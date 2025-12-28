CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Moderada N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Ouro - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em ouro, existentes no mercado e abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em ouro, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O ouro é uma das mais populares commodities de reserva no mercado global. Geralmente, o crescimento das cotações do ouro coincide com a queda da cotação do dólar, uma vez que traders se refugiam no ouro quando não têm certeza da estabilidade da moeda. Portanto, o aumento em posições especulativas líquidas de ouro nos mercados estadunidenses pode indiretamente aludir às condições adversas prevalecentes em todo o mercado. No entanto, como o relatório da CFTC cobre uma pequena quantidade de dados (a nível mundial), ele não tem um forte impacto direto sobre as cotações do ouro e do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
266.7 mil
23 set. 2025
266.7 mil
266.4 mil
16 set. 2025
266.4 mil
261.7 mil
9 set. 2025
261.7 mil
249.5 mil
2 set. 2025
249.5 mil
214.3 mil
26 ago. 2025
214.3 mil
212.6 mil
19 ago. 2025
212.6 mil
229.5 mil
12 ago. 2025
229.5 mil
237.1 mil
5 ago. 2025
237.1 mil
223.6 mil
29 jul. 2025
223.6 mil
253.0 mil
22 jul. 2025
253.0 mil
213.1 mil
15 jul. 2025
213.1 mil
203.0 mil
8 jul. 2025
203.0 mil
202.0 mil
1 jul. 2025
202.0 mil
195.0 mil
24 jun. 2025
195.0 mil
200.6 mil
17 jun. 2025
200.6 mil
187.5 mil
10 jun. 2025
187.5 mil
187.9 mil
3 jun. 2025
187.9 mil
174.2 mil
27 mai. 2025
174.2 mil
164.0 mil
20 mai. 2025
164.0 mil
161.2 mil
13 mai. 2025
161.2 mil
162.5 mil
6 mai. 2025
162.5 mil
163.3 mil
29 abr. 2025
163.3 mil
175.4 mil
22 abr. 2025
175.4 mil
202.2 mil
15 abr. 2025
202.2 mil
200.7 mil
8 abr. 2025
200.7 mil
238.4 mil
1 abr. 2025
238.4 mil
249.8 mil
25 mar. 2025
249.8 mil
257.9 mil
18 mar. 2025
257.9 mil
236.1 mil
11 mar. 2025
236.1 mil
243.3 mil
4 mar. 2025
243.3 mil
261.6 mil
25 fev. 2025
261.6 mil
268.7 mil
18 fev. 2025
268.7 mil
284.5 mil
11 fev. 2025
284.5 mil
302.5 mil
4 fev. 2025
302.5 mil
299.4 mil
28 jan. 2025
299.4 mil
300.8 mil
21 jan. 2025
300.8 mil
279.4 mil
14 jan. 2025
279.4 mil
254.9 mil
7 jan. 2025
254.9 mil
247.6 mil
12345678...19
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido