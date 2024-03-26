DoEasy. Сервисные функции (Часть 2): Паттерн "Внутренний бар"

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Концепция

Продолжаем разрабатывать паттерны, образуемые на данных таймсерий. В первой статье цикла по паттернам мы создали инструментарий для поиска и отображения различных паттернов, и создали функционал для поиска паттерна "Pin Bar" из формаций Price Action. В данной статье продолжим разрабатывать и дорабатывать функционал для поиска различных паттернов на графиках цены и создадим поиск паттернов Price Action "Внутренний Бар" (Inside Bar).

Если паттерн "Пин Бар" — это однобаровая формация и ищется по пропорциям одного бара, то "Внутренний Бар" — это двухбаровая формация, состоящая из двух баров — материнский бар (бар слева) и определяющий бар (бар справа):





Для поиска таких формаций простого сравнения пропорций одного бара недостаточно. Здесь нужно сравнивать два близлежащих бара. Кроме того, такие формации могут идти подряд, и тогда материнский бар будет один для всех вложенных друг в друга формаций, и будет самым левым, тогда как определяющих баров будет множество — каждый правый бар каждой вложенной формации. Самый правый бар будет последним из определяющих баров всей вложенной формации. Для поиска подобных конструкций напишем универсальный функционал и добавим ещё одно свойство в набор свойств паттернов — время открытия материнского бара. По разнице времён открытий материнского и определяющего баров мы сможем определить количество баров, входящих во всю вложенную формацию. Это пригодится для рисования на графике меток паттернов. Т.е. помимо того, что каждый паттерн может быть помечен простой точкой на графике, сделаем возможность указать визуально на паттерн, обведя рамкой входящие в формацию бары. И, соответственно, сделаем возможность выбора между способами отображения паттернов на графике.

Далее, созданный сегодня функционал, поможет нам при создании остальных типов паттернов.





Доработка классов библиотеки

Прежде, чем начнём писать коды для очередного паттерна, доработаем уже готовые файлы и классы библиотеки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим в список типов объектов библиотеки объект с типом "рисунок":

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GGLARE, OBJECT_DE_TYPE_GBITMAP, OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER, OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON, OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER,

Объекты с типом OBJ_BITMAP позволяют прикрепить к нему bmp-ресурс и рисовать на нём различные примитивы. Привязан такой объект ко времени бара и цене. Будем их использовать для обрисовки баров паттернов рамкой.



Помимо того, что объекты-паттерны хранят в себе времена баров, на которых они образованы, ещё и в объект-бар библиотеки будем добавлять типы паттернов, которые были найдены на нём. Так как типы паттернов — это битовые флаги, то в одной переменной можно хранить множество различных типов паттернов, и далее, из значения этой переменной всегда можно извлечь тип и, соответственно, наименование всех паттернов, найденных на баре.

Это удобно при поиске паттерна, с которым нужно работать, из пользовательской программы: получили объект-бар, проверили типы паттернов, найденных на нём, и работаем именно с теми, флаги которых записаны в переменную.

В целочисленные свойства объекта-бара добавим ещё одно свойство и увеличим количество целочисленных свойств объекта-бара с 13 до 14:

enum ENUM_BAR_PROP_INTEGER { BAR_PROP_TIME = 0 , BAR_PROP_TYPE, BAR_PROP_PERIOD, BAR_PROP_SPREAD, BAR_PROP_VOLUME_TICK, BAR_PROP_VOLUME_REAL, BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR, BAR_PROP_TIME_YEAR, BAR_PROP_TIME_MONTH, BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK, BAR_PROP_TIME_DAY, BAR_PROP_TIME_HOUR, BAR_PROP_TIME_MINUTE, BAR_PROP_PATTERNS_TYPE, }; #define BAR_PROP_INTEGER_TOTAL ( 14 )

При поиске паттернов по спискам таймсерий и нахождении паттерна на баре, в этот объект-бар в эту самую переменную будем добавлять тип найденного паттерна. По итогу поиска различных типов паттернов, в одном баре в этой переменной могут быть записаны флаги разных типов найденных паттернов.

В список возможных критериев сортировки объектов-баров впишем сортировку по типу паттернов на баре:

#define FIRST_BAR_DBL_PROP (BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BAR_STR_PROP (BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_INTEGER_SKIP+BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL-BAR_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BAR_MODE { SORT_BY_BAR_TIME = 0 , SORT_BY_BAR_TYPE, SORT_BY_BAR_PERIOD, SORT_BY_BAR_SPREAD, SORT_BY_BAR_VOLUME_TICK, SORT_BY_BAR_VOLUME_REAL, SORT_BY_BAR_TIME_DAY_OF_YEAR, SORT_BY_BAR_TIME_YEAR, SORT_BY_BAR_TIME_MONTH, SORT_BY_BAR_TIME_DAY_OF_WEEK, SORT_BY_BAR_TIME_DAY, SORT_BY_BAR_TIME_HOUR, SORT_BY_BAR_TIME_MINUTE, SORT_BY_BAR_PATTERN_TYPE, SORT_BY_BAR_OPEN = FIRST_BAR_DBL_PROP, SORT_BY_BAR_HIGH, SORT_BY_BAR_LOW, SORT_BY_BAR_CLOSE, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_BODY, SORT_BY_BAR_CANDLE_BODY_TOP, SORT_BY_BAR_CANDLE_BODY_BOTTOM, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, SORT_BY_BAR_SYMBOL = FIRST_BAR_STR_PROP, };





Ранее в перечислении типов паттернов для паттерна "Харами" было указано значение 0. Это не совсем правильно. Ведь лучше, если ноль будет указывать на отсутствие паттернов на баре.

Исправим ситуацию и добавим макроподстановку, указывающую общее количество паттернов, доступных для поиска в библиотеке:

enum ENUM_PATTERN_TYPE { PATTERN_TYPE_NONE = 0x0 , PATTERN_TYPE_HARAMI = 0x1 , PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS = 0x2 , PATTERN_TYPE_TWEEZER = 0x4 , PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE = 0x8 , PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER = 0x10 , PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS= 0x20 , PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS = 0x40 , PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR = 0x80 , PATTERN_TYPE_HAMMER = 0x100 , PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER = 0x200 , PATTERN_TYPE_HANGING_MAN = 0x400 , PATTERN_TYPE_DOJI = 0x800 , PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI = 0x1000 , PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI = 0x2000 , PATTERN_TYPE_MORNING_STAR = 0x4000 , PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR = 0x8000 , PATTERN_TYPE_EVENING_STAR = 0x10000 , PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR = 0x20000 , PATTERN_TYPE_THREE_STARS = 0x40000 , PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY = 0x80000 , PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL= 0x100000 , PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR = 0x200000 , PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR = 0x400000 , PATTERN_TYPE_PIN_BAR = 0x800000 , PATTERN_TYPE_RAILS = 0x1000000 , }; #define PATTERNS_TOTAL ( 26 )





К списку целочисленных свойств паттерна добавим новое свойство, хранящее время материнского бара и увеличим количество целочисленных свойств паттерна с 9 до 10:

enum ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER { PATTERN_PROP_CODE = 0 , PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, PATTERN_PROP_ID, PATTERN_PROP_TIME, PATTERN_PROP_MOTHERBAR_TIME, PATTERN_PROP_STATUS, PATTERN_PROP_TYPE, PATTERN_PROP_DIRECTION, PATTERN_PROP_PERIOD, PATTERN_PROP_CANDLES, }; #define PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL ( 10 )





В список возможных критериев сортировки паттернов добавим сортировку по новому свойству:

#define FIRST_PATTERN_DBL_PROP (PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL-PATTERN_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_PATTERN_STR_PROP (PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL-PATTERN_PROP_INTEGER_SKIP+PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL-PATTERN_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_PATTERN_MODE { SORT_BY_PATTERN_CODE = 0 , SORT_BY_PATTERN_CTRL_OBJ_ID, SORT_BY_PATTERN_ID, SORT_BY_PATTERN_TIME, SORT_BY_PATTERN_MOTHERBAR_TIME, SORT_BY_PATTERN_STATUS, SORT_BY_PATTERN_TYPE, SORT_BY_PATTERN_DIRECTION, SORT_BY_PATTERN_PERIOD, SORT_BY_PATTERN_CANDLES, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_OPEN = FIRST_PATTERN_DBL_PROP, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_HIGH, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_LOW, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_CLOSE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, SORT_BY_PATTERN_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, SORT_BY_PATTERN_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, SORT_BY_PATTERN_SYMBOL = FIRST_BAR_STR_PROP, SORT_BY_PATTERN_NAME, };





В список типов графических элементов добавим новый тип: объект-рисунок:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_BITMAP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, };

Это новый для библиотеки тип графических объектов, привязываемый к координатам цена/время, и позволяющий рисовать на нём так же, как на элементах GUI библиотеки. По этой причине он и был добавлен в этот список — его возможно будем использовать и для иных нужд библиотеки, кроме обрисовки баров паттернов на графике цены.





В файле библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

enum ENUM_MESSAGES_LIB { MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG= ERR_USER_ERROR_FIRST , MSG_LIB_PARAMS_LIST_END, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_2155, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3245, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_POSITION, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_PENDING, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET_HIST, MSG_LIB_PROP_NOT_SET, MSG_LIB_PROP_EMPTY, MSG_LIB_PROP_NOT_FOUND, MSG_LIB_PROP_AUTO, MSG_LIB_PROP_AS_IN_ORDER,

...

MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BAR_PATTERNS_TYPE,

...

MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CODE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TIME, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_MOTHERBAR_TIME, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_ID, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CTRL_OBJ_ID,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_BITMAP, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, MSG_ERR_FAILED_SET_BITMAP_OBJ_TIME, MSG_ERR_FAILED_SET_BITMAP_OBJ_PRICE, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

string messages_library[][TOTAL_LANG]= { {"Начало списка параметров","The beginning of the parameter list"}, {"Конец списка параметров","End of the parameter list"}, {"Свойство не поддерживается","Property is not support"}, {"Свойство не поддерживается в MQL4","Property is not supported in MQL4"}, {"Свойство не поддерживается в MetaTrader5 версии ниже 2155 ","The property is not supported in MetaTrader5, build lower than 2155 "}, {"Свойство не поддерживается в MetaTrader5 версии ниже 3245 ","The property is not supported in MetaTrader5, build lower than 3245 "}, {"Свойство не поддерживается в MetaTrader5 версии ниже 3260 ","The property is not supported in MetaTrader5, build lower than 3260 "}, {"Свойство не поддерживается у позиции","Property not supported for position"}, {"Свойство не поддерживается у отложенного ордера","The property is not supported for a pending order"}, {"Свойство не поддерживается у маркет-ордера","The property is not supported for a market-order"}, {"Свойство не поддерживается у исторического маркет-ордера","The property is not supported for a history market-order"}, {"Значение не задано","Value not set"}, {"Отсутствует","Not set"}, {"Не найдено","Not found"}, {"Формируется терминалом","Formed by the terminal"}, {"В соответствии с режимом истечения ордера","In accordance with the order expiration mode"},

...

{ "Отношение тела свечи к полному размеру свечи" , "Ratio of candle body to full candle size" }, { "Отношение размера верхней тени к размеру свечи" , "Ratio of the upper shadow size to the candle size" }, { "Отношение размера нижней тени к размеру свечи" , "Ratio of the lower shadow size to the candle size" }, { "Типы паттернов на баре" , "Types of patterns on the bar" },

...

{ "Код" , "Code" }, { "Время определяющего бара" , "Time of the defining bar" }, { "Время \"материнского\" бара" , "Time open of the mother bar" }, { "Идентификатор паттерна" , "Pattern ID" }, { "Идентификатор объекта управления паттерном" , "Pattern Control object ID" },

...



{ "Расширенный стандартный графический объект" , "Extended standard graphic object" }, { "Элемент" , "Element" }, { "Рисунок" , "Bitmap" }, { "Объект тени" , "Shadow object" }, { "Форма" , "Form" },

...

{ "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, { "Описание графического элемента" , "Description of the graphic element" }, { "Заголовок подсказки элемента" , "Element tooltip header" }, { "Текст подсказки элемента" , "Element tooltip title" }, { "Не удалось установить значение времени Bitmap-объекту" , "Failed to set time value to Bitmap object" }, { "Не удалось установить значение цены Bitmap-объекту" , "Failed to set price value to Bitmap object" }, };





Часто приходится проверять корректность переданных в функции и методы значений символа и периода графика. Чтобы не писать в таких местах один и тот же повторяющийся код, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh напишем функции, возвращающие корректные наименование символа и значение периода графика:

string CorrectSymbol( const string symbol) { return (symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } ENUM_TIMEFRAMES CorrectTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return (timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); }

Если переданы значения NULL или пустая строка в качестве наименования символа, или 0 или PERIOD_CURRENT в качестве значения периода графика, функции вернут текущий символ или таймфрейм. В любом другом случае — переданные в функции значения. Таким образом, мы этими функциями постепенно заменим в библиотеке все коды, где выполняются аналогичные проверки на корректность передаваемых в методы значений.



Добавим сюда же функции, возвращающие описания паттернов:

string PatternTypeDescription( const ENUM_PATTERN_TYPE type) { switch (type) { case PATTERN_TYPE_HARAMI : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HARAMI); case PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS); case PATTERN_TYPE_TWEEZER : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_TWEEZER); case PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE); case PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER); case PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS); case PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS); case PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR); case PATTERN_TYPE_HAMMER : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HAMMER); case PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER); case PATTERN_TYPE_HANGING_MAN : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HANGING_MAN); case PATTERN_TYPE_DOJI : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_DOJI); case PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI); case PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI); case PATTERN_TYPE_MORNING_STAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_MORNING_STAR); case PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR); case PATTERN_TYPE_EVENING_STAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_EVENING_STAR); case PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR); case PATTERN_TYPE_THREE_STARS : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_THREE_STARS); case PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY); case PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL); case PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR); case PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR); case PATTERN_TYPE_PIN_BAR : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIN_BAR); case PATTERN_TYPE_RAILS : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_RAILS); default : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_NONE); } }

В зависимости от переданного в функцию типа паттерна, возвращается соответствующее текстовое описание.





Функция, возвращающая количество и список паттернов в ulong-переменной:

int ListPatternsInVar( const ulong var , ulong &array[]) { int size= 0 ; ulong x= 1 ; for ( int i= 1 ;i<PATTERNS_TOTAL;i++) { x=(i> 1 ? x* 2 : 1 ); ENUM_PATTERN_TYPE type=(ENUM_PATTERN_TYPE)x; bool res=( var & type)==type; if (res) { size++; ArrayResize(array,size,PATTERNS_TOTAL- 1 ); array[size- 1 ]=type; } } return size; }

В функцию передаётся переменная, содержащая флаги паттернов, и массив, в который будут записаны типы паттернов, извлечённые из этой переменной. Так как каждый флаг больше предыдущего в два раза, то легко в цикле сформировать значение флага от значения индекса цикла, а потом посмотреть наличие такого флага в значении переменной. Если такой флаг записан в переменную, то тип паттерна записывается в массив, предварительно увеличенный на 1 для записи в него нового типа паттерна. По окончании цикла по типам паттернов, все паттерны, записанные в переменную в виде флагов, будут занесены в массив, который затем можно использовать в программе.





Функция, выводящая в журнал описание типов паттернов в ulong-переменной:



void PatternsInVarDescriptionPrint( const ulong var , const bool dash= false ) { ulong array[]; int total=ListPatternsInVar( var ,array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) Print((dash ? " - " : "" ),PatternTypeDescription((ENUM_PATTERN_TYPE)array[i])); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду.





Функция, возвращающая описание типов паттернов в ulong-переменной:



string PatternsInVarDescription( const ulong var , const bool dash= false ) { ulong array[]; int total=ListPatternsInVar( var ,array); string txt= "" ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) txt+=((dash ? " - " : "" )+PatternTypeDescription((ENUM_PATTERN_TYPE)array[i]))+(i<total- 1 ? "

" : "" ); return txt; }

Все эти функции доступны из любого места программы, и дают пользователю простой доступ к списками паттернов, обнаруженных на одном баре. В свойстве бара теперь есть переменная, в которой хранятся флаги найденных паттернов, и по значению этого свойства при помощи этих функций всегда можно извлечь все типы паттернов на баре и обработать их в программе, что и будем делать в тестовом советнике.





Класс объекта графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh служит основой для создания более сложных элементов GUI, но есть некоторые переменные в этом классе, доступ к которым закрыт из производных классов. Перенесём эти переменные и методы из приватной секции в защищённую:



class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CGCnvElement *m_element_main; CGCnvElement *m_element_base; CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; uint m_duplicate_res[]; color m_array_colors_bg[]; color m_array_colors_bg_dwn[]; color m_array_colors_bg_ovr[]; bool m_gradient_v; bool m_gradient_c; int m_init_relative_x; int m_init_relative_y; color m_array_colors_bg_init[]; int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y;

...

long m_long_prop[CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[CANV_ELEMENT_PROP_STRING_TOTAL]; ENUM_FRAME_ANCHOR m_text_anchor; int m_text_x; int m_text_y; protected : void Initialize( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const string descript, const bool movable, const bool activity); private :





В разделе методов работы с текстом напишем два метода для доступа к установке приватных свойств класса:



void SetTextLastX( const int x) { this .m_text_x=x; } void SetTextLastY( const int y) { this .m_text_y=y; }

Методы пригодятся в конструкторе наследуемых классов, так как размещение этих переменных в защищённой секции класса влечёт за собой ещё большие доработки других классов. Пока обойдёмся этими методами без переименований переменных.

До сего времени мы использовали для построения графических элементов управления объекты на основе OBJ_BITMAP_LABEL — объекта "Графическая метка":





Положение точки привязки относительно метки можно выбрать из перечисления ENUM_ANCHOR_POINT . Координаты точки привязки задаются в пикселях.

Также можно выбрать угол привязки графической метки из перечисления ENUM_BASE_CORNER.

Эти объекты имеют экранные координаты в пикселях, и подходят для создания графических элементов управления.

Но если нам необходимо иметь привязку такого объекта к координатам цена/время, и при этом использовать точно такие же возможности рисования внутри объекта как на холсте, то здесь на помощь придёт графический объект OBJ_BITMAP — Объект "Рисунок":





Это точно такой же графический объект, который в качестве своего изображения может использовать либо файл растрового изображения, либо динамически создаваемый ресурс, в котором и происходит рисование.

Методы класса CCanvas позволяют создать объект-рисунок. Поэтому нам нужно просто создать на основе класса графического элемента класс объекта-рисунка. С минимальными доработками.







Класс графического элемента "Рисунок"

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новый файл GCnvBitmap.mqh класса CGCnvBitmap.

Класс должен быть унаследован от класса графического элемента, файл которого должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include "GCnvElement.mqh" class CGCnvBitmap : public CGCnvElement { }





В теле класса нам нужны лишь некоторые приватные переменные и методы работы с ними, виртуальный метод для создания объекта и конструкторы с деструктором. Всё остальное уже реализовано в родительском классе:

class CGCnvBitmap : public CGCnvElement { private : datetime m_time; double m_price; protected : CGCnvBitmap( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const datetime time, const double price, const int w, const int h); public : virtual bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool redraw= false ); CGCnvBitmap( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= false , const bool activity= true , const bool redraw= false ); CGCnvBitmap() { this .m_shadow= false ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger (:: ChartID (), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBITMAP; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; } ~CGCnvBitmap() { this .m_canvas.Destroy(); } bool SetTime( const datetime time); bool SetPrice( const double price); bool SetTimePrice( const datetime time, const double price); datetime Time( void ) const { return this .m_time; } double Price( void ) const { return this .m_price; } };





Все конструкторы являются копией конструкторов родительского класса и при своей инициализации используют конструктор по умолчанию своего родителя:

CGCnvBitmap::CGCnvBitmap( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= false , const bool activity= true , const bool redraw= false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBITMAP; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetTextAnchor( 0 ); this .SetTextLastX( 0 ); this .SetTextLastY( 0 ); this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num, 0 , 0 ,w,h,redraw)) { this .Initialize(element_type,element_id,element_num, 0 , 0 ,w,h,descript,movable,activity); this .SetVisibleFlag( false , false ); this .SetTimePrice(time,price); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvBitmap::CGCnvBitmap( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const datetime time, const double price, const int w, const int h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBITMAP; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetTextAnchor( 0 ); this .SetTextLastX( 0 ); this .SetTextLastY( 0 ); this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; this .m_shadow= false ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num, 0 , 0 ,w,h, false )) { this .Initialize(element_type, 0 , 0 , 0 , 0 ,w,h,descript, false , false ); this .SetVisibleFlag( false , false ); this .SetTimePrice(time,price); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }

Здесь мы используем конструктор по умолчанию родительского класса по причине того, что в нём самом устанавливаются все параметры объекта и этот объект создаётся. Для того, чтобы заново не переопределять параметры в этом конструкторе, и не удалять и заново создавать объект нового типа, мы всё это сразу делаем здесь, в этих конструкторах, используя конструктор по умолчанию родительского объекта.





Виртуальный метод для создания графического объекта-рисунка:

bool CGCnvBitmap::Create( const long chart_id, const int wnd_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool redraw= false ) { :: ResetLastError (); if ( this .m_canvas.CreateBitmap((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id),wnd_num, this .m_name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .Erase(CLR_CANV_NULL); this .m_canvas.Update(redraw); this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); return true ; } int err=:: GetLastError (); int code=(err== 0 ? (w< 1 ? MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_WIDTH : h< 1 ? MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_HEIGHT : ERR_OBJECT_ERROR ) : err); string subj=(w< 1 ? "Width=" +( string )w+ ". " : h< 1 ? "Height=" +( string )h+ ". " : "" ); CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE+subj,code, true ); return false ; }

Здесь, в отличии от такого же метода родительского класса, для создания графического объекта используется метод CreateBitmap() класса CCanvas вместо метода CreateBitmapLabel(). И это единственное отличие этого метода от метода родительского класса.





Методы для установки координат цены и времени объекту-рисунку:

bool CGCnvBitmap::SetTime( const datetime time) { string name= this .NameObj(); if (name== NULL || name== "" ) return false ; :: ResetLastError (); if (!:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (),name, OBJPROP_TIME ,time)) { :: PrintFormat ( "%s%s. %s %s" ,DFUN,CMessage::Text(MSG_ERR_FAILED_SET_BITMAP_OBJ_TIME),CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),:: GetLastError ()); return false ; } this .m_time=time; return true ; } bool CGCnvBitmap::SetPrice( const double price) { string name= this .NameObj(); if (name== NULL || name== "" ) return false ; :: ResetLastError (); if (!:: ObjectSetDouble ( this . ChartID (),name, OBJPROP_PRICE ,price)) { :: PrintFormat ( "%s%s. %s %s" ,DFUN,CMessage::Text(MSG_ERR_FAILED_SET_BITMAP_OBJ_PRICE),CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),:: GetLastError ()); return false ; } this .m_price=price; return true ; } bool CGCnvBitmap::SetTimePrice( const datetime time, const double price) { if (! this .SetTime(time)) return false ; return this .SetPrice(price); }

false

true

Вкратце: если в графический объект не удалось установить свойство, выводим об этом сообщение в журнал и возвращаемПри успешной установке свойства объекту, в переменную класса записывается новое значение и возвращается





В классе управления графическими элементами в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GraphElmControl.mqh объявим метод для создания объекта-рисунка:

class CGraphElmControl : public CObject { private : int m_type; int m_type_node; void SetCommonParamsStdGraphObj( const long chart_id, const string name); public : CGraphElmControl *GetObject( void ) { return & this ; } void SetTypeNode( const int type_node) { this .m_type_node=type_node; } CForm *CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm *CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm *CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CGCnvBitmap *CreateBitmap( const int obj_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color clr);





За пределами тела класса напишем его реализацию:

CGCnvBitmap *CGraphElmControl::CreateBitmap( const int obj_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color clr) { CGCnvBitmap *obj= new CGCnvBitmap(GRAPH_ELEMENT_TYPE_BITMAP, NULL , NULL ,obj_id, 0 ,chart_id,wnd,name,time,price,w,h,clr, 200 ); return obj; }

Метод создаёт новый объект класса CDCnvBitmap с переданными в него параметрами и непрозрачностью холста, равной 200, и возвращает указатель на созданный объект.





Теперь в классе базового объекта библиотеки CBaseObj в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh напишем методы для создания объекта-рисунка:

CForm *CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,chart_id,wnd,name,x,y,w,h); } CForm *CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,wnd,name,x,y,w,h); } CForm *CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,name,x,y,w,h); } CGCnvBitmap *CreateBitmap( const int obj_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color clr) { return this .m_graph_elm.CreateBitmap(obj_id,chart_id,wnd,name,time,price,w,h,clr); } CGCnvBitmap *CreateBitmap( const int obj_id, const int wnd, const string name, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color clr) { return this .m_graph_elm.CreateBitmap(obj_id,:: ChartID (),wnd,name,time,price,w,h,clr);} CGCnvBitmap *CreateBitmap( const int obj_id, const string name, const datetime time, const double price, const int w, const int h, const color clr) { return this .m_graph_elm.CreateBitmap(obj_id,:: ChartID (), 0 ,name,time,price,w,h,clr); }

Три метода для создания объекта-рисунка (1) на указанном графике в указанном подокне, (2) на текущем графике в указанном подокне, (3) на текущем графике в главном окне. Методы просто возвращают результат вызова метода создания объекта-рисунка класса CGraphElmControl с указанными параметрами, которые написали выше.



Теперь из любого объекта библиотеки мы сможем построить объект-рисунок для визуального оформления чего-либо. К слову, ранее мы уже могли из любых объектов библиотеки создавать некоторые графические примитивы и элементы GUI. Теперь к ним добавился и объект-рисунок.

Класс графического объекта-формы унаследован от класса графического элемента. Соответственно, файл графического элемента подключен к файлу класса объекта-формы. Так как теперь у нас появился ещё один класс, унаследованный от графического элемента — класс объекта-рисунка, то для того, чтобы оптимально подключить друг к другу все эти классы, подключим к файлу класса объекта-формы файл класса объекта-рисунка. Так как этот класс унаследован от графического элемента, то оба этих класса будут доступны в классе объекта-формы.



К файлу класса объекта формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh вместо файла графического элемента подключим файл класса объекта-рисунка:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GCnvBitmap.mqh" #include "ShadowObj.mqh" #include "Animations\Animations.mqh" #include "..\..\Services\MouseState.mqh" class CForm : public CGCnvElement {

Теперь в объекте-форме будут доступны и объект-элемент, и объект-рисунок. Соответственно, и в остальных файлах, где нужен объект-элемент, будут доступны оба эти объекта.





В объект-бар будем вписывать паттерны, которые были найденные на нём.

Для этого в файле класса объекта-бара \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh в публичной секции напишем метод, добавляющий к свойству бара тип нового паттерна:

CBar *GetObject( void ) { return & this ;} void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); void SetProperties( const MqlRates &rates); void AddPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern_type) { this .m_long_prop[BAR_PROP_PATTERNS_TYPE] |=pattern_type; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CBar* compared_bar) const ; CBar(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_BAR; } CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const string source); CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const MqlRates &rates);

В метод передаётся тип паттерна, и его значение (битовая маска) добавляется к значению свойства BAR_PROP_PATTERNS_TYPE. При помощи операции логического "или" мы можем добавлять к переменной различные типы, не перезаписывая значение переменной. Таким образом, в одной переменной можно хранить несколько различных типов паттернов.





В разделе описаний свойств бара объявим метод, возвращающий список паттернов в переданном массиве, и метод, выводящий в журнал список паттернов на баре:



string GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_STRING property); string BodyTypeDescription( void ) const ; virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( void ); string ParameterDescription( void ); int GetPatternsList( ulong &array[]); void PatternTypeDescriptionPrint( const bool dash= false ); };





В методе, устанавливающем параметры объекта-бара, установим тип паттерна на баре как отсутствующий (значение переменной равно нулю):

void CBar::SetProperties( const MqlRates &rates) { this .SetProperty(BAR_PROP_SPREAD,rates.spread); this .SetProperty(BAR_PROP_VOLUME_TICK,rates.tick_volume); this .SetProperty(BAR_PROP_VOLUME_REAL,rates.real_volume); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME,rates.time); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_YEAR, this .TimeYear()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_MONTH, this .TimeMonth()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR, this .TimeDayOfYear()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK, this .TimeDayOfWeek()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY, this .TimeDay()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_HOUR, this .TimeHour()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_MINUTE, this .TimeMinute()); this .SetProperty(BAR_PROP_OPEN,rates.open); this .SetProperty(BAR_PROP_HIGH,rates.high); this .SetProperty(BAR_PROP_LOW,rates.low); this .SetProperty(BAR_PROP_CLOSE,rates.close); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE, this .CandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_BODY, this .BodySize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_TOP, this .BodyHigh()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_BOTTOM, this .BodyLow()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, this .ShadowUpSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, this .ShadowDownSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, this .CandleRatioBodyToCandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .CandleRatioUpperShadowToCandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .CandleRatioLowerShadowToCandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_PATTERNS_TYPE, 0 ); this .SetProperty(BAR_PROP_TYPE, this .BodyType()); this .m_graph_elm.SetTypeNode( this .m_type); }





За пределами тела класса напишем метод, возвращающий список паттернов в переданном массиве:

int CBar::GetPatternsList( ulong &array[]) { return ListPatternsInVar( this .GetProperty(BAR_PROP_PATTERNS_TYPE),array); }

В метод передаётся массив и возвращается результат выполнения ранее написанной сегодня функции ListPatternsInVar(). При этом список всех паттернов на баре помещается в массив, переданный по ссылке в метод.





Метод, выводящий в журнал описание паттернов на баре:



void CBar::PatternTypeDescriptionPrint( const bool dash= false ) { ulong patt= this .GetProperty(BAR_PROP_PATTERNS_TYPE); :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PATTERNS_TYPE), ": " ,(patt> 0 ? "" : CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY))); if (patt> 0 ) :: Print (PatternsInVarDescription(patt,dash)); }

Ранее мы написали функцию PatternsInVarDescription(), возвращающую строку, содержащую описания всех паттернов, флаги которых содержатся в переменной. Здесь мы отправляем в эту функцию значение переменной, хранящей свойство бара BAR_PROP_PATTERNS_TYPE, и распечатываем в журнал полученную из функции строку.





В методе, возвращающем описание целочисленного свойства бара, допишем возврат описания значения свойства BAR_PROP_PATTERNS_TYPE:

string CBar::GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) { return ( property==BAR_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==BAR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .BodyTypeDescription() ) : property==BAR_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .m_period_description ) : property==BAR_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_VOLUME_TICK ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_VOLUME_TICK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_TIME_YEAR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_YEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .Year() ) : property==BAR_PROP_TIME_MONTH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_MONTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +MonthDescription(( int ) this .Month()) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY_OF_YEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: IntegerToString ( this .DayOfYear(), 3 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY_OF_WEEK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +DayOfWeekDescription(( ENUM_DAY_OF_WEEK ) this .DayOfWeek()) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: IntegerToString ( this .Day(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_HOUR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_HOUR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: IntegerToString ( this .Hour(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_MINUTE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_MINUTE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: IntegerToString ( this .Minute(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_PATTERNS_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PATTERNS_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_FOUND) : "

" +PatternsInVarDescription( this .GetProperty(property), true )) ) : "" ); }





Внесём доработки в файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\Pattern.mqh.

Так как в объект-паттерн будем размещать указатель на объект-бар, на котором был найден паттерн, то нужно к файлу класса объекта-паттерна подключить файл класса объекта-бара. У паттерна есть образующий и "материнский" бары. Для образующего бара будем использовать указатель на объект-бар (это бар, на котором найден паттерн), а для "материнского" бара создадим MqlRates-структуру, в которой будут храниться данные этого бара. Таким образом мы будем всегда иметь все данные о тех барах, которые "охватывает" паттерн. К слову, если паттерн однобаровый, то материнский и образующий бары — это один и тот же единственный бар. "Обрисовывать" паттерн будем при помощи объекта-рисунка, класс которого сегодня создали. Указатель на объект этого класса объявим в защищённой секции класса абстрактного объекта-паттерна. Чтобы можно было рассчитать необходимый размер рисунка, охватывающего бары паттерна, нам нужно знать размеры и параметры графика. Объявим переменные для хранения параметров графика, требуемых для расчёта размера объекта-рисунка.



#include "..\..\BaseObj.mqh" #include "..\Bar.mqh" class CPattern : public CBaseObj { private : CBar *m_bar_pattern; MqlRates m_mother_bar_prop; long m_long_prop[PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[PATTERN_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) const { return ( int )property-PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL-PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL;} protected : CForm *m_form; CGCnvBitmap *m_bitmap; int m_digits; ulong m_symbol_code; string m_name_graph_obj; double m_price; color m_color_bullish; color m_color_bearish; color m_color_bidirect; color m_color; color m_color_panel_bullish; color m_color_panel_bearish; color m_color_panel_bidirect; int m_bars_formation; bool m_draw_dots; int m_chart_scale; int m_chart_height_px; double m_chart_price_max; double m_chart_price_min; public :





В публичной секции класса добавим методы для установки и возврата новых свойств и указателей:

public : void SetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } CPattern *GetObject( void ) { return & this ; } CForm *GetForm( void ) { return this .m_form;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CPattern* compared_obj) const ; CPattern(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN; } protected : CPattern( const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type, const uint id, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates); public : ~CPattern( void ); ENUM_PATTERN_TYPE TypePattern( void ) const { return (ENUM_PATTERN_TYPE) this .GetProperty(PATTERN_PROP_TYPE); } ENUM_PATTERN_DIRECTION Direction( void ) const { return (ENUM_PATTERN_DIRECTION) this .GetProperty(PATTERN_PROP_DIRECTION); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_PERIOD); } ENUM_PATTERN_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_PATTERN_STATUS) this .GetProperty(PATTERN_PROP_STATUS); } ulong Code( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_CODE); } uint ID( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_ID); } ulong ControlObjectID( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_TIME); } uint Candles( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES); } double BarPriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN); } double BarPriceHigh( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH); } double BarPriceLow( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW); } double BarPriceClose( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_SYMBOL); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_NAME); } void SetPatternBar(CBar *bar) { this .m_bar_pattern=bar; } void SetMotherBarData( MqlRates &data); void SetMotherBarOpen( const double open) { this .m_mother_bar_prop.open=open; } void SetMotherBarHigh( const double high) { this .m_mother_bar_prop.high=high; } void SetMotherBarLow( const double low) { this .m_mother_bar_prop.low=low; } void SetMotherBarClose( const double close) { this .m_mother_bar_prop.close=close; } void SetBarsInNestedFormations( const int bars) { this .m_bars_formation=bars; } CBar *PatternBar( void ) const { return this .m_bar_pattern; } datetime MotherBarTime( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_MOTHERBAR_TIME); } double MotherBarOpen( void ) const { return this .m_mother_bar_prop.open; } double MotherBarHigh( void ) const { return this .m_mother_bar_prop.high; } double MotherBarLow( void ) const { return this .m_mother_bar_prop.low; } double MotherBarClose( void ) const { return this .m_mother_bar_prop.close; } int BarsInNestedFormations( void ) const { return this .m_bars_formation; } string GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property); virtual string StatusDescription( void ) const { return NULL ; } virtual string TypeDescription( void ) const { return NULL ; } string DirectDescription( void ) const ; virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( void ); protected : void SetColorBullish( const color clr) { this .m_color_bullish=clr; } void SetColorBearish( const color clr) { this .m_color_bearish=clr; } void SetColorBiDirect( const color clr) { this .m_color_bidirect=clr; } bool CreateInfoPanel( void ); virtual bool CreateBitmap( void ); virtual void CreateInfoPanelView( void ){} int GetBitmapWidth( void ); int GetBitmapHeight( void ); public : bool DeleteGraphObj( bool redraw= false ); void SetColors( const color color_bullish, const color color_bearish, const color color_bidirect, const bool redraw= false ); void SetDrawAsDots( const bool flag) { this .m_draw_dots=flag; } void SetColorPanelBullish( const color clr) { this .m_color_panel_bullish=clr; } void SetColorPanelBearish( const color clr) { this .m_color_panel_bearish=clr; } void SetColorPanelBiDirect( const color clr) { this .m_color_panel_bidirect=clr; } void SetColorPanelBullish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBearish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBiDirect( const uchar R, const uchar G, const uchar B); virtual void Draw( const bool redraw); void Show( const bool redraw= false ); void Hide( const bool redraw= false ); void ShowInfoPanel( const int x, const int y, const bool redraw= true ); void HideInfoPanel( void ); bool BitmapSetWidth( const int width); bool BitmapSetHeight( const int height); bool BitmapResize( const int w, const int h); void SetChartScale( const int scale) { this .m_chart_scale=scale; } void SetChartHeightInPixels( const int height) { this .m_chart_height_px=height; } void SetChartPriceMax( const double price) { this .m_chart_price_max=price; } void SetChartPriceMin( const double price) { this .m_chart_price_min=price; } int ChartScale( void ) const { return this .m_chart_scale; } int ChartHeightInPixels( void ) const { return this .m_chart_height_px; } double ChartPriceMax( void ) const { return this .m_chart_price_max; } double ChartPriceMin( void ) const { return this .m_chart_price_min; } };





В конструкторе класса абстрактного паттерна поменяем цвет метки двунаправленного паттерна и установим значения по умолчанию для указателя на объект-рисунок (NULL), для флага рисования паттернов точками (true) и для количества вложенных формаций, равное 1 (нет вложенных друг в друга паттернов):

CPattern::CPattern( const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type, const uint id, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN; this .SetProperty(PATTERN_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(PATTERN_PROP_TYPE,type); this .SetProperty(PATTERN_PROP_ID,id); this .SetProperty(PATTERN_PROP_DIRECTION,direction); this .SetProperty(PATTERN_PROP_PERIOD,timeframe); this .SetProperty(PATTERN_PROP_TIME,rates.time); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN,rates.open); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH,rates.high); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW,rates.low); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE,rates.close); this .SetProperty(PATTERN_PROP_SYMBOL,symbol); this .m_symbol_code= 0 ; for ( int i= 0 ;i<( int )symbol.Length();i++) this .m_symbol_code+=symbol.GetChar(i); ulong code=( ulong )rates.time+type+status+direction+timeframe+ this .m_symbol_code; this .SetProperty(PATTERN_PROP_CODE,code); this .m_name_graph_obj=:: StringFormat ( "%s_p%lu" , this .m_name_program,code); this .m_color_bullish= clrBlue ; this .m_color_bearish= clrRed ; this .m_color_bidirect= clrMediumSeaGreen ; if ( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH) { this .m_color= this .m_color_bullish; this .m_price=rates.low; } else if ( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BEARISH) { this .m_color= this .m_color_bearish; this .m_price=rates.high; } else { this .m_color= this .m_color_bidirect; this .m_price=(rates.open+rates.close)/ 2 ; } this .m_color_panel_bullish= clrLightGray ; this .m_color_panel_bearish= clrLightGray ; this .m_color_panel_bidirect= clrLightGray ; this .m_form= NULL ; this .m_bitmap= NULL ; this .m_draw_dots= true ; this .m_bars_formation= 1 ; }





В деструкторе класса удалим объект-рисунок:

CPattern::~CPattern( void ) { if ( this .m_form!= NULL ) delete this .m_form; if ( this .m_bitmap!= NULL ) delete this .m_bitmap; this .DeleteGraphObj(); }





В методе, возвращающем описание целочисленного свойства паттерна, добавим вывод описания времени открытия материнского бара паттерна:

string CPattern::GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return ( property==PATTERN_PROP_CODE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES ) ) : property==PATTERN_PROP_MOTHERBAR_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_MOTHERBAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES ) ) : property==PATTERN_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .StatusDescription() ) : property==PATTERN_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==PATTERN_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CTRL_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_DIRECTION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .DirectDescription() ) : property==PATTERN_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(property)) ) : property==PATTERN_PROP_CANDLES ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CANDLES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }





Реализация метода, устанавливающего данные "материнского" бара:

void CPattern::SetMotherBarData( MqlRates &data) { this .m_mother_bar_prop.open=data.open; this .m_mother_bar_prop.high=data.high; this .m_mother_bar_prop.low=data.low; this .m_mother_bar_prop.close=data.close; this .m_mother_bar_prop.time=data.time; this .SetProperty(PATTERN_PROP_MOTHERBAR_TIME,data.time); }

В метод передаётся структура бара и нужные поля этой структуры записываются в соответствующие поля структуры переменной-члена класса m_mother_bar_prop. Дополнительно в свойство времени материнского бара записывается время из переданной структуры бара — это значение присутствует в свойствах объекта, и оно должно быть правильно заполнено.

В методе, отображающем инфо-панель на графике, добавлена входная переменная с необходимостью перерисовки графика, и перерисовка графика в случае, если значение этой переменной установлено в true:

void CPattern::ShowInfoPanel( const int x, const int y, const bool redraw= true ) { if ( this .m_form== NULL ) if (! this .CreateInfoPanel()) return ; int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int cx=(x+ this .m_form.Width() >chart_w- 1 ? chart_w- 1 - this .m_form.Width() : x); int cy=(y+ this .m_form.Height()>chart_h- 1 ? chart_h- 1 - this .m_form.Height() : y); if ( this .m_form.SetCoordX(cx) && this .m_form.SetCoordY(cy)) this .m_form.Show(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сделано это для того, чтобы панель с описанием паттерна появлялась без задержек после наведения курсора мышки на бар с паттерном. Если же на этом баре есть несколько паттернов, то для всех инфо-панелей при их выводе на график значение этой переменной должно устанавливаться как false, и только для последней — в true. В этом случае перерисовка графика будет осуществляться только после вывода последней панели, а не на каждой.



Так как паттерны могут отображаться на графике двумя способами — точками и объектами-рисунками, доработаем метод, отображающий значок паттерна на графике:

void CPattern::Show( const bool redraw= false ) { if ( this .m_draw_dots) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); return ; } if ( this .m_bitmap!= NULL ) this .m_bitmap.Show(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Если рисуем точками, то как и ранее — включаем видимость графического объекта. Если же рисуем объектом-рисунком, то при его наличии вызываем его метод Show(). По итогу обновляем график, если флаг перерисовки установлен.

Аналогично доработаем метод, скрывающий значок паттерна на графике:

void CPattern::Hide( const bool redraw= false ) { if ( this .m_draw_dots) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); return ; } if ( this .m_bitmap!= NULL ) this .m_bitmap.Hide(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }





Метод, рассчитывающий ширину объекта-рисунка:

int CPattern::GetBitmapWidth( void ) { int px= int ( 1 << this .m_chart_scale); int num_bars=:: Bars ( this . Symbol (), this .Timeframe(), this .MotherBarTime(), this .Time()); if (num_bars== 0 ) num_bars=( int ) this .Candles(); return (px*num_bars* 2 )-px+ 1 ; }

В зависимости от масштаба графика рассчитываем ширину свечей в пикселях. Затем получаем ширину паттерна в барах и по этим двум величинам рассчитываем и возвращаем требуемую ширину объекта-рисунка.





Метод, рассчитывающий высоту объекта-рисунка:

int CPattern::GetBitmapHeight( void ) { double chart_price_range= this .m_chart_price_max- this .m_chart_price_min; double patt_price_range= this .MotherBarHigh()- this .MotherBarLow(); return ( int ) ceil (patt_price_range* this .m_chart_height_px/chart_price_range)+ 8 ; }

Здесь получаем диапазон цен графика от максимальной цены на графике до минимальной цены на графике и диапазон цен паттерна от High материнской свечи до Low материнской свечи. Затем рассчитываем отношение одного диапазона к другому в пикселях и возвращаем полученное значение высоты объекта-рисунка, прибавив к нему 8 пикселей — по четыре сверху и снизу.

В конструкторе паттерна "Пин Бар" установим количество вложенных паттернов, равное значению баров паттерна (1):

CPatternPinBar::CPatternPinBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct) : CPattern(PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_PIN_BAR,id,direct,symbol,timeframe,rates) { this .SetProperty(PATTERN_PROP_NAME, "Pin Bar" ); this .SetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES, 1 ); this .m_bars_formation=( int ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES); }





Теперь создадим класс нового паттерна Price Action "Внутренний бар".



Класс паттерна "Внутренний бар"

В том же файле, где написаны классы абстрактного паттерна и паттерна "Пин Бар", создадим новый класс — класс паттерна "Внутренний Бар". По сути, нам необходимо лишь написать (переопределить) некоторые виртуальные методы и значения свойств паттерна. Класс должен быть унаследован от класса объекта абстрактного паттерна:

class CPatternInsideBar : public CPattern { protected : virtual bool CreateBitmap( void ); virtual void CreateInfoPanelView( void ); void CreateBitmapView( void ); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } virtual string StatusDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_PA); } virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR); } virtual void Draw( const bool redraw); CPatternInsideBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct); };





В конструкторе класса установим наименование паттерна, количество баров паттерна, равное двум и, соответственно, количество баров вложенных формаций, равное 2 — нет вложенных формаций:

CPatternInsideBar::CPatternInsideBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct) : CPattern(PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR,id,direct,symbol,timeframe,rates) { this .SetProperty(PATTERN_PROP_NAME, "Inside Bar" ); this .SetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES, 2 ); this .m_bars_formation=( int ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES); }





Виртуальный метод, создающий внешний вид инфо-панели:

void CPatternInsideBar::CreateInfoPanelView( void ) { if ( this .m_form== NULL ) return ; color clr[ 2 ]={ this .m_form.ChangeColorLightness( this .m_color_panel_bidirect,- 5 ), this .m_form.ChangeColorLightness( this .m_color_panel_bidirect, 15 )}; this .m_form.SetBackgroundColor( this .m_color_panel_bidirect, true ); this .m_form.SetBorderColor( clrGray , true ); string name=:: StringFormat ( "Inside Bar (%lu bars)" , int ( this .Time()- this .MotherBarTime())/:: PeriodSeconds ( this .Timeframe())+ 1 ); string param= this .DirectDescription(); int x= 3 ; int y= 20 ; int w= 4 +(:: fmax ( 20 + this .m_form.TextWidth(name),:: fmax (x+ this .m_form.TextWidth(param),x+ this .m_form.TextWidth(:: TimeToString ( this .Time()))))); int h= 2 +( 20 + this .m_form.TextHeight( this .DirectDescription())+ this .m_form.TextHeight(:: TimeToString ( this .Time()))); this .m_form.SetWidth(w); this .m_form.SetHeight(h); int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int cx=( this .m_form.RightEdge() >chart_w- 1 ? chart_w- 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()>chart_h- 1 ? chart_h- 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY()); this .m_form.SetCoordX(cx); this .m_form.SetCoordY(cy); this .m_form.Erase(clr, 200 , true , false ); this .m_form.DrawFrameSimple( 0 , 0 , this .m_form.Width(), this .m_form.Height(), 1 , 1 , 1 , 1 , this .m_form.BorderColor(), 200 ); this .m_form.DrawIconInfo( 1 , 1 , 200 ); this .m_form.Text( 20 , 3 ,name, clrBlack , 200 ); this .m_form.DrawLine( 1 , 18 , this .m_form.Width()- 1 , 18 , clrDarkGray , 250 ); y= 20 ; this .m_form.Text(x,y,param, clrBlack , 200 ); y+= this .m_form.TextHeight(:: TimeToString ( this .Time())); this .m_form.Text(x,y,:: TimeToString ( this .Time()), clrBlack , 200 ); this .m_form.Update( true ); }

Для каждого типа паттернов будем делать собственные виртуальные методы для создания внешнего вида информационной панели потому, что у каждого паттерна есть свой набор значимых параметров, которые можно отобразить на панели для более наглядного описания паттерна.





Метод, рисующий значок паттерна на графике:

void CPatternInsideBar::Draw( const bool redraw) { if ( this .m_draw_dots) { CPattern::Draw(redraw); return ; } if ( this .m_bitmap== NULL ) { if (! this .CreateBitmap()) return ; } this .Show(redraw); }

Логика метода расписана в комментариях. Метод родительского класса создаёт и рисует метки паттернов (точки) на графике. Поэтому, если установлен флаг рисования точками, то они рисуются методом родительского класса.

Иначе — создаётся объект-рисунок и выводится на график.





Метод, создающий объект-рисунок:



bool CPatternInsideBar::CreateBitmap( void ) { if ( this .m_bitmap!= NULL ) return true ; datetime time= this .MotherBarTime(); double price=( this .MotherBarHigh()+ this .MotherBarLow())/ 2 ; int w= this .GetBitmapWidth(); int h= this .GetBitmapHeight(); this .m_bitmap= this .CreateBitmap( this .ID(), this .GetChartID(), 0 , this .Name(),time,price,w,h, this .m_color_bidirect); if ( this .m_bitmap== NULL ) return false ; :: ObjectSetInteger ( this .GetChartID(), this .m_bitmap.NameObj(), OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); :: ObjectSetString ( this .GetChartID(), this .m_bitmap.NameObj(), OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); this .CreateBitmapView(); return true ; }





Метод, создающий внешний вид объекта-рисунка:

void CPatternInsideBar::CreateBitmapView( void ) { this .m_bitmap.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); int x= this .m_bitmap.Width()/ 2 - int ( 1 << this .m_chart_scale)/ 2 ; this .m_bitmap.DrawRectangleFill(x, 0 , this .m_bitmap.Width()- 1 , this .m_bitmap.Height()- 1 , this .m_color_bidirect, 80 ); this .m_bitmap.DrawRectangle(x, 0 , this .m_bitmap.Width()- 1 , this .m_bitmap.Height()- 1 , clrGray ); this .m_bitmap.Update( false ); }

Здесь: заливаем холст прозрачным цветом, рассчитываем начальную координату X прямоугольника, обрисовывающего бары паттерна. Далее заливаем прямоугольную область, начиная с рассчитанной координаты X, цветом, установленным для двунаправленного паттерна и непрозрачностью 80, и обводим залитую область серым прямоугольником. По окончании рисования обновляем ресурс без перерисовки графика.





Каждый искомый паттерн со своими параметрами контролируется и обрабатывается объектом класса управления паттерном. Такой объект создаётся один раз при установке разрешения на поиск паттерна с указанным типом и заданными параметрами поиска паттерна. В этом же классе нужно сделать чтение свойств окна графика — чтобы только один раз их считать при создании объекта управления, а далее уже записывать считанные параметры графика в создаваемые объекты паттернов. Свойства графика нужны для того, чтобы информационные панели каждого отдельного паттерна не выходили за край графика при их отображении. Если мы будем считывать параметры графика при каждом создании нового объекта-паттерна, то это будет весьма затратно — ведь паттернов на одной таймсерии много. Да и зачем каждый раз считывать одни и те же параметры, если их можно считать один раз, а потом использовать в каждом созданном паттерне. Также нам нужны будут параметры графика при создании объектов-рисунков, обрисовывающих бары паттернов. Опять же — каждый раз считывать один и тот же размер графика не оптимально. Поэтому будем их считывать только при создании объекта управления паттерном. Но здесь есть один нюанс: при изменении размеров графика все ранее считанные данные остаются теми, которые уже были получены. И их нужно запросить у графика заново и записать в свойства каждого паттерна. Это сделаем в последующих статьях.

Класс объекта управления паттерном находится в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh. Внесём в него необходимые доработки:

class CPatternControl : public CBaseObjExt { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; double m_point; bool m_used; bool m_drawing; bool m_draw_dots; ENUM_PATTERN_TYPE m_type_pattern; protected : double m_ratio_body_to_candle_size; double m_ratio_larger_shadow_to_candle_size; double m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size; ulong m_object_id; CArrayObj *m_list_series; CArrayObj *m_list_all_patterns; CPattern m_pattern_instance; ulong m_symbol_code; int m_chart_scale; int m_chart_height_px; double m_chart_price_max; double m_chart_price_min; virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size , MqlRates &mother_bar_data ) const { return WRONG_VALUE ; } virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar){ return NULL ; } virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return 0 ; } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ) { return NULL ; } virtual ulong CreateObjectID( void ) { return 0 ; } void SetBarData(CBar *bar, MqlRates &rates) const { if (bar== NULL ) return ; rates.open=bar.Open(); rates.high=bar.High(); rates.low=bar.Low(); rates.close=bar.Close(); rates.time=bar.Time(); } public : CPatternControl *GetObject( void ) { return & this ; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } void SetDrawing( const bool flag) { this .m_drawing=flag; } bool IsDrawing( void ) const { return this .m_drawing; } void SetDrawingAsDots( const bool flag, const bool redraw); bool IsDrawingAsDots( void ) const { return this .m_draw_dots; } void SetRatioBodyToCandleSizeValue( const double value) { this .m_ratio_body_to_candle_size=value; } void SetRatioLargerShadowToCandleSizeValue( const double value) { this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size=value; } void SetRatioSmallerShadowToCandleSizeValue( const double value) { this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size=value; } double RatioBodyToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_body_to_candle_size; } double RatioLargerShadowToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size; } double RatioSmallerShadowToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size; } virtual ulong ObjectID( void ) const { return this .m_object_id; } ENUM_PATTERN_TYPE TypePattern( void ) const { return this .m_type_pattern; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } double Point ( void ) const { return this .m_point; } ulong SymbolCode( void ) const { return this .m_symbol_code; } void SetChartScale( const int scale) { this .m_chart_scale=scale; } void SetChartHeightInPixels( const int height) { this .m_chart_height_px=height; } void SetChartPriceMax( const double price) { this .m_chart_price_max=price; } void SetChartPriceMin( const double price) { this .m_chart_price_min=price; } int ChartScale( void ) const { return this .m_chart_scale; } int ChartHeightInPixels( void ) const { return this .m_chart_height_px; } double ChartPriceMax( void ) const { return this .m_chart_price_max; } double ChartPriceMin( void ) const { return this .m_chart_price_min; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual int CreateAndRefreshPatternList( const uint min_body_size ); void DrawPatterns( const bool redraw= false ); protected : CPatternControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type,CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns); };

Большинство методов не нуждаются в представлении — их назначение подписано в комментариях и методы лишь устанавливают или возвращают соответствующие параметры объекта класса. В метод поиска паттерна теперь будем передавать ссылку на MqlRates-структуру, в которую будем записывать данные материнского бара. Для записи этих данных написан метод SetBarData(), в который передаётся указатель на объект-бар и ссылка на переменную с типом MqlRates, в поля которой записываются соответствующие свойства объекта-бара. В метод CreateAndRefreshPatternList() будем передавать минимальный размер тела свечи. В последующем добавим установку в объект управления паттерном этого значения, которое и будем передавать в метод поиска и обновления паттернов. Смысл в том, чтобы во время поиска паттернов пропускать те бары, размер которых меньше этой величины — как дополнительный фильтр по размеру тела свечи, который задаётся сразу при поиске паттернов для отсечения баров с очень маленьким телом. Пока будем передавать туда ноль, что отключает этот фильтр.





В конструкторе класса считаем данные графика и запишем их в новые переменные класса:

CPatternControl::CPatternControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type,CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns) : m_ratio_body_to_candle_size( 30 ),m_ratio_larger_shadow_to_candle_size( 60 ),m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size( 30 ),m_used( true ),m_drawing( true ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN_CONTROL; this .m_type_pattern=type; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_point=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_object_id= 0 ; this .m_list_series=list_series; this .m_list_all_patterns=list_patterns; for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_symbol.Length();i++) this .m_symbol_code+= this .m_symbol.GetChar(i); this .m_chart_scale=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_SCALE ); this .m_chart_height_px=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); this .m_chart_price_max=:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MAX ); this .m_chart_price_min=:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MIN ); }





В метод, ищущий паттерны и добавляющий найденные в список всех паттернов, внесём требуемые доработки:

int CPatternControl::CreateAndRefreshPatternList( const uint min_body_size ) { if (! this .m_used) return 0 ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); datetime time_open= 0 ; if (!:: SeriesInfoInteger ( this . Symbol (), this .Timeframe(), SERIES_LASTBAR_DATE ,time_open)) return 0 ; CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,time_open,LESS); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return 0 ; MqlRates pattern_mother_bar_data={}; list.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CBar *bar=list.At(i); if (bar== NULL ) continue ; ENUM_PATTERN_DIRECTION direction= this .FindPattern(bar.Time() ,min_body_size,pattern_mother_bar_data ); if (direction== WRONG_VALUE ) continue ; ulong code= this .GetPatternCode(direction,bar.Time()); this .m_pattern_instance.SetProperty(PATTERN_PROP_CODE,code); this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_CODE); int index= this .m_list_all_patterns.Search(& this .m_pattern_instance); if (index== WRONG_VALUE ) { CPattern *pattern= this .CreatePattern(direction, this .m_list_all_patterns.Total(),bar); if (pattern== NULL ) continue ; this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); if (! this .m_list_all_patterns.InsertSort(pattern)) { delete pattern; continue ; } bar.AddPattern(pattern.TypePattern()); pattern.SetPatternBar(bar); pattern.SetMotherBarData(pattern_mother_bar_data); pattern.SetChartHeightInPixels( this .m_chart_height_px); pattern.SetChartScale( this .m_chart_scale); pattern.SetChartPriceMax( this .m_chart_price_max); pattern.SetChartPriceMin( this .m_chart_price_min); if ( this .m_drawing) pattern.Draw( false ); } } this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); return m_list_all_patterns.Total(); }

Теперь в метод передаётся минимальный размер тела бара искомого паттерна. В метод поиска паттерна передаём этот размер и ссылку на структуру материнского бара, в которую записываются параметры этого бара. Если паттерн найден, то в объект-бар, на котором найден паттерн, записываем тип найденного паттерна, а в объект-паттерн, найденный на баре, записываем указатель на этот бар, данные материнского бара и данные графика.







Метод, устанавливающий флаг рисования значков паттерна в виде точек:

void CPatternControl::SetDrawingAsDots( const bool flag, const bool redraw) { this .m_draw_dots=flag; CArrayObj *list= this .GetListPatterns(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetDrawAsDots(flag); if (!flag) obj.DeleteGraphObj(); else obj.Draw( false ); } if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Здесь мы получаем список тех паттернов, которыми управляет данный объект управления, и в каждый объект-паттерн вписываем флаг рисования точками. В случае, если флаг сброшен, то нужно удалить ранее нарисованную точку, а если флаг установлен, то нарисовать. По окончании цикла обработки всех паттернов в списке и, если в метод передан флаг перерисовки, то график перерисовывается.







Далее нужно доработать класс управления паттерном "Пин бар". В метод поиска паттерна добавим переменную MqlRates для записи данных о материнском баре:

class CPatternControlPinBar : public CPatternControl { protected : virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size , MqlRates &mother_bar_data ) const ; virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar); virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return (time+PATTERN_TYPE_PIN_BAR+PATTERN_STATUS_PA+direction+ this .Timeframe()+ this .m_symbol_code); } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ); virtual ulong CreateObjectID( void ); public : CPatternControlPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns, const double ratio_body_to_candle_size, const double ratio_larger_shadow_to_candle_size, const double ratio_smaller_shadow_to_candle_size) : CPatternControl(symbol,timeframe,PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_PIN_BAR,list_series,list_patterns) { this .m_ratio_body_to_candle_size=ratio_body_to_candle_size; this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size=ratio_larger_shadow_to_candle_size; this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size=ratio_smaller_shadow_to_candle_size; this .m_object_id= this .CreateObjectID(); } };





В методе, создающем паттерн с указанным направлением, впишем запись данных бара в переменную MqlRates:

CPattern *CPatternControlPinBar::CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar) { if (bar== NULL ) return NULL ; MqlRates rates={ 0 }; this .SetBarData(bar,rates); CPatternPinBar *obj= new CPatternPinBar(id, this . Symbol (), this .Timeframe(),rates,direction); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioBodyToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioLowerShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioUpperShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioBodyToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID()); return obj; }

Ранее здесь мы вписывали данные поэлементно. Теперь эта поэлементная запись производится в методе SetBarData(), что одно и то же, но код метода короче.





В методе, ищущем паттерн, впишем запись данных в материнский бар данных бара, на котором найден паттерн:

ENUM_PATTERN_DIRECTION CPatternControlPinBar::FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size, MqlRates &mother_bar_data) const { CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,series_bar_time,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; list=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioBodyToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); list=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE,min_body_size,EQUAL_OR_MORE); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; CArrayObj *list_bullish=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_MORE); list_bullish=CSelect::ByBarProperty(list_bullish,BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); if (list_bullish!= NULL && list_bullish.Total()> 0 ) { CBar *bar=list.At(list_bullish.Total()- 1 ); if (bar!= NULL ) { this .SetBarData(bar,mother_bar_data); return PATTERN_DIRECTION_BULLISH; } } CArrayObj *list_bearish=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_MORE); list_bearish=CSelect::ByBarProperty(list_bearish,BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); if (list_bearish!= NULL && list_bearish.Total()> 0 ) { CBar *bar=list.At(list_bearish.Total()- 1 ); if (bar!= NULL ) { this .SetBarData(bar,mother_bar_data); return PATTERN_DIRECTION_BEARISH; } } return WRONG_VALUE ; }

Так как "Пин Бар" — это однобаровая формация, то материнский бар является одновременно и определяющим баром, на котором найден паттерн.







Создадим класс управления паттерном "Внутренний Бар". Структура этого паттерна строго определена, и не имеет иных параметров, кроме того, что определяющий бар (бар справа) должен быть полностью расположен внутри материнского бара (бар слева). Иных параметров нет. Поэтому любой паттерн "Внутренний Бар" — это единственный паттерн на одной таймсерии в отличие от паттерна "Пин Бар", в котором мы можем задать параметры его поиска, и паттернов "Пин Бар" может быть несколько с разными параметрами на одной таймсерии, и для каждого такого паттерна создаётся собственный объект управления. Для паттерна "Внутренний Бар", исходя из вышесказанного, будет всегда создаваться только по одному объекту управления для каждой таймсерии.

Впишем в том же файле, после класса управления паттерном "Пин Бар" новый класс управления паттерном "Внутренний Бар":

class CPatternControlInsideBar : public CPatternControl { private : bool CheckInsideBar( const CBar *bar1, const CBar *bar0) const { if (bar0== NULL || bar1== NULL ) return false ; return (bar0.High()<bar1.High() && bar0.Low()>bar1.Low()); } bool FindMotherBar(CArrayObj *list, MqlRates &rates) const { bool res= false ; if (list== NULL ) return false ; for ( int i=list.Total()- 2 ;i> 0 ;i--) { CBar *bar0=list.At(i); CBar *bar1=list.At(i- 1 ); if (bar0== NULL || bar1== NULL ) return false ; if (CheckInsideBar(bar1,bar0)) { this .SetBarData(bar1,rates); res= true ; } else break ; } return res; } protected : virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size, MqlRates &mother_bar_data) const ; virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar); virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return (time+PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR+PATTERN_STATUS_PA+PATTERN_DIRECTION_BOTH+ this .Timeframe()+ this .m_symbol_code); } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ); virtual ulong CreateObjectID( void ); public : CPatternControlInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns) : CPatternControl(symbol,timeframe,PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR,list_series,list_patterns) { this .m_ratio_body_to_candle_size= 0 ; this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size= 0 ; this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size= 0 ; this .m_object_id= this .CreateObjectID(); } };

Класс является практически копией класса управления паттерном "Пин Бар", который был рассмотрен в предыдущей статье по паттернам библиотеки. В конструкторе класса устанавливаем все критерии поиска паттерна в ноль, так как они здесь не используются. А идентификатор объекта всегда равен нулю потому, что это единственный объект на одной таймсерии:

ulong CPatternControlInsideBar::CreateObjectID( void ) { return 0 ; }





Основными методами для поиска паттерна являются метод сравнения двух соседних баров на наличие паттерна и метод для поиска материнского бара:

bool CheckInsideBar( const CBar *bar1, const CBar *bar0) const { if (bar0== NULL || bar1== NULL ) return false ; return (bar0.High()<bar1.High() && bar0.Low()>bar1.Low()); } bool FindMotherBar(CArrayObj *list, MqlRates &rates) const { bool res= false ; if (list== NULL ) return false ; for ( int i=list.Total()- 2 ;i> 0 ;i--) { CBar *bar0=list.At(i); CBar *bar1=list.At(i- 1 ); if (bar0== NULL || bar1== NULL ) return false ; if (CheckInsideBar(bar1,bar0)) { this .SetBarData(bar1,rates); res= true ; } else break ; } return res; }

В методе поиска паттерна просто сравниваются размеры двух близлежащих баров и возвращается флаг того, что правый бар полностью находится внутри левого.

В методе поиска материнского бара в цикле по списку баров ищем паттерны и, если паттерн найден, то в переменную MqlRates записываются данные бара и поиск продолжается на следующей паре баров. Поиск продолжается до тех пор, пока на каждой итерации цикла встречаются паттерны, и данные материнского бара записываются в переменную с каждого очередного бара. Таким образом мы находим все вложенные паттерны, а данные материнского бара в итоге получаем от самого левого бара всей последовательности.





Метод, создающий паттерн с указанным направлением:

CPattern *CPatternControlInsideBar::CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar) { if (bar== NULL ) return NULL ; MqlRates rates={ 0 }; this .SetBarData(bar,rates); CPatternInsideBar *obj= new CPatternInsideBar(id, this . Symbol (), this .Timeframe(),rates,PATTERN_DIRECTION_BOTH); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioBodyToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioLowerShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioUpperShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioBodyToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID()); return obj; }

Метод просто создаёт новый объект класса паттерна "Внутренний Бар" и возвращает результат создания нового объекта. Всё, что ниже строк создания нового объекта — всё это пока бесполезные присваивания нулей свойствам объекта, которые и так уже присвоены в конструкторе класса. Но пока это оставлено по причине, что может быть в будущем нужно будет добавить использование некоторых параметров для идентификации паттерна. Если же этого не потребуется, то лишний код просто удалим отсюда.





Метод, для поиска паттерна:

ENUM_PATTERN_DIRECTION CPatternControlInsideBar::FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size, MqlRates &mother_bar_data) const { CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,series_bar_time,EQUAL_OR_LESS); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; list.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); CBar *bar_patt=list.At(list.Total()- 1 ); if (bar_patt== NULL ) return WRONG_VALUE ; for ( int i=list.Total()- 2 ;i>= 0 ;i--) { CBar *bar_prev=list.At(i); if (bar_prev== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (! this .CheckInsideBar(bar_prev,bar_patt)) return WRONG_VALUE ; if (! this .FindMotherBar(list,mother_bar_data)) SetBarData(bar_prev,mother_bar_data); return PATTERN_DIRECTION_BOTH; } return WRONG_VALUE ; }

Логика метода расписана в комментариях. В метод передаётся время открытия текущего бара. Получаем список всех баров кроме текущего (на нулевом баре паттерны не ищем). В цикле по полученному списку баров проверяем каждые близлежащие два бара на предмет их соответствия критериям паттерна. Если их соотношение представляет из себя паттерн — ищем вложенные паттерны, т.е. в дополнительном цикле ищем рядом расположенные паттерны до тех пор, пока они находятся. Таким образом мы находим всю цепочку рядом расположенных паттернов, а самый левый из них — его левый бар — будет материнским баром для всей цепочки вложенных паттернов. Этот бар, его время и цены прописываются в свойства найденного паттерна. Эти данные дадут нам возможность полностью обрисовать рамкой всю цепочку вложенных паттернов при их отображении на графике, что будет видно в тестовом советнике.





Метод, возвращающий список паттернов, управляемых этим объектом:



CArrayObj *CPatternControlInsideBar::GetListPatterns( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .m_list_all_patterns,PATTERN_PROP_PERIOD, this .Timeframe(),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_SYMBOL, this . Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_TYPE,PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR,EQUAL); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID(),EQUAL); }





В классе управления паттернами подкорректируем метод, возвращающий объект управления паттерном Внутренний бар:

CPatternControl *GetObjControlPatternInsideBar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.TypePattern()==PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR) return obj; } return NULL ; }

Ранее метод возвращал NULL, так как ещё не был сделан класс возвращаемого методом объекта.





Скорректируем метод, устанавливающий флаг использования паттерна Внутренний бар и создающий объект управления если его ещё нет:

void SetUsedPatternInsideBar( const bool flag) { CPatternControlInsideBar *obj= this .GetObjControlPatternInsideBar(); if (obj!= NULL ) obj.SetUsed(flag); else if (flag) { obj= new CPatternControlInsideBar( this . Symbol (), this .Timeframe(), this .m_list_series, this .m_list_all_patterns); if (obj== NULL ) return ; if (! this .m_list_controls.Add(obj)) { delete obj; return ; } obj.SetUsed(flag); obj.SetRatioBodyToCandleSizeValue( 0 ); obj.SetRatioLargerShadowToCandleSizeValue( 0 ); obj.SetRatioSmallerShadowToCandleSizeValue( 0 ); obj.CreateAndRefreshPatternList( 0 ); } }

Ранее метод был пустым по причине, озвученной выше. Логика метода прокомментирована в коде и вряд ли нуждается в дополнительных пояснениях.





Напишем методы установки флага рисования паттерна точками:

void SetDrawingAsDotsPatternHarami( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternTweezer( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternHammer( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternDoji( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const bool flag, const bool redraw) { } void SetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const bool flag, const bool redraw) { CPatternControlInsideBar *obj= this .GetObjControlPatternInsideBar(); if (obj!= NULL ) obj.SetDrawingAsDots(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternPinBar( const bool flag, const bool redraw, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CPatternControlPinBar *obj= this .GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); if (obj!= NULL ) obj.SetDrawingAsDots(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternRails( const bool flag, const bool redraw) { }

Только для двух паттернов методы полностью написаны. Для остальных паттернов есть лишь заготовки, которые будем заполнять по мере написания новых классов объектов паттернов.





Напишем методы возврата флага рисования паттерна точками:



bool IsDrawingAsDotsPatternHarami( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHarami(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHaramiCross(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternTweezer( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternTweezer(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPiercingLine(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDarkCloudCover(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeWhiteSoldiers(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeBlackCrows(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternShootingStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternShootingStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternHammer( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHammer(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternInvertedHammer(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternHangingMan( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHangingMan(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternDoji( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDoji(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDragonflyDoji(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternGravestoneDoji(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternMorningStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternMorningStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternMorningDojiStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternEveningStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternEveningStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternEveningDojiStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternThreeStars( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeStars(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternAbandonedBaby(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPivotPointReversal(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternOutsideBar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternInsideBar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternInsideBar(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CPatternControl *obj= this .GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternRails( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternRails(); return (obj!= NULL ? obj.IsDrawingAsDots() : false ); }

Для метода, возвращающего флаг рисования точками паттерна Пин Бар написаны входные параметры, так как все методы для работы с этим паттерном их имеют. Остальные методы пока возвращают флаги рисования точками без каких-либо параметров. Если для какого-то паттерна нужны будут параметры, то в такие методы их потом впишем.







Теперь точно такие же методы нужно написать для класса-таймсерии, расположенном в этом же файле:

void SetUsedPatternInsideBar( const bool flag) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetUsedPatternInsideBar(flag); }

...

void SetDrawingAsDotsPatternHarami( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternHarami(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternTweezer( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternTweezer(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternShootingStar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternHammer( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternHammer(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternHangingMan(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternDoji( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternDoji(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternMorningStar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternEveningStar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternThreeStars(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternInsideBar(flag,redraw); } void SetDrawingAsDotsPatternPinBar( const bool flag, const bool redraw, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternPinBar(flag,redraw,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void SetDrawingAsDotsPatternRails( const bool flag, const bool redraw) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetDrawingAsDotsPatternRails(flag,redraw); } bool IsDrawingAsDotsPatternHarami( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternHarami() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternTweezer( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternTweezer() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternShootingStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternShootingStar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternHammer( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternHammer() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternHangingMan( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternHangingMan() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternDoji( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternDoji() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternMorningStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternMorningStar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternEveningStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternEveningStar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternThreeStars( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternThreeStars() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternInsideBar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternInsideBar() : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow) : false ); } bool IsDrawingAsDotsPatternRails( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsDrawingAsDotsPatternRails() : false ); }





Такие же методы нужно написать в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh класса таймсерии символа:

В публичной секции объявим эти методы:

void SetDrawingAsDotsPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); void SetDrawingAsDotsPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); bool IsDrawingAsDotsPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); bool IsDrawingAsDotsPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);





За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов:

void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternHarami(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternTweezer(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternShootingStar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternHammer(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternHangingMan(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternDoji(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternMorningStar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternEveningStar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternThreeStars(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternInsideBar(flag,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternPinBar(flag,redraw,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void CTimeSeriesDE::SetDrawingAsDotsPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetDrawingAsDotsPatternRails(flag,redraw); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternHarami() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternTweezer() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternShootingStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternHammer() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternHangingMan() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternDoji() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternMorningStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternEveningStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternThreeStars() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternInsideBar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow) : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsDrawingAsDotsPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsDrawingAsDotsPatternRails() : false ); }





В последующих статьях сделаем отслеживание параметров графика для переустановки свойств графика в объектах таймсерий, используемых для отрисовки значков паттернов. Все свойства всех открытых в терминале графиков содержатся в коллекции чартов библиотеки. Чтобы мы имели доступ к данным этой коллекции из коллекции таймсерий всех символов, нужно указатель на коллекцию чартов передать в коллекцию таймсерий.

Для этого к файлу коллекции таймсерий символов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh подключим файл коллекции чартов и в приватной секции объявим указатель на коллекцию чартов:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "ChartObjCollection.mqh" class CTimeSeriesCollection : public CBaseObjExt { private : CListObj m_list; CListObj m_list_all_patterns; CChartObjCollection *m_charts; int IndexTimeSeries( const string symbol); public :





В публичной секции класса в разделе методов для работы с паттернами таймсерий объявим новые методы:

void SetDrawingAsDotsPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); void SetDrawingAsDotsPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); void SetDrawingAsDotsPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw); bool IsDrawingAsDotsPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsDrawingAsDotsPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); bool IsDrawingAsDotsPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);





В конце тела класса напишем метод инициализации, в котором указателю на коллекцию чартов, объявленному выше, присваивается переданный в метод указатель:

void DrawPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void OnInit (CChartObjCollection *charts) { this .m_charts=charts; } CTimeSeriesCollection( void ); };





За пределами тела класса напишем реализацию объявленных выше методов для работы с паттернами таймсерий:

void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternHarami(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternTweezer(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternShootingStar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternHammer(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternHangingMan(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternDoji(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternMorningStar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternEveningStar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternThreeStars(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternInsideBar(timeframe,flag,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternPinBar(timeframe,flag,redraw,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void CTimeSeriesCollection::SetDrawingAsDotsPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetDrawingAsDotsPatternRails(timeframe,flag,redraw); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternHarami(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternHaramiCross(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternTweezer(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternPiercingLine(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternShootingStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternHammer(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternInvertedHammer(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternHangingMan(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternDoji(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternMorningStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternEveningStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternThreeStars(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternOutsideBar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternInsideBar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternPinBar(timeframe,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsDrawingAsDotsPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsDrawingAsDotsPatternRails(timeframe) : false ); }

Аналогичные методы мы создавали в прошлой статье, где более подробно о них рассказывалось. В принципе, всё просто: получаем указатель на нужную таймсерию символа, и возвращаем результат работы одноимённого метода полученной таймсерии. Там же в свою очередь ровно точно так же получается указатель на нужную таймсерию периода графика, из которой вызывается метод, возвращающий указатель на объект управления паттернами таймсерии, из которого вызывается соответствующий метод управления — всё по цепочке до получения нужного результата. Конструкция вложенная и не удобная в смысле объёмности идентичных кодов. В последствии попробуем укоротить, организовав доступ к нужным объектам иначе.

И такое же самое нужно проделать с главным классом библиотеки CEngine в файле \MT5\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.



Во всех методах работы с паттернами заменим такие или аналогичные строки входных параметров

CArrayObj *list= this .GetListPatterns(symbol,timeframe);

на такие:



CArrayObj *list= this .GetListPatterns(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe));

Здесь мы заменили значения символа и периода графика, переданные в параметрах метода, на функции коррекции этих параметров, написанные в начале статьи.





В разделе методов для работы с паттернами напишем новые методы для работы с флагом рисования паттернов в виде точки:

void SeriesSetUsedPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternRails(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternHarami(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternHaramiCross(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternTweezer(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternPiercingLine(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternDarkCloudCover(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternThreeWhiteSoldiers(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternThreeBlackCrows(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternShootingStar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternHammer(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternInvertedHammer(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternHangingMan(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternDoji(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternDragonflyDoji(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternGravestoneDoji(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternMorningStar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternMorningDojiStar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternEveningStar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternEveningDojiStar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternThreeStars(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternAbandonedBaby(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternPivotPointReversal(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternOutsideBar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternInsideBar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false , const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternPinBar(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void SeriesSetDrawingAsDotsPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.SetDrawingAsDotsPatternRails(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag,redraw); } void SeriesDrawPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternHarami(CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),redraw); }

Методы вызывают написанные выше соответствующие методы класса-коллекции таймсерий.





В том же разделе напишем метод, скрывающий информационные панели всех паттернов кроме находящихся на указанном времени бара:

void SeriesPatternHideAllInfoPanelsExceptOne( const ulong pattern_code, const bool redraw= false ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .GetListAllPatterns(),PATTERN_PROP_CODE,pattern_code,NO_EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj.HideInfoPanel(); } if (redraw) :: ChartRedraw (); } void SeriesPatternHideAllInfoPanelsExceptBarTime( const datetime bar_time, const bool redraw= false ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .GetListAllPatterns(),PATTERN_PROP_TIME,bar_time,NO_EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj.HideInfoPanel(); } if (redraw) :: ChartRedraw (); }

Здесь: получаем из списка всех паттернов список только тех паттернов, которые не находятся на баре с указанным временем открытия. И далее в цикле по полученному списку получаем указатель на каждый очередной объект-паттерн и скрываем его информационную панель. По окончании цикла, если установлен флаг перерисовки, перерисовываем график.





В методе, передающем в торговый класс и класс-коллекцию индикаторных буферов указатели на все необходимые коллекции, добавим передачу в коллекцию таймсерий указателя на коллекцию чартов:

bool PlaySoundByDescription( const string sound_description); void CollectionOnInit( void ) { this .m_trading. OnInit ( this .GetAccountCurrent(), this .m_symbols.GetObject(), this .m_market.GetObject(), this .m_history.GetObject(), this .m_events.GetObject()); this .m_buffers. OnInit ( this .m_time_series.GetObject(), this .m_indicators.GetObject()); this .m_time_series. OnInit ( this .GetChartObjCollection()); } void SetSpreadMultiplier( const uint value= 1 , const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSpreadMultiplier(value,symbol); }





В обработчике событий библиотеки DoEasy создадим заготовку для обработки событий коллекции чартов:

else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr= this .GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print (TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>CHART_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { } else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) {

В последующем впишем сюда обработчики изменения размеров графика и передачу новых значений в коллекцию таймсерий, а из неё — в объекты-паттерны.

Теперь всё готово для тестирования того, что у нас получилось.





Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part135\ под новым именем TestDoEasy135.mq5.

В список входных переменных добавим переменную, устанавливающую флаг рисования паттернов точками:

input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput double InpPinBarRatioBody = 30.0 ; sinput double InpPinBarRatioLarger = 60.0 ; sinput double InpPinBarRatioSmaller= 30.0 ; sinput bool InpDrawPatternsAsDots= true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseBook = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseMqlSignals = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseCharts = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseSounds = INPUT_YES;

При значении true, все найденные паттерны будут рисоваться точками на графике. При значении false паттерны "Внутренний Бар" будут рисоваться объектами Bitmap — бары паттернов будут обводиться цветными прямоугольниками.





В обработчике OnInit() советника настроим поиск и отображение паттернов:

engine.GetListAllPatterns().Clear(); engine.SeriesSetUsedPatternPinBar( NULL , PERIOD_CURRENT , true ,InpPinBarRatioBody,InpPinBarRatioLarger,InpPinBarRatioSmaller); engine.SeriesSetUsedPatternInsideBar( NULL , PERIOD_CURRENT , true ); engine.SeriesSetDrawingAsDotsPatternInsideBar( NULL , PERIOD_CURRENT ,InpDrawPatternsAsDots); engine.SeriesDrawPatternPinBar( NULL , PERIOD_CURRENT ,InpPinBarRatioBody,InpPinBarRatioLarger,InpPinBarRatioSmaller); engine.SeriesDrawPatternInsideBar( NULL , PERIOD_CURRENT , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





В обработчике OnChartEvent() советника напишем такой блок кода для отображения информационных панелей паттернов:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart== NULL ) return ; int wnd_num=chart.XYToTimePrice(lparam,dparam); if (wnd_num== WRONG_VALUE ) return ; datetime time=chart.TimeFromXY(); double price=chart.PriceFromXY(); CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(wnd_num); if (wnd== NULL ) return ; if (wnd.TimePriceToXY(time,price)) { datetime bar_time=GetStartTimeOfBarFast( PERIOD_CURRENT ,time); CBar *bar=engine.SeriesGetBar( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_time); if (bar!= NULL && price>=bar.Low() && price<=bar.High()) { ulong array[]={}; int total=bar.GetPatternsList(array); if (total> 0 ) { bar.PatternTypeDescriptionPrint( true ); for ( int i= 0 ;i<( int )array.Size();i++) { ENUM_PATTERN_TYPE type=(ENUM_PATTERN_TYPE)array[i]; CPattern *pattern=engine.GetPattern( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_time,type); if (pattern== NULL ) continue ; pattern.PrintShort( true ); int x=wnd.XFromTimePrice(); int y=wnd.YFromTimePrice(); engine.SeriesPatternHideAllInfoPanelsExceptBarTime(bar_time); static int shift= 0 ; int cy=y+shift*i; pattern.ShowInfoPanel(x,cy); CForm *form=pattern.GetForm(); if (form!= NULL ) shift=form.Height()+ 1 ; } } } } }

Логика кода расписана в комментариях. Нам нужно получить время открытия бара, над которым находится курсор мышки. По времени открытия получаем объект-бар, и из него "вытаскиваем" список паттернов, найденных на нём.

Ну и далее просто выводим информационные панели каждого найденного паттерна на экран.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим всё работает, как и было заявлено. Рисование паттернов в виде рисунков имеет некоторые задержки. С этим разберёмся.

Примерно в центре экрана видим вложенный паттерн. При наведении курсора и появлении информационной панели отображается общее количество баров, входящих в цепочку паттернов.

В правой стороне экрана на одном баре образовано два паттерна — Пин Бар и Внутренний Бар, и информационные панели обоих паттернов выводятся одна над другой.





Что дальше

В следующей статье продолжим разработку очередных паттернов таймсерий.



Все созданные файлы прикреплены к статье, и их можно скачать для самостоятельного изучения и тестирования.





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