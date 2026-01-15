Ошибки, баги, вопросы - страница 2440
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня даже больше интересует запись. Чтение сделаю, если будет формат известен.
PS. Формат может поменяться. Данный формат соответствует версии 514
Спасибо огромное! Выложу работу с opt, как будет готова.ЗЫ Всего 64 символа на длину пути к эксперту - не мало?
Нет
Как тогда поступать в такой ситуации?
В исходнике есть хитрое условие, оптимальность которого возможно вычислить только нащупыванием - изменяю его и после бэктеста смотрю результат в файле.
Нужно получить много файлов с разными условиями. И потом сравнить.
Как формировать другое имя файла, если исходник изменился?
ЗЫ Без этого не знаю, как выкрутиться в подобных ситуациях
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Slava, 2019.04.19 15:11
Такой результат
достигается следующим образом.
Отключаются все Агенты, кроме одного. И запускается полный перебор на 5750 вариантов. После чего включаются все остальные локальные Агенты.
Видимо, что распределились задания неравномерно. И общее время оптимизации будет выше, чем могло бы.
Билд 2025
Согласно справке тип возвращаемого значения у функции GlobalVariableDel() - bool
Но при нажатии Ctrl+Shift+Space:
И при сборке выдается предупреждение:
ЗЫ Без этого не знаю, как выкрутиться в подобных ситуациях
Может MD5 от ex5 файла?
Может внутри ex5 файла хранится, поищите с помощью hex редактора...
Не нахожу кнопку "Отправить на проверку" черновика статьи. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо, Артем.