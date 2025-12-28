CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Cobre - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal, da Commodity Futures Trading Commission, que apresenta a diferença entre o montante total das posições longas e curtas em cobre, no mercado, abertas por especuladores. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em cobre, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O cobre é um commodity popular nos mercados globais. Sua dinâmica está intimamente ligada aos níveis de produção de cobre e ao nível de produção industrial, onde ele é usado ativamente. O crescimento em posições especulativas longas de cobre indiretamente indica um aumento na atividade no mercado desta matéria-prima, mas não tem um impacto direto sobre seu preço dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
30.2 mil
23 set. 2025
30.2 mil
30.3 mil
16 set. 2025
30.3 mil
27.2 mil
9 set. 2025
27.2 mil
25.7 mil
2 set. 2025
25.7 mil
26.2 mil
26 ago. 2025
26.2 mil
26.0 mil
19 ago. 2025
26.0 mil
28.2 mil
12 ago. 2025
28.2 mil
20.7 mil
5 ago. 2025
20.7 mil
37.3 mil
29 jul. 2025
37.3 mil
39.8 mil
22 jul. 2025
39.8 mil
40.7 mil
15 jul. 2025
40.7 mil
39.6 mil
8 jul. 2025
39.6 mil
33.7 mil
1 jul. 2025
33.7 mil
29.4 mil
24 jun. 2025
29.4 mil
23.8 mil
17 jun. 2025
23.8 mil
26.4 mil
10 jun. 2025
26.4 mil
24.1 mil
3 jun. 2025
24.1 mil
22.6 mil
27 mai. 2025
22.6 mil
21.0 mil
20 mai. 2025
21.0 mil
21.5 mil
13 mai. 2025
21.5 mil
21.7 mil
6 mai. 2025
21.7 mil
19.4 mil
29 abr. 2025
19.4 mil
24.8 mil
22 abr. 2025
24.8 mil
19.5 mil
15 abr. 2025
19.5 mil
24.2 mil
8 abr. 2025
24.2 mil
30.0 mil
1 abr. 2025
30.0 mil
34.1 mil
25 mar. 2025
34.1 mil
25.2 mil
18 mar. 2025
25.2 mil
18.6 mil
11 mar. 2025
18.6 mil
13.0 mil
4 mar. 2025
13.0 mil
19.0 mil
25 fev. 2025
19.0 mil
22.1 mil
18 fev. 2025
22.1 mil
20.9 mil
11 fev. 2025
20.9 mil
15.4 mil
4 fev. 2025
15.4 mil
13.0 mil
28 jan. 2025
13.0 mil
16.7 mil
21 jan. 2025
16.7 mil
11.8 mil
14 jan. 2025
11.8 mil
4.3 mil
7 jan. 2025
4.3 mil
1.8 mil
12345678...12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido