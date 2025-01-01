ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Основы языкаОператорыУсловный оператор if-else 

Условный оператор if-else

Оператор IF - ELSE используется при необходимости сделать выбор. Формально синтаксис имеет вид:

if (выражение)
     оператор1
else
     оператор2

Если выражение истинно, то выполняется оператор1 и управление передается на оператор, следующий за оператором2 (т.е. оператор2 не выполняется). Если выражение ложно, то выполняется оператор2.

Часть else оператора if может опускаться. Поэтому во вложенных операторах if с пропущенной частью else может возникнуть неоднозначность. В этом случае else связывается с ближайшим предыдущим оператором if в том же блоке, не имеющим части else.

Примеры:

//--- Часть else относится ко второму оператору if:
if(x>1)
   if(y==2) z=5;
else     z=6;
//--- Часть else относится к первому оператору if
if(x>l)
  {
   if(y==2) z=5;
  }
else        z=6;
//--- Вложенные операторы
if(x=='a')
  {
   y=1;
  }
else if(x=='b')
  {
   y=2;
   z=3;
  }
else if(x=='c')
  {   
   y=4;
  }
else Print("ERROR");

