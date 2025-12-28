Ouro - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em ouro, existentes no mercado e abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em ouro, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O ouro é uma das mais populares commodities de reserva no mercado global. Geralmente, o crescimento das cotações do ouro coincide com a queda da cotação do dólar, uma vez que traders se refugiam no ouro quando não têm certeza da estabilidade da moeda. Portanto, o aumento em posições especulativas líquidas de ouro nos mercados estadunidenses pode indiretamente aludir às condições adversas prevalecentes em todo o mercado. No entanto, como o relatório da CFTC cobre uma pequena quantidade de dados (a nível mundial), ele não tem um forte impacto direto sobre as cotações do ouro e do dólar.

