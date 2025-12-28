CalendárioSeções

EUA - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (Institute for Supply Management)
Setor:
Negócio
Alta N/D 49.3
48.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial do ISM (ISM Manufacturing PMI) reflete as condições de negócio na indústria dos Estados Unidos no mês atual. ISM – Instituto de Gestão de Fornecimento é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 40 000 participantes, envolvidos na gestão de fornecimento e aquisição.

O índice é calculado de acordo com uma pesquisa realizada com representantes de várias centenas de empresas de 18 ramos do setor industrial dos EUA. Ao contrário do Markit, o ISM considera não apenas empresas privadas, mas também a lista geral do NAICS (Sistema Norte-Americano de Classificação de Setores). As respostas dos entrevistados caracterizam os seguintes aspectos da atividade econômica:

  • Novas encomendas de clientes;
  • Intensidade de produção (velocidade e nível);
  • As entregas dos contratantes (velocidade);
  • Estoques das empresas;
  • Estoques dos clientes (estimativa aproximada do nível de reservas do cliente);
  • Preço, isto é, incremento ou redução no pagamento de produtos feito pela organização;
  • Atraso de encomendas, isto é, aumento ou diminuição do atraso na preparação de encomendas;
  • Novos pedidos de exportação, isto é, o número de encomendas recebidas para posterior exportação;
  • Importação, isto é, os volumes de materiais importados;
  • Emprego na empresa.

Nos questionários são usadas perguntas relativas: melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação. As respostas são avaliadas tendo em conta o peso das empresas participantes.

Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O PMI composto é um critério baseado em cinco dos índices difusos com pesos iguais (tratam-se dos índices de novos pedidos, de produção, de emprego, de entregas e estoques).

Uma leitura acima de 50 é considerada como positiva para a situação da indústria. Se o índice for inferior a 50, as condições econômicas de produção terão deteriorado. Quanto mais distante se encontrar da marca de 50, maior será a taxa de mudança da situação.

O PMI é um dos mais importantes indicadores de saúde econômica. Apesar de o setor manufatureiro não ser um componente essencial do PIB do país, continua a ser um sinal precoce de quer uma recessão quer de crescimento. Diferentemente dos seus colegas, os gerentes de compras de empresas podem sentir com antecedência o ritmo do mercado, uma vez que trabalham com as perspetivas de curto prazo e estão em condições de avaliar o desenvolvimento das condições econômicas. Este índice é publicado mais cedo do que o PIB e os relatórios do Bureau of Labor Statistics, servindo como um indicador importante.

O crescimento do PMI industrial tem geralmente um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
49.3
48.7
out. 2025
48.7
50.0
49.1
set. 2025
49.1
48.7
ago. 2025
48.7
46.8
48.0
jul. 2025
48.0
48.9
49.0
jun. 2025
49.0
47.3
48.5
mai. 2025
48.5
47.0
48.7
abr. 2025
48.7
48.4
49.0
mar. 2025
49.0
51.1
50.3
fev. 2025
50.3
48.9
50.9
jan. 2025
50.9
48.2
49.2
dez. 2024
49.3
48.1
48.4
nov. 2024
48.4
46.9
46.5
out. 2024
46.5
48.0
47.2
set. 2024
47.2
48.6
47.2
ago. 2024
47.2
48.6
46.8
jul. 2024
46.8
49.4
48.5
jun. 2024
48.5
49.2
48.7
mai. 2024
48.7
49.2
49.2
abr. 2024
49.2
48.5
50.3
mar. 2024
50.3
47.7
47.8
fev. 2024
47.8
48.0
49.1
jan. 2024
49.1
47.4
47.1
dez. 2023
47.4
46.6
46.7
nov. 2023
46.7
47.8
46.7
out. 2023
46.7
48.3
49.0
set. 2023
49.0
47.0
47.6
ago. 2023
47.6
46.2
46.4
jul. 2023
46.4
46.4
46.0
jun. 2023
46.0
47.0
46.9
mai. 2023
46.9
46.7
47.1
abr. 2023
47.1
47.0
46.3
mar. 2023
46.3
47.5
47.7
fev. 2023
47.7
47.9
47.4
jan. 2023
47.4
48.7
48.4
dez. 2022
48.4
49.6
49.0
nov. 2022
49.0
50.5
50.2
out. 2022
50.2
51.8
50.9
set. 2022
50.9
52.8
52.8
ago. 2022
52.8
52.9
52.8
jul. 2022
52.8
54.6
53.0
jun. 2022
53.0
55.8
56.1
mai. 2022
56.1
56.3
55.4
abr. 2022
55.4
57.9
57.1
mar. 2022
57.1
58.2
58.6
fev. 2022
58.6
58.2
57.6
jan. 2022
57.6
60.0
58.8
dez. 2021
58.7
61.0
61.1
nov. 2021
61.1
61.0
60.8
out. 2021
60.8
60.6
61.1
