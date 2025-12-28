Calendário Econômico
EUA - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Alta
|N/D
|49.3
|
48.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial do ISM (ISM Manufacturing PMI) reflete as condições de negócio na indústria dos Estados Unidos no mês atual. ISM – Instituto de Gestão de Fornecimento é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 40 000 participantes, envolvidos na gestão de fornecimento e aquisição.
O índice é calculado de acordo com uma pesquisa realizada com representantes de várias centenas de empresas de 18 ramos do setor industrial dos EUA. Ao contrário do Markit, o ISM considera não apenas empresas privadas, mas também a lista geral do NAICS (Sistema Norte-Americano de Classificação de Setores). As respostas dos entrevistados caracterizam os seguintes aspectos da atividade econômica:
- Novas encomendas de clientes;
- Intensidade de produção (velocidade e nível);
- As entregas dos contratantes (velocidade);
- Estoques das empresas;
- Estoques dos clientes (estimativa aproximada do nível de reservas do cliente);
- Preço, isto é, incremento ou redução no pagamento de produtos feito pela organização;
- Atraso de encomendas, isto é, aumento ou diminuição do atraso na preparação de encomendas;
- Novos pedidos de exportação, isto é, o número de encomendas recebidas para posterior exportação;
- Importação, isto é, os volumes de materiais importados;
- Emprego na empresa.
Nos questionários são usadas perguntas relativas: melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação. As respostas são avaliadas tendo em conta o peso das empresas participantes.
Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O PMI composto é um critério baseado em cinco dos índices difusos com pesos iguais (tratam-se dos índices de novos pedidos, de produção, de emprego, de entregas e estoques).
Uma leitura acima de 50 é considerada como positiva para a situação da indústria. Se o índice for inferior a 50, as condições econômicas de produção terão deteriorado. Quanto mais distante se encontrar da marca de 50, maior será a taxa de mudança da situação.
O PMI é um dos mais importantes indicadores de saúde econômica. Apesar de o setor manufatureiro não ser um componente essencial do PIB do país, continua a ser um sinal precoce de quer uma recessão quer de crescimento. Diferentemente dos seus colegas, os gerentes de compras de empresas podem sentir com antecedência o ritmo do mercado, uma vez que trabalham com as perspetivas de curto prazo e estão em condições de avaliar o desenvolvimento das condições econômicas. Este índice é publicado mais cedo do que o PIB e os relatórios do Bureau of Labor Statistics, servindo como um indicador importante.
O crescimento do PMI industrial tem geralmente um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress