EUA - Payroll em manufatura (United States Manufacturing Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Baixa -5 mil -4 mil
-9 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-5 mil
-5 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Payroll em manufatura (Manufacturing Payrolls) reflete a diferença absoluta no número de empregados em empresas industriais em comparação com o mês anterior. O indicador permite avaliar a situação do mercado de trabalho, portanto, uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Payroll em manufatura (United States Manufacturing Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-5 mil
-4 mil
-9 mil
set. 2025
-6 mil
1 mil
-15 mil
ago. 2025
-12 mil
-2 mil
-2 mil
jul. 2025
-11 mil
-1 mil
-15 mil
jun. 2025
-7 mil
0 mil
-7 mil
mai. 2025
-8 mil
-4 mil
5 mil
abr. 2025
-1 mil
1 mil
3 mil
mar. 2025
1 mil
5 mil
8 mil
fev. 2025
10 mil
-5 mil
-5 mil
jan. 2025
3 mil
1 mil
-12 mil
dez. 2024
-13 mil
28 mil
25 mil
nov. 2024
22 mil
-11 mil
-48 mil
out. 2024
-46 mil
6 mil
-6 mil
set. 2024
-7 mil
-13 mil
-27 mil
ago. 2024
-24 mil
5 mil
6 mil
jul. 2024
1 mil
-1 mil
-9 mil
jun. 2024
-8 mil
1 mil
0 mil
mai. 2024
8 mil
6 mil
6 mil
abr. 2024
8 mil
5 mil
-4 mil
mar. 2024
0 mil
-13 mil
-10 mil
fev. 2024
-4 mil
8 mil
8 mil
jan. 2024
23 mil
4 mil
8 mil
dez. 2023
6 mil
-1 mil
26 mil
nov. 2023
28 mil
2 mil
-35 mil
out. 2023
-35 mil
1 mil
14 mil
set. 2023
17 mil
-1 mil
11 mil
ago. 2023
16 mil
1 mil
-4 mil
jul. 2023
-2 mil
0 mil
6 mil
jun. 2023
7 mil
-4 mil
-3 mil
mai. 2023
-2 mil
-1 mil
10 mil
abr. 2023
11 mil
2 mil
-8 mil
mar. 2023
-1 mil
-1 mil
-1 mil
fev. 2023
-4 mil
0 mil
13 mil
jan. 2023
19 mil
1 mil
12 mil
dez. 2022
8 mil
-1 mil
8 mil
nov. 2022
14 mil
3 mil
36 mil
out. 2022
32 mil
-1 mil
23 mil
set. 2022
22 mil
-5 mil
27 mil
ago. 2022
22 mil
6 mil
36 mil
jul. 2022
30 mil
2 mil
27 mil
jun. 2022
29 mil
-12 mil
18 mil
mai. 2022
18 mil
8 mil
61 mil
abr. 2022
55 mil
11 mil
43 mil
mar. 2022
38 mil
-22 mil
38 mil
fev. 2022
36 mil
2 mil
16 mil
jan. 2022
13 mil
30 mil
32 mil
dez. 2021
26 mil
-24 mil
35 mil
nov. 2021
31 mil
-17 mil
48 mil
out. 2021
60 mil
12 mil
31 mil
set. 2021
26 mil
4 mil
31 mil
