- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
Der Wechselkurs von ICF hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.69 bis zu einem Hoch von 61.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Cohen & Steers REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICF News
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Nonresidential Construction Forecast 2025-27: Tapering Down
- Tipping Point: The New Diversified Portfolio Needs REITs
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- U.S. Commercial Real Estate Market - Liquidity, Scalability, Innovation Drive Performance
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Modern Warehouses Driving The Next Phase Of Industrial Growth
- CRE Debt Outstanding Climbs In Lending’s Golden Era
- Home Sale Strength
- CRE In An Easing Cycle: Why Long Rates Matter More Than The Fed
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ICF heute?
Die Aktie von iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) notiert heute bei 60.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 60.69 - 61.22 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 61.04 und das Handelsvolumen erreichte 130. Das Live-Chart von ICF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ICF Dividenden?
iShares Cohen & Steers REIT ETF wird derzeit mit 60.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ICF zu verfolgen.
Wie kaufe ich ICF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) zum aktuellen Kurs von 60.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.90 oder 61.20 platziert, während 130 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ICF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ICF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Cohen & Steers REIT ETF müssen die jährliche Spanne 53.30 - 66.86 und der aktuelle Kurs 60.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.23% und -0.43%, bevor sie Orders zu 60.90 oder 61.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ICF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Select U.S. REIT ETF?
Der höchste Kurs von iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) im vergangenen Jahr lag bei 66.86. Innerhalb von 53.30 - 66.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 61.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Cohen & Steers REIT ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Select U.S. REIT ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) im Laufe des Jahres betrug 53.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.90 und der Spanne 53.30 - 66.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ICF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ICF statt?
iShares Cohen & Steers REIT ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 61.04 und -4.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.04
- Eröffnung
- 61.22
- Bid
- 60.90
- Ask
- 61.20
- Tief
- 60.69
- Hoch
- 61.22
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -1.23%
- 6-Monatsänderung
- -0.43%
- Jahresänderung
- -4.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh