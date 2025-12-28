O Payroll do Governo (Government Payrolls) mostra quantos novos empregos foram criados no mês de relatórios no setor público dos EUA. Este relatório é calculado com base na recolha de dados sobre o número de funcionários que trabalham em tempo integral em instituições e departamentos do país.

O emprego no sector público é um termômetro secundário da saúde econômica. O número de vagas é relativamente constante e nem sempre diretamente relacionado às flutuações econômicas e financeiras. No entanto, este número é incluído no relatório geral sobre o o emprego (Payroll) não-agrícola e pode afetar este importante indicador.

As mudanças no Payroll do Governo é um dos mais fortes impulsionadores do mercado do dólar no curto prazo, de modo que o número de novos postos de trabalho no setor público, como parte deste relatório, tem um impacto sobre as cotações da moeda estadunidense. Um crescimento do emprego, acima das expectativas dos analistas, pode ter um impacto positivo sobre o dólar.

Últimos valores: