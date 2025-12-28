Calendário Econômico
EUA - Payroll do Governo (United States Government Payrolls)
|Baixa
|-5 mil
|13 mil
|
-157 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|16 mil
|
-5 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Payroll do Governo (Government Payrolls) mostra quantos novos empregos foram criados no mês de relatórios no setor público dos EUA. Este relatório é calculado com base na recolha de dados sobre o número de funcionários que trabalham em tempo integral em instituições e departamentos do país.
O emprego no sector público é um termômetro secundário da saúde econômica. O número de vagas é relativamente constante e nem sempre diretamente relacionado às flutuações econômicas e financeiras. No entanto, este número é incluído no relatório geral sobre o o emprego (Payroll) não-agrícola e pode afetar este importante indicador.
As mudanças no Payroll do Governo é um dos mais fortes impulsionadores do mercado do dólar no curto prazo, de modo que o número de novos postos de trabalho no setor público, como parte deste relatório, tem um impacto sobre as cotações da moeda estadunidense. Um crescimento do emprego, acima das expectativas dos analistas, pode ter um impacto positivo sobre o dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Payroll do Governo (United States Government Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress