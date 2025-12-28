S&P 500 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em índice S&P 500, existentes no mercado e abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em S&P 500, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O índice S&P 500 é um dos dois principais índices dos mercados de ações dos EUA. Ele caracteriza a dinâmica das cotações de títulos e é composto dos índices individuais das ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Além de sua dinâmica, os analistas também se interessaram pelo volume líquido de posições abertas em futuros. Isto pode indiretamente caracterizar as perspectivas de curto prazo do mercado de ações dos EUA.

Últimos valores: