Calendário Econômico
Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Cobre - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal, da Commodity Futures Trading Commission, que apresenta a diferença entre o montante total das posições longas e curtas em cobre, no mercado, abertas por especuladores. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em cobre, nos Estados Unidos.
Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).
A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.
O cobre é um commodity popular nos mercados globais. Sua dinâmica está intimamente ligada aos níveis de produção de cobre e ao nível de produção industrial, onde ele é usado ativamente. O crescimento em posições especulativas longas de cobre indiretamente indica um aumento na atividade no mercado desta matéria-prima, mas não tem um impacto direto sobre seu preço dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress