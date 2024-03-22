Риск-менеджер для ручной торговли

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Введение

Друзья, всем привет! В этой статье мы продолжим говорить о методологии управления рисками. В предыдущей статье Балансировка риска при одновременной торговле нескольких торговых инструментов мы говорили о базовых понятиях риска, а в текущей с нуля реализуем базовый класс риск-менеджера для безопасной торговли и посмотрим, как именно ограничения рисков в торговой системе влияет на эффективность торговых стратегий.

Риск-менеджер — это мой первый класс, который я написал в 2019 году, как только изучил основы программирования, в первую очередь для себя. На тот момент я понимал на своём опыте, что психологическое состояние трейдера очень сильно влияет на эффективность торговли через "трезвость" и "беспристрастность" принятия торговых решений. Гэмблинг (gambling), эмоциональные сделки и завышение рисков в надежде "отыграться" способны обнулить любой счёт, даже с применением эффективной торговой стратегии, которая на тестах показывала очень хорошие результаты.

Цель данной статьи показать, что контроль рисков с применением риск-менеджера увеличивает её эффективность и повышает надёжность. Для подтверждения данного тезиса напишем с нуля простой базовый класс риск-менеджера для ручной торговли и протестируем его на самой простой стратегии пробоя фракталов.

Определение функционала

При реализации нашего алгоритма именно для ручной торговли ограничимся наличием контроля временных лимитов риска на день, неделю и месяц. В случае достижения или превышения фактической суммы убытка относительно ограничений установленных пользователем, советник должен автоматически закрывать все открытые позиции и информировать пользователя о невозможности дальнейшей торговли. Здесь стоит отметить, что информирование будет чисто "рекомендательным" в строке комментариев в левом нижнем углу экрана, на котором будет запущен советник. По той простой причине, что мы пишем риск-менеджера именно для ручной торговли и следовательно "при сильном желании" пользователь может в любой момент убрать данного советника с графика и продолжить торговлю. Но я бы очень не рекомендовал так делать, так как если рынок пошел против вас, лучше вернуться к торговле на следующий день и не нести больших убытков, а попытаться разобраться, что именно в вашей ручной торговле пошло не так. Если же будете интегрировать данный класс в свою алгоритмическую торговлю, то ограничить отправку ордеров при исчерпанном лимите будет не сложно и желательно встроить данный класс в структуру самого советника. Об этом мы поговорим подробнее чуть дальше.

Входные параметры и конструктор класса

Мы определились, что ограничимся контролем риска по периодам и критерием достижения нормы дневной прибыли. Для этого введём несколько переменных типа double с модификатором класса памяти input для ручного ввода пользователем значений риска в процентах от депозита на каждый период времени, а также плановый процент прибыли на день для фиксации прибыли. Для признака контроля плановой дневной прибыли введём дополнительную переменную типа bool для возможности включения/выключения данного функционала, если трейдер захочет рассматривать каждый вход отдельно и уверен в отсутствии корреляции между выбранными инструментами. Такой тип переменных "выключателей" также иногда называют "флагами". Объявим на глобальном уровне код в следующем виде, для удобства "завернув" его предварительно в именованный блок с помощью ключевого слова group.

input group "RiskManagerBaseClass" input double inp_riskperday = 1 ; input double inp_riskperweek = 3 ; input double inp_riskpermonth = 9 ; input double inp_plandayprofit = 3 ; input bool dayProfitControl = true ;

Объявленные переменные проинициализированы "по умолчанию" значениями по следующей логике. Будем отталкиваться от дневного риска, так как данный класс лучше всего работает для внутридневной торговле, но может быть также использован как для среднесрочной торговли, так и для инвестирования. Очевидно, что если вы торгуете средне-срочно или как инвестор, то вам нет смысла контролировать риск внутри дня и вы можете ставить риск на неделю и на день с одинаковыми значениями. Тем более если это инвестиции достаточно долгосрочные, можно поставить все значения лимитов равными и ограничиться только месячной просадкой. Мы же здесь рассмотрим логику параметров по умолчанию для внутридневной торговли.

Мы определились, что нам будет комфортно торговать с дневным риском в 1% от депозита. Если лимит на день превышен, мы закрываем терминал до завтра. Далее мы определяем лимит на неделю следующим образом. В неделе как правило 5 торговых дней, значит если мы получим 3 убыточных дня подряд, то мы уже останавливаем торговлю до начала следующей недели. Просто потому, что более вероятно, что вы просто не поняли рынок на этой неделе, либо что-то поменялось и если вы продолжите торговлю, то вы накопите такой большой убыток за этот период, что не сможете покрыть его даже за счёт следующей недели. Схожая логика и в установлении месячного лимита при торговле внутри дня. Мы принимаем условие, что если за месяц у нас было 3 убыточные недели, то четвертую лучше не торговать, так как потребуется очень много времени, чтобы "выровнять" кривую доходности за счет будущих периодов и не "пугать" инвесторов большим убытком по какому-то отдельному месяцу.

Размер плановой дневной прибыли мы устанавливаем от дневного риска с учётом особенностей вашей торговой системы. Что здесь нужно учитывать. В первую очередь это торгуете ли вы коррелируемые инструменты, как часто ваша торговая система даёт сигналы на входы, торгуете ли вы с фиксированными значениями пропорций между stop-loss и take-profit по каждой отдельной сделке, либо на размер депозита. Здесь отдельно хочу отметить, что ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ торговать без stop-loss и без риск-менеджера для ограничений убытка по дню одновременно. Это получиться гарантированный "слив" депозита и здесь лишь вопрос времени. Поэтому либо ставим стопы на каждую сделку в отдельности, либо используем риск-менеджер на ограничение по периодам. В нашем же текущем примере параметров по умолчанию я заложил условия на дневную прибыль как 1 к 3 относительно дневного риска. Также эти параметры лучше использовать с обязательным установлением риск-доходности по КАЖДОЙ сделке через соотношение stop-loss и take-profit также 1 к 3 (take-profit больше stop-loss).

Схематично структуру наших лимитов можно изобразить следующим образом.





Рисунок 1. Структура лимитов

Далее объявим наш пользовательский тип данных RiskManagerBase с использованием ключевого слова class. Входные параметры нужно будет хранить в рамках нашего пользовательского класса RiskManagerBase. Так как входные параметры у нас измеряются в процентах, а учёт лимитов будем вести в валюте депозита, нам нужно ввести несколько соответствующих полей типа double с модификатором доступа protected в наш пользовательский класс.

protected : double riskperday, riskperweek, riskpermonth, plandayprofit ; double RiskPerDay, RiskPerWeek, RiskPerMonth, StartBalance, StartEquity, PlanDayEquity, PlanDayProfit ; double CurrentEquity, // текущее значение средств CurrentBallance; // текущий баланс

Для удобства вычислений лимитов риска по периодам в валюте депозита, исходя из входных параметров, объявим внутри нашего класса метод RefreshLimits() также с модификатором доступа protected. Опишем данный метод вне класса следующим образом. Предусмотрим на перспективу тип возвращаемого значения типа bool в случае дальнейшей необходимости расширения нашего метода с возможностью проверки корректности полученных данных. А пока опишем метод в следующем виде.

bool RiskManagerBase::RefreshLimits( void ) { CurrentEquity = NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ); CurrentBallance = NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ); StartBalance = NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ); StartEquity = NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ); PlanDayProfit = NormalizeDouble (StartEquity * plandayprofit/100, 2 ); PlanDayEquity = NormalizeDouble (StartEquity + PlanDayProfit/100, 2 ); // RiskPerDay = NormalizeDouble (StartEquity * riskperday/ 100 , 2 ); RiskPerWeek = NormalizeDouble (StartEquity * riskperweek/ 100 , 2 ); RiskPerMonth = NormalizeDouble (StartEquity * riskpermonth/ 100 , 2 ); return ( true ); }

Данный метод будет удобно вызывать по коду, каждый раз, когда нам нужно будет пересчитать значения лимитов при смене временных периодов, а также при первоначальной смене значений полей при вызове конструктора класса. В конструкторе нашего класса для инициализации стартовых значений полей пропишем следующий код.

RiskManagerBase::RiskManagerBase() { riskperday = inp_riskperday; riskperweek = inp_riskperweek; riskpermonth = inp_riskpermonth; plandayprofit = inp_plandayprofit; RefreshLimits(); }

Когда с логикой входных параметров и стартового состояния данных нашего класса определились, переходим к реализации учёта лимитов.

Работа с периодами лимитов риска

Для работы с периодами лимитов риска нам будут необходимы дополнительные переменные типа доступа protected. В первую очередь объявим на каждый период свой флаг в виде переменных типа bool, в которых будут храниться данные о достижении установленных лимитов риска, а также главный флаг, который будет информировать о возможности продолжения торговли только при условии доступности всех лимитов одновременно. Это необходимо, чтобы избежать ситуации разрешения торговли, когда лимит на месяц уже закончился, а лимит на день ещё есть. Это позволит ограничить торговлю при исчерпании любого временного лимита до наступления следующего временного промежутка. Также нам понадобятся переменные того же типа для контроля достижения дневной прибыли и наступления нового торгового дня. Плюс добавим поля типа double для хранения информации по фактическим показателям прибыли и убытка по каждому периоду: день, неделя и месяц. При этом отдельно вынесем значения свопа и комиссии по торговым операциям.

bool RiskTradePermission; bool RiskDayPermission; bool RiskWeekPermission; bool RiskMonthPermission; bool DayProfitArrive; bool NewTradeDay; double DayorderLoss; double DayorderProfit; double WeekorderLoss; double WeekorderProfit; double MonthorderLoss; double MonthorderProfit; double MonthOrderSwap; double MonthOrderCommis;

Расходы по комиссии и свопам мы специально не включаем в убытки соответствующих периодов, чтобы можно было в перспективе разделять убытки, полученные от инструмента принятия торговых решений от убытков, полученных в соответствии с требованиями разных брокеров по комиссии и свопу. Теперь когда соответствующие поля нашего класса объявлены, перейдём к контролю использования лимитов.

Контроль использования лимитов

Для контроля фактического использования лимитов нам нужно будет обработать по коду события связанные с наступлением каждого нового периода, а также события связанные с появлением уже завершённых торговых операций. Для того чтобы правильно вести учёт фактически использованных лимитов объявим в зоне доступа protected нашего класса внутренний метод ForOnTrade().

В первую очередь нам нужно будет предусмотреть в методе переменные для учёта текущего времени, времени начала дня, недели и месяца. Для этих целей мы будем использовать специальный предопределённый тип данных типа структуры struct в формате MqlDateTime. И сразу проинициализируем их текущими значениями времени работы терминала в следующем виде.

MqlDateTime local, start_day, start_week, start_month; TimeLocal (local); TimeLocal (start_day); TimeLocal (start_week); TimeLocal (start_month);

Здесь стоит отметить, что для первоначальной инициализации текущего времени мы используем предопределённую функцию TimeLocal(), а не TimeCurrent() только потому, что первая использует локальное время, а вторая берёт время из последнего полученного тика от брокера, что может вызвать некорректный учёт лимитов из-за разности часовых поясов у разных брокеров. Далее нам нужно обнулить время начала каждого периода чтобы получить значения даты начала каждого из них. Сделаем это через обращение к публичным полям наших структур следующим образом.

start_day.sec = 0 ; start_day.min = 0 ; start_day.hour = 0 ; start_week.sec = 0 ; start_week.min = 0 ; start_week.hour = 0 ; start_month.sec = 0 ; start_month.min = 0 ; start_month.hour = 0 ;

Чтобы корректно получить данные за неделю и месяц, нам нужно определить логику нахождения начала недели и месяца. В случае с месяцем всё достаточно просто, мы знаем, что каждый месяц начинается с первого числа. А вот в случае с неделей, всё немного сложнее, ведь здесь нет конкретной точки отчёта и дата каждый раз будет меняться. Здесь нам может помочь специальное поле day_of_week структуры MqlDateTime. Оно позволяет получить номер дня недели от текущей даты начиная с нуля. Зная это значение, нам не составит труда узнать дату начала текущей недели следующим образом.

int dif; if (start_week.day_of_week== 0 ) { dif = 0 ; } else { dif = start_week.day_of_week- 1 ; start_week.day -= dif; } start_month.day = 1 ;

Теперь когда у нас есть точные даты начала каждого из периодов относительно текущего момента мы можем перейти к запросу исторических данных по проведённым по счёту сделкам. Первоначально нам нужно будет объявить необходимые переменные для учёта закрытых ордеров и обнулить значения переменных, в которых будет собираться финансовый результат по сделкам за каждый выбранный период.

uint total = 0 ; ulong ticket = 0 ; long type; double profit = 0 , commis = 0 , swap = 0 ; DayorderLoss = 0 ; DayorderProfit = 0 ; WeekorderLoss = 0 ; WeekorderProfit = 0 ; MonthorderLoss = 0 ; MonthorderProfit = 0 ; MonthOrderCommis = 0 ; MonthOrderSwap = 0 ;

Запрос исторических данных по закрытым ордерам мы будем делать через предопределённую функцию терминала HistorySelect() для параметров которой, как раз и требуются полученные нами ранее даты по каждому периоду. Для этого нам нужно будет привести наш тип переменных MqlDateTime в требуемый параметрами функции HistorySelect() тип данных datetime также с помощью предопределённой функции терминала StructToTime(). Будем запрашивать данные по сделкам аналогично подставляя необходимые значения начала и конца необходимого периода.

После каждого вызова функции HistorySelect() нам необходимо получить количество выбранных ордеров с помощью предопределённой функции терминала HistoryDealsTotal() и поместить это значение в нашу локальную переменную total. Когда мы получили количество закрытых сделок мы можем организовать цикл через оператор for, запрашивая номер каждого ордера через предопределённую функцию терминала HistoryDealGetTicket(), чтобы иметь возможность получить доступ к данным каждого ордера. Доступ к данным каждого ордера мы получим с помощью предопределённых функций терминала HistoryDealGetDouble() и HistoryDealGetInteger(), передав в них ранее полученный номер ордера. Также нам будет нужно указать соответствующий идентификатор свойства сделки из перечисления ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER и ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE. Также нам нужно будет добавить фильтр через оператор логического выбора if, чтобы учитывать только сделки от торговых операций с помощью проверки на значения DEAL_TYPE_BUY и DEAL_TYPE_SELL перечисления ENUM_DEAL_TYPE, чтобы отсеять другие операции по счёту, например балансовые операции и начисления бонусов. В общем виде данная выборка будет выглядеть следующим образом.

HistorySelect ( StructToTime (start_day), StructToTime (local)); total = HistoryDealsTotal (); ticket = 0 ; profit = 0 ; commis = 0 ; swap = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); commis = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); swap = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); type = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (type == DEAL_TYPE_BUY || type == DEAL_TYPE_SELL ) { if (profit> 0 ) { DayorderProfit += profit; } else { DayorderLoss += MathAbs (profit); } } } } HistorySelect ( StructToTime (start_week), StructToTime (local)); total = HistoryDealsTotal (); ticket = 0 ; profit = 0 ; commis = 0 ; swap = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); commis = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); swap = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); type = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (type == DEAL_TYPE_BUY || type == DEAL_TYPE_SELL ) { if (profit> 0 ) { WeekorderProfit += profit; } else { WeekorderLoss += MathAbs (profit); } } } } HistorySelect ( StructToTime (start_month), StructToTime (local)); total = HistoryDealsTotal (); ticket = 0 ; profit = 0 ; commis = 0 ; swap = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); commis = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); swap = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); type = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); MonthOrderSwap += swap; MonthOrderCommis += commis; if (type == DEAL_TYPE_BUY || type == DEAL_TYPE_SELL ) { if (profit> 0 ) { MonthorderProfit += profit; } else { MonthorderLoss += MathAbs (profit); } } } }

Мы описали метод, который мы можем вызывать каждый раз, когда нам нужно будет обновить текущие значения использования лимитов. Обновление значений фактических лимитов, как и вызов этой функции можно проводить при генерации различных событий терминала. Так как смысл этого метода в том, чтобы обновлять лимиты, то это можно делать, как при наступлении событий связанных с изменениями текущих ордеров таких как Trade и TradeTransaction, так и при наступлении каждого нового тика через событие NewTick. С учётом того, что наш метод получился не очень ресурсоёмким, мы будем обновлять фактические лимиты каждый тик. Теперь давайте реализуем обработчик событий, необходимый для обработки событий связанных с динамической отменой и разрешением торговли.





Обработчик событий класса



Для обработки событий определим внутренний метод нашего класса ContoEvents() с уровнем доступа protected. Для этого объявим с тем же уровнем доступа дополнительные вспомогательные поля. Чтобы нам в моменте отслеживать время наступления нового торгового периода, для изменения флагов разрешения торговли, нам понадобится хранить значения последнего зафиксированного периода и текущего периода. Для этих целей нам подойдут простые массивы объявленные с типом данных datetime для хранения значений соответствующих периодов.

datetime Periods_old[ 3 ]; datetime Periods_new[ 3 ];

В первом измерении соответственно мы будем хранить значения дня, во втором недели, а в третьем месяца. В случае необходимости дельнейшего расширения контролируемых периодов, можно объявить данные массивы не статично, а динамично. Но мы здесь ограничимся ранее объявленными тремя временными отрезками. Теперь добавим в наш конструктор класса первичную инициализацию данных переменных в виде массивов следующим образом.

Periods_new[ 0 ] = iTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); Periods_new[ 1 ] = iTime ( _Symbol , PERIOD_W1 , 1 ); Periods_new[ 2 ] = iTime ( _Symbol , PERIOD_MN1 , 1 );

Каждый соответствующий период мы будем инициализировать с помощью предопределённой функции терминала iTime() передав в параметры соответствующий период перечисления типа ENUM_TIMEFRAMES с предыдущего от текущего периода. Мы умышленно не будем инициализировать массив Periods_old[] именно для того, чтобы после вызова конструктора и вызова нашего метода ContoEvents() у нас гарантированно срабатывало событие наступление нового торгового периода и открывались все флаги для начала торговли, а уже потом по коду закрывались, если лимитов не окажется. В противном случае, при повторной инициализации класс может работать некорректно. Описанный метод будет содержать простую логику: если текущий период не равен предыдущему, значит наступил новый соответствующий период и можно обнулять лимиты и разрешать торговлю меняя значения во флагах. Также по каждому периоду будем вызывать наш уже описанный метод RefreshLimits() для пересчёта входных лимитов.

void RiskManagerBase::ContoEvents() { NewTradeDay = false ; Periods_old[ 0 ] = Periods_new[ 0 ]; Periods_new[ 0 ] = iTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); if (Periods_new[ 0 ]!=Periods_old[ 0 ]) { Print ( __FUNCTION__ + " line" + IntegerToString ( __LINE__ )+ ", New trade day!" ); NewTradeDay = true ; DayProfitArrive = false ; RiskDayPermission = true ; RefreshLimits(); DayorderLoss = 0 ; DayorderProfit = 0 ; } Periods_old[ 1 ] = Periods_new[ 1 ]; Periods_new[ 1 ] = iTime ( _Symbol , PERIOD_W1 , 0 ); if (Periods_new[ 1 ]!= Periods_old[ 1 ]) { Print ( __FUNCTION__ + " line" + IntegerToString ( __LINE__ )+ ", New trade week!" ); RiskWeekPermission = true ; RefreshLimits(); WeekorderLoss = 0 ; WeekorderProfit = 0 ; } Periods_old[ 2 ] = Periods_new[ 2 ]; Periods_new[ 2 ] = iTime ( _Symbol , PERIOD_MN1 , 0 ); if (Periods_new[ 2 ]!= Periods_old[ 2 ]) { Print ( __FUNCTION__ + " line" + IntegerToString ( __LINE__ )+ ", New trade Month!" ); RiskMonthPermission = true ; RefreshLimits(); MonthorderLoss = 0 ; MonthorderProfit = 0 ; } if (RiskDayPermission == true && RiskWeekPermission == true && RiskMonthPermission == true ) { RiskTradePermission= true ; } if (RiskDayPermission == false || RiskWeekPermission == false || RiskMonthPermission == false || DayProfitArrive == true ) { RiskTradePermission= false ; } }

Также в этом методе мы предусмотрели контроль состояния данных в главной переменной флага возможности открытия новых позиций RiskTradePermission. Через операторы логического выбора реализуем включения разрешения через эту переменную, только если есть все разрешения, а выключения её в случае, даже если хоть один из флагов не даёт нам этого разрешения. Данная переменная очень пригодится если адаптировать этот класс в уже созданный алгоритмический советник, можно просто её получать геттером и вставлять в условия выставления ваших ордеров. Но в нашем случае она будет просто служить флагом для начала информирования пользователя об отсутствии лимитов для торговли. Теперь, когда наш класс "научился" контролировать риски при достижении заданных убытков, давайте приступим к реализации функционала контроля достижения необходимой прибыли.





Механизм контроля плановой прибыли на день

В предыдущей части нашей статьи мы уже объявили флаг для запуска процедуры контроля плановой прибыли и входную переменную для определения её величины относительно размера депозита счёта. Логика работы нашего класса по контролю достижения плановой прибыли будет заключаться в закрытии всех открытых позиций, если совокупная величина прибыли по всем достигла необходимого значения. Для закрытия всех позиций по счёту, объявим в нашем классе внутренний метод AllOrdersClose() с уровнем доступа public. Для работы этого метода нам будет необходимо будет получать данные по открытым позициям и автоматически посылать ордера их на закрытие.

Чтобы не тратить время на написание собственных реализаций этого функционала, воспользуемся уже готовыми внутренними классами терминала. Для работы с открытыми позициями мы будем использовать внутренний стандартный класс терминала CPositionInfo, а для закрытия открытых позиций класс CTrade. Объявим переменные этих двух классов также с уровнем доступа protected без использования пойнтера с конструктором по умолчанию следующим образом.

CTrade r_trade; CPositionInfo r_position;

При работе с данными объектами, в рамках необходимого нам сейчас функционала, нам не потребуется дополнительно их настраивать, поэтому в конструкторе нашего класса их прописывать не будем. Реализация данного метода с использованием объявленных классов будет выглядеть следующим образом.

bool RiskManagerBase::AllOrdersClose() { ulong ticket = 0 ; string symb; for ( int i = PositionsTotal (); i>= 0 ; i--) { if (r_position.SelectByIndex(i)) { ticket = r_position.Ticket(); if (!r_trade.PositionClose(ticket)) { Print ( __FUNCTION__ + ". Error close order. " + IntegerToString (ticket)); return ( false ); } else { Print ( __FUNCTION__ + ". Order close success. " + IntegerToString (ticket)); continue ; } } } return ( true ); }

Описанный метод мы будем вызывать как при достижении плановой прибыли, так и при исчерпании временных лимитов далее по коду. Также в нем мы предусмотрели возврат значения bool в случае необходимости обработки ошибок отправки ордеров на закрытие. Для обеспечения функционала по контролю за достижением плановой прибыли дополним наш метод обработки событий ContoEvents() следующим кодом сразу после уже описанного выше кода.

if (dayProfitControl) // проверка на включение функционала пользователем { if (CurrentEquity >= (StartEquity+PlanDayProfit)) { DayProfitArrive = true ; Print ( __FUNCTION__ + ", PlanDayProfit has been arrived." ); Print ( __FUNCTION__ + ", CurrentEquity = " + DoubleToString (CurrentEquity)+ ", StartEquity = " + DoubleToString (StartEquity)+ ", PlanDayProfit = " + DoubleToString (PlanDayProfit)); AllOrdersClose(); StartEquity = CurrentEquity; ResetLastError (); if (! SendNotification ( "The planned profitability for the day has been achieved. Equity: " + DoubleToString (CurrentEquity))) { Print ( __FUNCTION__ + IntegerToString ( __LINE__ )+ ", Error of sending notification: " + IntegerToString ( GetLastError ())); } } }

В работе данного метода предусмотрим push уведомление пользователя о наступлении данного события через предопределённую функцию терминала SendNotification. Для завершения минимально необходимого функционала нашего класса нам осталось собрать ещё один метод класса с доступом public, который будет вызываться при подключении риск-менеджера в структуру нашего советника.





Определение метода для запуска мониторинга в структуре советника



Чтобы нам в структуре советника "включить" функционал мониторинга из экземпляра нашего класса риск-менеджера объявим публичный метод ContoMonitor(). В этом методе мы соберём все ранее объявленные методы обработки событий, а также дополним его функционалом для сравнения фактически использованных лимитов со значениями, утверждёнными пользователем во входных параметрах. Объявим данный метод с уровнем доступа public и опишем его вне класса следующим образом.

void RiskManagerBase::ContoMonitor() { ForOnTrade(); ContoEvents(); double currentProfit = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); if (( MathAbs (DayorderLoss)+ MathAbs (currentProfit) >= RiskPerDay && currentProfit< 0 && RiskDayPermission== true ) || (RiskDayPermission== true && MathAbs (DayorderLoss) >= RiskPerDay) ) { Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "ACCOUNT_PROFIT = " + DoubleToString (currentProfit)); Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "RiskPerDay = " + DoubleToString (RiskPerDay)); Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "DayorderLoss = " + DoubleToString (DayorderLoss)); RiskDayPermission= false ; AllOrdersClose(); } if ( MathAbs (WeekorderLoss)>=RiskPerWeek && RiskWeekPermission== true ) { RiskWeekPermission= false ; AllOrdersClose(); Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "WeekorderLoss = " + DoubleToString (WeekorderLoss)); Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "RiskPerWeek = " + DoubleToString (RiskPerWeek)); } if ( MathAbs (MonthorderLoss)>=RiskPerMonth && RiskMonthPermission== true ) { RiskMonthPermission= false ; AllOrdersClose(); Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "MonthorderLoss = " + DoubleToString (MonthorderLoss)); Print ( __FUNCTION__ + ", EquityControl, " + "RiskPerMonth = " + DoubleToString (RiskPerMonth)); } }

Логика работы нашего метода очень простая, если фактический лимит убытков месяца или недели превысил установленный пользователем, то флаг для разрешения торговли по данному периоду запрещается и соответственно запрещается вся торговля. Отличие только в дневных лимитах, где нам нужно контролировать ещё и наличие открытых позиций для этого мы добавим через логический оператор "или" ещё и контроль текущей прибыли по открытым позициям. При достижении лимитов риска вызываем наш уже описанный метод закрытия позиций и информируем в журнал об этом событии.

На данном этапе для полного завершения класса нам остаётся лишь добавить метод для контроля пользователем текущих лимитов. Самым простым и достаточно удобным способом будет вывод необходимой информации через стандартную предопределённую функцию терминала Comment(). Для работы с этой функцией нам нужно будет передавать в нее параметр типа string с необходимой пользователю информацией для вывода на график. Чтобы получить эти значения от нашего класса, объявим метод Message() с уровнем доступа public, который будет возвращать тип данных string с собранными данными по всем необходимым пользователю переменным.

string RiskManagerBase::Message( void ) { string msg; msg += "

" + " ----------Risk-Manager---------- " ; msg += "

" + "RiskTradePer = " +( string )RiskTradePermission; msg += "

" + "RiskDayPer = " +( string )RiskDayPermission; msg += "

" + "RiskWeekPer = " +( string )RiskWeekPermission; msg += "

" + "RiskMonthPer = " +( string )RiskMonthPermission; msg += "

" + " -------------------------------- " ; msg += "

" + "RiskPerDay = " + DoubleToString (RiskPerDay, 2 ); msg += "

" + "RiskPerWeek = " + DoubleToString (RiskPerWeek, 2 ); msg += "

" + "RiskPerMonth = " + DoubleToString (RiskPerMonth, 2 ); msg += "

" + " -------------------------------- " ; msg += "

" + "DayLoss = " + DoubleToString (DayorderLoss, 2 ); msg += "

" + "DayProfit = " + DoubleToString (DayorderProfit, 2 ); msg += "

" + "WeekLoss = " + DoubleToString (WeekorderLoss, 2 ); msg += "

" + "WeekProfit = " + DoubleToString (WeekorderProfit, 2 ); msg += "

" + "MonthLoss = " + DoubleToString (MonthorderLoss, 2 ); msg += "

" + "MonthProfit = " + DoubleToString (MonthorderProfit, 2 ); msg += "

" + "MonthCommis = " + DoubleToString (MonthOrderCommis, 2 ); msg += "

" + "MonthSwap = " + DoubleToString (MonthOrderSwap, 2 ); if (dayProfitControl) { msg += "

" + " ---------dayProfitControl-------- " ; msg += "

" + "DayProfitArrive = " +( string )DayProfitArrive; msg += "

" + "StartBallance = " + DoubleToString (StartBalance, 2 ); msg += "

" + "PlanDayProfit = " + DoubleToString (PlanDayProfit, 2 ); msg += "

" + "PlanDayEquity = " + DoubleToString (PlanDayEquity, 2 ); } return (msg); }

При работе данного метода, сообщение для пользователя будет выглядеть как изображено на следующем рисунке.





Рисунок 2. Формат вывода данных для пользователя.

Данный способ может быть доработан, либо дополнен дополнительными элементами для работы с графикой в терминале, но мы остановимся именно на этом, так как он позволяет пользователю получить достаточный объем данных от нашего класса для принятия решения. В итоге каждый, при желании, сможет доработать в перспективе данный формат и сделать его более прекрасным по графике на свой взгляд. А мы далее обсудим возможности расширения данного класса в случае применения отдельных торговых стратегий.





Итоговый вариант реализации и возможности расширения класса

Как мы уже говорили ранее описанный нами здесь функционал является минимально необходимым и максимально универсальным практически для всех торговых стратегий, который необходим для контроля рисков и не допущения "слива депозита" за один день. В этой части статьи мы рассмотрим ещё несколько возможностей расширения данного класса.

Контроль размера спрэда при торговле с коротким stop-loss

Контроль проскальзывания по уже открытым позициям

Контроль плановой месячной прибыли

По первому пункту может быть реализован дополнительный функционал для торговых систем использующих торговлю с коротким stop-loss. Можно объявить метод SpreadMonitor(int intSL) принимающий в качестве параметра технический или расчётный stop-loss по инструменту в пунктах для сравнения его с текущим уровнем спреда. Данный метод будет выдавать запрет на выставление ордера при сильном расширении спреда относительно stop-loss в пропорции определённой пользователем, для избегания высокого риска закрытия позиции по stop-loss из-за спреда.

Чтобы контролировать проскальзывания по открытым позициям в момент открытия в соответствии со вторым пунктом можно объявить метод SlippageCheck(). Данный метод будет закрывать каждую в отдельности сделку, если брокер открыл её по цене сильно отличающейся от заявленной и соответственно риск на сделку превысил плановое значение. Это позволит в случае срабатывания stop-loss не портить статистику по торговле повышенным риском на один отдельный вход. Также при торговле с фиксированным соотношением stop-loss и take-profit это соотношение ухудшается за счёт проскальзывания и лучше закрыть сделку с небольшим убытком, чем портить ею последующую статистику.

Аналогично логике контроля дневной прибыли может быть реализован соответствующий метод контроля плановой прибыли по месяцу. Данный метод может быть применён при торговле более долгосрочных стратегий чем описанная нами в этой статье. Описанный же нами класс уже имеет полный необходимый функционал для применения в ручной торговле внутри дня и можно его собирать в окончательную реализацию торгового эксперта, который будет запущен на графике инструмента одновременно с началом ручной торговли.

Итоговая сборка проекта будет заключаться в подключении нашего класса с помощью предпроцессорной директивы #include следующим образом.

#include <RiskManagerBase.mqh>

Далее объявим на глобальном уровне пойнтер нашего объекта риск-менеджера.

RiskManagerBase *RMB;

При инициализации нашего советника будем вручную выделять память для нашего объекта для его подготовки перед стартом.

int OnInit () { RMB = new RiskManagerBase(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

При удалении нашего советника с графика, нам нужно будет очищать память с нашего объекта, чтобы избежать утечки памяти. Для этого пропишем следующее в функции OnDeinit советника.

void OnDeinit ( const int reason) { delete RMB; }

Также при необходимости в этом же событии можно вызвать метод Comment(" ") передав в него пустую строку, чтобы график очищался от комментариев при удалении советника с графика инструмента.

Основной же метод мониторинга нашего класса будем вызывать при наступлении события получения нового тика по инструменту следующим образом.

void OnTick () { RMB.ContoMonitor(); Comment (RMB.Message()); }

На этом сборка нашего советника со встроенным риск-менеджером закончился и он полностью готов к использованию (файл ManualRiskManager.mq5). Мы же для того, чтобы протестировать несколько кейсов его использования, сделаем небольшое дополнение к текущему коду, чтобы смоделировать процесс ручной торговли.

Пример использования

Чтобы нам наглядно отобразить процесс ручной торговли с использованием риск-менеджера и без его использования, нам потребуется дополнительный код, моделирующий ручную торговлю. Так как в данной статье мы не будем касаться темы выбора торговых стратегий, мы не будем реализовывать полный функционал торговли в коде, а возьмем наглядно с графика дневки входы и внесём уже готовые данные в наш советник. Возьмем самую простую стратегию для принятия торговых решений для демонстрации итогового финансового результата по одной и той же стратегии с единственной только разницей: с контролем рисков и без.

В качестве примеров входов самую простую стратегию пробоя фрактального уровня по инструменту USDJPY за период два месяца и посмотрим как эта стратегия покажет себя с использованием контроля рисков и без неё. Схематично сигналы этой стратегии по ручным входам будут выглядеть как на следующем графике.





Рисунок 3. Входы по тестовой стратегии

Для моделирования указанной стратегии напишем небольшое дополнение в качестве универсального юнитеста, для любой ручной стратегии, чтобы каждый пользователь смог с небольшими доработками протестировать свои входы. Данный тест будет заключаться в загрузке уже заранее подготовленных сигналов для отработки, без реализации логики каждых входов. Для этого в первую очередь нам нужно будет объявить дополнительную структуру struct, которая будет служить хранилищем для наших входов по фракталам.

struct TradeInputs { string symbol; ENUM_POSITION_TYPE direction; double price; datetime tradedate; bool done; };

Основным классом, который будет отвечать за моделирование торговых сигналов будет класс TradeModel. Конструктор данного класса будет принимать контейнер с входными параметрами сигналов, а его основной метод Processing() будет каждый тик следить не наступило ли время точки входа по введённым значениям. Так как мы моделируем внутридневную торговлю, в конце дня мы будем удалять все позиции с помощью объявленного ранее метода AllOrdersClose() в нашем классе риск-менеджера. В общем виде наш вспомогательный класс будет выглядеть следующим образом.

class TradeModel { protected : CTrade *cTrade; TradeInputs container[]; int size; public : TradeModel( const TradeInputs &inputs[]); ~TradeModel( void ); void Processing(); };

Для удобства выставления ордеров будем использовать встроенный в терминал класс с открытым кодом CTrade, который содержит весь необходимый нам функционал, что позволит сэкономить время на разработке нашего вспомогательного класса. Чтобы передать входные параметры при создании экземпляра класса определим наш конструктор с одним входящим параметром хранилища входных данных в следующем виде.

TradeModel::TradeModel( const TradeInputs &inputs[]) { size = ArraySize (inputs); ArrayResize (container, size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { container[i] = inputs[i]; } cTrade= new CTrade(); if ( CheckPointer (cTrade)== POINTER_INVALID ) { Print ( __FUNCTION__ + IntegerToString ( __LINE__ )+ " Error creating object!" ); } cTrade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); cTrade.SetDeviationInPoints( 1000 ); cTrade.SetExpertMagicNumber( 123 ); cTrade.SetAsyncMode( false ); }

В конструкторе мы инициализируем хранилище входных параметров нужным значением, запоминаем его размер и создаём объект нашего класса CTrade с необходимыми настройками. Здесь большинство параметров также не будут настраиваться пользователем, так как на цель создания нашего юнитеста они особо не повлияют, поэтому оставим их хардкодом.

Деструктор нашего класса TradeModel потребует только удаление объекта типа CTrade и поэтому будет определён просто.

TradeModel::~TradeModel( void ) { if ( CheckPointer (cTrade)!= POINTER_INVALID ) { delete cTrade; } }

Теперь реализуем наш основной процессинговый метод для работы нашего класса в структуре всего нашего проекта. Реализуем логику выставления ордеров по Рисунку 3 в таком виде.

void TradeModel::Processing( void ) { datetime timeCurr = TimeCurrent (); double bid = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (container[i].done== false && container[i].tradedate <= timeCurr) { switch (container[i].direction) { case POSITION_TYPE_BUY : if (container[i].price >= ask) { if (cTrade.Buy( 0.1 )) { container[i].done = true ; Print ( "Buy has been done" ); } else { Print ( "Error: buy" ); } } break ; case POSITION_TYPE_SELL : if (container[i].price <= bid) { if (cTrade.Sell( 0.1 )) { container[i].done = true ; Print ( "Sell has been done" ); } else { Print ( "Error: sell" ); } } break ; default : Print ( "Wrong inputs" ); return ; break ; } } } }

Логика этого метода достаточно проста. Если в контейнере есть неотработанные входы, по которым время моделирования подошло мы выставляем эти ордера в соответствии с направлением и ценой фрактала отмеченного на Рисунке 3. Данного функционала нам будет достаточно, чтобы протестировать наш риск-менеджер, поэтому можно встраивать его в наш основной проект.

В первую очередь подключим наш класс для тестов в код советника следующим образом.

#include <TradeModel.mqh>

Теперь в функции OnInit() создадим экземпляр нашей структуры массива входных данных TradeInputs и передадим этот массив в конструктор класса TradeModel для его инициализации.

TradeInputs modelInputs[] = { { "USDJPYz" , POSITION_TYPE_SELL , 146.636 , D'2024-01-31' , false }, { "USDJPYz" , POSITION_TYPE_BUY , 148.794 , D'2024-02-05' , false }, { "USDJPYz" , POSITION_TYPE_BUY , 148.882 , D'2024-02-08' , false }, { "USDJPYz" , POSITION_TYPE_SELL , 149.672 , D'2024-02-08' , false } }; tModel = new TradeModel(modelInputs);

При этом в функции DeInit() не забудем очистить память нашего объекта tModel. Основной же функционал будет выполняться в функции OnTick(), дополненной следующим кодом.

tModel.Processing(); MqlDateTime time_curr; TimeCurrent (time_curr); if (time_curr.hour >= 23 ) { RMB.AllOrdersClose(); }

Теперь сравним результаты работы одной и той же стратегии при наличии и отсутствии класса контроля рисков. Запустим файл юнитеста ManualRiskManager(UniTest1), в котором не будет запуска метода контроля рисков по входным данным. Период с января по март 2024г. В итоге получим следующий результат работы нашей стратегии.





Рисунок 4. Тестовые данные без применения риск-менеджера

В результате мы получаем положительное математическое ожидание по данной стратегии со следующими параметрами.

№ п\п Наименование параметра Значение параметра 1 Советник ManualRiskManager(UniTest1)

2 Символ USDJPY 3 Период графика М15 4 Интервал 2024.01.01 - 2024.03.18 5 Форвард нет 6 Задержки Без задержек, идеальное исполнение 7 Моделирование Все тики 8 Начальный депозит 10 000 usd 9 Плечо 1:100

Таблица 1. Входные параметры для тестера стратегий





Теперь запустим файл юнитеста ManualRiskManager(UniTest2), где мы задействуем наш класс риск-менеджера со следующими входными параметрами.



Наименование входного параметра Значение переменной inp_riskperday 0.25 inp_riskperweek 0.75 inp_riskpermonth 2.25 inp_plandayprofit 0.78 dayProfitControl true

Таблица 2. Входные параметры для риск-менеджера

Логика формирования входных параметров аналогична логики, описанной выше при проектировании структуры входных параметров в Главе 3. Кривая доходности будет выглядеть следующим образом.





Рисунок 5. Тестовые данные с применением риск-менеджера





Сводные данные по результатам тестирования двух кейсов представлены в следующей таблице.

№ п\п Показатель Без РМ С РМ Изменение 1 Чистая прибыль: 41.1 144.48 +103.38 2 Максимальная просадка по балансу: 0.74% 0.25% Снижение в 3 раза 3 Максимальная просадка по средствам: 1.13% 0.58% Снижение в 2 раза 4 Матожидание выигрыша: 10.28 36.12 Рост более чем в 3 раза 5 Коэффициент Шарпа: 0.12 0.67 Рост в 5 раз 6 Прибыльные трейды (% от всех): 75% 75% - 7 Средний прибыльный трейд: 38.52 56.65 Рост на 50% 8 Средний убыточный трейд: -74.47 -25.46 Снижение в 3 раза 9 Средняя риск доходность 0.52 2.23 Рост в 4 раза

Таблица 3. Сравнение финансового результата торговли с риск-менеджером и без него

По результатам наших юнитестов можно сделать вывод, что применение контроля рисков с помощью нашего класса риск-менеджера позволило существенно увеличить эффективность торговли по одной и той же простой стратегии, за счёт ограничения рисков и фиксации прибыли по каждой сделке относительно зафиксированного риска. Это позволило снизить просадку по балансу в 3 раза, а по эквити в 2 раза. Матожидание по стратегии выросло более чем в 3 раза, а коэффициент Шарпа увеличился более чем в 5 раз. Средний прибыльный трейд увеличился на 50%, а средний убыточный трейд снизился в три раза, что позволило вывести среднюю риск доходность по счёту почти до целевого значения 1 к 3. Подробное сравнение финансового результата по каждой отдельной сделке из нашего пула представлено в следующей таблице.





Дата Инструмент Направление Лот Без РМ С РМ Изменение 2024.01.31 USDJPY buy 0.1 25.75 78 + 52.25 2024.02.05

USDJPY sell 0.1

13.19 13.19 - 2024.02.08

USDJPY sell 0.1

76.63 78.75 + 2.12 2024.02.08

USDJPY buy 0.1

-74.47 -25.46 + 49.01 Итого - - - 41.10 144.48 + 103.38

Таблица 4. Сравнение исполненных сделок по торговле с риск-менеджером и без него





Заключение

На основании приведённых в статье тезисов можно сделать следующие выводы. Применение риск-менеджера даже на ручной торговле способно существенно увеличить эффективность даже уже прибыльной стратегии. При этом в случае убыточной стратегии применение риск-менеджера позволит вам существенно сохранить депозит, ограничив убытки. Как уже было сказано во введении главное это психологический фактор. Нельзя выключать риск-менеджера в надежде "отыграть убытки сразу". Лучше переждать период завершение лимитов и с чистым сознанием, без эмоций начать торговлю заново, а период когда риск-менеджер запрещает вам торговать посвятить анализу своей торговой стратегии в части причин убытков и возможности их избегания в будущем.

Спасибо всем, кто дочитал эту статью до конца. Я очень надеюсь, что данная статья позволит спасти хоть один чей-то депозит от полного слива, если так, то я буду считать, что потратил силы не зря. Буду рад вашим комментариям, либо сообщениям в личку, в особенности, стоит ли начинать новую статью, где мы сможем адаптировать данный класс под чисто алгоритмический советник. Либо другие рекомендации на эту тему. Ещё раз спасибо.