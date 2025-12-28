CalendárioSeções

EUA - Payroll do Governo (United States Government Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Baixa -5 mil 13 mil
-157 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
16 mil
-5 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Payroll do Governo (Government Payrolls) mostra quantos novos empregos foram criados no mês de relatórios no setor público dos EUA. Este relatório é calculado com base na recolha de dados sobre o número de funcionários que trabalham em tempo integral em instituições e departamentos do país.

O emprego no sector público é um termômetro secundário da saúde econômica. O número de vagas é relativamente constante e nem sempre diretamente relacionado às flutuações econômicas e financeiras. No entanto, este número é incluído no relatório geral sobre o o emprego (Payroll) não-agrícola e pode afetar este importante indicador.

As mudanças no Payroll do Governo é um dos mais fortes impulsionadores do mercado do dólar no curto prazo, de modo que o número de novos postos de trabalho no setor público, como parte deste relatório, tem um impacto sobre as cotações da moeda estadunidense. Um crescimento do emprego, acima das expectativas dos analistas, pode ter um impacto positivo sobre o dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Payroll do Governo (United States Government Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-5 mil
13 mil
-157 mil
set. 2025
22 mil
-14 mil
-22 mil
ago. 2025
-16 mil
20 mil
2 mil
jul. 2025
-10 mil
49 mil
11 mil
jun. 2025
73 mil
20 mil
7 mil
mai. 2025
-1 mil
18 mil
1 mil
abr. 2025
10 mil
13 mil
15 mil
mar. 2025
19 mil
17 mil
1 mil
fev. 2025
11 mil
21 mil
44 mil
jan. 2025
32 mil
22 mil
34 mil
dez. 2024
33 mil
22 mil
30 mil
nov. 2024
33 mil
19 mil
38 mil
out. 2024
40 mil
28 mil
31 mil
set. 2024
31 mil
34 mil
45 mil
ago. 2024
24 mil
58 mil
15 mil
jul. 2024
17 mil
55 mil
43 mil
jun. 2024
70 mil
23 mil
25 mil
mai. 2024
43 mil
-45 mil
7 mil
abr. 2024
8 mil
40 mil
72 mil
mar. 2024
71 mil
28 mil
63 mil
fev. 2024
52 mil
29 mil
52 mil
jan. 2024
36 mil
32 mil
55 mil
dez. 2023
52 mil
4 mil
37 mil
nov. 2023
49 mil
2 mil
65 mil
out. 2023
51 mil
-3 mil
51 mil
set. 2023
73 mil
-5 mil
50 mil
ago. 2023
8 mil
-2 mil
2 mil
jul. 2023
15 mil
5 mil
57 mil
jun. 2023
60 mil
7 mil
47 mil
mai. 2023
56 mil
2 mil
41 mil
abr. 2023
23 mil
-8 mil
42 mil
mar. 2023
47 mil
-12 mil
60 mil
fev. 2023
46 mil
-4 mil
118 mil
jan. 2023
74 mil
13 mil
-9 mil
dez. 2022
3 mil
19 mil
54 mil
nov. 2022
42 mil
2 mil
36 mil
out. 2022
28 mil
-19 mil
-4 mil
set. 2022
-25 mil
-20 mil
40 mil
ago. 2022
7 mil
4 mil
49 mil
jul. 2022
57 mil
27 mil
-6 mil
jun. 2022
-9 mil
25 mil
48 mil
mai. 2022
57 mil
-12 mil
31 mil
abr. 2022
22 mil
-45 mil
4 mil
mar. 2022
5 mil
-32 mil
11 mil
fev. 2022
24 mil
26 mil
33 mil
jan. 2022
23 mil
69 mil
7 mil
dez. 2021
-12 mil
29 mil
-21 mil
nov. 2021
-25 mil
-46 mil
-82 mil
out. 2021
-73 mil
-88 mil
-53 mil
set. 2021
-123 mil
-4 mil
34 mil
