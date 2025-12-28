O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial do ISM (ISM Manufacturing PMI) reflete as condições de negócio na indústria dos Estados Unidos no mês atual. ISM – Instituto de Gestão de Fornecimento é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 40 000 participantes, envolvidos na gestão de fornecimento e aquisição.

O índice é calculado de acordo com uma pesquisa realizada com representantes de várias centenas de empresas de 18 ramos do setor industrial dos EUA. Ao contrário do Markit, o ISM considera não apenas empresas privadas, mas também a lista geral do NAICS (Sistema Norte-Americano de Classificação de Setores). As respostas dos entrevistados caracterizam os seguintes aspectos da atividade econômica:

Novas encomendas de clientes;

Intensidade de produção (velocidade e nível);

As entregas dos contratantes (velocidade);

Estoques das empresas;

Estoques dos clientes (estimativa aproximada do nível de reservas do cliente);

Preço, isto é, incremento ou redução no pagamento de produtos feito pela organização;

Atraso de encomendas, isto é, aumento ou diminuição do atraso na preparação de encomendas;

Novos pedidos de exportação, isto é, o número de encomendas recebidas para posterior exportação;

Importação, isto é, os volumes de materiais importados;

Emprego na empresa.

Nos questionários são usadas perguntas relativas: melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação. As respostas são avaliadas tendo em conta o peso das empresas participantes.

Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O PMI composto é um critério baseado em cinco dos índices difusos com pesos iguais (tratam-se dos índices de novos pedidos, de produção, de emprego, de entregas e estoques).

Uma leitura acima de 50 é considerada como positiva para a situação da indústria. Se o índice for inferior a 50, as condições econômicas de produção terão deteriorado. Quanto mais distante se encontrar da marca de 50, maior será a taxa de mudança da situação.

O PMI é um dos mais importantes indicadores de saúde econômica. Apesar de o setor manufatureiro não ser um componente essencial do PIB do país, continua a ser um sinal precoce de quer uma recessão quer de crescimento. Diferentemente dos seus colegas, os gerentes de compras de empresas podem sentir com antecedência o ritmo do mercado, uma vez que trabalham com as perspetivas de curto prazo e estão em condições de avaliar o desenvolvimento das condições econômicas. Este índice é publicado mais cedo do que o PIB e os relatórios do Bureau of Labor Statistics, servindo como um indicador importante.

O crescimento do PMI industrial tem geralmente um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

