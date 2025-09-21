CotaçõesSeções
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF

60.91 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ICF para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.64 e o mais alto foi 60.94.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Cohen & Steers REIT ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

ICF Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ICF hoje?

Hoje iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) está avaliado em 60.91. O instrumento é negociado dentro de 60.64 - 60.94, o fechamento de ontem foi 60.90, e o volume de negociação atingiu 83. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ICF em tempo real.

As ações de iShares Cohen & Steers REIT ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Cohen & Steers REIT ETF está avaliado em 60.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.78% e USD. Monitore os movimentos de ICF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ICF?

Você pode comprar ações de iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) pelo preço atual 60.91. Ordens geralmente são executadas perto de 60.91 ou 61.21, enquanto 83 e 0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ICF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ICF?

Investir em iShares Cohen & Steers REIT ETF envolve considerar a faixa anual 53.30 - 66.86 e o preço atual 60.91. Muitos comparam -1.22% e -0.41% antes de enviar ordens em 60.91 ou 61.21. Estude as mudanças diárias de preço de ICF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Select U.S. REIT ETF?

O maior preço de iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) no último ano foi 66.86. As ações oscilaram bastante dentro de 53.30 - 66.86, e a comparação com 60.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Cohen & Steers REIT ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Select U.S. REIT ETF?

O menor preço de iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) no ano foi 53.30. A comparação com o preço atual 60.91 e 53.30 - 66.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ICF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ICF?

No passado iShares Cohen & Steers REIT ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 60.90 e -4.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
60.64 60.94
Faixa anual
53.30 66.86
Fechamento anterior
60.90
Open
60.64
Bid
60.91
Ask
61.21
Low
60.64
High
60.94
Volume
83
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
-1.22%
Mudança de 6 meses
-0.41%
Mudança anual
-4.78%
