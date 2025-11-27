Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV)

И снова добро пожаловать в серию "Знакомство с языком MQL5"! Вы обнаружите, что эта статья построена на идеях и техниках, которые мы уже обсуждали в предыдущих статьях. Поскольку мы будем использовать многое из того, что узнали до сих пор, по сути эта часть будет скорее продолжением, чем новым началом. На данный момент у вас должно быть твердое понимание основ языка MQL5, и в этой статье мы сделаем шаг вперед, объединив все эти знания для разработки более интересного пользовательского индикатора.

Ваш уровень определяется проектами, которые вы разработали на языке MQL5, именно поэтому статьи данной серии всегда основываются на проектном подходе. Это самый полезный метод для обучения и самосовершенствования. В этой части серии мы создадим индикатор, который сможет распознавать тренды, использовать пробой структуры и генерировать сигналы на покупку и продажу. Точка входа, стоп-лосс и несколько уровней тейк-профита включены в эти сигналы, предоставляя вам комплексную стратегию, которую вы можете тестировать и развивать. В этой статье вы узнаете, как разрабатывать пользовательские индикаторы на языке MQL5, используя концепции ценового действия. Чтобы создать трендовую стратегию, вы научитесь распознавать важные рыночные структуры, такие как более высокие максимумы, более низкие минимумы, а также более низкие максимумы и более низкие минимумы.

В этой статье вы узнаете:

1. Настройка проекта



1.1. Как работает индикатор

Индикатор будет выявлять минимум, максимум, более высокий минимум и более высокий максимум для указания на восходящий тренд для сигналов на покупку. Затем будет определен уровень коррекции 50% между более высоким минимумом и более высоким максимумом. Пробой структуры выше более высокого максимума инициирует вход, а уровень коррекции 50% будет служить уровнем стоп-лосса. Целью Take Profit 1 будет соотношение риска и вознаграждения 1:1, а целью Take Profit 2 будет соотношение 1:2.

Чтобы выявить нисходящий тренд для сигналов на продажу, индикатор сначала выявит максимум, минимум, более низкий максимум и более низкий минимум. Затем он вычислит коррекцию 50% между более низким максимумом и более низким минимумом. TP1 будет установлен при соотношении риска и вознаграждения 1:1, TP2 – при соотношении 1:2, уровень стоп-лосса будет выставлен на уровне 50%, а вход будет осуществляться при пробое более низкого минимума.





2. Построение индикатора ценового действия



Каждая торговая стратегия может быть преобразована в индикатор: если это не так, значит, она просто еще не была визуализирована. Все, что соответствует набору указаний, может быть описано кодом и отображено на графике, будь то спрос и предложение, ценовое действие или уровни поддержки и сопротивления. Именно здесь и приходит на помощь язык MQL5. Для алгоритмических трейдеров это один из величайших и самых простых языков программирования, позволяющий преобразовать любую торговую логику в полезный и визуально привлекательный инструмент. В этом разделе мы начнем разрабатывать индикатор, который анализирует движение цены, распознавая рыночную структуру, такую как максимумы, минимумы, более высокие максимумы и более низкие минимумы, а затем использует эти данные для создания информативных сигналов на покупку и продажу, которые включают уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.

В первой главе я изложил цель проекта и то, как индикатор будет выявлять тренды, обнаруживать пробои структуры и генерировать полные торговые сигналы, которые включают точку входа, стоп-лосс и тей-профит. Теперь, в этой главе, мы начнем применять все средства языка MQL5 на практике. Мы возьмем логику, которую обсуждали, и начнем реализовывать ее в коде шаг за шагом.

2.1. Выявление максимумов и минимумов

Нахождение максимумов свинга и минимумов свинга является первым этапом в создании нашего индикатора ценового действия. Эти значимые разворотные точки на рынке помогают выявлять структуру тренда. Сравнивая максимум или минимум текущей свечи с максимумом или минимумом предыдущих и последующих свечей, мы можем идентифицировать их на языке MQL5. На этом принципе будет основано выявление более высоких максимумов, более высоких минимумов, более низких максимумов и более низких минимумов: все это имеет решающее значение для выявления паттернов и пробоев структуры.

Примеры:

bool IsSwingLow( const double &low[], int index, int lookback) { for ( int i = 1 ; i <= lookback; i++) { if (low[index] > low[index - i] || low[index] > low[index + i]) return false ; } return true ; } bool IsSwingHigh( const double &high[], int index, int lookback) { for ( int i = 1 ; i <= lookback; i++) { if (high[index] < high[index - i] || high[index] < high[index + i]) return false ; } return true ; }

В предыдущей статье использовались две функции, которые позволяют выявлять максимумы и минимумы свинга.

2.2. Бычий тренд

Используя рыночную структуру, этот индикатор должен сначала подтвердить наличие восходящего тренда, прежде чем давать сигнал на покупку. Максимум, минимум, более высокий минимум и более высокий максимум – это основные ценовые точки, которые необходимо определить для этой цели. Этот паттерн обозначает бычий тренд, и это означает, что покупатели контролируют ситуацию, а рынок, вероятно, будет продолжать расти. После подтверждения этого паттерна индикатор будет готов сгенерировать соответствующий правилам сигнал на покупку.

Пример:

long chart_id = ChartID (); input int LookbackBars = 10 ; input int bars_check = 1000 ; input bool show_bullish = true ; double L; datetime L_time; string L_letter; double H; datetime H_time; string H_letter; double HL; datetime HL_time; string HL_letter; double HH; datetime HH_time; string HH_letter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll (chart_id); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (show_bullish == true ) { if (rates_total >= bars_check) { for ( int i = rates_total - bars_check; i < rates_total - LookbackBars; i++) { if (IsSwingLow(low, i, LookbackBars)) { L = low[i]; L_time = time[i]; L_letter = StringFormat ( "Low%d" , i); for ( int j = i; j < rates_total - LookbackBars; j++) { if (IsSwingHigh(high, j, LookbackBars) && time[j] > L_time) { H = high[j]; H_time = time[j]; H_letter = StringFormat ( "High%d" , j); for ( int k = j; k < rates_total - LookbackBars; k++) { if (IsSwingLow(low, k, LookbackBars) && time[k] > H_time) { HL = low[k]; HL_time = time[k]; HL_letter = StringFormat ( "Higher Low%d" , j); for ( int l = j ; l < rates_total - LookbackBars; l++) { if (IsSwingHigh(high, l, LookbackBars) && time[l] > HL_time) { HH = high[l]; HH_time = time[l]; HH_letter = StringFormat ( "Higher High%d" , l); if (L < H && HL < H && HL > L && HH > H) { ObjectCreate (chart_id, L_letter, OBJ_TEXT , 0 , L_time, L); ObjectSetString (chart_id, L_letter, OBJPROP_TEXT , "L" ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, H_letter, OBJ_TEXT , 0 , H_time, H); ObjectSetString (chart_id, H_letter, OBJPROP_TEXT , "H" ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HL_letter, OBJ_TEXT , 0 , HL_time, HL); ObjectSetString (chart_id, HL_letter, OBJPROP_TEXT , "HL" ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HH_letter, OBJ_TEXT , 0 , HH_time, HH); ObjectSetString (chart_id, HH_letter, OBJPROP_TEXT , "HH" ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); } break ; } } break ; } } break ; } } } } } } return (rates_total); }

Вывод:

Пояснение:

Входные параметры, которые задаются в начале кода, используются для анализа структуры рынка. Чтобы определить максимумы или минимумы свинга и гарантировать актуальность для текущего рынка, переменная LookbackBars указывает количество баров, которые оцениваются до и после текущего бара. Тем временем, bars_check контролирует такое общее количество баров ценовых данных, которое будет проверено, что позволяет скрипту сканировать до 1000 баров в поисках возможных бычьих паттернов.

Хотя это также потребует большей вычислительной мощности, большие значения для bars_check указывают на то, что алгоритм будет учитывать более широкий диапазон данных при поиске этих мест. Булева входная переменная show_bullish управляет тем, следует ли отображать сигналы на покупку (бычьи сигналы). Если show_bullish имеет значение true, приложение будет анализировать движение цены и определять бычью рыночную структуру на основе точек свинга. Даже если требования выполнены, скрипт не будет отображать или выделять какие-либо бычьи структуры, если данная переменная имеет значение false.

Проверка show_bullish == true является первым действием, которое происходит в рамках логики индикатора. Это гарантирует, что бычьи структуры будут выявляться, только когда вы хотите видеть сигналы на покупку. Затем, если критерии удовлетворены, программа проверяет, достаточно ли ценовых данных доступно для анализа. Для проверки этого используется условие if (rates_total >= bars_check). Чтобы предотвратить ошибки из-за недостаточности данных, анализ пропускается, если доступно меньше баров, чем необходимо. Затем скрипт проходит по ценовым данным, чтобы найти точки свинга, если данный критерий выполнен.

Внешний цикл начинается с i и ищет соответствующие правилам минимумы свинга, просматривая ценовые данные в обратном порядке от самой последней свечи. Функция IsSwingLow() определяет, является ли текущая свеча самой низкой в диапазоне, заданном LookbackBars, тем самым выявляя минимум свинга. Цена и время формирования минимума фиксируются в переменных L и L_time, как только минимум свинга будет выявлен. Это закладывает основу для последующей фазы процесса обнаружения бычьего паттерна. После определения минимума свинга программа ищет следующий за ним максимум свинга. С помощью функции IsSwingHigh() второй цикл с индексом j ищет максимум свинга в каждой следующей свече. Значения любого максимума свинга, который обнаруживается после минимума, записываются в H и H_time. Это создает начальный сегмент бычьей рыночной структуры, который состоит из минимума и максимума.

После максимума свинга третья цикл с индексом k ищет более высокий минимум. Скрипт снова задействует функцию IsSwingLow(), чтобы найти более высокий минимум, который определяется как минимум, превышающий начальный минимум L. Когда обнаруживается более высокий минимум, переменные HL и HL_time заполняются его значением цены и временем, соответственно. После определения этого более высокого минимума программа продолжает искать последующий более высокий максимум. Максимум свинга, который следует за более высоким минимумом, проверяется в четвертом цикле с индексом l. Если этот более высокий максимум будет обнаружен, его значения будут сохранены в HH и HH_time. Код определяет, соответствуют ли четыре критических точки – минимум, максимум, более высокий минимум и более высокий максимум – правилам законному бычьего паттерна после их нахождения. Первый минимум должен быть ниже первого максимума, более высокий минимум должен быть ниже первого максимума, более высокий минимум должен быть выше первого минимума, а более высокий максимум должен быть выше первого максимума. Эти критерии проверяются условием if (L < H && HL < H && HL > L && HH > H). Это подтверждает бычий тренд, обеспечивая, что паттерн соответствует ожидаемой последовательности более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Затем, если все эти требования выполнены, программа создает и отображает текстовые объекты на графике, чтобы выделить выявленные точки. На графике точки будут показаны метками с соответствующим временем и ценой: минимум (L), максимум (H), более высокий минимум (HL) и более высокий максимум (HH). Функция ObjectCreate() используется для создания текстовых объектов, в то время как функции ObjectSetInteger() и ObjectSetString() используются для настройки их характеристик, включая размер шрифта и цвет. Благодаря явному указанию точек для удобства пользователь теперь сможет легко распознать бычью структуру на графике. Подводя итог, цель программы заключается в том, чтобы найти паттерн более высоких максимумов и более высоких минимумов в ценовых данных для оценки его на предмет соответствия бычьей рыночной структуре. Это достигается путем анализа точек свинга в заранее определенном диапазоне баров, записи соответствующей информации и определения того, демонстрирует ли структура соответствие признакам паттерна. Если паттерн будет подтвержден, пользователь сможет увидеть его на графике. Входные параметры, которые допускают модификацию в соответствии с предпочтениями пользователя, управляют всей процедурой.

2.2.1. Отрисовка уровней премии и дисконта от более выского минимума до более высокого максимума



Как только будут выявлены точки свинга бычьей рыночной структуры (минимум (L), максимум (H), более высокий минимум (HL) и более высокий максимум (HH)), следующим шагом является рисование прямоугольника от более высокого минимума до более высокого максимума. Прямоугольник визуально выделяет диапазон движения цены между этими двумя значимыми точками свинга. Затем этот диапазон рассчитывается, и путем деления его пополам выделяется уровень коррекции 50% – критическая граница между двумя ценовыми зонами.

Такое деление помогает определить термины "зона премии" и "зона дисконта". Зона дисконта ниже отметки 50% обозначает диапазон цен, которые считаются более выгодными или "более дешевыми" для возможных покупок. Зона премии, с другой стороны, находится выше отметки 50% и обозначает сравнительно "дорогие" курсы. Чтобы оптимизировать соотношение риска и вознаграждения, трейдеры во многих торговых стратегиях обычно выбирают покупку из зоны дисконта; однако для данного конкретного индикатора мы используем немного другую стратегию.

В данном случае покупка нас интересует только тогда, когда рынок торгуется выше зоны премии или пробивает структуру более высокого максимума. Этот паттерн указывает на то, что бычья структура все еще имеет место, и что цена, вероятно, будет продолжать расти. Чтобы двигаться с трендом и уменьшить вероятность покупки на откате или развороте, рекомендуется дождаться пробоя выше более высокого максимума или зоны премии.

Пример:

long chart_id = ChartID (); input int LookbackBars = 10 ; input int bars_check = 1000 ; input bool show_bullish = true ; double L; datetime L_time; string L_letter; double H; datetime H_time; string H_letter; double HL; datetime HL_time; string HL_letter; double HH; datetime HH_time; string HH_letter; string pre_dis_box; double lvl_50; string lvl_50_line; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll (chart_id); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (show_bullish == true ) { if (rates_total >= bars_check) { for ( int i = rates_total - bars_check; i < rates_total - LookbackBars; i++) { if (IsSwingLow(low, i, LookbackBars)) { L = low[i]; L_time = time[i]; L_letter = StringFormat ( "Low%d" , i); for ( int j = i; j < rates_total - LookbackBars; j++) { if (IsSwingHigh(high, j, LookbackBars) && time[j] > L_time) { H = high[j]; H_time = time[j]; H_letter = StringFormat ( "High%d" , j); for ( int k = j; k < rates_total - LookbackBars; k++) { if (IsSwingLow(low, k, LookbackBars) && time[k] > H_time) { HL = low[k]; HL_time = time[k]; HL_letter = StringFormat ( "Higher Low%d" , j); for ( int l = j ; l < rates_total - LookbackBars; l++) { if (IsSwingHigh(high, l, LookbackBars) && time[l] > HL_time) { HH = high[l]; HH_time = time[l]; HH_letter = StringFormat ( "Higher High%d" , l); if (L < H && HL < H && HL > L && HH > H) { ObjectCreate (chart_id, L_letter, OBJ_TEXT , 0 , L_time, L); ObjectSetString (chart_id, L_letter, OBJPROP_TEXT , "L" ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, H_letter, OBJ_TEXT , 0 , H_time, H); ObjectSetString (chart_id, H_letter, OBJPROP_TEXT , "H" ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HL_letter, OBJ_TEXT , 0 , HL_time, HL); ObjectSetString (chart_id, HL_letter, OBJPROP_TEXT , "HL" ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HH_letter, OBJ_TEXT , 0 , HH_time, HH); ObjectSetString (chart_id, HH_letter, OBJPROP_TEXT , "HH" ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); lvl_50 = HL + ((HH - HL)/ 2 ); pre_dis_box = StringFormat ( "Premium and Discount Box%d" , i); lvl_50_line = StringFormat ( "Level 50 Line%d" , i); ObjectCreate (chart_id, pre_dis_box, OBJ_RECTANGLE , 0 , HL_time, HL, time[l + LookbackBars], HH); ObjectCreate (chart_id, lvl_50_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, lvl_50, time[l + LookbackBars], lvl_50); ObjectSetInteger (chart_id, pre_dis_box, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_50_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, pre_dis_box, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_50_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); } break ; } } break ; } } break ; } } } } } } return (rates_total); }

Вывод:





Пояснение:

Код определяет уровень коррекции 50%, который является серединой между более высоким минимумом (HL) и более высоким максимумом (HH). Этот уровень разделяет зоны премии (выше) и дисконта (ниже). Серединный уровень между HL и HH определяется по формуле lvl_50 = HL + ((HH - HL)/2);. Далее индекс цикла i включается в имена двух строковых переменных – pre_dis_box и lvl_50_line. Они служат в качестве отличительных идентификаторов для визуальных элементов, которые мы будем рисовать на графике. При включении индекса цикла каждый рисунок будет уникальным и не заменит ранее созданные.

Прямоугольник создается на графике с помощью строчки ObjectCreate(chart_id, pre_dis_box, OBJ_RECTANGLE, 0, HL_time, HL, time[l + LookbackBars], HH);, которая графически отображает переход от более низкого минимума к более высокому максимуму. С помощью этого бокса трейдеры смогут быстро определить диапазон самого последнего бычьего свинга. Конец прямоугольника зафиксирован на будущем баре (l + LookbackBars) на уровне цены HH, в то время как его начало зафиксировано по времени и цене в точке HL. Это обеспечивает видимость прямоугольника и слегка растягивает его в будущее.

Затем на графике проводится горизонтальная линия на уровне 50% с помощью строчки ObjectCreate(chart_id, lvl_50_line, OBJ_TREND, 0, HL_time, lvl_50, time[l + LookbackBars], lvl_50);. Этот порог важен, потому что, в соответствии с логикой этого индикатора, мы ищем возможные сигналы на покупку, только когда рынок торгуется выше зоны премии или выше уровня 50% от последнего свинга вверх. Прямоугольнику и линии задан цвет clrDarkGreen, а функция ObjectSetInteger используется для увеличения их толщины (или ширины) до 2, чтобы сделать их более визуально отчетливыми. Рынок должен полностью пробить уровень HH, чтобы сигнал на покупку считался действительным; другими словами, цена должна закрыться выше всей зоны премии. Иными словами, мы хотим открывать покупку только тогда, когда рыночная структура явно бычья и пробивает предыдущий максимум свинга (HH).

2.2.2. Указание точки входа, стоп-лосса и тейк-профита

Поиск возможных сигналов на покупку следует после того, как будут корректно отмечены зоны премии и дисконта между более высоким минимумом (HL) и более высоким максимумом (HH). Ожидание бычьего пробойного бара, который пробьет более высокий максимум (HH), указывая на то, что рынок все еще с силой движется вверх, является ключом к действительному сетапу на покупку.

Но самого по себе пересечения HH недостаточно. Бычий бар должен закрыться выше HH для подтверждения входа, поскольку нам нужно убедиться, что пробой настоящий. Тот факт, что цена закрылась выше максимума, указывает на наличие продолжающегося покупательского спроса, и, вероятно, она будет продолжать расти. После подтверждения пробоя на цене закрытия бычьей свечи, которая пробивает уровень HH, устанавливается точка входа. Здесь мы уверены, что рынок продемонстрировал достаточную силу на текущий момент для того, чтобы мы могли войти в сделку.

Чтобы защититься от возможного разворота, мы устанавливаем стоп-лосс (SL) на уровне 50% (lvl_50), который является серединной точкой между HL и HH. Мы устанавливаем SL именно здесь, чтобы избежать возможного попадания в снижение в зону дисконта (ниже 50% уровня), что может указывать на изменение настроения на рынке. Для установки уровней тейк-профита (TP) наш метод основан на соотношении риска и вознаграждения (R:R). Цель по прибыли для первого уровня тейк-профита (TP1) равен расстоянию риска от точки входа до SL, поскольку данный тейк-профит устанавливается при соотношении R:R, равном 1:1. Цель по прибыли для второго уровня тейк-профита (TP2) равняется удвоенному расстоянию от точки входа до SL (соотношение R:R, равное 1:2). Для трейдеров, которые предпочитают зафиксировать часть прибыли на уровне TP1, эти два уровня тейк-профита обеспечивают гибкость, позволяя им оставить часть сделки открытой для роста прибыли, если восходящий тренд на рынке продолжится.

Пример:

string entry_line; string entry_txt; double lvl_SL; string lvl_sl_line; string lvl_sl_txt; double TP1; double TP2; string lvl_tp_line; string lvl_tp2_line; string lvl_tp_txt; string lvl_tp2_txt; string buy_object;

if (show_bullish == true ) { if (rates_total >= bars_check) { for ( int i = rates_total - bars_check; i < rates_total - LookbackBars; i++) { if (IsSwingLow(low, i, LookbackBars)) { L = low[i]; L_time = time[i]; L_letter = StringFormat ( "Low%d" , i); for ( int j = i; j < rates_total - LookbackBars; j++) { if (IsSwingHigh(high, j, LookbackBars) && time[j] > L_time) { H = high[j]; H_time = time[j]; H_letter = StringFormat ( "High%d" , j); for ( int k = j; k < rates_total - LookbackBars; k++) { if (IsSwingLow(low, k, LookbackBars) && time[k] > H_time) { HL = low[k]; HL_time = time[k]; HL_letter = StringFormat ( "Higher Low%d" , j); for ( int l = j ; l < rates_total - LookbackBars; l++) { if (IsSwingHigh(high, l, LookbackBars) && time[l] > HL_time) { HH = high[l]; HH_time = time[l]; HH_letter = StringFormat ( "Higher High%d" , l); if (L < H && HL < H && HL > L && HH > H) { ObjectCreate (chart_id, L_letter, OBJ_TEXT , 0 , L_time, L); ObjectSetString (chart_id, L_letter, OBJPROP_TEXT , "L" ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, H_letter, OBJ_TEXT , 0 , H_time, H); ObjectSetString (chart_id, H_letter, OBJPROP_TEXT , "H" ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HL_letter, OBJ_TEXT , 0 , HL_time, HL); ObjectSetString (chart_id, HL_letter, OBJPROP_TEXT , "HL" ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HH_letter, OBJ_TEXT , 0 , HH_time, HH); ObjectSetString (chart_id, HH_letter, OBJPROP_TEXT , "HH" ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); lvl_50 = HL + ((HH - HL)/ 2 ); pre_dis_box = StringFormat ( "Premium and Discount Box%d" , i); lvl_50_line = StringFormat ( "Level 50 Line%d" , i); ObjectCreate (chart_id, pre_dis_box, OBJ_RECTANGLE , 0 , HL_time, HL, time[l + LookbackBars], HH); ObjectCreate (chart_id, lvl_50_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, lvl_50, time[l + LookbackBars], lvl_50); ObjectSetInteger (chart_id, pre_dis_box, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_50_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, pre_dis_box, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_50_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); for ( int m = l; m < rates_total- 1 ; m++) { if (close[m] > open[m] && close[m] > HH && time[m] >= time[l+LookbackBars]) { TP1 = close[m] + (close[m] - lvl_50); TP2 = TP1 + (close[m] - lvl_50); entry_line = StringFormat ( "Entry%d" , m); lvl_sl_line = StringFormat ( "SL%d" , m); lvl_tp_line = StringFormat ( "TP%d" , m); lvl_tp2_line = StringFormat ( "TP 2%d" , m); ObjectCreate (chart_id,entry_line, OBJ_TREND , 0 ,HL_time,close[m],time[m],close[m]); ObjectCreate (chart_id,lvl_sl_line, OBJ_TREND , 0 ,HL_time,lvl_50,time[m],lvl_50); ObjectCreate (chart_id,lvl_tp_line, OBJ_TREND , 0 ,HL_time,TP1,time[m],TP1); ObjectCreate (chart_id,lvl_tp2_line, OBJ_TREND , 0 ,HL_time,TP2,time[m],TP2); ObjectSetInteger (chart_id,entry_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_sl_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp2_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,entry_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_sl_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp2_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); entry_txt = StringFormat ( "Entry Text%d" , m); lvl_sl_txt = StringFormat ( "SL Text%d" , m); lvl_tp_txt = StringFormat ( "TP 1 Text%d" , m); lvl_tp2_txt = StringFormat ( "TP 2 Text%d" , m); ObjectCreate (chart_id, lvl_sl_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],lvl_50); ObjectSetString (chart_id, lvl_sl_txt, OBJPROP_TEXT , "SL" ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_sl_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_sl_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, entry_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],close[m]); ObjectSetString (chart_id, entry_txt, OBJPROP_TEXT , "BUY" ); ObjectSetInteger (chart_id,entry_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,entry_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],TP1); ObjectSetString (chart_id, lvl_tp_txt, OBJPROP_TEXT , "TP1" ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],TP2); ObjectSetString (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJPROP_TEXT , "TP2" ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp2_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp2_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); buy_object = StringFormat ( "Buy Object%d" , m); ObjectCreate (chart_id,buy_object, OBJ_ARROW_BUY , 0 ,time[m],close[m]); break ; } } } break ; } } break ; } } break ; } } } } } }

Вы можете увидеть, что зоны премии и дисконта, а также маркеры сигналов на покупку на изображении выше нарисованы неточно. Это связано с тем, что некоторые условия не были учтены перед отрисовкой объектов на графике. Чтобы улучшить наш подход, мы должны добавить больше проверок, чтобы убедиться, что сигнал на покупку является действительным. Прежде чем рисовать какие-либо объекты на графике, мы сначала должны убедиться, что свеча действительно пробила более высокий максимум (HH). Пробой HH означает продолжение бычьего тренда, что необходимо для того, чтобы сигнал на покупку считался действительным, что делает это важнейшим критерием. Нам не следует начинать вычисление точки входа и уровней риска, пока это требование не будет выполнено.

Необходимо подсчитать количество баров от более высокого минимума (HL) до конца зоны премии и дисконта. Это гарантирует, что ценовое движение находится в приемлемом диапазоне и помогает нам понять, насколько далеко рынок продвинулся. После завершения этого подсчета нам нужно подтвердить, что цена закрытия бычьего бара, который пробил более высокий максимум (HH), находится близко к зоне премии и дисконта. Это гарантирует, что сигнал на покупку не будет слишком далеко от предполагаемой рыночной структуры и находится в пределах разумного ценового диапазона.

Пример:



int n_bars; int n_bars_2;

if (show_bullish == true ) { if (rates_total >= bars_check) { for ( int i = rates_total - bars_check; i < rates_total - LookbackBars; i++) { if (IsSwingLow(low, i, LookbackBars)) { L = low[i]; L_time = time[i]; L_letter = StringFormat ( "Low%d" , i); for ( int j = i; j < rates_total - LookbackBars; j++) { if (IsSwingHigh(high, j, LookbackBars) && time[j] > L_time) { H = high[j]; H_time = time[j]; H_letter = StringFormat ( "High%d" , j); for ( int k = j; k < rates_total - LookbackBars; k++) { if (IsSwingLow(low, k, LookbackBars) && time[k] > H_time) { HL = low[k]; HL_time = time[k]; HL_letter = StringFormat ( "Higher Low%d" , j); for ( int l = j ; l < rates_total - LookbackBars; l++) { if (IsSwingHigh(high, l, LookbackBars) && time[l] > HL_time) { HH = high[l]; HH_time = time[l]; HH_letter = StringFormat ( "Higher High%d" , l); for ( int m = l; m < rates_total- 1 ; m++) { if (close[m] > open[m] && close[m] > HH && time[m] >= time[l+LookbackBars]) { n_bars = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , HL_time, time[l + LookbackBars]); n_bars_2 = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , time[l + LookbackBars], time[m]); if (L < H && HL < H && HL > L && HH > H && open[l+LookbackBars] <= HH && n_bars_2 < n_bars) { ObjectCreate (chart_id, L_letter, OBJ_TEXT , 0 , L_time, L); ObjectSetString (chart_id, L_letter, OBJPROP_TEXT , "L" ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, L_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, H_letter, OBJ_TEXT , 0 , H_time, H); ObjectSetString (chart_id, H_letter, OBJPROP_TEXT , "H" ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, H_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HL_letter, OBJ_TEXT , 0 , HL_time, HL); ObjectSetString (chart_id, HL_letter, OBJPROP_TEXT , "HL" ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HL_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, HH_letter, OBJ_TEXT , 0 , HH_time, HH); ObjectSetString (chart_id, HH_letter, OBJPROP_TEXT , "HH" ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, HH_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); lvl_50 = HL + ((HH - HL)/ 2 ); pre_dis_box = StringFormat ( "Premium and Discount Box%d" , i); lvl_50_line = StringFormat ( "Level 50 Line%d" , i); ObjectCreate (chart_id, pre_dis_box, OBJ_RECTANGLE , 0 , HL_time, HL, time[l + LookbackBars], HH); ObjectCreate (chart_id, lvl_50_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, lvl_50, time[l + LookbackBars], lvl_50); ObjectSetInteger (chart_id, pre_dis_box, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_50_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, pre_dis_box, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_50_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); TP1 = close[m] + (close[m] - lvl_50); TP2 = TP1 + (close[m] - lvl_50); entry_line = StringFormat ( "Entry%d" , m); lvl_sl_line = StringFormat ( "SL%d" , m); lvl_tp_line = StringFormat ( "TP%d" , m); lvl_tp2_line = StringFormat ( "TP 2%d" , m); ObjectCreate (chart_id, entry_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, close[m], time[m], close[m]); ObjectCreate (chart_id, lvl_sl_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, lvl_50, time[m], lvl_50); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, TP1, time[m], TP1); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp2_line, OBJ_TREND , 0 , HL_time, TP2, time[m], TP2); ObjectSetInteger (chart_id, entry_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_sl_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp2_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id, entry_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_sl_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp2_line, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); entry_txt = StringFormat ( "Entry Text%d" , m); lvl_sl_txt = StringFormat ( "SL Text%d" , m); lvl_tp_txt = StringFormat ( "TP 1 Text%d" , m); lvl_tp2_txt = StringFormat ( "TP 2 Text%d" , m); ObjectCreate (chart_id, lvl_sl_txt, OBJ_TEXT , 0 , time[m], lvl_50); ObjectSetString (chart_id, lvl_sl_txt, OBJPROP_TEXT , "SL" ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_sl_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_sl_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, entry_txt, OBJ_TEXT , 0 , time[m], close[m]); ObjectSetString (chart_id, entry_txt, OBJPROP_TEXT , "BUY" ); ObjectSetInteger (chart_id, entry_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, entry_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp_txt, OBJ_TEXT , 0 , time[m], TP1); ObjectSetString (chart_id, lvl_tp_txt, OBJPROP_TEXT , "TP1" ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJ_TEXT , 0 , time[m], TP2); ObjectSetString (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJPROP_TEXT , "TP2" ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJPROP_COLOR , clrDarkGreen ); ObjectSetInteger (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); buy_object = StringFormat ( "Buy Object%d" , m); ObjectCreate (chart_id, buy_object, OBJ_ARROW_BUY , 0 , time[m], close[m]); break ; } } } break ; } } break ; } } break ; } } } } } }

Вывод:

Пояснение:

В глобальной области видимости кода были объявлены две целочисленные переменные: n_bars и n_bars_2. Эти переменные определяют количество свеч (баров) между важными точками в паттерне бычьей рыночной структуры. В частности, n_bars – это количество баров, которые отделяют конец зоны премии/дисконта (time[l + LookbackBars]) от более высокого минимума (HL). При этом n_bars_2 отсчитывает количество свечей, которые отделяют бычью свечу, пробившую более высокий максимум (HH), от конца зоны премии/дисконта. Этот подсчет используется для оценки того, отклонилось ли ценовое действие слишком далеко от оптимальной зоны для торговли, и действителен ли по-прежнему сигнал на покупку.

Эти переменные используются позже в коде как часть дополнительного условия проверки, которое усиливает аргумент в пользу бычьей рыночной структуры. Дополнительное условие n_bars_2 < n_bars проверяется после определения минимума, максимума, более высокого минимума и более высокого максимума (убедившись, что они соответствуют структуре L < H, HL < H, HL > L и HH > H) и проверки, что цена открытия свечи, которая завершила зону премии/дисконта, находится не выше более высокого максимума. Это гарантирует, что бычья свеча пробоя (которая пробивает уровень HH) не появляется слишком далеко от формации, что может указывать на слабый или недействительный сетап, и что она появляется достаточно близко к паттерну.

Все процедуры с функциями ObjectCreate() и ObjectSet*(), которые ранее использовались для рисования минимума, максимума, более высокого минимума, более высокого максимума, зоны премии/дисконта, линии 50% и маркеров точки входа, SL и TP, были перенесены внутрь этого условия, чтобы обеспечить более строгую проверку. Это подразумевает, что эти визуальные компоненты будут созданы и показаны, только когда будут выполнены все требования к бычьей структуре и времени. Таким образом, график остается чистым и не будет перегружен ошибочными или преждевременными элементами из-за вводящих в заблуждение сигналов.

2.3. Медвежий тренд

Этот индикатор должен сначала использовать рыночную структуру для подтверждения снижения, прежде чем он сможет дать сигнал на продажу. Это достигается за счет нахождения последовательности значимых ценовых точек – максимума, минимума, более низкого максимума и более низкого минимума. Этот паттерн демонстрирует, что продавцы контролируют ситуацию, и что рынок, вероятно, будет продолжать двигаться вниз, что поддерживает медвежий моментум. Индикатор начнет искать действительные сигналы на продажу, как только эта структура будет подтверждена.

Пример:

double LH; datetime LH_time; string LH_letter; double LL; datetime LL_time; string LL_letter; string sell_object;

if (show_bearish == true ) { if (rates_total >= bars_check) { for ( int i = rates_total - bars_check; i < rates_total - LookbackBars; i++) { if (IsSwingHigh(high, i, LookbackBars)) { H = high[i]; H_time = time[i]; H_letter = StringFormat ( "High B%d" , i); for ( int j = i; j < rates_total - LookbackBars; j++) { if (IsSwingLow(low, j, LookbackBars) && time[j] > H_time) { L = low[j]; L_time = time[j]; L_letter = StringFormat ( "Low B%d" , j); for ( int k = j; k < rates_total - LookbackBars; k++) { if (IsSwingHigh(high, k, LookbackBars) && time[k] > L_time) { LH = high[k]; LH_time = time[k]; LH_letter = StringFormat ( "Lower High%d" , k); for ( int l = j ; l < rates_total - LookbackBars; l++) { if (IsSwingLow(low, l, LookbackBars) && time[l] > LH_time) { LL = low[l]; LL_time = time[l]; LL_letter = StringFormat ( "Lower Low%d" , l); lvl_50 = LL + ((LH - LL)/ 2 ); pre_dis_box = StringFormat ( "Gan Box B%d" , i); lvl_50_line = StringFormat ( "Level 50 Line B%d" , i); for ( int m = l; m < rates_total- 1 ; m++) { if (close[m] < open[m] && close[m] < LL && time[m] >= time[l+LookbackBars]) { n_bars = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,LH_time, time[l+LookbackBars]); n_bars_2 = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,time[l+LookbackBars], time[m]); if (H > L && LH > L && LH < H && LL < L && open[l+LookbackBars] >= LL && n_bars_2 < n_bars) { ObjectCreate (chart_id,pre_dis_box, OBJ_RECTANGLE , 0 ,LH_time,LH, time[l+LookbackBars],LL); ObjectCreate (chart_id,lvl_50_line, OBJ_TREND , 0 ,LH_time,lvl_50, time[l+LookbackBars],lvl_50); ObjectSetInteger (chart_id,pre_dis_box, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_50_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectCreate (chart_id, H_letter, OBJ_TEXT , 0 , H_time, H); ObjectSetString (chart_id, H_letter, OBJPROP_TEXT , "H" ); ObjectSetInteger (chart_id,H_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, L_letter, OBJ_TEXT , 0 , L_time, L); ObjectSetString (chart_id, L_letter, OBJPROP_TEXT , "L" ); ObjectSetInteger (chart_id,L_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, LH_letter, OBJ_TEXT , 0 , LH_time, LH); ObjectSetString (chart_id, LH_letter, OBJPROP_TEXT , "LH" ); ObjectSetInteger (chart_id,LH_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, LL_letter, OBJ_TEXT , 0 , LL_time, LL); ObjectSetString (chart_id, LL_letter, OBJPROP_TEXT , "LL" ); ObjectSetInteger (chart_id,LL_letter, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectSetInteger (chart_id,H_letter, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,L_letter, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,LL_letter, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,LH_letter, OBJPROP_WIDTH , 2 ); TP1 = close[m] - (lvl_50 - close[m]); TP2 = TP1 - (lvl_50 - close[m]); entry_line = StringFormat ( "Entry B%d" , m); lvl_sl_line = StringFormat ( "SL B%d" , m); lvl_tp_line = StringFormat ( "TP B%d" , m); lvl_tp2_line = StringFormat ( "TP 2 B%d" , m); ObjectCreate (chart_id,entry_line, OBJ_TREND , 0 ,LH_time,close[m],time[m],close[m]); ObjectCreate (chart_id,lvl_sl_line, OBJ_TREND , 0 ,LH_time,lvl_50, time[m],lvl_50); ObjectCreate (chart_id,lvl_tp_line, OBJ_TREND , 0 ,LH_time,TP1, time[m],TP1); ObjectCreate (chart_id,lvl_tp2_line, OBJ_TREND , 0 ,LH_time,TP2, time[m],TP2); ObjectSetInteger (chart_id,entry_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_sl_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp2_line, OBJPROP_WIDTH , 2 ); entry_txt = StringFormat ( "Entry Text B%d" , m); lvl_sl_txt = StringFormat ( "SL Text B%d" , m); lvl_tp_txt = StringFormat ( "TP Text B%d" , m); lvl_tp2_txt = StringFormat ( "TP 2 Text B%d" , m); ObjectCreate (chart_id, entry_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],close[m]); ObjectSetString (chart_id, entry_txt, OBJPROP_TEXT , "SELL" ); ObjectSetInteger (chart_id,entry_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_sl_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],lvl_50); ObjectSetString (chart_id, lvl_sl_txt, OBJPROP_TEXT , "SL" ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_sl_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],TP1); ObjectSetString (chart_id, lvl_tp_txt, OBJPROP_TEXT , "TP1" ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); ObjectCreate (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJ_TEXT , 0 ,time[m],TP2); ObjectSetString (chart_id, lvl_tp2_txt, OBJPROP_TEXT , "TP2" ); ObjectSetInteger (chart_id,lvl_tp2_txt, OBJPROP_FONTSIZE , 15 ); sell_object = StringFormat ( "Sell Object%d" , m); ObjectCreate (chart_id,sell_object, OBJ_ARROW_SELL , 0 ,time[m],close[m]); } break ; } } break ; } } break ; } } break ; } } } } } }

Вывод:

Пояснение:

Код начинается с проверки if(show_bearish == true), чтобы увидеть, активировал ли пользователь логику обнаружения медвежего тренда. Чтобы найти действительную медвежью рыночную структуру, индикатор проходит по историческим барам, если эта логика включена, и доступно достаточно баров (rates_total >= bars_check). Первым шагом в данном процессе является определение максимума свинга (H). После выявления максимума свинга код ищет минимум свинга (L), который следует за максимумом. Если он будет обнаружен, код продолжает искать более низкий минимум (LL), который подтверждает медвежью структуру, за которым следует более низкий максимум (LH), который является максимумом свинга ниже первого максимума H. Метки, такие как "H", "L", "LH" и "LL", создаются на графике с использованием полученных значений и связанных с ними временных меток.

Затем рисуется зона премии/дисконта от LH до LL, и определяется уровень коррекции 50% между LH и LL (lvl_50 = LL + ((LH - LL)/2). Индикатор ищет медвежью свечу (close < open), которая закрывается ниже LL, прежде чем размещать какие-либо объекты, относящиеся к торговле (точка входа, SL, TP1, TP2). Используя две переменные, а именно n_bars, которая считает свечи от более низкого максимума (LH) до конца зоны премии/дисконта, и n_bars_2, которая считает свечи от конца зоны до медвежьей свечи, пробивающей более низкий минимум (LL), код также гарантирует, что пробой структуры происходит в на разумном расстоянии (в свечах). Код рисует линию входа на цене закрытия свечи, устанавливает уровень стоп-лосса (SL) на уровне 50% и размещает TP1 и TP2 на уровнях соотношения риска и прибыли 1:1 и 1:2, соответственно, только когда все требования выполнены, включая правильную структуру, действительный пробой и надлежащее расстояние.

Кроме того, к медвежьей свече добавляется стрелка продажи и слово "SELL". Для нисходящего тренда логика в целом такая же, как и для паттерна восходящего тренда, но инвертированная. Поскольку медвежий тренд является лишь противоположностью бычьего тренда, который уже был подробно описан, объяснение будет кратким. Структура и логика остаются такими же за тем исключением, что они перевернуты, чтобы отображать нисходящий тренд, а не восходящий.





Заключение



В этой статье мы создали пользовательский индикатор на языке MQL5, который выявляет рыночную структуру, обнаруживая такие ключевые точки, как минимум (L), более низкий минимум (LL), более высокий минимум (HL), максимум (H) и более высокий максимум (HH). Используя эти точки, индикатор определяет бычьи или медвежьи тренды и автоматически рисует точки входа, стоп-лосс на уровне 50% и уровни тейк-профита (TP1 и TP2) на основе структурного паттерна. Он также отмечает зоны премии и дисконта, чтобы визуально выделить, где цена, вероятно, будет реагировать. Все графические объекты рисуются только при выполнении определенных условий, что обеспечивает чистоту и надежность сигналов.