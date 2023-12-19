Индикатор исторических позиций на графике в виде диаграммы их прибыли/убытка

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Введение

Позиция... Позиция является следствием исполнения (сделка) торгового приказа (ордер), отосланного на сервер: Order --> Deal --> Position.

Список открытых позиций мы всегда можем получить в своей программе посредством функций PositionSelect() при неттинговом учёте позиций с указанием имени символа, на котором открыта позиция:

if ( PositionSelect (symbol_name)) { }

Для счетов с независимым представлением позиций (хедж) сначала нужно получить количество позиций при помощи PositionsTotal(), затем в цикле по количеству позиций нужно получить тикет позиции по её индексу в списке открытых позиций при помощи PositionGetTicket(), и далее выбрать позицию по полученному тикету для работы с ней при помощи PositionSelectByTicket():

int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { ulong ticket= PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 || ! PositionSelectByTicket (ticket)) continue ; }

Здесь всё просто и наглядно. Но совсем иное дело наступает, когда нам необходимо узнать что-либо об уже закрытой позиции — нет функций для работы с историческими позициями...



В этом случае нужно помнить и знать, что у каждой позиции есть собственный уникальный идентификатор. И этот идентификатор прописывается в сделках, которые повлияли на позицию — привели к её открытию, изменению, либо закрытию. А список сделок, а из него сделку и идентификатор позиции, в которой участвовала эта сделка, мы можем получить при помощи функций HistorySelect(), HistoryDealsTotal() и HistoryDealGetTicket() (HistoryDealSelect()).



В общем случае идентификатор позиции, в которой участвовала сделка, можно получить так:

if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { int total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; long pos_id= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); } }

Т.е. имея список сделок, мы всегда можем узнать к какой позиции принадлежала какая сделка. Например, мы можем получить идентификатор позиции, и по сделкам с таким идентификатором можем найди сделку входа в рынок (открытие позиции) и сделку выхода из рынка (закрытие позиции). А по свойствам этих сделок можем узнать и время, и лот, и остальные необходимые свойства искомой исторической позиции.

Для поиска закрытых исторических позиций сделаем таким образом: получим список исторических сделок. В цикле по этому списку будем получать каждую очередную сделку и проверять идентификатор позиции, в которой участвовала эта сделка. Если такой позиции ещё нет в списке, то создаём объект позиции, а если уже есть, то используем существующую позицию с таким идентификатором. Текущую сделку (если её ещё нету в списке) добавляем в список сделок найденной позиции. Таким образом, пройдя весь список исторических сделок, мы найдём все позиции, в которых участвовали сделки, создадим список всех исторических позиций и в каждый объект исторической позиции, в его список сделок, добавим все сделки, участвовавшие в этой позиции.

Нам потребуется три класса:

Класс сделки. Содержит свойства сделки, необходимые для идентификации позиции и её свойств.

Класс позиции. Содержит список сделок, участвовавших в ней за время жизни позиции и свойства, присущие позициям.

Класс-список исторических позиций. Список найденных исторических позиций с возможностью выбора позиции по указанным свойствам.

Эти три небольших класса дадут возможность легко найти все исторические сделки, сохранить их в список, и далее использовать в индикаторе данные этих позиций для отрисовки диаграммы профита/убытка позиций по выбранному символу на счёте. В папке Indicators создадим новый файл индикатора с названием PositionInfoIndicator. Укажем рисование индикатора с одним рисуемым буфером со стилем Filling в отдельном окне графика с цветами заливки Green и Red. Будет создан шаблон индикатора с такой шапкой: #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Profit;ZeroLine" #property indicator_type1 DRAW_FILLING #property indicator_color1 clrGreen , clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 Ниже по коду будем вписывать создаваемые классы. Для создания списков сделок и позиций будем использовать класс динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Стандартной Библиотеки. Подключим файл этого класса к созданному файлу: #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Profit;ZeroLine" #property indicator_type1 DRAW_FILLING #property indicator_color1 clrGreen , clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #include <Arrays\ArrayObj.mqh> Класс содержит метод Search() для поиска элементов, равных образцу, в сортированном массиве: int CArrayObj::Search( const CObject *element) const { int pos; if (m_data_total== 0 || ! CheckPointer (element) || m_sort_mode==- 1 ) return (- 1 ); pos=QuickSearch(element); if (m_data[pos].Compare(element,m_sort_mode)== 0 ) return (pos); return (- 1 ); } Массив должен быть сортированным по какому-либо свойству объектов, указатели на которые содержатся в нём. Режим сортировки устанавливается передачей в переменную m_sort_mode целочисленного значения. По умолчанию используется значение 0. Значение -1 обозначает, что массив не сортированный. Для сортировки по разным свойствам нужно устанавливать различные режимы сортировки установкой в переменную m_sort_mode значений от нуля и выше. Для этого удобно использовать перечисления, в которых определены различные режимы сортировки списков. Эти режимы используются в виртуальном методе сравнения двух объектов Compare(). Он определён в файле класса CObject и возвращает значение 0, что означает идентичность сравниваемых объектов: virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return ( 0 ); } Этот метод необходимо переопределять в своих классах, где можно организовать сравнение двух однотипных объектов по различным их свойствам (при значении m_sort_mode равным 0 объекты сравниваются по одному свойству, при значении m_sort_mode, равным 1 — по другому свойству, равным 2 — по третьему, и т.д.). У каждого объекта класса, создаваемых сегодня, будет свой набор свойств. По этим свойствам объекты нужно будет сортировать для поиска. Поэтому нужно сначала создать перечисления свойств этих объектов: #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Profit;ZeroLine" #property indicator_type1 DRAW_FILLING #property indicator_color1 clrGreen , clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #include <Arrays\ArrayObj.mqh> enum ENUM_DEAL_SORT_MODE { DEAL_SORT_MODE_TIME_MSC, DEAL_SORT_MODE_TIME, DEAL_SORT_MODE_TIKET, DEAL_SORT_MODE_POS_ID, DEAL_SORT_MODE_MAGIC, DEAL_SORT_MODE_TYPE, DEAL_SORT_MODE_ENTRY, DEAL_SORT_MODE_VOLUME, DEAL_SORT_MODE_PRICE, DEAL_SORT_MODE_COMISSION, DEAL_SORT_MODE_SWAP, DEAL_SORT_MODE_PROFIT, DEAL_SORT_MODE_FEE, DEAL_SORT_MODE_SYMBOL, }; enum ENUM_POS_SORT_MODE { POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC, POS_SORT_MODE_TIME_OUT_MSC, POS_SORT_MODE_TIME_IN, POS_SORT_MODE_TIME_OUT, POS_SORT_MODE_DEAL_IN, POS_SORT_MODE_DEAL_OUT, POS_SORT_MODE_ID, POS_SORT_MODE_MAGIC, POS_SORT_MODE_PRICE_IN, POS_SORT_MODE_PRICE_OUT, POS_SORT_MODE_VOLUME, POS_SORT_MODE_SYMBOL, }; Свойства, соответствующие константам этих двух перечислений, будут содержаться в классах объектов сделки и позиции. По этим свойствам и можно будет сортировать списки для поиска равенства объектов. Ниже будем вписывать коды создаваемых классов.





Класс сделок

class CDeal : public CObject { private : long m_ticket; long m_magic; long m_position_id; long m_time_msc; datetime m_time; ENUM_DEAL_TYPE m_type; ENUM_DEAL_ENTRY m_entry; double m_volume; double m_price; double m_comission; double m_swap; double m_profit; double m_fee; string m_symbol; string EntryDescription( void ) const { return ( this .m_entry== DEAL_ENTRY_IN ? "Entry In" : this .m_entry== DEAL_ENTRY_OUT ? "Entry Out" : this .m_entry== DEAL_ENTRY_INOUT ? "Reverce" : "Close a position by an opposite one" ); } string TypeDescription( void ) const { switch ( this .m_type) { case DEAL_TYPE_BUY : return "Buy" ; case DEAL_TYPE_SELL : return "Sell" ; case DEAL_TYPE_BALANCE : return "Balance" ; case DEAL_TYPE_CREDIT : return "Credit" ; case DEAL_TYPE_CHARGE : return "Additional charge" ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : return "Correction" ; case DEAL_TYPE_BONUS : return "Bonus" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : return "Additional commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return "Daily commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return "Monthly commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return "Daily agent commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : return "Monthly agent commission" ; case DEAL_TYPE_INTEREST : return "Interest rate" ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return "Canceled buy deal" ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return "Canceled sell deal" ; case DEAL_DIVIDEND : return "Dividend operations" ; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return "Franked (non-taxable) dividend operations" ; case DEAL_TAX : return "Tax charges" ; default : return "Unknown: " +( string ) this .m_type; } } string TimeMSCtoString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) { return :: TimeToString (time_msc/ 1000 ,flags)+ "." +:: IntegerToString (time_msc% 1000 , 3 , '0' ); } public : long Ticket( void ) const { return this .m_ticket; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } long PositionID( void ) const { return this .m_position_id; } long TimeMsc( void ) const { return this .m_time_msc; } datetime Time( void ) const { return this .m_time; } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return this .m_type; } ENUM_DEAL_ENTRY Entry( void ) const { return this .m_entry; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } double Price( void ) const { return this .m_price; } double Comission( void ) const { return this .m_comission; } double Swap( void ) const { return this .m_swap; } double Profit( void ) const { return this .m_profit; } double Fee( void ) const { return this .m_fee; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } void SetTicket( const long ticket) { this .m_ticket=ticket; } void SetMagic( const long magic) { this .m_magic=magic; } void SetPositionID( const long id) { this .m_position_id=id; } void SetTimeMsc( const long time_msc) { this .m_time_msc=time_msc; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetType( const ENUM_DEAL_TYPE type) { this .m_type=type; } void SetEntry( const ENUM_DEAL_ENTRY entry) { this .m_entry=entry; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetComission( const double comission) { this .m_comission=comission; } void SetSwap( const double swap) { this .m_swap=swap; } void SetProfit( const double profit) { this .m_profit=profit; } void SetFee( const double fee) { this .m_fee=fee; } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDeal *compared_obj=node; switch (mode) { case DEAL_SORT_MODE_TIME : return ( this .Time()>compared_obj.Time() ? 1 : this .Time()<compared_obj.Time() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_TIME_MSC : return ( this .TimeMsc()>compared_obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc()<compared_obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_TIKET : return ( this .Ticket()>compared_obj.Ticket() ? 1 : this .Ticket()<compared_obj.Ticket() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_MAGIC : return ( this .Magic()>compared_obj.Magic() ? 1 : this .Magic()<compared_obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_POS_ID : return ( this .PositionID()>compared_obj.PositionID() ? 1 : this .PositionID()<compared_obj.PositionID() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_TYPE : return ( this .TypeDeal()>compared_obj.TypeDeal() ? 1 : this .TypeDeal()<compared_obj.TypeDeal() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_ENTRY : return ( this .Entry()>compared_obj.Entry() ? 1 : this .Entry()<compared_obj.Entry() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_VOLUME : return ( this .Volume()>compared_obj.Volume() ? 1 : this .Volume()<compared_obj.Volume() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_PRICE : return ( this .Price()>compared_obj.Price() ? 1 : this .Price()<compared_obj.Price() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_COMISSION : return ( this .Comission()>compared_obj.Comission() ? 1 : this .Comission()<compared_obj.Comission() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_SWAP : return ( this .Swap()>compared_obj.Swap() ? 1 : this .Swap()<compared_obj.Swap() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_PROFIT : return ( this .Profit()>compared_obj.Profit() ? 1 : this .Profit()<compared_obj.Profit() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_FEE : return ( this .Fee()>compared_obj.Fee() ? 1 : this .Fee()<compared_obj.Fee() ? - 1 : 0 ); case DEAL_SORT_MODE_SYMBOL : return ( this . Symbol ()>compared_obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol ()<compared_obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); default : return ( this .TimeMsc()>compared_obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc()<compared_obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); } } void Print ( void ) { :: PrintFormat ( " Deal: %s type %s #%lld at %s" , this .EntryDescription(), this .TypeDescription(), this .Ticket(), this .TimeMSCtoString( this .TimeMsc())); } CDeal( const long deal_ticket) { this .m_ticket=deal_ticket; this .m_magic=:: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); this .m_position_id=:: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); this .m_time_msc=:: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME_MSC ); this .m_time=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); this .m_type=( ENUM_DEAL_TYPE ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); this .m_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); this .m_volume=:: HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); this .m_price=:: HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PRICE ); this .m_comission=:: HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); this .m_swap=:: HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); this .m_profit=:: HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); this .m_fee=:: HistoryDealGetDouble (deal_ticket,DEAL_FEE); this .m_symbol=:: HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); } ~CDeal( void ){} };

Рассмотрим класс сделки целиком:

В принципе, тут всё просто: в приватной секции объявлены переменные-члены класса для хранения свойств сделки. В публичной секции реализованы методы для установки и возврата свойств сделки. Виртуальный метод Compare() реализует сравнение по каждому свойству сделки в зависимости от того, какое свойство передано в метод как режим сравнения. Если значение проверяемого свойства у текущего объекта больше значения этого же свойства у сравниваемого, то возвращается 1, если меньше — возвращается -1, иначе, при равенстве значений, возвращается 0. В конструкторе класса считается, что сделка уже выбрана, и её свойства записываются в соответствующие приватные переменные класса. И этого уже достаточно для создания объекта-сделки, хранящего все нужные свойства выбранной сделки из списка исторических сделок терминала. Для каждой сделки будет создаваться объект этого класса, из свойств объекта будет извлекаться идентификатор позиции и создаваться объект класса исторической позиции. Все сделки, принадлежащие этой позиции, будут заноситься в список сделок класса позиции. Таким образом, объект исторической позиции будет содержать в себе список всех своих сделок. И уже из них можно будет извлекать историю жизни этой позиции.

Рассмотрим класс исторической позиции.



Класс позиций

Класс позиции будет содержать список сделок этой позиции и вспомогательные методы для расчёта значений, получения и возврата информации о времени существования позиции:

class CPosition : public CObject { private : CArrayObj m_list_deals; long m_position_id; long m_time_in_msc; long m_time_out_msc; long m_magic; datetime m_time_in; datetime m_time_out; ulong m_deal_in_ticket; ulong m_deal_out_ticket; double m_price_in; double m_price_out; double m_volume; ENUM_POSITION_TYPE m_type; string m_symbol; int m_digits; double m_point; double m_contract_size; string m_currency_profit; string m_account_currency; string TimeMSCtoString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) { return :: TimeToString (time_msc/ 1000 ,flags)+ "." +:: IntegerToString (time_msc% 1000 , 3 , '0' ); } datetime BarOpenTime( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) const { ENUM_TIMEFRAMES period=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); if (period< PERIOD_W1 ) return time-time%:: PeriodSeconds (period); if (period== PERIOD_W1 ) return time-(time+ 4 * 24 * 60 * 60 )%:: PeriodSeconds (period); else { MqlDateTime dt; :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (time,dt)) { :: PrintFormat ( "%s: TimeToStruct failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return 0 ; } return time-(time%( 24 * 60 * 60 ))-(dt.day- 1 )*( 24 * 60 * 60 ); } } bool SymbolIsExist( const string symbol) const { bool custom= false ; if (!:: SymbolExist (symbol,custom)) return false ; return :: SymbolSelect (symbol, true ); } double GetOnePointPrice( const datetime time) const { if (time== 0 ) return 0 ; if ( this .m_currency_profit== this .m_account_currency) return this .m_point* this .m_contract_size; double array[ 1 ]; string reverse= this .m_account_currency+ this .m_currency_profit; if ( this .SymbolIsExist(reverse)) { if (:: CopyClose (reverse, PERIOD_CURRENT ,time, 1 ,array)== 1 && array[ 0 ]> 0 ) return this .m_point* this .m_contract_size/array[ 0 ]; else return 0 ; } string direct= this .m_currency_profit+ this .m_account_currency; if ( this .SymbolIsExist(direct)) { if (:: CopyClose (direct, PERIOD_CURRENT ,time, 1 ,array)== 1 ) return this .m_point* this .m_contract_size*array[ 0 ]; } return 0 ; } public : long ID( void ) const { return this .m_position_id; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } long TimeInMsc( void ) const { return this .m_time_in_msc; } long TimeOutMsc( void ) const { return this .m_time_out_msc; } datetime TimeIn( void ) const { return this .m_time_in; } datetime TimeOut( void ) const { return this .m_time_out; } ulong DealIn( void ) const { return this .m_deal_in_ticket; } ulong DealOut( void ) const { return this .m_deal_out_ticket; } ENUM_POSITION_TYPE TypePosition( void ) const { return this .m_type; } double PriceIn( void ) const { return this .m_price_in; } double PriceOut( void ) const { return this .m_price_out; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } void SetID( long id) { this .m_position_id=id; } void SetMagic( long magic) { this .m_magic=magic; } void SetTimeInMsc( long time_in_msc) { this .m_time_in_msc=time_in_msc; } void SetTimeOutMsc( long time_out_msc) { this .m_time_out_msc=time_out_msc; } void SetTimeIn( datetime time_in) { this .m_time_in=time_in; } void SetTimeOut( datetime time_out) { this .m_time_out=time_out; } void SetDealIn( ulong ticket_deal_in) { this .m_deal_in_ticket=ticket_deal_in; } void SetDealOut( ulong ticket_deal_out) { this .m_deal_out_ticket=ticket_deal_out; } void SetType( ENUM_POSITION_TYPE type) { this .m_type=type; } void SetPriceIn( double price_in) { this .m_price_in=price_in; } void SetPriceOut( double price_out) { this .m_price_out=price_out; } void SetVolume( double new_volume) { this .m_volume=new_volume; } void SetSymbol( string symbol) { this .m_symbol=symbol; this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_point=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_contract_size=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_currency_profit=:: SymbolInfoString ( this .m_symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); } bool DealAdd(CDeal *deal) { bool res= false ; this .m_list_deals.Sort(DEAL_SORT_MODE_TIKET); if ( this .m_list_deals.Search(deal)== WRONG_VALUE ) { this .m_list_deals.Sort(DEAL_SORT_MODE_TIME_MSC); res= this .m_list_deals.InsertSort(deal); } else this .m_list_deals.Sort(DEAL_SORT_MODE_TIME_MSC); return res; } datetime BarTimeOpenPosition( void ) const { return this .BarOpenTime( PERIOD_CURRENT , this .TimeIn()); } datetime BarTimeClosePosition( void ) const { return this .BarOpenTime( PERIOD_CURRENT , this .TimeOut()); } bool IsPresentInTime( const datetime time) const { return (time>= this .BarTimeOpenPosition() && time<= this .BarTimeClosePosition()); } double ProfitRelativeClosePrice( const double price_close, const datetime time, const bool points) const { if (! this .IsPresentInTime(time)) return 0 ; int pp= int (( this .TypePosition()== POSITION_TYPE_BUY ? price_close- this .PriceIn() : this .PriceIn()-price_close)/ this .m_point); if (points) return pp; return pp* this .GetOnePointPrice(time)* this .Volume(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPosition *compared_obj=node; switch (mode) { case POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC : return ( this .TimeInMsc()>compared_obj.TimeInMsc() ? 1 : this .TimeInMsc()<compared_obj.TimeInMsc() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_TIME_OUT_MSC : return ( this .TimeOutMsc()>compared_obj.TimeOutMsc() ? 1 : this .TimeOutMsc()<compared_obj.TimeOutMsc() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_TIME_IN : return ( this .TimeIn()>compared_obj.TimeIn() ? 1 : this .TimeIn()<compared_obj.TimeIn() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_TIME_OUT : return ( this .TimeOut()>compared_obj.TimeOut() ? 1 : this .TimeOut()<compared_obj.TimeOut() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_DEAL_IN : return ( this .DealIn()>compared_obj.DealIn() ? 1 : this .DealIn()<compared_obj.DealIn() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_DEAL_OUT : return ( this .DealOut()>compared_obj.DealOut() ? 1 : this .DealOut()<compared_obj.DealOut() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_ID : return ( this .ID()>compared_obj.ID() ? 1 : this .ID()<compared_obj.ID() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_MAGIC : return ( this .Magic()>compared_obj.Magic() ? 1 : this .Magic()<compared_obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_SYMBOL : return ( this . Symbol ()>compared_obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol ()<compared_obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_PRICE_IN : return ( this .PriceIn()>compared_obj.PriceIn() ? 1 : this .PriceIn()<compared_obj.PriceIn() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_PRICE_OUT : return ( this .PriceOut()>compared_obj.PriceOut() ? 1 : this .PriceOut()<compared_obj.PriceOut() ? - 1 : 0 ); case POS_SORT_MODE_VOLUME : return ( this .Volume()>compared_obj.Volume() ? 1 : this .Volume()<compared_obj.Volume() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .TimeInMsc()>compared_obj.TimeInMsc() ? 1 : this .TimeInMsc()<compared_obj.TimeInMsc() ? - 1 : 0 ); } } string TypeDescription( void ) const { return ( this .m_type== POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : this .m_type== POSITION_TYPE_SELL ? "Sell" : "Unknown" ); } void Print ( void ) { :: PrintFormat ( "Position %s %s #%lld, Magic %lld

-Opened at %s at a price of %.*f

-Closed at %s at a price of %.*f:" , this .TypeDescription(), this . Symbol (), this .ID(), this .Magic(), this .TimeMSCtoString( this .TimeInMsc()), this .m_digits, this .PriceIn(), this .TimeMSCtoString( this .TimeOutMsc()), this .m_digits, this .PriceOut() ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_deals.Total();i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; deal. Print (); } } CPosition( const long position_id) : m_time_in( 0 ), m_time_in_msc( 0 ),m_time_out( 0 ),m_time_out_msc( 0 ),m_deal_in_ticket( 0 ),m_deal_out_ticket( 0 ),m_type( WRONG_VALUE ) { this .m_list_deals.Sort(DEAL_SORT_MODE_TIME_MSC); this .m_position_id=position_id; this .m_account_currency=:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); } };

В приватной секции объявлены переменные-члены класса для хранения свойств позиции, а также написаны вспомогательные методы.

Метод BarOpenTime() рассчитывает и возвращает время открытия бара на заданном таймфрейме по некоему времени, передаваемому в метод:

datetime BarOpenTime( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) const { ENUM_TIMEFRAMES period=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); if (period< PERIOD_W1 ) return time-time%:: PeriodSeconds (period); if (period== PERIOD_W1 ) return time-(time+ 4 * 24 * 60 * 60 )%:: PeriodSeconds (period); else { MqlDateTime dt; :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (time,dt)) { :: PrintFormat ( "%s: TimeToStruct failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return 0 ; } return time-(time%( 24 * 60 * 60 ))-(dt.day- 1 )*( 24 * 60 * 60 ); } }

Например, мы знаем какое-то время и хотим теперь узнать время открытия бара интересующего периода графика, внутри которого находится это время. Метод вернёт время открытия рассчитанного бара. Таким образом мы всегда сможем узнать существовала ли позиция в определённое время на определённом баре графика:

bool IsPresentInTime( const datetime time) const { return (time>= this .BarTimeOpenPosition() && time<= this .BarTimeClosePosition()); }

или просто можем получить бар открытия или закрытия позиции:

datetime BarTimeOpenPosition( void ) const { return this .BarOpenTime( PERIOD_CURRENT , this .TimeIn()); } datetime BarTimeClosePosition( void ) const { return this .BarOpenTime( PERIOD_CURRENT , this .TimeOut()); }

Для расчёта прибыли/убытка позиции на текущем баре графика будем использовать упрощённый, приближенный принцип расчёта — в одном случае будем считать количество пунктов прибыли относительно цены открытия позиции и ценой закрытия текущего бара. Во втором случае будем рассчитывать стоимость этих пунктов прибыли/убытка:

double ProfitRelativeClosePrice( const double price_close, const datetime time, const bool points) const { if (! this .IsPresentInTime(time)) return 0 ; int pp= int (( this .TypePosition()== POSITION_TYPE_BUY ? price_close- this .PriceIn() : this .PriceIn()-price_close)/ this .m_point); if (points) return pp; return pp* this .GetOnePointPrice(time)* this .Volume(); }

Оба способа не дадут полной картины плавающей прибыли за время жизни позиции, но это и не нужно здесь. Здесь нам важнее показать принцип как получать данные о закрытой позиции. Для точного расчёта потребуется гораздо больше различных данных о состоянии рынка на каждом баре жизни позиции — нужно получить тики от времени открытия до времени закрытия бара и уже по ним моделировать состояние позиции в этом промежутке времени. И так для каждого бара. На данный момент такой задачи не стоит.

В конструктор класса передаётся идентификатор позиции, объект которой будет создан:

CPosition( const long position_id) : m_time_in( 0 ), m_time_in_msc( 0 ),m_time_out( 0 ),m_time_out_msc( 0 ),m_deal_in_ticket( 0 ),m_deal_out_ticket( 0 ),m_type( WRONG_VALUE ) { this .m_list_deals.Sort(DEAL_SORT_MODE_TIME_MSC); this .m_position_id=position_id; this .m_account_currency=:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); }

Идентификатор на момент создания объекта класса уже известен — его мы получаем из свойств сделки. А выбранную сделку, из которой был получен идентификатор позиции, после создания объекта класса позиции мы добавляем в её список сделок. Всё это делается в классе списка исторических позиций, который далее и рассмотрим.





Класс списка исторических позиций

class CHistoryPosition { private : CArrayObj m_list_pos; public : bool CreatePositionList( const string symbol= NULL ); CPosition *GetPositionObjByIndex( const int index) { return this .m_list_pos.At(index); } CPosition *GetPositionObjByID( const long id) { CPosition *tmp= new CPosition(id); this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_ID); int index= this .m_list_pos.Search(tmp); delete tmp; this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC); return this .m_list_pos.At(index); } bool DealAdd( const long position_id,CDeal *deal) { CPosition *pos= this .GetPositionObjByID(position_id); return (pos!= NULL ? pos.DealAdd(deal) : false ); } bool IsPresentInTime(CPosition *pos, const datetime time) const { return pos.IsPresentInTime(time); } double ProfitRelativeClosePrice(CPosition *pos, const double price_close, const datetime time, const bool points) const { return pos.ProfitRelativeClosePrice(price_close,time,points); } int PositionsTotal ( void ) const { return this .m_list_pos.Total(); } void Print ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_pos.Total();i++) { CPosition *pos= this .m_list_pos.At(i); if (pos== NULL ) continue ; pos. Print (); } } CHistoryPosition( void ) { this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC); } };

В приватной секции класса объявлен список, в котором будут размещаться указатели на объекты исторических позиций. Публичные методы в той или иной степени предназначены для работы с этим списком.

Рассмотрим их подробнее.

Метод CreatePositionList() создаёт список исторических позиций:

bool CHistoryPosition::CreatePositionList( const string symbol= NULL ) { if (!:: HistorySelect ( 0 ,:: TimeCurrent ())) return false ; bool res= true ; CPosition *pos= NULL ; int total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ulong ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 || :: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BALANCE || (symbol!= NULL && symbol!= "" && :: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )!=symbol)) continue ; CDeal *deal= new CDeal(ticket); if (deal== NULL ) { res &= false ; continue ; } long pos_id=deal.PositionID(); pos= this .GetPositionObjByID(pos_id); if (pos== NULL ) { pos= new CPosition(pos_id); if (pos== NULL ) { res &= false ; delete deal; continue ; } this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC); if (! this .m_list_pos.InsertSort(pos)) { res &= false ; delete deal; delete pos; continue ; } } if (!pos.DealAdd(deal)) { res &= false ; delete deal; continue ; } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_IN ) { pos.SetSymbol(deal. Symbol ()); pos.SetDealIn(deal.Ticket()); pos.SetTimeIn(deal.Time()); pos.SetTimeInMsc(deal.TimeMsc()); ENUM_POSITION_TYPE type= ENUM_POSITION_TYPE (deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_BUY ? POSITION_TYPE_BUY : deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_SELL ? POSITION_TYPE_SELL : WRONG_VALUE ); pos.SetType(type); pos.SetPriceIn(deal.Price()); pos.SetVolume(deal.Volume()); } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { pos.SetDealOut(deal.Ticket()); pos.SetTimeOut(deal.Time()); pos.SetTimeOutMsc(deal.TimeMsc()); pos.SetPriceOut(deal.Price()); } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_INOUT ) { ENUM_POSITION_TYPE type= ENUM_POSITION_TYPE (deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_BUY ? POSITION_TYPE_BUY : deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_SELL ? POSITION_TYPE_SELL : WRONG_VALUE ); pos.SetType(type); pos.SetVolume(deal.Volume()-pos.Volume()); } } return res; }

В цикле по списку исторических сделок в терминале получаем очередную сделку, берём из неё идентификатор позиции и проверяем существует ли в списке исторических позиций объект позиции с таким идентификатором. Если ещё нет такой позиции в списке, то создаём новый объект позиции и добавляем его в список. Если же такая позиция уже есть, то получаем указатель на этот объект из списка. Далее добавляем сделку в список сделок исторической позиции. Затем, исходя из типа сделки, вписываем в объект позиции свойства, присущие позиции, и записанные в свойствах этой сделки.

Таким образом, проходя в цикле по всем историческим сделкам, мы создаём список исторических позиций, внутри которых хранятся в списке сделки, принадлежащие каждой позиции. При создании списка позиций по списку сделок здесь не учитывается изменение объёма позиций при их частичном закрытии. При необходимости такой функционал нужно дописать. На данный момент это выходит за рамки темы статьи, так как здесь мы разбираем пример создания списка исторических позиций, а не точное воспроизведение изменения свойств позиций за время их существования.

Добавлять описанный функционал нужно в блоке кода, помеченного цветом. Либо, если следовать принципам ООП, то сделать метод CreatePositionList() виртуальным, унаследоваться от класса списка исторических позиций и в собственном классе сделать собственную реализацию этого метода. Или можно изменение свойств позиции по свойствам сделки (блок кода, помеченный цветом) вынести в защищённый виртуальный метод, и уже в наследуемом классе переопределять этот защищённый метод, не переписывая полностью CreatePositionList().

Метод GetPositionObjByIndex() возвращает указатель на объект исторической позиции из списка по индексу, переданному в метод.

Возвращается указатель на объект, расположенный в списке по указанному индексу, либо NULL, если объект не найден.

Метод GetPositionObjByID() возвращает указатель на объект исторической позиции из списка по идентификатору позиции, переданному в метод:

CPosition *GetPositionObjByID( const long id) { CPosition *tmp= new CPosition(id); this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_ID); int index= this .m_list_pos.Search(tmp); delete tmp; this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC); return this .m_list_pos.At(index); }

В списке ищется объект, идентификатор позиции которого равен переданному в метод, и возвращается указатель на найденный объект, либо NULL, если объект не найден.

Метод DealAdd() добавляет сделку в список сделок:

bool DealAdd( const long position_id,CDeal *deal) { CPosition *pos= this .GetPositionObjByID(position_id); return (pos!= NULL ? pos.DealAdd(deal) : false ); }

В метод передаётся идентификатор позиции, в которую нужно добавить сделку, указатель на которую тоже передаётся в метод. При успешном добавлении сделки в список сделок позиции метод возвращает true, при ошибке — false.



Метод IsPresentInTime() возвращает флаг нахождения указанной позиции в указанном времени:

bool IsPresentInTime(CPosition *pos, const datetime time) const { return pos.IsPresentInTime(time); }

В метод передаётся указатель на позицию, которую необходимо проверить, и время, внутри которого нужно знать, была ли позиция или нет. Если позиция в указанное время существовала, метод возвращает true, иначе — false.



Метод ProfitRelativeClosePrice() возвращает профит позиции относительно цены закрытия.

double ProfitRelativeClosePrice(CPosition *pos, const double price_close, const datetime time, const bool points) const { return pos.ProfitRelativeClosePrice(price_close,time,points); }

В метод передаётся указатель на позицию, данные которой нужно получить, цена закрытия бара и его время, относительно которых нужно получить профит позиции, и флаг, указывающий в каких единицах нужно получить данные — в количестве пунктов, или в стоимости этого количества пунктов.

Метод PositionsTotal() возвращает количество исторических позиций в списке:

int PositionsTotal ( void ) const { return this .m_list_pos.Total(); }

Метод Print() распечатывает в журнале свойства позиций и их сделок:

void Print ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_pos.Total();i++) { CPosition *pos= this .m_list_pos.At(i); if (pos== NULL ) continue ; pos. Print (); } }

В конструкторе класса списку исторических позиций устанавливается флаг сортировки по времени в миллисекундах:

CHistoryPosition( void ) { this .m_list_pos.Sort(POS_SORT_MODE_TIME_IN_MSC); }

Все классы для реализации намеченного плана созданы.

Теперь напишем код индикатора, который будет создавать список всех позиций по текущему символу, когда-либо существовавших на счёте и рисующих на графике диаграмму их прибыли/убытка на каждом баре исторических данных.







Индикатор диаграммы профита позиций



Наиболее подходящий стиль рисования индикаторного буфера для рисования в виде диаграмм — цветная область между двух буферов индикатора, DRAW_FILLING.

Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов. Предназначен для создания индикаторов, рисующих каналы. Ни один из буферов не может содержать только пустые значения, так как в этом случае отрисовка не происходит. Можно задавать два цвета заливки: первый цвет для тех областей, где значения в первом индикаторном буфере больше значений во втором индикаторном буфере;

второй цвет для тех областей, где значения во втором индикаторном буфере больше значений в первом индикаторном буфере. Цвет заливки можно задавать директивами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет "оживить" индикаторы, чтобы они меняли свой вид в зависимости от текущей ситуации. Индикатор рассчитывается для всех баров, для которых значения обоих индикаторных буферов не равны 0 и не равны пустому значению. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE: #define INDICATOR_EMPTY_VALUE - 1.0 ... PlotIndexSetDouble (индекс_построения_DRAW_FILLING, PLOT_EMPTY_VALUE ,INDICATOR_EMPTY_VALUE); Отрисовка на барах, которые не участвуют в расчете индикатора, будет зависеть от значений в индикаторных буферах: Бары, для которых значения обоих индикаторных буферов равны 0, не участвуют в отрисовке индикатора. То есть область с нулевыми значениями не будет закрашиваться.

Бары, для которых значения индикаторных буферов равны "пустому значению", участвуют в отрисовке индикатора. Область с пустыми значениями будет закрашиваться таким образом, чтобы соединять области со значащими значениями.

При этом важно отметить, что если "пустое значение" равняется нулю, то бары, не участвующие в расчете индикатора, также будут закрашиваться. Количество требуемых буферов для построения DRAW_FILLING — 2.

Добавим один входной параметр для выбора в каких единицах возвращать профит позиции на баре, объявим указатель на экземпляр класса списка исторических позиций и допишем немного обработчик OnInit():

input bool InpProfitPoints = true ; double BufferFilling1[]; double BufferFilling2[]; CHistoryPosition *history= NULL ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BufferFilling1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,BufferFilling2, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (BufferFilling1, true ); ArraySetAsSeries (BufferFilling2, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 1 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 ); history= new CHistoryPosition(); return (history!= NULL ? INIT_SUCCEEDED : INIT_FAILED ); }

Напишем обработчик OnDeinit(), в котором будем удалять созданный экземпляр класса списка исторических позиций и стирать комментарии на графике:

void OnDeinit ( const int reason) { if (history!= NULL ) delete history; Comment ( "" ); }

В обработчике OnCalculate() на первом тике создадим список всех исторических позиций и далее в основном цикле будем обращаться к созданному списку посредством функции расчёта прибыли на текущем баре цикла индикатора:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); static bool done= false ; if (history!= NULL ) { if (!done) { if (history.CreatePositionList( Symbol ())) { history. Print (); done= true ; } } } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; ArrayInitialize (BufferFilling1, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (BufferFilling2, EMPTY_VALUE ); } for ( int i=limit;i>= 0 ;i--) { double profit=Profit(close[i],time[i]); BufferFilling1[i]=profit; BufferFilling2[i]= 0 ; } return (rates_total); }

Здесь организован обычный индикаторный цикл от начала исторических данных к текущей дате. В цикле для каждого бара вызывается функция подсчёта прибыли исторических позиций на текущем баре цикла:



double Profit( const double price, const datetime time) { double res= 0 ; for ( int i= 0 ;i<history. PositionsTotal ();i++) { CPosition *pos=history.GetPositionObjByIndex(i); if (pos== NULL ) continue ; res+=pos.ProfitRelativeClosePrice(price,time,InpProfitPoints); } return res; }

В функцию передаётся цена (Close бара), относительно которой нужно получать количество пунктов прибыли позиции, и время, на котором проверяется существование позиции (Time open бара). Далее профит всех позиций, полученный от каждого объекта исторических позиций, суммируется и возвращается.

После компиляции можно запустить индикатор на графике символа, где было много открытых позиций, и он нарисует диаграмму прибыли всех исторических позиций:









Заключение

Мы рассмотрели пример, как можно восстановить позицию из сделок и составить список всех исторических позиций, когда-либо бывших на счёте. Пример простой, и не охватывает все аспекты точного восстановления позиции из сделок, но вполне достаточен для того, чтобы самостоятельно дополнить его до нужной точности восстановления позиций.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в