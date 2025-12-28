Calendário Econômico
EUA - Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Manufatureiro (ISM United States Manufacturing New Orders)
|Baixa
|N/D
|46.5
|
49.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM Manufacturing New Orders) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industrial. Ele reflete a mudança na situação com as novas encomendas na indústria.
Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 18 setores da indústria estadunidense. É através dele que se avalia se o número de novos pedidos cresceu, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível, em suas empresas, no mês passado. Os dados são processados e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 20% do PMI.
O índice de novos pedidos no setor manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados sobre as encomendas à indústria, publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O aumento de novos pedidos no setor manufatureiro mostra um crescimento na demanda do consumidor no curto prazo, permitindo prever um incremento na atividade industrial.
No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Manufatureiro (ISM United States Manufacturing New Orders)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
