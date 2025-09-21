- Genel bakış
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
ICF fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.58 ve Yüksek fiyatı olarak 60.94 aralığında işlem gördü.
iShares Cohen & Steers REIT ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICF haberleri
Sıkça sorulan sorular
ICF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Cohen & Steers REIT ETF hisse senedi 60.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.58 - 60.94 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 60.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 115 değerine ulaştı. ICF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Cohen & Steers REIT ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Cohen & Steers REIT ETF hisse senedi şu anda 60.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.06% ve USD değerlerini izler. ICF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ICF hisse senedi nasıl alınır?
iShares Cohen & Steers REIT ETF hisselerini şu anki 60.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.73 ve Ask 61.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 115 ve günlük değişim oranı 0.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ICF fiyat hareketlerini takip edin.
ICF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Cohen & Steers REIT ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 53.30 - 66.86 ve mevcut fiyatı 60.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.73 veya Ask 61.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.51% ve 6 aylık değişim oranı -0.70% değerlerini karşılaştırır. ICF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Select U.S. REIT ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Select U.S. REIT ETF hisse senedi yıllık olarak 66.86 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 53.30 - 66.86). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 60.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Cohen & Steers REIT ETF performansını takip edin.
iShares Select U.S. REIT ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 53.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 53.30 - 66.86 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ICF fiyat hareketlerini izleyin.
ICF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Cohen & Steers REIT ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 60.90 ve yıllık değişim oranı -5.06% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 60.90
- Açılış
- 60.64
- Satış
- 60.73
- Alış
- 61.03
- Düşük
- 60.58
- Yüksek
- 60.94
- Hacim
- 115
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- -1.51%
- 6 aylık değişim
- -0.70%
- Yıllık değişim
- -5.06%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%