trades : data_type==H_GROSS_PROFIT_S ? ArrayMagicStats[index].gross_profit : data_type==H_GROSS_LOSS_S ? ArrayMagicStats[index].gross_loss : data_type==H_COMMISSIONS_S ? ArrayMagicStats[index].total_commission : data_type==H_SWAPS_S ? ArrayMagicStats[index].total_swap : data_type==H_PROFITS_S ? ArrayMagicStats[index].total_profit : data_type==H_NET_PROFIT_S ? ArrayMagicStats[index].net_profit : data_type==H_WINS_S ? ArrayMagicStats[index].win_trades : data_type==H_LOST_S ? ArrayMagicStats[index].loss_trades : data_type==H_LONG_S ? ArrayMagicStats[index].long_trades : data_type==H_SHORT_S ? ArrayMagicStats[index].short_trades : data_type==H_EXP_PAYOFF_S ? ArrayMagicStats[index].expected_payoff : data_type==H_WIN_PRC_S ? ArrayMagicStats[index].win_percent : data_type==H_LOSS_PRC_S ? ArrayMagicStats[index].loss_percent : data_type==H_AVG_PROFIT_S ? ArrayMagicStats[index].average_profit : data_type==H_AVG_LOSS_S ? ArrayMagicStats[index].average_loss : data_type==H_PRF_FACTOR_S ? ArrayMagicStats[index].profit_factor : 0 ); case TABLE_ACCOUNT : return ( data_type==H_TRADES_S ? ArrayAccountStats[index].trades : data_type==H_GROSS_PROFIT_S ? ArrayAccountStats[index].gross_profit : data_type==H_GROSS_LOSS_S ? ArrayAccountStats[index].gross_loss : data_type==H_COMMISSIONS_S ? ArrayAccountStats[index].total_commission : data_type==H_SWAPS_S ? ArrayAccountStats[index].total_swap : data_type==H_PROFITS_S ? ArrayAccountStats[index].total_profit : data_type==H_NET_PROFIT_S ? ArrayAccountStats[index].net_profit : data_type==H_WINS_S ? ArrayAccountStats[index].win_trades : data_type==H_LOST_S ? ArrayAccountStats[index].loss_trades : data_type==H_LONG_S ? ArrayAccountStats[index].long_trades : data_type==H_SHORT_S ? ArrayAccountStats[index].short_trades : data_type==H_EXP_PAYOFF_S ? ArrayAccountStats[index].expected_payoff : data_type==H_WIN_PRC_S ? ArrayAccountStats[index].win_percent : data_type==H_LOSS_PRC_S ? ArrayAccountStats[index].loss_percent : data_type==H_AVG_PROFIT_S ? ArrayAccountStats[index].average_profit : data_type==H_AVG_LOSS_S ? ArrayAccountStats[index].average_loss : data_type==H_PRF_FACTOR_S ? ArrayAccountStats[index].profit_factor : 0 ); default : return 0 ; } }

В функцию передаётся тип таблицы статистики (символ/магик/аккаунт), тип данных (значение заголовка столбца) и индекс данных в массиве структур. В зависимости от переданных в функцию данных, возвращается значение из соответствующего массива структур. Для упрощения, значение всегда возвращается с типом double, даже если в структуре оно целочисленное. В следующей функции это значение возвращается в виде строки с нужным количеством десятичных знаков.

Функция, возвращающая данные из структуры по типу заголовка в виде строки:

string GetDataStatsStr( const int table_type, const string data_type, const int index) { int digits=(data_type==H_TRADES_S || data_type==H_WINS_S || data_type==H_LOST_S || data_type==H_LONG_S || data_type==H_SHORT_S ? 0 : 2 ); if (data_type== "HEADER" ) { switch (table_type) { case TABLE_SYMBOLS : return ArraySymbolStats[index].name; case TABLE_MAGICS : return ( string )ArrayMagicStats[index].magic; case TABLE_ACCOUNT : return ( string )ArrayAccountStats[index].account; default : return "Unknown:" +( string )table_type; } } return ( DoubleToString (GetDataStats(table_type, data_type, index),digits)); }

Функции используются для вывода значений ячеек таблиц статистики в таблицы на панели.

Функция, возвращающая индекс символа в массиве статистики по символам:

int GetIndexSymbol( const string symbol) { int total=( int )ArraySymbolStats.Size(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (ArraySymbolStats[i].name==symbol) return i; } return WRONG_VALUE ; }

Функция, возвращающая индекс символа в массиве статистики по магикам:

int GetIndexMagic( const long magic) { int total=( int )ArrayMagicStats.Size(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (ArrayMagicStats[i].magic==magic) return i; } return WRONG_VALUE ; }

Обе функции возвращают индекс искомого символа или магика в соответствующем массиве статистики символов или магиков.

Функция, отображающая на панели итоговую статистику по выбранному символу, магику или аккаунту:

bool ViewStatistic( const int table_type, const string cell_text) { CDashboard *panel_h=dashboard.GetPanel( "FieldH" ); CDashboard *panel_r=dashboard.GetPanel( "FieldR" ); if (panel_h== NULL || panel_r== NULL ) return false ; string source=(table_type==TABLE_SYMBOLS ? "symbol" : table_type==TABLE_MAGICS ? "magic" : "account" ); int index= WRONG_VALUE ; switch (table_type) { case TABLE_SYMBOLS: index=GetIndexSymbol(cell_text); break ; case TABLE_MAGICS : index=GetIndexMagic( StringToInteger (cell_text)); break ; case TABLE_ACCOUNT: index=(ArrayAccountStats.Size()== 1 ? 0 : - 1 ); break ; default : break ; } if (index== WRONG_VALUE ) { PrintFormat ( "%s: Error. Empty array of %s statistics" , __FUNCTION__ ,source); return false ; } int f_size,f_flags,f_angle; string f_name=panel_h.FontParams(f_size,f_flags,f_angle); panel_h.Clear(); panel_h.SetFontParams( "Tahoma" , 8 ,f_flags,f_angle); panel_h.DrawText( StringFormat ( "Trade statistics by %s %s" ,source,cell_text), 8 , 3 , C'150,150,150' ); panel_h.SetFontParams(f_name,f_size,f_flags,f_angle); if (!panel_r.TableIsExist(TABLE_STATS) && !panel_r.CreateNewTable(TABLE_STATS)) return false ; CTableData *table_r=panel_r.GetTable(TABLE_STATS); if (table_r== NULL ) return false ; panel_r.Clear(); panel_r.DrawGrid(TABLE_STATS, 2 , 2 ,TABLE_STAT_ROWS,TABLE_STAT_COLS,(panel_r.Height()- 4 )/TABLE_STAT_ROWS,(panel_r.Width()- 4 )/TABLE_STAT_COLS, C'230,230,230' , false ); SSymbolStats stats={}; switch (table_type) { case TABLE_SYMBOLS: stats.trades = ArraySymbolStats[index].trades; stats.gross_profit = ArraySymbolStats[index].gross_profit; stats.gross_loss = ArraySymbolStats[index].gross_loss; stats.total_commission= ArraySymbolStats[index].total_commission; stats.total_swap = ArraySymbolStats[index].total_swap; stats.total_profit = ArraySymbolStats[index].total_profit; stats.net_profit = ArraySymbolStats[index].net_profit; stats.win_trades = ArraySymbolStats[index].win_trades; stats.loss_trades = ArraySymbolStats[index].loss_trades; stats.long_trades = ArraySymbolStats[index].long_trades; stats.short_trades = ArraySymbolStats[index].short_trades; stats.expected_payoff = ArraySymbolStats[index].expected_payoff; stats.win_percent = ArraySymbolStats[index].win_percent; stats.loss_percent = ArraySymbolStats[index].loss_percent; stats.average_profit = ArraySymbolStats[index].average_profit; stats.average_loss = ArraySymbolStats[index].average_loss; stats.profit_factor = ArraySymbolStats[index].profit_factor; break ; case TABLE_MAGICS : stats.trades = ArrayMagicStats[index].trades; stats.gross_profit = ArrayMagicStats[index].gross_profit; stats.gross_loss = ArrayMagicStats[index].gross_loss; stats.total_commission= ArrayMagicStats[index].total_commission; stats.total_swap = ArrayMagicStats[index].total_swap; stats.total_profit = ArrayMagicStats[index].total_profit; stats.net_profit = ArrayMagicStats[index].net_profit; stats.win_trades = ArrayMagicStats[index].win_trades; stats.loss_trades = ArrayMagicStats[index].loss_trades; stats.long_trades = ArrayMagicStats[index].long_trades; stats.short_trades = ArrayMagicStats[index].short_trades; stats.expected_payoff = ArrayMagicStats[index].expected_payoff; stats.win_percent = ArrayMagicStats[index].win_percent; stats.loss_percent = ArrayMagicStats[index].loss_percent; stats.average_profit = ArrayMagicStats[index].average_profit; stats.average_loss = ArrayMagicStats[index].average_loss; stats.profit_factor = ArrayMagicStats[index].profit_factor; break ; case TABLE_ACCOUNT: stats.trades = ArrayAccountStats[index].trades; stats.gross_profit = ArrayAccountStats[index].gross_profit; stats.gross_loss = ArrayAccountStats[index].gross_loss; stats.total_commission= ArrayAccountStats[index].total_commission; stats.total_swap = ArrayAccountStats[index].total_swap; stats.total_profit = ArrayAccountStats[index].total_profit; stats.net_profit = ArrayAccountStats[index].net_profit; stats.win_trades = ArrayAccountStats[index].win_trades; stats.loss_trades = ArrayAccountStats[index].loss_trades; stats.long_trades = ArrayAccountStats[index].long_trades; stats.short_trades = ArrayAccountStats[index].short_trades; stats.expected_payoff = ArrayAccountStats[index].expected_payoff; stats.win_percent = ArrayAccountStats[index].win_percent; stats.loss_percent = ArrayAccountStats[index].loss_percent; stats.average_profit = ArrayAccountStats[index].average_profit; stats.average_loss = ArrayAccountStats[index].average_loss; stats.profit_factor = ArrayAccountStats[index].profit_factor; break ; default : break ; } f_name=panel_r.FontParams(f_size,f_flags,f_angle); panel_r.SetFontParams( "Tahoma" , 8 , FW_BLACK ,f_angle); CTableCell *cellH= NULL , *cellV= NULL ; int cols=table_r.ColumnsInRow( 0 ); int cw=table_r.Width()/cols; int y_shift= 6 ; int x_shift= 21 ; int tw= 0 ; string text= "" ; double value= 0 ; cellH=table_r.GetCell( 0 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 0 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; text=( string )stats.trades; tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_TRADES+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); cellH=table_r.GetCell( 1 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 1 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; text=( string )stats.long_trades; tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_LONG+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); cellH=table_r.GetCell( 2 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 2 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; text=( string )stats.short_trades; tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_SHORT+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); cellH=table_r.GetCell( 3 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 3 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.net_profit; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_NET_PROFIT+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value> 0 ? C'86,119,204' : value< 0 ? C'234,50,50' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 4 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 4 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.total_profit; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_PROFITS+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value> 0 ? C'86,119,204' : value< 0 ? C'234,50,50' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 5 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 5 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.gross_profit; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_GROSS_PROFIT+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value> 0 ? C'86,119,204' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 6 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 6 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.gross_loss; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_GROSS_LOSS+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value< 0 ? C'234,50,50' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 7 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 7 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.total_commission; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_COMMISSIONS+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value< 0 ? C'234,50,50' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 8 , 0 ); cellV=table_r.GetCell( 8 , 1 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.total_swap; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_SWAPS+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value< 0 ? C'234,50,50' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 0 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 0 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; text=( string )stats.win_trades; tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_WINS+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); cellH=table_r.GetCell( 1 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 1 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; text=( string )stats.loss_trades; tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_LOST+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); cellH=table_r.GetCell( 2 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 2 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.expected_payoff; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_EXP_PAYOFF+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); cellH=table_r.GetCell( 3 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 3 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.win_percent; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_WIN_PRC+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'86,119,204' ); cellH=table_r.GetCell( 4 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 4 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.loss_percent; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_LOSS_PRC+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'234,50,50' ); cellH=table_r.GetCell( 5 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 5 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.average_profit; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_AVG_PROFIT+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value> 0 ? C'86,119,204' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 6 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 6 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.average_loss; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_AVG_LOSS+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift,(value< 0 ? C'234,50,50' : C'150,150,150' )); cellH=table_r.GetCell( 7 , 2 ); cellV=table_r.GetCell( 7 , 3 ); if (cellH== NULL || cellV== NULL ) return false ; value=stats.profit_factor; text= DoubleToString (value, 2 ); tw=panel_r.TextWidth(text); panel_r.DrawText(H_PRF_FACTOR+ ":" ,cellH.X()+x_shift,cellH.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.DrawText(text,cellV.X()+cw-tw-x_shift,cellV.Y()+y_shift, C'150,150,150' ); panel_r.SetFontParams(f_name,f_size,f_flags,f_angle); return true ; }

Функция предназначена для рисования итоговой таблицы статистики по выбранному символу, магику, или полностью по счёту. В функцию передаётся тип таблицы статистики и наименования символа, или строковое значение магика, или номера счёта. По тексту определяется индекс символа, магика или аккаунта в соответствующем массиве структур статистических данных. Из требуемой структуры по полученному индексу получаем в структуру все статистические данные, а далее располагаем их в нарисованной таблице по координатам расположения её ячеек. При этом смещения выводимого текста по горизонтали рассчитываются таким образом, чтобы заголовок данных был привязан к левому краю ячейки таблицы, а текст значения этих данных был привязан к правому краю своей ячейки таблицы. Все данные выводятся в четыре столбца таким образом, чтобы визуально они были сгруппированы на панели в два столбца в виде "заголовок -- значение".

Давайте скомпилируем индикатор и посмотрим воочию что мы получили:

Ну что ж, видим, что весь заявленный функционал работает как предполагалось. Да, заметны небольшие "моргания" текста в таблицах при перемещении курсора и прокрутке таблиц. Но это результат неоптимальной схемы перерисовки — вся видимая часть таблицы постоянно перерисовывается. Этого можно избежать более сложной логикой обработки строк таблиц под курсором, что не входит в планы этой статьи.

Таблицы можно прокручивать вертикально вращением колёсика мышки, а горизонтально — вращением колёсика с зажатой клавишей Shift. При внимательном рассмотрении видео можно заметить, что при отображении статистики по магику со значением 0, количество длинных и коротких позиций указано нулевым. Это результат ошибки при определении трейда в запросе из БД. Таблица трейдов создаётся из таблицы сделок. Если позиция была открыта советником (в данном случае с магиком 600), а закрыта вручную, то у сделки открытия будет прописан магик, а у сделки закрытия он будет нулевым. Это видно при просмотре истории сделок:

Здесь для определения трейда берутся сделки закрытия, а у неё магик равен нулю. А по нулевому магику невозможно найти сделку открытия — её нет. Соответственно, для нулевого магика не находятся ни длинные, ни короткие позиции. Значит, при создании таблицы трейдов стоит учитывать такую вероятность, что позиция может быть открыта советником, а закрыта вручную и наоборот. Если это учесть, то таких ошибок уже быть не должно.





Заключение

Сегодня мы поставили себе задачу создать информационную панель, отображающую статистику торговли, а решать мы её должны были на примерах из статей и документации на данном ресурсе. И, как видим, что даже чего-то не зная, всегда несложно найти ответы на свои вопросы, воспользовавшись огромной базой знаний, предлагаемой ресурсом, и сделать вполне работоспособный продукт.

Изучайте предлагаемую сайтом информацию, читайте статьи и документацию, общайтесь с более опытными коллегами, дорабатывайте найденные примеры под свои задачи, и всё обязательно получится!

Все файлы рассмотренных классов, функций и индикатора приложены к статье. Также приложен архив, который можно распаковать в каталог данных терминала, и все нужные файлы будут размещены в папке\MQL5\Indicators\StatisticsBy, их можно сразу скомпилировать и запустить файл индикатора.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



