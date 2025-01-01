Условный оператор if-else

Оператор IF - ELSE используется при необходимости сделать выбор. Формально синтаксис имеет вид:

if (выражение)

оператор1

else

оператор2

Если выражение истинно, то выполняется оператор1 и управление передается на оператор, следующий за оператором2 (т.е. оператор2 не выполняется). Если выражение ложно, то выполняется оператор2.

Часть else оператора if может опускаться. Поэтому во вложенных операторах if с пропущенной частью else может возникнуть неоднозначность. В этом случае else связывается с ближайшим предыдущим оператором if в том же блоке, не имеющим части else.

Примеры:

//--- Часть else относится ко второму оператору if:

if(x>1)

if(y==2) z=5;

else z=6;

//--- Часть else относится к первому оператору if

if(x>l)

{

if(y==2) z=5;

}

else z=6;

//--- Вложенные операторы

if(x=='a')

{

y=1;

}

else if(x=='b')

{

y=2;

z=3;

}

else if(x=='c')

{

y=4;

}

else Print("ERROR");

