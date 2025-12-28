Calendário Econômico
EUA - Payroll em manufatura (United States Manufacturing Payrolls)
|Baixa
|-5 mil
|-4 mil
|
-9 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-5 mil
|
-5 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Payroll em manufatura (Manufacturing Payrolls) reflete a diferença absoluta no número de empregados em empresas industriais em comparação com o mês anterior. O indicador permite avaliar a situação do mercado de trabalho, portanto, uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Payroll em manufatura (United States Manufacturing Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
