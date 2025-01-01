- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
- Оператор уничтожения объекта delete
Условный оператор if-else
Оператор IF - ELSE используется при необходимости сделать выбор. Формально синтаксис имеет вид:
|
if (выражение)
Если выражение истинно, то выполняется оператор1 и управление передается на оператор, следующий за оператором2 (т.е. оператор2 не выполняется). Если выражение ложно, то выполняется оператор2.
Часть else оператора if может опускаться. Поэтому во вложенных операторах if с пропущенной частью else может возникнуть неоднозначность. В этом случае else связывается с ближайшим предыдущим оператором if в том же блоке, не имеющим части else.
Примеры:
|
//--- Часть else относится ко второму оператору if:
