QuotazioniSezioni
Valute / ICF
Tornare a Azioni

ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF

60.90 USD 0.14 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICF ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.69 e ad un massimo di 61.22.

Segui le dinamiche di iShares Cohen & Steers REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ICF oggi?

Oggi le azioni iShares Cohen & Steers REIT ETF sono prezzate a 60.90. Viene scambiato all'interno di 60.69 - 61.22, la chiusura di ieri è stata 61.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 130. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ICF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Cohen & Steers REIT ETF pagano dividendi?

iShares Cohen & Steers REIT ETF è attualmente valutato a 60.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ICF.

Come acquistare azioni ICF?

Puoi acquistare azioni iShares Cohen & Steers REIT ETF al prezzo attuale di 60.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.90 o 61.20, mentre 130 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ICF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ICF?

Investire in iShares Cohen & Steers REIT ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.30 - 66.86 e il prezzo attuale 60.90. Molti confrontano -1.23% e -0.43% prima di effettuare ordini su 60.90 o 61.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ICF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Select U.S. REIT ETF?

Il prezzo massimo di iShares Select U.S. REIT ETF nell'ultimo anno è stato 66.86. All'interno di 53.30 - 66.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Cohen & Steers REIT ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Select U.S. REIT ETF?

Il prezzo più basso di iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) nel corso dell'anno è stato 53.30. Confrontandolo con gli attuali 60.90 e 53.30 - 66.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ICF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ICF?

iShares Cohen & Steers REIT ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.04 e -4.80%.

Intervallo Giornaliero
60.69 61.22
Intervallo Annuale
53.30 66.86
Chiusura Precedente
61.04
Apertura
61.22
Bid
60.90
Ask
61.20
Minimo
60.69
Massimo
61.22
Volume
130
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
-1.23%
Variazione Semestrale
-0.43%
Variazione Annuale
-4.80%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev