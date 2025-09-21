- Panoramica
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
Il tasso di cambio ICF ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.69 e ad un massimo di 61.22.
Segui le dinamiche di iShares Cohen & Steers REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ICF oggi?
Oggi le azioni iShares Cohen & Steers REIT ETF sono prezzate a 60.90. Viene scambiato all'interno di 60.69 - 61.22, la chiusura di ieri è stata 61.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 130. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ICF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Cohen & Steers REIT ETF pagano dividendi?
iShares Cohen & Steers REIT ETF è attualmente valutato a 60.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ICF.
Come acquistare azioni ICF?
Puoi acquistare azioni iShares Cohen & Steers REIT ETF al prezzo attuale di 60.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.90 o 61.20, mentre 130 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ICF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ICF?
Investire in iShares Cohen & Steers REIT ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.30 - 66.86 e il prezzo attuale 60.90. Molti confrontano -1.23% e -0.43% prima di effettuare ordini su 60.90 o 61.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ICF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Select U.S. REIT ETF?
Il prezzo massimo di iShares Select U.S. REIT ETF nell'ultimo anno è stato 66.86. All'interno di 53.30 - 66.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Cohen & Steers REIT ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Select U.S. REIT ETF?
Il prezzo più basso di iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) nel corso dell'anno è stato 53.30. Confrontandolo con gli attuali 60.90 e 53.30 - 66.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ICF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ICF?
iShares Cohen & Steers REIT ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.04 e -4.80%.
- Chiusura Precedente
- 61.04
- Apertura
- 61.22
- Bid
- 60.90
- Ask
- 61.20
- Minimo
- 60.69
- Massimo
- 61.22
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- -1.23%
- Variazione Semestrale
- -0.43%
- Variazione Annuale
- -4.80%
