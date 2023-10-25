Готовим мультисимвольные мультипериодные индикаторы

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Введение

В продолжение темы создания шаблонов технических индикаторов в советниках и индикаторах, начатой в статье о создании информационной панели, и развивающейся на протяжении ещё трёх статей об осцилляторах, индикаторах объёма и Билла Вильямса, а так же трендовых индикаторах, сегодня начнём тему о создании мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Это индикаторы, работающие на текущем графике, но рассчитанные на данных других символов и (или) иных таймфреймов графиков. Создадим один базовый класс мульти-индикатора и набор классов по типам всех стандартных индикаторов. Для пользовательского индикатора тоже будет создан класс, что даст нам возможность "превратить" любой индикатор в мультисимвольный и мультипериодный. Для всех классов индикаторов создадим один общий класс-коллекцию, в которую будут размещаться создаваемые в программе индикаторы, и можно будет методами коллекции обращаться к любому из созданных индикаторов для получения его данных. В общем, цель будет такой: сделать удобное средство для создания мульти-индикаторов и работы с их данными.



Основные принципы

Для правильного понимания логики работы с индикаторами, попробуем немного разобраться как это всё обустроено. У индикатора есть две части: расчётная и рисуемая. Каждая из этих частей ничего не знает про другую. При создании индикатора, подсистема терминала смотрит наличие такого индикатора на графике — с теми же именем и параметрами. Если такой индикатор уже прикреплён к графику, или создан для него программно, то используется хэндл уже имеющегося индикатора, а не создаётся новый. Рисуемая часть индикатора получает данные для отрисовки от расчётной части по её хэндлу. Может быть такая ситуация, что к одной расчётной части обращаются сразу несколько рисуемых.

В буфере расчётной части данные рассчитанного индикатора хранятся в массиве с расположением данных от настоящего к прошлому. Данные в индексе 0 массива-буфера соответствуют текущим данным графика:





В каждой ячейке массива хранятся данные одного бара, соответствующие бару таймсерии того символа/периода, на которых рассчитан индикатор. Соответственно, чтобы получить данные из буфера расчётной части индикатора и отобразить их на графике другого символа/таймфрейма, нужно рассчитать номер бара на графике, соответствующий времени бара в массиве-буфере расчётной части. Полученные данные записать в буфер рисуемой части индикатора так, чтобы все бары текущего графика, попадающие на время открытия бара в буфере расчётной части были вписаны в соответствующие ячейки рисуемого буфера.

Например, одному бару на пятиминутном периоде графика соответствуют пять баров минутного графика. Все эти пять баров минутного графика должны быть заполнены значением соответствующего им по времени бара пятиминутного графика. Похожий алгоритм используется и для рисования данных с младших периодов графика на графике со старшим периодом. В этом случае все бары ячеек буфера расчётной части, соответствующие времени бара на графике старшего таймфрейма, рисуются на одном баре рисуемого буфера.

Здесь будет, естественно, некое допущение в показаниях, так как в итоге лишь данные последнего бара младшего таймфрейма, попадающие по времени на соответствующий бар старшего таймфрейма, будут отрисованы на этом баре. Тут всё зависит от направления получения данных из буфера расчётной части младшего таймфрейма — какие данные получены последними, те и будут нарисованы на баре графика старшего таймфрейма.



Для получения данных из буфера рассчитанного индикатора предназначена функция CopyBuffer():

Получает в массив buffer данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве. Отсчет элементов копируемых данных (индикаторный буфер с индексом buffer_num) от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар (значение индикатора для текущего бара). При копировании заранее неизвестного количества данных в качестве массива-приемника buffer[] желательно использовать динамический массив, так как функция CopyBuffer() старается распределить размер принимающего массива под размер копируемых данных. Если в качестве принимающего массива buffer[] выступает индикаторный буфер (массив, предварительно назначенный под хранение значений индикатора функцией SetIndexBufer()), то допускается частичное копирование. Если необходимо произвести частичное копирование значений индикатора в другой массив (не индикаторный буфер), то для этих целей необходимо использовать промежуточный массив, в который копируется требуемое количество. И уже из этого массива-посредника произвести поэлементное копирование нужного количества значений в нужные места принимающего массива. Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти. Неважно, какое свойство имеет приемный массив — as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции. Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов int CopyBuffer ( int indicator_handle, int buffer_num, int start_pos, int count, double buffer[] ); Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов int CopyBuffer ( int indicator_handle, int buffer_num, datetime start_time, int count, double buffer[] ); Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени int CopyBuffer ( int indicator_handle, int buffer_num, datetime start_time, datetime stop_time, double buffer[] ); Параметры indicator_handle [in] Хэндл индикатора, полученный соответствующей индикаторной функцией. buffer_num [in] Номер индикаторного буфера. start_pos [in] Номер первого копируемого элемента. count [in] Количество копируемых элементов. start_time [in] Время бара, соответствующее первому элементу. stop_time [in] Время бара, соответствующее последнему элементу. buffer[] [out] Массив типа double. Возвращаемое значение Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки. Примечание При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован. При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута.

Мы будем использовать первый вариант функции — обращение по начальной позиции (индексу цикла) и количеству требуемых элементов.

Структура объектов будет такой:

Базовый класс мультисимвольного мультипериодного индикатора, содержащего основной, общий для всех индикаторов, функционал; Производные от базового объекта классы, описывающие каждый индикатор по его типу; Класс-коллекция индикаторов, позволяющий создавать любые индикаторы и добавлять их в коллекцию. Класс будет давать пользователю весь инструментарий для создания индикаторов и получения от них данных.

При работе с данными не текущего графика для исключения "освобождения" таймсерии, необходимо не реже чем раз в две минуты обращаться к этой таймсерии. В этом случае будет происходить "удержание" таймсерии, что ускорит к ней обращение (не нужно будет каждый раз дожидаться синхронизации данных). В конструкторе класса будем делать первое обращение к таймсерии, на которой строится индикатор, что позволит начать её загрузку (при отсутствии доступа к ней локально). И далее, раз в 90 секунд (полторы минуты) в таймере базового класса будем обращаться к таймсерии для её удержания.





Экономный расчёт индикатора



Для расчёта и отображения индикатора необходимо сделать экономный просчёт — чтобы при первом запуске индикатор мог рассчитаться на всех исторических данных, а на последующих тиках — только один-два бара.

В обработчике OnCalculate() есть предопределённые константные переменные, хранящие размер данных входных данных (таймсерии или массива) и количество рассчитанных данных на прошлом вызове OnCalculate():

Вычисление на основе массива данных int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] ); Вычисления на основе таймсерий текущего таймфрейма int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time{}, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] );

Наличие таких данных позволяет сделать быстрый экономный расчёт индикатора. Например, одним из возможных вариантов такого расчёта является подсчёт значения limit:

int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; }

При первом запуске индикатора мы имеем размер таймсерии (rates_total) и количество рассчитанных данных на прошлом вызове (prev_calculated). Значение ранее рассчитанных баров при первом запуске равно нулю — индикатор ещё не рассчитывался. Таким образом значение limit будет больше 1 (будет равно количеству доступных баров минус ноль). При таком значении указываем величину limit равной rates_total-1 — это вся доступная история для расчёта. В этом случае дополнительно нужно сначала стереть все ранее нарисованные данные в буферах индикатора, например

ArrayInitialize (Buffer, EMPTY_VALUE );

После этого в основном цикле будет просчитана полностью вся история, так как цикл строится от значения limit до нуля включительно:

for ( int i=limit;i>= 0 ;i--) { }

Следует отметить, что при таком способе расчёта все используемые в расчётах массивы и сам буфер индикатора должны иметь флаг индексации как у таймсерии:

ArraySetAsSeries (array, true );

Если рассчитанный limit равен 1, то это означает открытие нового бара на графике: индикатор посчитает первый и нулевой бары таймсерии — цикл от 1 до 0 включительно.

Если рассчитанный limit равен 0, то это означает работу на текущем тике: индикатор посчитает только нулевой бар таймсерии — цикл от 0 до 0 включительно.



Если нужен расчёт от нулевого бара вглубь исторических данных (чтобы не разворачивать массивы-таймсерии и буфера), то конструкция цикла будет обратной:

int i= fmax ( 0 , prev_calculated- 1 ); for (;i<rates_total;i++) { }

Хорошо, экономный расчёт на текущем графике легко сделать. Но что делать, если нужны данные не с текущего графика? Когда копировать весь массив данных из расчётной части, а когда только один-две последних бара?

Вот тут на помощь приходят функции Bars() и BarsCalculated(). Это аналоги предопределённых константных переменных индикатора rates_total и prev_calculated, но возвращают количество баров для указанного символа/периода и количество просчитанных индикатором данных. Так как индикатор построен на символе/периоде, указываемых при его создании, то и количество просчитанных данных относится к этому символу/периоду. Индикатор же получаем по его хэндлу.



Исходя из того, что мы можем для любого символа/периода рассчитать сколько баров необходимо копировать (чтобы на каждом тике не копировать весь массив), в базовом классе индикатора мы сделаем точно такую же конструкцию, как и для текущего символа/периода:

limit=rates_total-prev_calculated;

только переменные limit, rates_total и prev_calculated будут приватными членами класса, а получать значения они будут из функций Bars() и BarsCalculated(). На каждом тике будет рассчитываться limit, и, если он нулевой, то копироваться будут только данные двух последних баров данных (текущий и предыдущий бары). Если limit равен 1, то это означает открытие нового бара на символе/периоде индикатора, и нужно увеличить массив на 1, а потом уже копировать данные из буфера индикатора — тоже всего два. При limit больше единицы копируется весь массив из буфера расчётной части индикатора в приёмный массив-буфер класса, так как считается, что это либо первый запуск, либо изменение в истории.



Такая логика относится к торговому дню — когда идут тики.



Выходной же день требует иного подхода. Это обособленный случай. Здесь тиков нет, Функция Bars() очень часто возвращает ноль, а количество просчитанных баров индикатора не фиксируется — тоже ноль. Индикатор, если есть какая-то ошибка в исходных для расчёта данных, должен вернуть ноль — чтобы до следующего тика подождать обновления данных и рассчитаться заново. Но в выходной день нет тика кроме первого запуска.

На первом запуске индикатор сначала очистит массивы буферов, затем рассчитается. Но расчёт может не получиться из-за недостаточности данных для расчёта, либо просто потому, что prev_calculated вернёт нулевое значение. И индикатор выйдет из OnCalculate(), вернув опять ноль. Соответственно, если обновить график ПКМ, что является по сути эмуляцией тика, то индикатор опять будет видеть, что он рассчитан с ошибкой, и опять инициализирует буферы, считая, что это первый запуск. И так по кругу, стирая только что нарисованные на графике данные рисуемых буферов... Но выход есть.

Если при первом запуске не получилось сразу рассчитать индикатор, то можно подождать следующего тика 20 — 30 секунд и эмулировать тик программно. Это можно сделать при помощи функции ChartSetSymbolPeriod(). Если её вызвать, указав текущие символ/период графика, то это вызовет перерасчет индикаторов, прикрепленных к графику. Таким образом, можно рассчитать индикатор на графике даже при отсутствии тиков.

Двадцатисекундного ожидания вполне достаточно для подгрузки нужной истории по символу/периоду индикатора и его расчёта. Но нам нужен флаг того, что индикатор уже посчитан (так как prev_calculated возвращает ноль), и если не поставить флаг успешности расчёта, то индикатор опять сотрёт свои буферы. Поэтому, для понимания, что индикатор успешно рассчитан, нам достаточно увидеть, что количество просчитанных баров у объекта-индикатора равно количеству баров на его символе/периоде. Если же Bars() возвращает ноль, то мы можем другим способом узнать доступное количество баров нужного символа/периода (не забываем, что речь идёт о мультисимвольных мультипериодных индикаторах, которые рассчитываются в другой программе — советнике, или индикаторе, запущенных на текущем графике). В функции SeriesInfoInteger() мы можем получить дату начала доступной истории по символу/периоду и дату конца этой истории:

SeriesInfoInteger (symbol,period, SERIES_FIRSTDATE ); SeriesInfoInteger (symbol,period, SERIES_LASTBAR_DATE );

Из этих двух дат и периода графика таймсерии мы легко можем рассчитать количество доступных баров, даже, если Bars(symbol,period), либо SeriesInfoInteger(symbol,period,SERIES_BARS_COUNT) вернули ноль.



После того, как все данные будут получены и индикатор верно будет рассчитан, устанавливается флаг успешности расчёта. Такой флаг проверяется в условии, когда limit > 1 (в этом случае необходимо инициализировать массивы буферов индикатора "пустым" значением). При первом запуске флаг успешности сброшен — массивы инициализируются и делается попытка просчёта индикатора на не текущих символе/периоде графика. Если не получилось рассчитать, то ожидается 20 секунд в таймере следующего тика.

Если это выходной, то тика не будет, и через 20 секунд отправляется команда на установку графику текущих символа и периода — эмуляция тика. При перезапуске индикатора в таймере (спустя 20 секунд) данные уже должны быть подгружены и индикатор должен быть рассчитан без ошибок. При этом флаг успешности расчёта устанавливается. При следующем заходе в таймере проверяется этот флаг и, если он установлен, то тик не эмулируется. Всего таких попыток отрисовать буферы индикатора — три. По истечению трёх попыток принудительно устанавливается флаг успешности, и попытки эмуляции тика прекращаются. Если индикатор не смог рассчитаться за три эмулированных тика, значит теперь только вручную: либо (ПКМ --> Обновить), либо переключить таймфрейм графика туда-обратно, чтобы заново пройти весь процесс эмуляции тиков с подгрузкой данных.



Такова теория. Приступим к практике — созданию классов мульти-индикаторов.



Базовый класс MSTF-индикатора

В папке терминала \MQL5\Include\IndMSTF\ создадим новый файл IndMSTF.mqh класса CIndMSTF. Класс должен быть унаследован от базового объекта Стандартной Библиотеки CObject. Файл базового объекта должен быть подключен к созданному файлу нового класса:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Object.mqh> class CIndMSTF : public CObject { private : protected : public : CIndMSTF(); ~CIndMSTF(); };

Прежде, чем добавим методы в различные секции класса, добавим некоторые макроподстановки, перечисления и структуру буфера индикатора.

Нам нужен будет секундный таймер, в котором будут отслеживаться два промежутка времени:

90 секунд, по истечении которых будем обращаться к таймсериям индикаторов, рассчитанных не на текущих символе/периоде,

20 секунд, по истечении которых будем эмулировать тик для прорисовки индикатора в выходные дни.



#include <Object.mqh> #define TIMER_COUNT_1 ( 90 ) #define TIMER_COUNT_2 ( 20 )

Впишем макроподстановки для задания времени ожидания этих двух промежутков времени:

Разные стандартные индикаторы в клиентском терминале относятся к разным категориям. Для того, чтобы мы могли отсортировать созданные индикаторы по категориям или создавать списки индикаторов, относящиеся к какой-либо категории, напишем перечисление различных категорий индикаторов:

#define TIMER_COUNT_1 ( 90 ) #define TIMER_COUNT_2 ( 20 ) enum ENUM_IND_CATEGORY { IND_CATEGORY_NONE, IND_CATEGORY_TREND, IND_CATEGORY_OSCILLATOR, IND_CATEGORY_VOLUME, IND_CATEGORY_WILLIAMS, IND_CATEGORY_CUSTOM, };





О сортировке, поиске и фильтрации

У каждого объекта индикатора будут свойства, по которым можно будет найти нужный индикатор. Чтобы понять, что индикаторы аналогичны друг другу, нужно сравнить их ключевые свойства — символ, период графика и значения всех входных параметров. Если хоть одно значение из сравниваемых свойств отличается, то индикаторы не идентичны. При равенстве индикаторов, новый создаваться не будет, а будет возвращаться указатель на ранее созданный с теми же параметрами. Это относительно коллекции индикаторов. Относительно же свойств, нам нужно создать перечисление, в котором будут прописаны константы некоторых свойств, которые можно будет задать успешно созданному индикатору, а потом по ним его найти:

enum ENUM_COMPARE_MODE { COMPARE_MODE_HANDLE= 1 , COMPARE_MODE_SYMBOL, COMPARE_MODE_TIMEFRAME, COMPARE_MODE_ID, COMPARE_MODE_DESCRIPTION, COMPARE_MODE_CATEGORY, };

Хэндл есть у каждого успешно созданного индикатора, и по этому хэндлу мы можем обращаться к нему. Это уникальный номер, присваиваемый расчётной части индикатора. Значения хэндлов создаваемых индикаторов начинаются с 10 и для каждого последующего значение увеличивается на 1.

Остальные свойства не являются уникальными, и могут быть присущи разным индикаторам. Поиск по ним здесь лишь для удобства. Например, можно задать уникальное описание для индикатора, а затем обращаться к нему по этому описанию.

Описания состояний линий индикатора мы уже рассматривали ранее в предыдущих статьях по индикаторам. Здесь тоже будем использовать это перечисление:

enum ENUM_LINE_STATE { LINE_STATE_NONE, LINE_STATE_UP, LINE_STATE_DOWN, LINE_STATE_TURN_UP, LINE_STATE_TURN_DOWN, LINE_STATE_STOP_UP, LINE_STATE_STOP_DOWN, LINE_STATE_ABOVE, LINE_STATE_BELOW, LINE_STATE_CROSS_UP, LINE_STATE_CROSS_DOWN, LINE_STATE_TOUCH_BELOW, LINE_STATE_TOUCH_ABOVE, LINE_STATE_EQUALS, };

Подробнее о перечислении можно прочитать в статье по индикаторам-осцилляторам в разделе параметров индикатора ATR.



Каждый индикатор будет сигнализировать о результате своего расчёта при помощи кода ошибки:

enum ENUM_ERR_TYPE { ERR_TYPE_NO_ERROR, ERR_TYPE_NO_CYNC, ERR_TYPE_NO_DATA, ERR_TYPE_NO_CALC, };

По этому коду можно будет извне определить какое требуется действие для обработки ошибки.

Буферы индикатора

Здесь нам нужно определиться какие буферы к чему относятся.

Буфер расчётной части. При создании индикатора, он создаётся в памяти. Это есть расчётная часть индикатора. Она имеет свои буферы, которыми управляет подсистема терминала. Обратиться к расчётной части можно по хэндлу, который возвращается после успешного создания индикатора. В буфере успешно созданного и рассчитанного индикатора всегда есть данные, соответствующие таймсерии, на которой был рассчитан индикатор. Данные в этом буфере располагаются так, что нулевой индекс соответствует текущему бару таймсерии, на которой рассчитан индикатор.

Для копирования данных из буфера расчётной части индикатора служит функция CopyBuffer().



Буфер объекта-индикатора. У каждого из создаваемых объектов классов мульти-индикаторов будут свои массивы-буферы по количеству буферов этого индикатора. В эти массивы будут помещаться данные из буфера расчётной части. Буферы объекта-индикатора будут управляться внутри объекта класса — инициализироваться, увеличивать размер в соответствии с размером таймсерии, на которой создан индикатор, и обновляться на каждом новом тике. При копировании данных в массив объекта-индикатора из буфера расчётной части при помощи CopyBufer(), данные будут располагаться так, что текущий бар будет расположен в конце массива (ArraySize()-1).



Буфер рисуемой части индикатора. Каждый объект-индикатор может быть создан как в советнике, так и в пользовательском индикаторе. При создании мульти-индикаторов в советниках, для расчёта индикаторов нужно вызвать метод, рассчитывающий индикатор, а для получения рассчитанных данных — обратиться к нужному индексу буфера объекта-индикатора. А вот в пользовательском индикаторе нужно ещё и нарисовать на графике данные из созданных внутри него мульти-индикаторов. Здесь и появляется ещё один буфер — рисуемый. Это буфер, назначаемый рисуемым в пользовательском индикаторе. В него будут выводиться данные, хранящиеся в буферах объектов-индикаторов. Для вывода линий на график достаточно будет просто из пользовательского индикатора вызвать метод класса-коллекции индикаторов, рассчитывающий индикаторы, а затем, при успешном расчёте, — метод, который расположит данные буфера объекта-индикатора в рисуемом буфере пользовательского индикатора.



В объекте-индикаторе один буфер будет представлен структурой, содержащей как сам динамический массив, так и элементы управления этим массивом:

struct SBuffer { double array[]; double init_value; int shift; string descript; void SetInitValue( const double value ) { init_value= value ; } double InitValue( void ) { return init_value; } void SetShift( const int value ) { shift= value ; } int Shift( void ) { return shift; } bool BuffResize( const int new_size) { return (ArrayResize(array,new_size)==new_size);} uint BufferSize( void ) { return array.Size(); } int InitBuffer( void ) { return ArrayInitialize(array,init_value); } };

Некоторые значения, установленные извне, например, при создании индикатора, где-то нужно сохранить, чтобы далее знать какими были эти значения. Проще всего записать их прямо в структуру. Именно так здесь и делаем — "пустое" значение буфера, устанавливаемое из вызывающей программы, сохраняется в структуре буфера в переменной init_value. Сдвиг линии индикатора, который устанавливается при создании расчётной части индикатора, тоже удобно сохранить здесь же, чтобы потом можно было его знать внутри объекта класса, он сохраняется в переменной shift. Здесь же сохраняется и описание буфера, которое задаётся автоматически при создании расчётной части индикатора таким, чтобы соответствовать наименованию буфера у такого же стандартного индикатора. Далее это описание можно будет изменить.

Функции, возвращающие описания состояния линии индикатора и ошибки при расчёте индикатора необходимы лишь для вывода в журнал или на информационную панель состояний линий индикаторов и ошибок при их инициализации и расчёте:

string BufferLineStateDescription( const ENUM_LINE_STATE state) { switch (state) { case LINE_STATE_NONE : return "None" ; case LINE_STATE_UP : return "Up" ; case LINE_STATE_STOP_UP : return "Stop Up" ; case LINE_STATE_TURN_UP : return "Turn Up" ; case LINE_STATE_DOWN : return "Down" ; case LINE_STATE_STOP_DOWN : return "Stop Down" ; case LINE_STATE_TURN_DOWN : return "Turn Down" ; case LINE_STATE_ABOVE : return "Above level" ; case LINE_STATE_BELOW : return "Below level" ; case LINE_STATE_CROSS_UP : return "Crossing Up" ; case LINE_STATE_CROSS_DOWN : return "Crossing Down" ; case LINE_STATE_TOUCH_BELOW: return "Touch from Below" ; case LINE_STATE_TOUCH_ABOVE: return "Touch from Above" ; case LINE_STATE_EQUALS : return "Equals" ; default : return "Unknown" ; } } string TypeErrorcDescription(ENUM_ERR_TYPE error_type) { switch (error_type) { case ERR_TYPE_NO_CYNC : return "Data is not synchronized" ; case ERR_TYPE_NO_DATA : return "Data not loaded" ; case ERR_TYPE_NO_CALC : return "Calculation not completed" ; default : return "No error" ; } }

Все подготовительные работы сделаны. Займёмся непосредственно классом объекта мультисимвольного мультипериодного индикатора.

Пропишем в теле класса все необходимые для работы класса приватные, защищённые и публичные переменные и методы, а далее рассмотрим их назначение и реализацию:

class CIndMSTF : public CObject { private : ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; ENUM_INDICATOR m_type; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; int m_handle; int m_id; bool m_success; ENUM_ERR_TYPE m_type_err; string m_description; string m_name; string m_parameters; protected : ENUM_IND_CATEGORY m_category; MqlParam m_param[]; string m_title; SBuffer m_buffers[]; int m_digits; int m_limit; int m_rates_total; int m_prev_calculated; void SetName( const string name) { this .m_name=name; } void SetParameters( const string str) { this .m_parameters=str; } bool BufferResize( const uint buffer_num, const int new_buff_size); bool BuffersResize( const int new_buff_size); bool BufferInitialize( const uint buffer_num, const int new_buff_size); bool BuffersInitialize( const int new_buff_size); bool IsEqualParameters( const MqlParam &this_param, const MqlParam &compared_param) const { if (this_param.type==compared_param.type && this_param.integer_value==compared_param.integer_value && this_param.string_value==compared_param.string_value && :: NormalizeDouble (this_param.double_value-compared_param.double_value, 8 )== 0 ) return true ; return false ; } int CompareParams( const MqlParam &this_param, const MqlParam &compared_param) { if ( this .IsEqualParameters(this_param,compared_param)) return 0 ; else if (this_param.type>compared_param.type || this_param.integer_value>compared_param.integer_value || this_param.string_value>compared_param.string_value || this_param.double_value>compared_param.double_value ) return 1 ; else if (this_param.type<compared_param.type || this_param.integer_value<compared_param.integer_value || this_param.string_value<compared_param.string_value || this_param.double_value<compared_param.double_value ) return - 1 ; else return - 1 ; } public : int CreateIndicator( void ); bool Calculate( void ); bool DataToBuffer( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const uint buffer_num, const int limit, double &buffer[]); void SetBufferInitValue( const uint buffer_num, const double value); double BufferInitValue( const uint buffer_num) const ; void SetBufferShift( const uint buffer_num, const int value); double BufferShift( const uint buffer_num) const ; double GetData( const uint buffer_num, const int index) const ; double GetDataTo( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const uint buffer_num, const int index) const ; uint DataTotal( const uint buffer_num) const ; ENUM_LINE_STATE BufferLineState( const uint buffer_num, const int index) const ; ENUM_LINE_STATE BufferLineState( const string symbol_from, const ENUM_TIMEFRAMES timeframes_from, const uint buffer_num, const int index) const ; ENUM_LINE_STATE BufferLineStateRelative( const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ); ENUM_LINE_STATE BufferLineStateRelative( const string symbol_from, const ENUM_TIMEFRAMES timeframes_from, const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ); bool IsSuccess( void ) const { return this .m_success; } ENUM_ERR_TYPE TypeError( void ) const { return this .m_type_err; } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetDigits( const uint digits) { this .m_digits=( int )digits; } void SetDescription( const string descr) { this .m_description=descr; } void SetBufferDescription( const uint buffer_num, const string descr); void SetAsSeriesOff( void ); bool IsSeries( const uint buffer_num) const ; bool IsSynchronized( void ) const { return ( bool ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_SYNCHRONIZED ); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } string Name( void ) const { return this .m_name; } string Parameters( void ) const { return this .m_parameters; } int Handle( void ) const { return this .m_handle; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } uint BuffersTotal( void ) const { return this .m_buffers.Size(); } uint RatesTotal( void ) const { return this .m_rates_total; } int ID( void ) const { return this .m_id; } string Description( void ) const { return this .m_description; } string Title( void ) const { return this .m_title; } ENUM_IND_CATEGORY Category( void ) const { return this .m_category; } uint ParamsTotal( void ) const { return this .m_param.Size(); } ENUM_PROGRAM_TYPE Program( void ) const { return this .m_program; } string CategoryDescription( void ); string BufferDescription( const uint buffer_num); MqlParam GetMqlParam( const int index) const { return this .m_param[index]; } bool IsIndicator() const { return ( this .Program()== PROGRAM_INDICATOR ); } string TimeframeDescription( void ) const { return :: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_timeframe), 7 ); } int Calculated( void ) const { return :: BarsCalculated ( this .m_handle); } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CIndMSTF *compared=node; switch (mode) { case COMPARE_MODE_ID : return ( this .ID()>compared.ID() ? 1 : this .ID()<compared.ID() ? - 1 : 0 ); case COMPARE_MODE_HANDLE : return ( this .Handle()>compared.Handle() ? 1 : this .Handle()<compared.Handle() ? - 1 : 0 ); case COMPARE_MODE_CATEGORY : return ( this .Category()>compared.Category() ? 1 : this .Category()<compared.Category() ? - 1 : 0 ); case COMPARE_MODE_SYMBOL : return ( this . Symbol ()>compared. Symbol () ? 1 : this . Symbol ()<compared. Symbol () ? - 1 : 0 ); case COMPARE_MODE_TIMEFRAME : return ( this .Timeframe()>compared.Timeframe() ? 1 : this .Timeframe()<compared.Timeframe() ? - 1 : 0 ); case COMPARE_MODE_DESCRIPTION : return ( this .Description()>compared.Description() ? 1 : this .Description()<compared.Description() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .IsEqualIndicators(compared) ? 0 : - 1 ); } } bool IsEqualIndicators( const CIndMSTF *compared) const { if ( this .Type()!=compared.Type() || this .ParamsTotal()!=compared.ParamsTotal()) return false ; bool res= true ; int total=( int ) this .ParamsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) res &= this .IsEqualParameters( this .m_param[i],compared.GetMqlParam(i)); res &=( this .Timeframe()==compared.Timeframe()); res &=( this . Symbol ()==compared. Symbol ()); return res; } void OnTimer ( void ); CIndMSTF(){} CIndMSTF( const ENUM_INDICATOR type, const uint buffers, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); ~CIndMSTF(); };

Назначение каждой переменной и методов здесь прокомментированы в коде класса. Рассмотрим реализацию методов.

Конструктор класса:

CIndMSTF::CIndMSTF( const ENUM_INDICATOR type, const uint buffers, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetTimer ( 1 )) :: PrintFormat ( "%s: EventSetTimer failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_type=type; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_handle= INVALID_HANDLE ; this .m_digits=:: Digits (); this .m_success= true ; this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_ERROR; :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_buffers,buffers)!=buffers) :: PrintFormat ( "%s: Buffers ArrayResize failed. Error %lu" __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_buffers.Size();i++) this .SetBufferInitValue(i, EMPTY_VALUE ); this .m_prev_calculated= 0 ; this .m_limit= 0 ; this .m_rates_total=:: Bars ( this .m_symbol, this .m_timeframe); datetime array[]; if (symbol!=:: Symbol () || timeframe!=:: Period ()) :: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , this .m_rates_total,array); }

В конструктор класса передаются тип индикатора, количество его буферов, наименование символа и период графика. Далее переменным устанавливаются значения по умолчанию, устанавливается размер массива буферов, массивам буферов задаётся инициализирующее значение по умолчанию — "пустое" значение как EMPTY_VALUE. Если объект индикатора рассчитывается не на текущем графике, то в конце конструктора делаем обращение к функции, запускающей закачку с сервера данных таймсерии, на каторой рассчитывается индикатор.

Деструктор класса:

CIndMSTF::~CIndMSTF() { :: EventKillTimer (); :: ResetLastError (); if ( this .m_handle!= INVALID_HANDLE && !:: IndicatorRelease ( this .m_handle)) :: PrintFormat ( "%s: %s, handle %ld IndicatorRelease failed. Error %ld" , __FUNCTION__ , this .Title(),m_handle,:: GetLastError ()); for ( int i= 0 ;i<( int ) this .BuffersTotal();i++) :: ArrayFree ( this .m_buffers[i].array); }

В деструкторе класса уничтожается таймер, освобождается хэндл индикатора и память массивов буферов.

Таймер:



void CIndMSTF:: OnTimer ( void ) { if ( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()) return ; static int count1= 0 ; static int count2= 0 ; if (count1>=TIMER_COUNT_1) { datetime array[ 1 ]; :: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,array); count1= 0 ; } if (count2>=TIMER_COUNT_2) { static int count= 0 ; if (! this .m_success) { if (:: ChartSetSymbolPeriod ( 0 ,:: Symbol (),:: Period ())) { count++; :: PrintFormat ( "%s::%s: Tick emulation. Attempt %ld of 3 ..." , __FUNCTION__ , this .Title(),count); if (count> 2 ) { count= 0 ; this .m_success= true ; } } } count2= 0 ; } count1++; count2++; }

В таймере класса организованы два счётчика: один для удержания таймсерии индикатора, а второй — для эмуляции тиков в выходные дни. Если индикатор рассчитывается на данных текущего символа/периода графика, то таймер не используется.

Сам по себе объект индикатора индикатором как таковым не является. Это лишь обёртка над расчётной частью индикатора, позволяющая управлять ею, получать от неё данные и передавать их в программу. В объекте мульти- индикатора нужно создать сам индикатор. Для этого служит метод для создания расчётной части индикатора, возвращающая полученный при создании хэндл:

int CIndMSTF::CreateIndicator( void ) { string name=:: StringFormat ( "%s(%s,%s)" ,:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_type), 4 ), this .m_symbol, this .TimeframeDescription()); :: ResetLastError (); this .m_handle=:: IndicatorCreate ( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_type, this .m_param.Size(), this .m_param); if ( this .m_handle== INVALID_HANDLE ) :: PrintFormat ( "%s: Failed to create indicator handle %s. Error %ld" , __FUNCTION__ ,name,:: GetLastError ()); else this .SetAsSeriesOff(); return this .m_handle; }

Буферы объекта-индикатора являются динамическими массивами внутри структуры буфера, рассмотренной нами выше, которым необходимо менять размер под постоянно растущее количество новых данных. Для этого есть два метода: метод для изменения размера массива указанного буфера и для изменения размера сразу всех буферов объекта-индикатора.

Метод, изменяющий размер указанного буфера индикатора:

bool CIndMSTF::BufferResize( const uint buffer_num, const int new_buff_size) { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return false ; } :: ResetLastError (); bool res= this .m_buffers[buffer_num].BuffResize(new_buff_size); if (!res) :: PrintFormat ( "%s::%s: Buffer(%lu) resize failed. Error %lu" , __FUNCTION__ , this .Title(),buffer_num,:: GetLastError ()); return res; }

В метод передаётся номер буфера, массив которого нужно изменить на величину, так же передаваемую в метод. При неправильном указании номера буфера об этом выводится запись в журнале и метод возвращает false.

Если размер массива изменить не удалось, то об этом выводится сообщение в журнал. В итоге возвращается результат изменения размера массива буфера.



Метод, изменяющий размер всех буферов индикатора:



bool CIndMSTF::BuffersResize( const int new_buff_size) { bool res= true ; int total=( int ) this .BuffersTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) res &= this .m_buffers[i].BuffResize(new_buff_size); return res; }

Здесь в цикле по всем буферам объекта-индикатора результат изменения размера массива очередного буфера добавляется к переменной res, значение которой в итоге и возвращается из метода.

Похожим образом организованы методы для инициализации массивов буферов объекта-индикатора.

Метод, инициализирующий указанный буфер индикатора:



bool CIndMSTF::BufferInitialize( const uint buffer_num, const int new_buff_size) { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return false ; } bool res= this .BufferResize(buffer_num,new_buff_size); if (res) this .m_buffers[buffer_num].InitBuffer(); return res; }

Здесь тоже проверяется корректность указания номера инициализируемого буфера. Затем буферу устанавливается новый размер и, при успешном его изменении, массив инициализируется установленным для этого буфера значением.

Метод, инициализирующий все буферы индикатора:



bool CIndMSTF::BuffersInitialize( const int new_buff_size) { bool res= true ; int total=( int ) this .BuffersTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { res &= this .m_buffers[i].BuffResize(new_buff_size); if (res) this .m_buffers[i].InitBuffer(); } return res; }

В цикле по всем буферам объекта-индикатора результат изменения размера массива очередного буфера добавляется к переменной res. При успешном изменении размера, буфер инициализируется установленным для него инициализирующим значением. Метод возвращает итоговое состояние переменной res, которая будет иметь значение false в случае, если хотя бы один из буферов не был успешно инициализирован.



Остальные методы установки и возврата значений буферов идентичны вышерассмотренным:

void CIndMSTF::SetBufferInitValue( const uint buffer_num, const double value) { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return ; } this .m_buffers[buffer_num].SetInitValue(value); } double CIndMSTF::BufferInitValue( const uint buffer_num) const { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return ( this .BuffersTotal()> 0 ? this .BufferInitValue( 0 ) : EMPTY_VALUE ); } return this .m_buffers[buffer_num].InitValue(); } void CIndMSTF::SetBufferShift( const uint buffer_num, const int value) { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return ; } this .m_buffers[buffer_num].SetShift(value); } double CIndMSTF::BufferShift( const uint buffer_num) const { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return ( this .BuffersTotal()> 0 ? this .m_buffers[ 0 ].Shift() : 0 ); } return this .m_buffers[buffer_num].Shift(); }

Логика методов подробно расписана в комментариях к коду.

Метод для расчёта данных индикатора. Рассчитанный индикатор (его расчётная часть) имеет буфер, содержащий все рассчитанные данные индикатора. Нам необходимо в массивы-буферы объекта индикатора скопировать данные из буфера расчётной части. При этом необходимо организовать экономный расчёт — копировать целиком весь буфер нужно лишь при первом запуске, либо при изменении в исторических данных.

Такой расчёт мы рассматривали выше, и он должен быть организован и в расчётном методе объекта-индикатора. Тогда при ошибках метод будет возвращать false, а вызывающая программа реагировать на это — выходить из обработчика (OnTick в советнике и OnCalculate в индикаторе) до прихода следующего тика. Ошибками, требующими возврата из метода, будем считать начало загрузки исторических данных, загрузка не всей истории, не полный расчёт индикатора и ошибки копирования данных из буфера расчётной части в буфер объекта-индикатора. Метод будет записывать код ошибки в переменную — чтобы вызывающая программа могла его прочесть и правильно обработать.

Метод, заполняющий буферы объекта-индикатора данными из буфера расчётной части:



bool CIndMSTF::Calculate( void ) { this .m_success= true ; this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_ERROR; if (! this .IsSynchronized()) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Waiting for data to sync..." , __FUNCTION__ , this .Title()); this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_CYNC; this .m_success &= false ; return false ; } if ( this .Calculated()== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Start downloading data by %s/%s. Waiting for the next tick..." , __FUNCTION__ , this .Title(), this .m_symbol, this .TimeframeDescription()); this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_DATA; this .m_success &= false ; return false ; } if ( this .Calculated()== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Waiting for a new tick and when the indicator will be calculated..." , __FUNCTION__ , this .Title()); this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_CALC; this .m_success &= false ; return false ; } int bars=:: Bars ( this .m_symbol, this .m_timeframe); if (bars== 0 ) { datetime firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_FIRSTDATE ); datetime lastdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); int sec=:: PeriodSeconds ( this .m_timeframe); ulong date_bars=((( ulong )lastdate-( ulong )firstdate)/(sec> 0 ? sec : 1 ))+ 1 ; bars=( int ) fmin (date_bars,:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS )); } if ( this .m_rates_total!=bars) this .m_rates_total=bars; if ( this .m_rates_total>= 0 && this .m_rates_total< 3 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Not enough data for calculation: %ld bars. Waiting for the next tick..." , __FUNCTION__ , this .Title(), this .m_rates_total); this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_DATA; this .m_success &= false ; return false ; } this .m_limit= this .m_rates_total- this .m_prev_calculated; this .m_prev_calculated= this .Calculated(); double array[ 2 ]; int total=( int ) this .BuffersTotal(); if ( this .m_limit> 1 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { this .BufferInitialize(i, this .m_rates_total); :: ResetLastError (); int copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle,i,- this .m_buffers[i].Shift(), this .m_rates_total, this .m_buffers[i].array); if (copied!= this .m_rates_total) { if (copied== WRONG_VALUE ) :: PrintFormat ( "%s::%s: Start downloading data by %s/%s. Waiting for the next tick..." , __FUNCTION__ , this .Title(), this .m_symbol, this .TimeframeDescription()); else :: PrintFormat ( "%s::%s: Not all data was copied. Data available: %lu, total copied: %ld" , __FUNCTION__ , this .Title(), this .m_rates_total,copied); this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_DATA; this .m_success &= false ; return false ; } } return true ; } if ( this .m_limit<= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if ( this .m_limit== 1 && ! this .BufferResize(i, this .m_rates_total)) { this .m_success &= false ; return false ; } :: ResetLastError (); if (:: CopyBuffer ( this .m_handle,i,- this .m_buffers[i].Shift(), 2 ,array)!= 2 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: CopyBuffer(%lu) failed. Error %lu" , __FUNCTION__ , this .Title(),i,:: GetLastError ()); this .m_success &= false ; return false ; } this .m_buffers[i].array[ this .DataTotal(i)- 1 ]=array[ 1 ]; this .m_buffers[i].array[ this .DataTotal(i)- 2 ]=array[ 0 ]; } return true ; } return false ; }

Вся логика метода подробно расписана в комментариях к каждому блоку кода. Метод должен вызываться из программы и, если он вернул false, то необходимо выйти из OnTick или OnCalculate до следующего тика.

Если метод отработал без ошибок, то в буфере объекта-индикатора будут содержаться данные, готовые для использования. К ним можно будет обращаться посредством методов, которые будут рассмотрены далее.

В индикаторах есть специальные методы для вывода данных из буфера объекта-индикатора, заполненного этим методом, в рисуемые буферы индикатора. Методы выводят данные в рисуемый буфер либо в том же виде, в котором они записаны в буфере объекта-индикатора, либо с учётом символа/периода графика. Эти методы можно использовать для отображения рассчитанных данных в объекте-индикаторе на текущем графике.

Метод, заполняющий переданный массив данными из буфера класса:

bool CIndMSTF::DataToBuffer( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const uint buffer_num, const int limit, double &buffer[]) { this .m_success= true ; bool as_series=:: ArrayGetAsSeries (buffer); if (!as_series) :: ArraySetAsSeries (buffer, true ); string symbol=(symbol_to== "" || symbol_to== NULL ? :: Symbol () : symbol_to); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(timeframe_to== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe_to); datetime array[ 2 ]; if (limit> 1 && this .m_limit> 1 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s First start, or historical data has been changed. Initialize Buffer(%lu)" , __FUNCTION__ , this .Title(),buffer_num); :: ArrayInitialize (buffer, this .BufferInitValue(buffer_num)); } int count=(limit<= 1 ? 2 : :: fmin (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ),limit)); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { if (timeframe==:: Period () && this .m_timeframe==:: Period ()) buffer[i]= this .GetData(buffer_num,i); else { :: ResetLastError (); if (:: CopyTime (symbol,timeframe,i, 2 ,array)!= 2 ) { if (:: GetLastError ()== 4401 ) continue ; this .m_success &= false ; return false ; } :: ResetLastError (); int bar=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 0 ]); if (bar== WRONG_VALUE ) { this .m_success &= false ; continue ; } if (i> 1 ) buffer[i]= this .GetData(buffer_num,bar); else { if (:: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 2 ,array)!= 2 ) { this .m_success &= false ; return false ; } int bar0=:: iBarShift (symbol,timeframe,array[ 1 ]); int bar1=:: iBarShift (symbol,timeframe,array[ 0 ]); if (bar0== WRONG_VALUE || bar1== WRONG_VALUE ) { this .m_success &= false ; return false ; } if (timeframe< this .m_timeframe) { for ( int j=bar1;j>= 0 ;j--) buffer[j]= this .GetData(buffer_num,(j>bar0 ? 1 : 0 )); } else { if (:: CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 2 ,array)!= 2 ) { this .m_success &= false ; return false ; } int bar0=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 1 ]); int bar1=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 0 ]); buffer[ 1 ]= this .GetData(buffer_num,bar1); buffer[ 0 ]= this .GetData(buffer_num,bar0); } } } } :: ArraySetAsSeries (buffer,as_series); return true ; }

Логика метода подробно расписана в листинге. Суть метода сводится к тому, чтобы верно рассчитать какие бары текущего графика необходимо заполнить данными из массива буфера индикатора, рассчитанного на ином таймфрейме. В метод последним параметром передаётся массив рисуемого буфера пользовательского индикатора, который должен отображать рассчитанный на другом символе/периоде индикатор.

Метод, возвращающий данные указанного буфера как есть:



double CIndMSTF::GetData( const uint buffer_num, const int index) const { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return ( this .BuffersTotal()> 0 ? this .BufferInitValue( 0 ) : EMPTY_VALUE ); } if (index< 0 || index>( int ) this .DataTotal(buffer_num)- 1 ) return this .BufferInitValue(buffer_num); int n= int ( this .DataTotal(buffer_num)- 1 -index); return this .m_buffers[buffer_num].array[n]; }

Метод просто возвращает данные из буфера объекта-индикатора по указанному индексу.



Метод, возвращающий данные указанного буфера на указанный символ/таймфрейм:



double CIndMSTF::GetDataTo( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const uint buffer_num, const int index) const { if (timeframe_to==:: Period () && this .m_timeframe==:: Period () && symbol_to==:: Symbol () && this .m_symbol==:: Symbol ()) return this .GetData(buffer_num,index); datetime array[]; if (:: CopyTime (symbol_to,timeframe_to,index, 1 ,array)!= 1 ) return this .BufferInitValue(buffer_num); int bar= iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 0 ]); if (bar== WRONG_VALUE ) return this .BufferInitValue(buffer_num); return this .GetData(buffer_num,bar); }

Метод находит индекс бара таймсерии, на которой рассчитан индикатор, соответствующий переданным в метод символу/периоду графика и возвращает данные из буфера объекта-индикатора по найденному индексу.

Метод, возвращающий состояние линии индикатора как есть:



ENUM_LINE_STATE CIndMSTF::BufferLineState( const uint buffer_num, const int index) const { const double value0= this .GetData(buffer_num,index); const double value1= this .GetData(buffer_num,index+ 1 ); const double value2= this .GetData(buffer_num,index+ 2 ); if (value0== EMPTY_VALUE || value1== EMPTY_VALUE || value2== EMPTY_VALUE ) return LINE_STATE_NONE; if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)> 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_TURN_UP; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)<= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_UP; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)<= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_STOP_UP; if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)< 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_TURN_DOWN; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)>= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_DOWN; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)>= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_STOP_DOWN; return LINE_STATE_NONE; }

Метод определяет состояние линии объекта-индикатора по данным в его буфере и возвращает найденное значение.

Метод, возвращающий состояние линии индикатора с учётом символа/периода:

ENUM_LINE_STATE CIndMSTF::BufferLineState( const string symbol_from, const ENUM_TIMEFRAMES timeframes_from, const uint buffer_num, const int index) const { string symbol=(symbol_from== "" || symbol_from== NULL ? :: Symbol () : symbol_from); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(timeframes_from== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframes_from); if (symbol==:: Symbol () && symbol== this .m_symbol && timeframe==:: Period () && timeframe== this .m_timeframe) return this .BufferLineState(buffer_num,index); datetime array[ 1 ]; int bar0= WRONG_VALUE ; int bar1= WRONG_VALUE ; int bar2= WRONG_VALUE ; :: ResetLastError (); if (:: CopyTime (symbol,timeframe,index, 1 ,array)!= 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: CopyTime for %s/%s, bar %ld failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,symbol,:: StringSubstr (:: EnumToString (timeframe), 7 ),index,:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } bar0=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 0 ]); if (bar0== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: iBarShift for %s/%s, time %s failed. Error %lu" , __FUNCTION__ , this .m_symbol, this .TimeframeDescription(), string (array[ 0 ]),:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } :: ResetLastError (); if (:: CopyTime (symbol,timeframe,index+ 1 , 1 ,array)!= 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: CopyTime for %s/%s, bar %ld failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,symbol,:: StringSubstr (:: EnumToString (timeframe), 7 ),index+ 1 ,:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } bar1=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 0 ]); if (bar1== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: iBarShift for %s/%s, time %s failed. Error %lu" , __FUNCTION__ , this .m_symbol, this .TimeframeDescription(), string (array[ 0 ]),:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } :: ResetLastError (); if (:: CopyTime (symbol,timeframe,index+ 2 , 1 ,array)!= 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: CopyTime for %s/%s, bar %ld failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,symbol,:: StringSubstr (:: EnumToString (timeframe), 7 ),index+ 2 ,:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } bar2=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe,array[ 0 ]); if (bar2== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: iBarShift for %s/%s, time %s failed. Error %lu" , __FUNCTION__ , this .m_symbol, this .TimeframeDescription(), string (array[ 0 ]),:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } const double value0= this .GetData(buffer_num,bar0); const double value1= this .GetData(buffer_num,bar1); const double value2= this .GetData(buffer_num,bar2); if (value0== EMPTY_VALUE || value1== EMPTY_VALUE || value2== EMPTY_VALUE ) return LINE_STATE_NONE; if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)> 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_TURN_UP; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)<= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_UP; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)<= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_STOP_UP; if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)< 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_TURN_DOWN; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)>= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_DOWN; else if (:: NormalizeDouble (value2-value1, this .m_digits)>= 0 && :: NormalizeDouble (value0-value1, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_STOP_DOWN; return LINE_STATE_NONE; }

Метод позволяет получить состояние линии объекта-индикатора относительно текущего графика. Если объект-индикатиор рассчитан на данных старшего таймфрейма относительно текущего графика, то его линия "растянута" по барам текущего графика. Метод позволяет корректно получить состояние линии индикатора на указанном баре текущего графика.

Метод, возвращающий состояние линии относительно указанного уровня:



ENUM_LINE_STATE CIndMSTF::BufferLineStateRelative( const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ) { const double value0= this .GetData(buffer_num,index); const double value1= this .GetData(buffer_num,index+ 1 ); if (value0== EMPTY_VALUE || value1== EMPTY_VALUE ) return LINE_STATE_NONE; double level=(level1== EMPTY_VALUE ? level0 : level1); if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)< 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_BELOW; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)> 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_ABOVE; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)<= 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_CROSS_UP; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)>= 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_CROSS_DOWN; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)< 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_TOUCH_BELOW; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)> 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_TOUCH_BELOW; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)== 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_EQUALS; return LINE_STATE_NONE; }

Метод, возвращающий состояние линии относительно указанного уровня на указанном символе/периоде графика:



ENUM_LINE_STATE CIndMSTF::BufferLineStateRelative( const string symbol_from, const ENUM_TIMEFRAMES timeframes_from, const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ) { string symbol=(symbol_from== "" || symbol_from== NULL ? :: Symbol () : symbol_from); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(timeframes_from== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframes_from); const double value0= this .GetDataTo(symbol,timeframe,buffer_num,index); const double value1= this .GetDataTo(symbol,timeframe,buffer_num,index+ 1 ); if (value0== EMPTY_VALUE || value1== EMPTY_VALUE ) return LINE_STATE_NONE; double level=(level1== EMPTY_VALUE ? level0 : level1); if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)< 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_BELOW; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)> 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_ABOVE; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)<= 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)> 0 ) return LINE_STATE_CROSS_UP; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)>= 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)< 0 ) return LINE_STATE_CROSS_DOWN; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)< 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_TOUCH_BELOW; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)> 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_TOUCH_BELOW; if (:: NormalizeDouble (value1-level, this .m_digits)== 0 && :: NormalizeDouble (value0-level0, this .m_digits)== 0 ) return LINE_STATE_EQUALS; return LINE_STATE_NONE; }

О методах получения состояния линий индикатора можно почитать подробнее в статье о подключении осцилляторов к советникам.

Остальные методы класса:



string CIndMSTF::CategoryDescription( void ) { string category=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_category), 13 ); if (category.Lower()) category.SetChar( 0 , ushort (category.GetChar( 0 )- 0x20 )); return category; } string CIndMSTF::BufferDescription( const uint buffer_num) { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return "" ; } return ( this .BuffersTotal()> 0 ? this .m_buffers[buffer_num].descript : this .m_title); } void CIndMSTF::SetBufferDescription( const uint buffer_num, const string descr) { if ( this .BuffersTotal()== 0 ) return ; if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return ; } this .m_buffers[buffer_num].descript=descr; } void CIndMSTF::SetAsSeriesOff( void ) { for ( int i= 0 ;i<( int ) this .BuffersTotal();i++) :: ArraySetAsSeries ( this .m_buffers[i].array, false ); } bool CIndMSTF::IsSeries( const uint buffer_num) const { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return false ; } return ( bool ):: ArrayGetAsSeries ( this .m_buffers[buffer_num].array); } uint CIndMSTF::DataTotal( const uint buffer_num) const { if (buffer_num> this .BuffersTotal()- 1 ) { string buff_limit=( this .BuffersTotal()== 1 ? "0" : "0 - " + string ( this .BuffersTotal()- 1 )); :: PrintFormat ( "%s: Invalid buffer number passed (%lu). Value must be %s" , __FUNCTION__ ,buffer_num,buff_limit); return 0 ; } return this .m_buffers[buffer_num].array.Size(); }

Базовый класс объекта мультисимвольного мультипериодного индикатора готов. Класс содержит весь необходимый функционал для работы с индикаторами, построенными на данных таймсерий, не принадлежащих текущему графику.

Для создания различных типов технических индикаторов нужно создать производные классы от только что созданного базового. В конструкторах производных классов будут указываться те параметры и свойства, которые присущи типу создаваемого индикатора.



Классы индикаторов по типам

Производные от базового классы будут простейшими, и содержать будут только конструктор. В конструктор класса будут передаваться символ/период графика, на которых рассчитывается индикатор, и входные параметры, присущие этому типу индикаторов. В строке инициализации конструктора параметры будут передаваться в конструктор родительского класса.

Пример класса, создающего объект-индикатор, не содержащий никаких параметров:

class CIndAC : public CIndMSTF { public : CIndAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : CIndMSTF( IND_AC , 1 ,symbol,timeframe) { bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "AC" ); this .SetDescription( "Accelerator Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } };

В строке инициализации в родительский класс передаётся тип индикатора, количество буферов, символ и период графика, на которых должен быть рассчитан индикатор. В теле класса создаётся строка с описанием параметров индикатора. В данном случае, если индикатор создаётся на данных текущего графика, то строка параметров будет пустой. Иначе — в ней будут прописаны символ и период графика в виде, например "(EURUSD,H1)". Далее в теле конструктора устанавливаются все параметры, присущие данному типу индикатора (здесь это индикатор Accelerator Oscillator).

У каждого индикатора есть возможность задать количество знаков после запятой, отображаемых в окне данных и на графике инструмента. В конструкторе этого класса нет установки Digits, так как это значение, равное Digits символа, на котором рассчитывается индикатор, устанавливается в конструкторе родительского класса. Если же необходимо для индикатора установить иное значение Digits, то это либо делается в конструкторах классов тех индикаторов, где Digits значений отличается от Digits символа, либо изменить можно уже после создания объекта-индикатора при помощи метода SetDigits().

Класс индикатора, имеющего параметры:

class CIndAD : public CIndMSTF { public : CIndAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_AD , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "A/D" ); this .SetDescription( "Accumulation/Distribution" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_VOLUME; this .m_digits= 0 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } };

Здесь есть параметры, и их нужно прописать в массив-структуру входных параметров индикатора MqlParam. И здесь же устанавливаем значение Digits индикатора, которое установлено для стандартного Accumulation/Distribution.



Полный список всех классов-наследников базового класса мультисимвольного мультипериодного индикатора:

class CIndAC : public CIndMSTF { public : CIndAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : CIndMSTF( IND_AC , 1 ,symbol,timeframe) { bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "AC" ); this .SetDescription( "Accelerator Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndAD : public CIndMSTF { public : CIndAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_AD , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "A/D" ); this .SetDescription( "Accumulation/Distribution" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_VOLUME; this .m_digits= 0 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndADX : public CIndMSTF { public : CIndADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period ) : CIndMSTF( IND_ADX , 3 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(adx_period< 1 ? 14 : adx_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),adx_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "ADX" ); this .SetDescription( "Average Directional Movement Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( MAIN_LINE , this .m_title); this .SetBufferDescription( PLUSDI_LINE , "+DI" ); this .SetBufferDescription( MINUSDI_LINE , "-DI" ); } }; class CIndADXW : public CIndMSTF { public : CIndADXW( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period ) : CIndMSTF( IND_ADXW , 3 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(adx_period< 1 ? 14 : adx_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),adx_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "ADX Wilder" ); this .SetDescription( "Average Directional Movement Index Wilder" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( MAIN_LINE , this .m_title); this .SetBufferDescription( PLUSDI_LINE , "+DI" ); this .SetBufferDescription( MINUSDI_LINE , "-DI" ); } }; class CIndAlligator : public CIndMSTF { public : CIndAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period, const int jaw_shift, const int teeth_period, const int teeth_shift, const int lips_period, const int lips_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_ALLIGATOR , 3 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 8 )== 8 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(jaw_period< 1 ? 13 : jaw_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=jaw_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(teeth_period< 1 ? 8 : teeth_period); this .m_param[ 3 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=teeth_shift; this .m_param[ 4 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 4 ].integer_value=(lips_period< 1 ? 5 : lips_period); this .m_param[ 5 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 5 ].integer_value=lips_shift; this .m_param[ 6 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 6 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 7 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 7 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),jaw_period,teeth_period,lips_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Alligator" ); this .SetDescription( "Alligator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .SetBufferDescription( GATORJAW_LINE ,:: StringFormat ( "Jaws(%s%lu)" , (current ? "" : symbol_period+ ":" ),jaw_period)); this .SetBufferDescription( GATORTEETH_LINE ,:: StringFormat ( "Teeth(%s%lu)" ,(current ? "" : symbol_period+ ":" ),teeth_period)); this .SetBufferDescription( GATORLIPS_LINE ,:: StringFormat ( "Lips(%s%lu)" , (current ? "" : symbol_period+ ":" ),lips_period)); this .SetBufferShift( GATORJAW_LINE ,jaw_shift); this .SetBufferShift( GATORTEETH_LINE ,teeth_shift); this .SetBufferShift( GATORLIPS_LINE ,lips_shift); } }; class CIndAMA : public CIndMSTF { public : CIndAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ama_period, const int fast_ma_period, const int slow_ma_period, const int ama_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_AMA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 5 )== 5 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ama_period< 1 ? 9 : ama_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(fast_ma_period< 1 ? 2 : fast_ma_period); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(slow_ma_period< 1 ? 30 : slow_ma_period); this .m_param[ 3 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=ama_shift; this .m_param[ 4 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 4 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ama_period,fast_ma_period,slow_ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "AMA" ); this .SetDescription( "Adaptive Moving Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ama_shift); } }; class CIndAO : public CIndMSTF { public : CIndAO( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : CIndMSTF( IND_AO , 1 ,symbol,timeframe) { bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "AO" ); this .SetDescription( "Awesome Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndATR : public CIndMSTF { public : CIndATR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period ) : CIndMSTF( IND_ATR , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "ATR" ); this .SetDescription( "Average True Range" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndBears : public CIndMSTF { public : CIndBears( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period ) : CIndMSTF( IND_BEARS , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 13 : ma_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Bears" ); this .SetDescription( "Bears Power" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndBulls : public CIndMSTF { public : CIndBulls( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period ) : CIndMSTF( IND_BULLS , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 13 : ma_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Bulls" ); this .SetDescription( "Bulls Power" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndBands : public CIndMSTF { public : CIndBands( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int bands_period, const int bands_shift, const double deviation, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_BANDS , 3 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(bands_period< 1 ? 20 : bands_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=bands_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_DOUBLE ; this .m_param[ 2 ].double_value=deviation; this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),bands_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Bands" ); this .SetDescription( "Bollinger Bands" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( BASE_LINE , this .m_title+ " Middle" ); this .SetBufferDescription( UPPER_BAND , this .m_title+ " Upper" ); this .SetBufferDescription( LOWER_BAND , this .m_title+ " Lower" ); this .SetBufferShift( BASE_LINE ,bands_shift); this .SetBufferShift( UPPER_BAND ,bands_shift); this .SetBufferShift( LOWER_BAND ,bands_shift); } }; class CIndCCI : public CIndMSTF { public : CIndCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_CCI , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 2 )== 2 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period< 2 ? 2 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "CCI" ); this .SetDescription( "Commodity Channel Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndCHO : public CIndMSTF { public : CIndCHO( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ma_period, const int slow_ma_period, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_CHAIKIN , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(fast_ma_period< 1 ? 3 : fast_ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(slow_ma_period< 1 ? 10 : slow_ma_period); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),slow_ma_period,fast_ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "CHO" ); this .SetDescription( "Chaikin Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 0 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndDEMA : public CIndMSTF { public : CIndDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_DEMA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 3 )== 3 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "DEMA" ); this .SetDescription( "Double Exponential Moving Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndDeM : public CIndMSTF { public : CIndDeM( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period ) : CIndMSTF( IND_DEMARKER , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "DeM" ); this .SetDescription( "DeMarker" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 3 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndEnvelopes : public CIndMSTF { public : CIndEnvelopes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const double deviation ) : CIndMSTF( IND_ENVELOPES , 2 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 5 )== 5 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; this .m_param[ 4 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 4 ].double_value=deviation; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Envelopes" ); this .SetDescription( "Envelopes" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( UPPER_LINE , this .m_title+ " Upper" ); this .SetBufferDescription( LOWER_LINE , this .m_title+ " Lower" ); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndForce : public CIndMSTF { public : CIndForce( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_FORCE , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 3 )== 3 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 13 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Force" ); this .SetDescription( "Force Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndFractals : public CIndMSTF { public : CIndFractals( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : CIndMSTF( IND_FRACTALS , 2 ,symbol,timeframe) { bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "Fractals" ); this .SetDescription( "Fractals" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .SetBufferDescription( UPPER_LINE , this .m_title+ " Up" ); this .SetBufferDescription( LOWER_LINE , this .m_title+ " Down" ); } }; class CIndFrAMA : public CIndMSTF { public : CIndFrAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_FRAMA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 3 )== 3 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "FRAMA" ); this .SetDescription( "Fractal Adaptive Moving Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndGator : public CIndMSTF { public : CIndGator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period, const int jaw_shift, const int teeth_period, const int teeth_shift, const int lips_period, const int lips_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_GATOR , 4 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 8 )== 8 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(jaw_period< 1 ? 13 : jaw_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=jaw_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(teeth_period< 1 ? 8 : teeth_period); this .m_param[ 3 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=teeth_shift; this .m_param[ 4 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 4 ].integer_value=(lips_period< 1 ? 5 : lips_period); this .m_param[ 5 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 5 ].integer_value=lips_shift; this .m_param[ 6 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 6 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 7 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 7 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),jaw_period,teeth_period,lips_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Gator" ); this .SetDescription( "Gator Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( UPPER_HISTOGRAM , this .m_title+ " Up" ); this .SetBufferDescription( 1 , this .m_title+ " Colors Up" ); this .SetBufferDescription( LOWER_HISTOGRAM , this .m_title+ " Down" ); this .SetBufferDescription( 3 , this .m_title+ " Colors Down" ); this .SetBufferShift( UPPER_HISTOGRAM ,teeth_shift); this .SetBufferShift( 1 ,teeth_shift); this .SetBufferShift( LOWER_HISTOGRAM ,lips_shift); this .SetBufferShift( 3 ,lips_shift); } }; class CIndIchimoku : public CIndMSTF { public : CIndIchimoku( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int tenkan_sen, const int kijun_sen, const int senkou_span_b ) : CIndMSTF( IND_ICHIMOKU , 5 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 3 )== 3 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(tenkan_sen< 1 ? 9 : tenkan_sen); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(kijun_sen< 1 ? 26 : kijun_sen); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(senkou_span_b< 1 ? 52 : senkou_span_b); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b); this .SetParameters(param); this .SetName( "Ichimoku" ); this .SetDescription( "Ichimoku Kinko Hyo" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( TENKANSEN_LINE ,:: StringFormat ( "Tenkan-sen(%lu)" ,tenkan_sen)); this .SetBufferDescription( KIJUNSEN_LINE ,:: StringFormat ( "Kijun-sen(%lu)" ,kijun_sen)); this .SetBufferDescription( SENKOUSPANA_LINE , "Senkou Span A" ); this .SetBufferDescription( SENKOUSPANB_LINE ,:: StringFormat ( "Senkou Span B(%lu)" ,senkou_span_b)); this .SetBufferDescription( CHIKOUSPAN_LINE , "Chikou Span" ); } }; class CIndBWMFI : public CIndMSTF { public : CIndBWMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_BWMFI , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "BW MFI" ); this .SetDescription( "Market Facilitation Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndMomentum : public CIndMSTF { public : CIndMomentum( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int mom_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_MOMENTUM , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 2 )== 2 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(mom_period< 1 ? 14 : mom_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),mom_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "Momentum" ); this .SetDescription( "Momentum" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndMFI : public CIndMSTF { public : CIndMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_MFI , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 2 )== 2 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "MFI" ); this .SetDescription( "Money Flow Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_VOLUME; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndMA : public CIndMSTF { public : CIndMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_MA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 10 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "MA" ); this .SetDescription( "Moving Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndOsMA : public CIndMSTF { public : CIndOsMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_OSMA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(fast_ema_period< 1 ? 12 : fast_ema_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(slow_ema_period< 1 ? 26 : slow_ema_period); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(signal_period< 1 ? 9 : signal_period< 2 ? 2 : signal_period); this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "OsMA" ); this .SetDescription( "Moving Average of Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits=:: Digits ()+ 2 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndMACD : public CIndMSTF { public : CIndMACD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_MACD , 2 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(fast_ema_period< 1 ? 12 : fast_ema_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(slow_ema_period< 1 ? 26 : slow_ema_period); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(signal_period< 1 ? 9 : signal_period); this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "MACD" ); this .SetDescription( "Moving Averages Convergence/Divergence" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( MAIN_LINE , this .m_title); this .SetBufferDescription( SIGNAL_LINE , "Signal" ); } }; class CIndOBV : public CIndMSTF { public : CIndOBV( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_OBV , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "OBV" ); this .SetDescription( "On Balance Volume" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_VOLUME; this .m_digits= 0 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndSAR : public CIndMSTF { public : CIndSAR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double step, const double maximum ) : CIndMSTF( IND_SAR , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 2 )== 2 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_DOUBLE ; this .m_param[ 0 ].double_value=step; this .m_param[ 1 ].type= TYPE_DOUBLE ; this .m_param[ 1 ].double_value=maximum; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%.2f,%.2f)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),step,maximum); this .SetParameters(param); this .SetName( "SAR" ); this .SetDescription( "Parabolic SAR" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndRSI : public CIndMSTF { public : CIndRSI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_RSI , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 2 )== 2 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period< 2 ? 2 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "RSI" ); this .SetDescription( "Relative Strength Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndRVI : public CIndMSTF { public : CIndRVI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period ) : CIndMSTF( IND_RVI , 2 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 10 : ma_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "RVI" ); this .SetDescription( "Relative Vigor Index" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 3 ; this .SetBufferDescription( MAIN_LINE , this .m_title); this .SetBufferDescription( SIGNAL_LINE , "Signal" ); } }; class CIndStdDev : public CIndMSTF { public : CIndStdDev( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_STDDEV , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 20 : ma_period< 2 ? 2 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "StdDev" ); this .SetDescription( "Standard Deviation" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndStoch : public CIndMSTF { public : CIndStoch( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int Kperiod, const int Dperiod, const int slowing, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_STO_PRICE price_field ) : CIndMSTF( IND_STOCHASTIC , 2 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 5 )== 5 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(Kperiod< 1 ? 5 : Kperiod); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(Dperiod< 1 ? 3 : Dperiod); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=(slowing< 1 ? 3 : slowing); this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=ma_method; this .m_param[ 4 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 4 ].integer_value=price_field; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),Kperiod,Dperiod,slowing); this .SetParameters(param); this .SetName( "Stoch" ); this .SetDescription( "Stochastic Oscillator" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( MAIN_LINE , this .m_title); this .SetBufferDescription( SIGNAL_LINE , "Signal" ); } }; class CIndTEMA : public CIndMSTF { public : CIndTEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_TEMA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 3 )== 3 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 2 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "TEMA" ); this .SetDescription( "Triple Exponential Moving Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndTriX : public CIndMSTF { public : CIndTriX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_TRIX , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 2 )== 2 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(ma_period< 1 ? 14 : ma_period< 2 ? 2 : ma_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),ma_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "TRIX" ); this .SetDescription( "Triple Exponential Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndWPR : public CIndMSTF { public : CIndWPR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int calc_period ) : CIndMSTF( IND_WPR , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(calc_period< 1 ? 14 : calc_period); } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),calc_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "%R" ); this .SetDescription( "Williams' Percent Range" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_OSCILLATOR; this .m_digits= 2 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndVIDyA : public CIndMSTF { public : CIndVIDyA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int cmo_period, const int ema_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price ) : CIndMSTF( IND_VIDYA , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 4 )== 4 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=(cmo_period< 1 ? 9 : cmo_period); this .m_param[ 1 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 1 ].integer_value=(ema_period< 1 ? 12 : ema_period); this .m_param[ 2 ].type= TYPE_INT ; this .m_param[ 2 ].integer_value=ma_shift; this .m_param[ 3 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 3 ].integer_value=applied_price; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param= StringFormat ( "(%s%s%lu,%lu)" ,symbol_period,(current ? "" : ":" ),cmo_period,ema_period); this .SetParameters(param); this .SetName( "VIDYA" ); this .SetDescription( "Variable Index Dynamic Average" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_TREND; this .m_digits=:: Digits ()+ 1 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBufferShift( 0 ,ma_shift); } }; class CIndVolumes : public CIndMSTF { public : CIndVolumes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume ) : CIndMSTF( IND_VOLUMES , 1 ,symbol,timeframe) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_param, 1 )== 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; this .m_param[ 0 ].integer_value=applied_volume; } else :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %ld" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "Volumes" ); this .SetDescription( "Volumes" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_VOLUME; this .m_digits= 0 ; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } }; class CIndCustom : public CIndMSTF { public : CIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const string path, const string name, const uint buffers, const MqlParam ¶m[] ) : CIndMSTF( IND_CUSTOM ,buffers,symbol,timeframe) { int total=( int )param.Size(); if (total== 0 ) :: PrintFormat ( "%s Error. Passed an empty array" , __FUNCTION__ ); ResetLastError (); if (total> 0 && :: ArrayResize ( this .m_param,total+ 1 )==total+ 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_STRING ; this .m_param[ 0 ].string_value=path; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { this .m_param[i+ 1 ].type=param[i].type; this .m_param[i+ 1 ].double_value=param[i].double_value; this .m_param[i+ 1 ].integer_value=param[i].integer_value; this .m_param[i+ 1 ].string_value=param[i].string_value; } bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName(name); this .SetDescription(name); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_CUSTOM; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); } } };

В представленном списке содержатся все классы для создания всех имеющихся в клиентском терминале технических индикаторов + класс для создания пользовательского индикатора. Все классы идентичны друг другу и основные моменты прокомментированы в коде классов.

Создание и работа не всех индикаторов, представленных выше, была протестирована. Тестировались только индикаторы на основе скользящих средних, рисующих одну линию на основном графике. В последующих статьях напишем шаблоны для создания мультисимвольных мультипериодных версий всех типов технических индикаторов.

По сути, уже всё готово для создания мульти- индикаторов. Но мы пойдём чуть дальше и создадим удобный инструмент для автоматизации создания и использования мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Это будет класс-коллекция индикаторов, позволяющий легко создавать любые индикаторы на основе стандартных или пользовательских, превращая их в мультисимвольные мультипериодные индикаторы.



Класс-коллекция индикаторов

Класс-коллекция индикаторов по своей сути — обычный список указателей на объекты. Просто к нему же мы добавим методы для удобного создания индикаторов и добавления вновь созданных в коллекцию. Также будет возможность легко получить указатель на нужный индикатор и взять от него нужные данные. При добавлении нового индикатора в коллекцию, сначала будет проверено наличие точно такого же индикатора в коллекции. При его наличии новый созданный объект удаляется и возвращается указатель на уже существующий в коллекции — чтобы два разных объекта не ссылались на одну и ту же рассчётную часть.

Структура класса-коллекции будет повторять структуру класса базового мультисимвольного мультипериодного индикатора. С той лишь разницей, что большинство методов должны сначала найти требуемый индикатор по его хэндлу, а затем вызвать его нужный метод для установки или получения значения или результата действий.



В том же файле \MQL5\Include\IndMSTF\IndMSTF.mqh просто продолжим писать новый класс. Для его работы необходимо подключить файл класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников CArrayObj:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMSTFIndicators { private : public : }

Впишем в тело класса объект списка и методы для работы с классом:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMSTFIndicators { private : CArrayObj m_list; bool CreateIndicator(CIndMSTF *ind_obj); int AddNewIndicator(CIndMSTF *ind_obj, const string source); public : CIndMSTF *GetIndicatorObj( const int ind_handle, const string source) const ; uint IndicatorsTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } bool Calculate( const int ind_handle); bool Calculate( void ); void SetPlotLabel( const uint plot_index, const string descript); void SetPlotLabelFromBuffer( const uint plot_index, const int ind_handle, const uint buffer_num); void SetPlotShift( const uint plot_index, const int shift); void SetBufferInitValue( const int ind_handle, const uint buffer_num, const double value); double BufferInitValue( const int ind_handle, const uint buffer_num) const ; double GetData( const int ind_handle, const uint buffer_num, const uint index); double GetDataTo( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const int ind_handle, const uint buffer_num, const uint index); bool DataToBuffer( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const int ind_handle, const uint buffer_num, const int limit, double &buffer[]); uint DataTotal( const int ind_handle, const uint buffer_num) const ; string BufferDescription( const int ind_handle, const uint buffer_num); ENUM_LINE_STATE BufferLineState( const int ind_handle, const uint buffer_num, const int index); ENUM_LINE_STATE BufferLineState( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ind_handle, const uint buffer_num, const int index); ENUM_LINE_STATE BufferLineStateRelative( const int ind_handle, const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ); ENUM_LINE_STATE BufferLineStateRelative( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ind_handle, const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ); string CategoryDescription( const int ind_handle); void SetID( const int ind_handle, const int id); void SetDigits( const int ind_handle, const int digits); void SetDescription( const int ind_handle, const string descr); void SetBufferDescription( const int ind_handle, const uint buffer_num, const string descr); bool IsSeries( const int ind_handle, const uint buffer_num) const ; bool IsSynchronized( const int ind_handle) const ; ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( const int ind_handle) const ; string Symbol ( const int ind_handle) const ; string Name( const int ind_handle) const ; string Parameters( const int ind_handle) const ; int Digits ( const int ind_handle) const ; uint BuffersTotal( const int ind_handle) const ; uint RatesTotal( const int ind_handle) const ; int ID( const int ind_handle) const ; string Description( const int ind_handle) const ; string Title( const int ind_handle) const ; ENUM_IND_CATEGORY Category( const int ind_handle) const ; uint ParamsTotal( const int ind_handle) const ; MqlParam GetMqlParam( const int ind_handle, const int index) const ; string TimeframeDescription( const int ind_handle) const ; int Calculated( const int ind_handle) const ; ENUM_INDICATOR Type( const int ind_handle) const ; int AddNewAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); int AddNewAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period= 14 ); int AddNewADXWilder( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period= 14 ); int AddNewAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period= 13 , const int jaw_shift= 8 , const int teeth_period= 8 , const int teeth_shift= 5 , const int lips_period= 5 , const int lips_shift= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_MEDIAN ); int AddNewAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ama_period= 9 , const int fast_ma_period= 2 , const int slow_ma_period= 30 , const int ama_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewAO( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); int AddNewATR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 ); int AddNewBearsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 13 ); int AddNewBullsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 13 ); int AddNewBands( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int bands_period= 20 , const int bands_shift= 0 , const double deviation= 2.0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_TYPICAL ); int AddNewChaikin( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ma_period= 3 , const int slow_ma_period= 10 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_EMA , const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewDeMarker( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 ); int AddNewEnvelopes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE , const double deviation= 0.1 ); int AddNewForce( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 13 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewFractals( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); int AddNewFrAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewGator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period= 13 , const int jaw_shift= 8 , const int teeth_period= 8 , const int teeth_shift= 5 , const int lips_period= 5 , const int lips_shift= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_MEDIAN ); int AddNewIchimoku( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int tenkan_sen= 9 , const int kijun_sen= 26 , const int senkou_span_b= 52 ); int AddNewBWMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewMomentum( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int mom_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 10 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewOsMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period= 12 , const int slow_ema_period= 26 , const int signal_period= 9 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewMACD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period= 12 , const int slow_ema_period= 26 , const int signal_period= 9 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewOBV( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewSAR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double step= 0.02 , const double maximum= 0.2 ); int AddNewRSI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewRVI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 10 ); int AddNewStdDev( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 20 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewStochastic( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int Kperiod= 5 , const int Dperiod= 3 , const int slowing= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ); int AddNewTEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shif= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewTriX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewWPR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int calc_period= 14 ); int AddNewVIDyA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int cmo_period= 9 , const int ema_period= 12 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ); int AddNewVolumes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const string path, const string name, const uint buffers, const MqlParam ¶m[]); void OnTimer ( void ) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CIndMSTF *obj= this .m_list.At(i); if (obj!= NULL ) obj. OnTimer (); } } CMSTFIndicators( void ){ this .m_list.Clear(); } ~CMSTFIndicators( void ){;} };





Реализация методов для работы с индикаторами в списке:

bool CMSTFIndicators::CreateIndicator(CIndMSTF *ind_obj) { if (!ind_obj.CreateIndicator()) { this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(ind_obj); this .m_list.Delete(index); return false ; } return true ; } CIndMSTF *CMSTFIndicators::GetIndicatorObj( const int ind_handle, const string source) const { if (ind_handle== INVALID_HANDLE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error handle" ,source); return NULL ; } int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CIndMSTF *obj= this .m_list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.Handle()==ind_handle) return obj; } return NULL ; } bool CMSTFIndicators::Calculate( const int ind_handle) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) return false ; return obj.Calculate(); } bool CMSTFIndicators::Calculate( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CIndMSTF *obj= this .m_list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; res &=obj.Calculate(); if (!res) :: PrintFormat ( "%s::%s: Error in indicator calculation: %s" , __FUNCTION__ ,obj.Title(),TypeErrorcDescription(obj.TypeError())); } if (!res) :: PrintFormat ( "%s: Not all indicators have been calculated successfully. It is necessary to recalculate the buffers of all indicators" , __FUNCTION__ ); return res; } double CMSTFIndicators::GetData( const int ind_handle, const uint buffer_num, const uint index) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return EMPTY_VALUE ; } return obj.GetData(buffer_num,index); } double CMSTFIndicators::GetDataTo( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const int ind_handle, const uint buffer_num, const uint index) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return EMPTY_VALUE ; } return obj.GetDataTo(symbol_to,timeframe_to,buffer_num,index); } bool CMSTFIndicators::DataToBuffer( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const int ind_handle, const uint buffer_num, const int limit, double &buffer[]) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return false ; } return obj.DataToBuffer(symbol_to,timeframe_to,buffer_num,limit,buffer); } void CMSTFIndicators::SetPlotLabel( const uint plot_index, const string descript) { :: PlotIndexSetString (plot_index, PLOT_LABEL ,descript); } void CMSTFIndicators::SetPlotLabelFromBuffer( const uint plot_index, const int ind_handle, const uint buffer_num) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ; } :: PlotIndexSetString (plot_index, PLOT_LABEL ,obj.BufferDescription(buffer_num)); } void CMSTFIndicators::SetPlotShift( const uint plot_index, const int shift) { :: PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_SHIFT ,shift); } string CMSTFIndicators::BufferDescription( const int ind_handle, const uint buffer_num) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.BufferDescription(buffer_num) : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } void CMSTFIndicators::SetBufferInitValue( const int ind_handle, const uint buffer_num, const double value) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ; } obj.SetBufferInitValue(buffer_num,value); } double CMSTFIndicators::BufferInitValue( const int ind_handle, const uint buffer_num) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return WRONG_VALUE ; } return obj.BufferInitValue(buffer_num); } ENUM_LINE_STATE CMSTFIndicators::BufferLineState( const int ind_handle, const uint buffer_num, const int index) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return LINE_STATE_NONE; } return obj.BufferLineState(buffer_num,index); } ENUM_LINE_STATE CMSTFIndicators::BufferLineState( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ind_handle, const uint buffer_num, const int index) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return LINE_STATE_NONE; } datetime array[ 1 ]; if (:: CopyTime (symbol,timeframe,index, 1 ,array)!= 1 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Failed to get the time of the bar with index %ld. Error %lu" , __FUNCTION__ ,obj.Title(),index,:: GetLastError ()); return LINE_STATE_NONE; } int bar=:: iBarShift (obj. Symbol (),obj.Timeframe(),array[ 0 ]); return (bar!= WRONG_VALUE ? obj.BufferLineState(buffer_num,bar) : LINE_STATE_NONE); } ENUM_LINE_STATE CMSTFIndicators::BufferLineStateRelative( const int ind_handle, const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return LINE_STATE_NONE; } return obj.BufferLineStateRelative(buffer_num,index,level0,level1); } ENUM_LINE_STATE CMSTFIndicators::BufferLineStateRelative( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ind_handle, const int buffer_num, const int index, const double level0, const double level1= EMPTY_VALUE ) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return LINE_STATE_NONE; } return obj.BufferLineStateRelative(symbol,timeframe,buffer_num,index,level0,level1); } string CMSTFIndicators::CategoryDescription( const int ind_handle) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.CategoryDescription() : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } void CMSTFIndicators::SetID( const int ind_handle, const int id) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ; } obj.SetID(id); } void CMSTFIndicators::SetDigits( const int ind_handle, const int digits) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ; } obj.SetDigits(digits); } void CMSTFIndicators::SetDescription( const int ind_handle, const string descr) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ; } obj.SetDescription(descr); } void CMSTFIndicators::SetBufferDescription( const int ind_handle, const uint buffer_num, const string descr) { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ; } obj.SetBufferDescription(buffer_num,descr); } bool CMSTFIndicators::IsSeries( const int ind_handle, const uint buffer_num) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return false ; } return obj.IsSeries(buffer_num); } bool CMSTFIndicators::IsSynchronized( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return false ; } return obj.IsSynchronized(); } ENUM_TIMEFRAMES CMSTFIndicators::Timeframe( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return WRONG_VALUE ; } return obj.Timeframe(); } string CMSTFIndicators:: Symbol ( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj. Symbol () : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } string CMSTFIndicators::Name( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.Name() : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } string CMSTFIndicators::Parameters( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.Parameters() : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } int CMSTFIndicators:: Digits ( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return WRONG_VALUE ; } return obj. Digits (); } uint CMSTFIndicators::BuffersTotal( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return 0 ; } return obj.BuffersTotal(); } uint CMSTFIndicators::RatesTotal( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return 0 ; } return obj.RatesTotal(); } int CMSTFIndicators::ID( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return WRONG_VALUE ; } return obj.ID(); } string CMSTFIndicators::Description( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.Description() : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } string CMSTFIndicators::Title( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.Title() : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } ENUM_IND_CATEGORY CMSTFIndicators::Category( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return IND_CATEGORY_NONE; } return obj.Category(); } uint CMSTFIndicators::ParamsTotal( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return 0 ; } return obj.ParamsTotal(); } MqlParam CMSTFIndicators::GetMqlParam( const int ind_handle, const int index) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); MqlParam null; :: ZeroMemory (null); return null; } return obj.GetMqlParam(index); } string CMSTFIndicators::TimeframeDescription( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); return (obj!= NULL ? obj.Description() : :: StringFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ )); } int CMSTFIndicators::Calculated( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return WRONG_VALUE ; } return obj.Calculated(); } ENUM_INDICATOR CMSTFIndicators::Type( const int ind_handle) const { CIndMSTF *obj= this .GetIndicatorObj(ind_handle, __FUNCTION__ ); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to get indicator object" , __FUNCTION__ ); return ( ENUM_INDICATOR ) WRONG_VALUE ; } return ( ENUM_INDICATOR )obj.Type(); }

Логика всех методов прокомментирована в листинге методов. Сначала получаем указатель на требуемый инедикатор в списке, затем устанавливаем или возвращаем его свойство, либо производим расчёт и возвращаем его результат. Все вызываемые методы рассматривались выше при обсуждении базового класса мультисимвольного мультипериодного индикатора.

Реализация методов для создания новых объектов-индикаторов:

int CMSTFIndicators::AddNewIndicator(CIndMSTF *ind_obj, const string source) { this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(ind_obj); if (index> WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: The %s indicator with such parameters %s is already in the collection" ,source,ind_obj.Name(),ind_obj.Parameters()); delete ind_obj; ind_obj= this .m_list.At(index); return (ind_obj!= NULL ? ind_obj.Handle() : INVALID_HANDLE ); } if (! this .m_list.Add(ind_obj)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add %s indicator to collection" ,source,ind_obj.Name()); delete ind_obj; return INVALID_HANDLE ; } if (! this .CreateIndicator(ind_obj)) return INVALID_HANDLE ; :: PrintFormat ( "%s: %s indicator (handle %ld) added to the collection" ,source,ind_obj.Title(),ind_obj.Handle()); return ind_obj.Handle(); } int CMSTFIndicators::AddNewAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CIndAC *ind_obj= new CIndAC(symbol,timeframe); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create AC indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndAD *ind_obj= new CIndAD(symbol,timeframe,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create A/D indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period= 14 ) { CIndADX *ind_obj= new CIndADX(symbol,timeframe,adx_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create ADX indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewADXWilder( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period= 14 ) { CIndADXW *ind_obj= new CIndADXW(symbol,timeframe,adx_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create ADX Wilder indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period= 13 , const int jaw_shift= 8 , const int teeth_period= 8 , const int teeth_shift= 5 , const int lips_period= 5 , const int lips_shift= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_MEDIAN ) { CIndAlligator *ind_obj= new CIndAlligator(symbol,timeframe,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift,ma_method,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Alligator indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ama_period= 9 , const int fast_ma_period= 2 , const int slow_ma_period= 30 , const int ama_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndAMA *ind_obj= new CIndAMA(symbol,timeframe,ama_period,fast_ma_period,slow_ma_period,ama_shift,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create AMA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewAO( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CIndAO *ind_obj= new CIndAO(symbol,timeframe); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create AO indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewATR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 ) { CIndATR *ind_obj= new CIndATR(symbol,timeframe,ma_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create ATR indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewBearsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 13 ) { CIndBears *ind_obj= new CIndBears(symbol,timeframe,ma_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Bears indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewBullsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 13 ) { CIndBulls *ind_obj= new CIndBulls(symbol,timeframe,ma_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Bulls indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewBands( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int bands_period= 20 , const int bands_shift= 0 , const double deviation= 2.0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndBands *ind_obj= new CIndBands(symbol,timeframe,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Bands indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_TYPICAL ) { CIndCCI *ind_obj= new CIndCCI(symbol,timeframe,ma_period,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create CCI indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewChaikin( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ma_period= 3 , const int slow_ma_period= 10 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_EMA , const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndCHO *ind_obj= new CIndCHO(symbol,timeframe,fast_ma_period,slow_ma_period,ma_method,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Chaikin indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndDEMA *ind_obj= new CIndDEMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create DEMA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewDeMarker( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 ) { CIndDeM *ind_obj= new CIndDeM(symbol,timeframe,ma_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create DeMarker indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewEnvelopes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE , const double deviation= 0.1 ) { CIndEnvelopes *ind_obj= new CIndEnvelopes(symbol,timeframe,ma_method,ma_shift,ma_method,applied_price,deviation); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Envelopes indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewForce( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 13 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndForce *ind_obj= new CIndForce(symbol,timeframe,ma_period,ma_method,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Force indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewFractals( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CIndFractals *ind_obj= new CIndFractals(symbol,timeframe); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Fractals indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewFrAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndFrAMA *ind_obj= new CIndFrAMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create FrAMA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewGator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period= 13 , const int jaw_shift= 8 , const int teeth_period= 8 , const int teeth_shift= 5 , const int lips_period= 5 , const int lips_shift= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_MEDIAN ) { CIndGator *ind_obj= new CIndGator(symbol,timeframe,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift,ma_method,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Gator indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewIchimoku( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int tenkan_sen= 9 , const int kijun_sen= 26 , const int senkou_span_b= 52 ) { CIndIchimoku *ind_obj= new CIndIchimoku(symbol,timeframe,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Ichimoku indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewBWMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndBWMFI *ind_obj= new CIndBWMFI(symbol,timeframe,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create BW MFI indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewMomentum( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int mom_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndMomentum *ind_obj= new CIndMomentum(symbol,timeframe,mom_period,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Momentum indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndMFI *ind_obj= new CIndMFI(symbol,timeframe,ma_period,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create MFI indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 10 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndMA *ind_obj= new CIndMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create MA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewOsMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period= 12 , const int slow_ema_period= 26 , const int signal_period= 9 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndOsMA *ind_obj= new CIndOsMA(symbol,timeframe,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create OsMA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewMACD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period= 12 , const int slow_ema_period= 26 , const int signal_period= 9 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndMACD *ind_obj= new CIndMACD(symbol,timeframe,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create MACD indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewOBV( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndOBV *ind_obj= new CIndOBV(symbol,timeframe,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create OBV indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewSAR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double step= 0.02 , const double maximum= 0.2 ) { CIndSAR *ind_obj= new CIndSAR(symbol,timeframe,step,maximum); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create SAR indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewRSI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndRSI *ind_obj= new CIndRSI(symbol,timeframe,ma_period,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create RSI indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewRVI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 10 ) { CIndRVI *ind_obj= new CIndRVI(symbol,timeframe,ma_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create RVI indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewStdDev( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 20 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndStdDev *ind_obj= new CIndStdDev(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create StdDev indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewStochastic( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int Kperiod= 5 , const int Dperiod= 3 , const int slowing= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA , const ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ) { CIndStoch *ind_obj= new CIndStoch(symbol,timeframe,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Stochastic indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewTEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndTEMA *ind_obj= new CIndTEMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create TEMA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewTriX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndTriX *ind_obj= new CIndTriX(symbol,timeframe,ma_period,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create TriX indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewWPR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int calc_period= 14 ) { CIndWPR *ind_obj= new CIndWPR(symbol,timeframe,calc_period); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create WPR indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewVIDyA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int cmo_period= 9 , const int ema_period= 12 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ) { CIndVIDyA *ind_obj= new CIndVIDyA(symbol,timeframe,cmo_period,ema_period,ma_shift,applied_price); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create VIDyA indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewVolumes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ) { CIndVolumes *ind_obj= new CIndVolumes(symbol,timeframe,applied_volume); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create Volumes indicator object" , __FUNCTION__ ); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); } int CMSTFIndicators::AddNewCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const string path, const string name, const uint buffers, const MqlParam ¶m[]) { CIndCustom *ind_obj= new CIndCustom(symbol,timeframe,path,name,buffers,param); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create %s custom indicator object" , __FUNCTION__ ,name); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); }

Все коды для класса коллекции индикаторов готовы. В каждом методе его логика прокомментирована, и самостоятельно разобраться в ней не составит труда.







Тестирование

Для тестирования работы с классами мульти- индикаторов и их коллекцией создадим простой индикатор, в котором организуем выбор из нескольких скользящих средних. Цель сегодняшних тестов — протестировать работу классов с индикаторами, рисующими одну линию из одного буфера в главном окне графика. Для этой цели хорошо подойдут скользящие средние из набора трендовых индикаторов клиентского терминала. В последующих статьях создадим шаблоны для быстрого создания и работы с любыми индикаторами из набора индикаторов в терминале + работа с пользовательскими индикаторами. И постепенно полностью доработаем созданные сегодня классы для правильной работы с любыми типами индикаторов.

Тестовый индикатор будет выводить линии созданных мульти- индикаторов на график, а их данные — на информационную панель, создание которой было описано в первой статье цикла работы с индикаторами.

Внутри одного индикатора будем создавать два одинаковых индикатора. Один будет рассчитываться на данных текущего графика, а второй — на данных символа/периода графика, выбранных в настройках. Таким образом мы всегда сможем видеть линию скользящей средней на текущем графике и линию такой же скользящей средней, но построенную на другом периоде графика. Символ тоже можно выбрать от другого графика, но тогда линии не будут совпадать по уровню цен.



Создадим новый файл индикатора с именем TestMSTFMovingAverages.mq5:













Отметим обработчики OnTimer и OnChartEvent:





Выберем два рисуемых буфера в виде линий в основном окне графика:





Имена буферов могут быть любыми — переименуем в коде. Нажимаем "Готово" и получаем шаблон индикатора:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MA1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "MA2" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 double MA1Buffer[]; double MA2Buffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MA1Buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,MA2Buffer, INDICATOR_DATA ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

В глобальной области добавим перечисление для выбора типа скользящей средней, подключим файл классов мультисимвольных мультипериодных индикаторов и файл с классом панели, и объявим входные переменные.

Переименуем буферы для более читабельного их названия и объявим глобальные переменные индикатора:



#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 enum ENUM_USED_MA { USED_MA_AMA = IND_AMA , USED_MA_DEMA = IND_DEMA , USED_MA_FRAMA = IND_FRAMA , USED_MA_MA = IND_MA , USED_MA_TEMA = IND_TEMA , USED_MA_VIDYA = IND_VIDYA , }; #property indicator_label1 "MA1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "MA2" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <IndMSTF\IndMSTF.mqh> #include <Dashboard\Dashboard.mqh> input ENUM_USED_MA InpIndicator = USED_MA_MA; input string InpSymbol = NULL ; input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE ; input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA ; input int InpShift = 0 ; input bool InpAsSeries = true ; double BufferMA1[]; double BufferMA2[]; int handle_ma1; int handle_ma2; CMSTFIndicators indicators; CDashboard *panel= NULL ; int mouse_bar_index;

Внутри обработчика OnInit() впишем создание таймера, назначим рисуемые буферы, создадим хэндлы выбранных индикаторов и создадим информационную панель:



int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); SetIndexBuffer ( 0 ,BufferMA1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,BufferMA2, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (BufferMA1,InpAsSeries); ArraySetAsSeries (BufferMA2,InpAsSeries); int width= 0 ; switch (InpIndicator) { case USED_MA_AMA : handle_ma1=indicators.AddNewAMA( NULL , PERIOD_CURRENT , 9 , 2 , 30 ,InpShift); handle_ma2=indicators.AddNewAMA(InpSymbol,InpTimeframe, 9 , 2 , 30 ,InpShift); width= 269 ; break ; case USED_MA_DEMA : handle_ma1=indicators.AddNewDEMA( NULL , PERIOD_CURRENT , 14 ,InpShift,InpPrice); handle_ma2=indicators.AddNewDEMA(InpSymbol,InpTimeframe, 14 ,InpShift,InpPrice); width= 255 ; break ; case USED_MA_FRAMA : handle_ma1=indicators.AddNewFrAMA( NULL , PERIOD_CURRENT , 14 ,InpShift,InpPrice); handle_ma2=indicators.AddNewFrAMA(InpSymbol,InpTimeframe, 14 ,InpShift,InpPrice); width= 259 ; break ; case USED_MA_TEMA : handle_ma1=indicators.AddNewTEMA( NULL , PERIOD_CURRENT , 14 ,InpShift,InpPrice); handle_ma2=indicators.AddNewTEMA(InpSymbol,InpTimeframe, 14 ,InpShift,InpPrice); width= 253 ; break ; case USED_MA_VIDYA : handle_ma1=indicators.AddNewVIDyA( NULL , PERIOD_CURRENT , 9 , 12 ,InpShift,InpPrice); handle_ma2=indicators.AddNewVIDyA(InpSymbol,InpTimeframe, 9 , 12 ,InpShift,InpPrice); width= 267 ; break ; default : handle_ma1=indicators.AddNewMA( NULL , PERIOD_CURRENT , 10 ,InpShift,InpMethod,InpPrice); handle_ma2=indicators.AddNewMA(InpSymbol,InpTimeframe, 10 ,InpShift,InpMethod,InpPrice); width= 231 ; break ; } if (handle_ma1== INVALID_HANDLE || handle_ma2== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; indicators.SetPlotLabelFromBuffer( 0 ,handle_ma1, 0 ); indicators.SetPlotLabelFromBuffer( 1 ,handle_ma2, 0 ); indicators.SetBufferInitValue(handle_ma1, 0 , EMPTY_VALUE ); indicators.SetBufferInitValue(handle_ma2, 0 , EMPTY_VALUE ); indicators.SetPlotShift( 0 ,InpShift); indicators.SetPlotShift( 1 ,InpShift); panel= new CDashboard( 1 , 20 , 20 ,width, 264 ); if (panel== NULL ) { Print ( "Error. Failed to create panel object" ); return INIT_FAILED ; } panel.SetFontParams( "Calibri" , 9 ); panel.View( Symbol ()+ ", " + StringSubstr ( EnumToString ( Period ()), 7 )); panel.CreateNewTable( 0 ); panel.DrawGrid( 0 , 2 , 20 , 6 , 2 , 18 ,width/ 2 - 2 ); panel.CreateNewTable( 1 ); int y1=panel.TableY2( 0 )+ 22 ; panel.DrawGrid( 1 , 2 ,y1, 2 , 2 , 18 ,width/ 2 - 2 ); panel.CreateNewTable( 2 ); int y2=panel.TableY2( 1 )+ 3 ; panel.DrawGrid( 2 , 2 ,y2, 3 , 2 , 18 ,width/ 2 - 2 ); mouse_bar_index= 0 ; DrawData(mouse_bar_index, TimeCurrent ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Добавим обработчик OnDeinit():

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); if (panel!= NULL ) delete panel; Comment ( "" ); }

В обработчике OnCalculate() вызовем расчёт всех мультисимвольных мультипериодных индикаторов. При неудачном расчёте нужно выйти из обработчика с возвратом нуля — чтобы на следующем тике пересчитать индикаторы заново.

После успешного расчёта данные в массивах-буферах объектов-индикаторов уже есть — их можно уже вывести в информационную панель. После вывода данных на панель, выведем данные из расчитанных буферов в рисуемые буферы индикатора:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; } if (!indicators.Calculate()) return 0 ; DrawData(mouse_bar_index,time[mouse_bar_index]); if (!indicators.DataToBuffer( NULL , PERIOD_CURRENT ,handle_ma1, 0 ,limit,BufferMA1)) return 0 ; if (!indicators.DataToBuffer( NULL , PERIOD_CURRENT ,handle_ma2, 0 ,limit,BufferMA2)) return 0 ; return (rates_total); }

В таймере индикатора вызываем таймер объекта-коллекции индикаторов:

void OnTimer () { indicators. OnTimer (); }

В обработчике событий графика OnChartEvent() вызываем обработчик событий объекта-панели и обрабатываем перемещение курсора для определения бара, над которым он находится:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { panel. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE || id== CHARTEVENT_CLICK ) { datetime time= 0 ; double price= 0 ; int wnd= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,wnd,time,price)) { mouse_bar_index= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,time); DrawData(mouse_bar_index,time); } } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { PrintFormat ( "%s: Event id=%ld, object id (lparam): %lu, event message (sparam): %s" , __FUNCTION__ ,id,lparam,sparam); } }

Функция, выводящая данные мульти- индикаторов на панель:

void DrawData( const int index, const datetime time) { MqlRates rates[ 1 ]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,index, 1 ,rates)!= 1 ) return ; int size= 0 ; uint flags= 0 ; uint angle= 0 ; string name=panel.FontParams(size,flags,angle); panel.SetFontParams(name, 9 , FW_BOLD ); panel.DrawText( "Bar data [" +( string )index+ "]" , 3 ,panel.TableY1( 0 )- 16 , clrMaroon ,panel.Width()- 6 ); panel.DrawText( "Indicators data [" +( string )index+ "]" , 3 ,panel.TableY1( 1 )- 16 , clrGreen ,panel.Width()- 6 ); panel.SetFontParams(name, 9 ); panel.DrawText( "Date" , panel.CellX( 0 , 0 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 0 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( TimeToString ( rates[ 0 ].time, TIME_DATE ), panel.CellX( 0 , 0 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 0 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Time" , panel.CellX( 0 , 1 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 1 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( TimeToString ( rates[ 0 ].time, TIME_MINUTES ), panel.CellX( 0 , 1 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 1 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Open" , panel.CellX( 0 , 2 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 2 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].open, Digits ()), panel.CellX( 0 , 2 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 2 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "High" , panel.CellX( 0 , 3 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 3 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].high, Digits ()), panel.CellX( 0 , 3 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 3 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Low" , panel.CellX( 0 , 4 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 4 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].low, Digits ()), panel.CellX( 0 , 4 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 4 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Close" , panel.CellX( 0 , 5 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 5 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].close, Digits ()), panel.CellX( 0 , 5 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 5 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText(indicators.Title(handle_ma1), panel.CellX( 1 , 0 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 1 , 0 , 0 )+ 2 ); double value1=indicators.GetData(handle_ma1, 0 ,index); string value_str1=(value1!= EMPTY_VALUE ? DoubleToString (value1,indicators. Digits (handle_ma1)) : " " ); panel.DrawText(value_str1,panel.CellX( 1 , 0 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 1 , 0 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); panel.DrawText( "Line state" , panel.CellX( 1 , 1 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 1 , 1 , 0 )+ 2 ); ENUM_LINE_STATE state1=indicators.BufferLineState( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_ma1, 0 ,index); panel.DrawText(BufferLineStateDescription(state1),panel.CellX( 1 , 1 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 1 , 1 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); panel.DrawText(indicators.Title(handle_ma2), panel.CellX( 2 , 0 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 2 , 0 , 0 )+ 2 ); double value2=indicators.GetDataTo( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_ma2, 0 ,index); string value_str2=(value2!= EMPTY_VALUE ? DoubleToString (value2,indicators. Digits (handle_ma2)) : " " ); panel.DrawText(value_str2,panel.CellX( 2 , 0 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 2 , 0 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); panel.DrawText( "Line state" , panel.CellX( 2 , 1 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 2 , 1 , 0 )+ 2 ); ENUM_LINE_STATE state2=indicators.BufferLineState( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_ma2, 0 ,index); panel.DrawText(BufferLineStateDescription(state2),panel.CellX( 2 , 1 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 2 , 1 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); double value21=indicators.GetDataTo( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_ma2, 0 ,index+ 1 ); ENUM_LINE_STATE stateR=indicators.BufferLineStateRelative( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_ma1, 0 ,index,value2,value21); string ma1=indicators.Name(handle_ma1); string ma2=indicators.Name(handle_ma2); string state_relative= ( stateR==LINE_STATE_ABOVE ? StringFormat ( "%s1 > %s2" ,ma1,ma2) : stateR==LINE_STATE_BELOW ? StringFormat ( "%s1 < %s2" ,ma1,ma2) : stateR==LINE_STATE_CROSS_DOWN ? "Top-down crossing" : stateR==LINE_STATE_CROSS_UP ? "Bottom-up crossing" : BufferLineStateDescription(stateR) ); panel.DrawText( StringFormat ( "%s1 vs %s2" ,ma1,ma2), panel.CellX( 2 , 2 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 2 , 2 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText(state_relative, panel.CellX( 2 , 2 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 2 , 2 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); ChartRedraw ( ChartID ()); }

Как видим, для расчёта мультисимвольных мультипериодных индикаторов достаточно вызвать метод Calculate() класса-коллекции индикаторов. После успешного расчёта все данные уже доступны. В советниках их можно уже получать и обрабатывать. В индикаторах после успешного расчёта данные можно вывести на график в виде линий рисуемых буферов при помощи метода DataToBuffer() класса-коллекции индикаторов. И это всё, что нужно для расчёта и отображения мульти- индикаторов на графике.

После компиляции тестового индикатора запустим его на графике с периодом М1, в настройках выберем текущий символ и период расчёта индикатора М5. В этом случае будут созданы два выбранных в настройках индикатора скользящих средних. Один будет рассчитан на данных текущего графика, а второй — на данных пятиминутного периода графика. Переключая таймфрейм графика можно будет видеть как на М1 рисуются две линии: одна будет соответствовать скользящей средней, рассичтанной на М1, а вторая — скользящей средней, рассчитанной на М5. Если переключить график на М5, то будет создан только один индикатор, так как второй будет идентичен первому, и он создан не будет. Если переключить график на М15, то один индикатор будет рассчитан на М15, а второй — на М5, и он тоже будет отображён на графике.





Как видим, заявленный функционал работает при отображении в главном окне графика индикаторов с одним буфером.



Все файлы всех классов и тестового индикатора можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.





Заключение

Сегодня мы сделали функционал для быстрого создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов и получения их данных в индикаторах с отрисовкой просчитанных индикаторов в главном окне графика. В следующих статьях сделаем шаблоны для создания других мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, рисующих свои данные в главном окне графика, и не только с одним рисуемым буфером. В итоге у нас получится удобный инструмент для быстрого превращения любых индикаторов в их мультисимвольные мультипериодные версии. И, скорее всего, классы мульти- индикаторов далее будут дорабатываться при создании других стандартных и пользовательских индикаторов.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в