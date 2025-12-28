O Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM Manufacturing New Orders) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industrial. Ele reflete a mudança na situação com as novas encomendas na indústria.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 18 setores da indústria estadunidense. É através dele que se avalia se o número de novos pedidos cresceu, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível, em suas empresas, no mês passado. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 20% do PMI.

O índice de novos pedidos no setor manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados sobre as encomendas à indústria, publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O aumento de novos pedidos no setor manufatureiro mostra um crescimento na demanda do consumidor no curto prazo, permitindo prever um incremento na atividade industrial.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

Últimos valores: