EUA - Índice do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) de Emprego no Setor Não-Manufatureiro (ISM United States Manufacturing Employment)

Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (Institute for Supply Management)
Negócio
O Índice do Instituto de Gestão de Provisões de Emprego no Setor Manufatureiro (ISM Manufacturing Employment) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industrial. Ele reflete a mudança na situação do emprego nas fábricas.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 18 setores da indústria estadunidense. É através dele que se avalia se o emprego cresceu, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível, em suas empresas, no mês passado. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 20% do PMI.

O índice de emprego no setor manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O crescimento do emprego no setor de manufatura geralmente reflete a situação positiva no mercado de trabalho, uma vez que os produtores contratam mais pessoal, o que leva a uma redução do desemprego.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) de Emprego no Setor Não-Manufatureiro (ISM United States Manufacturing Employment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
45.6
46.0
out. 2025
46.0
45.7
45.3
set. 2025
45.3
43.8
ago. 2025
43.8
45.3
43.4
jul. 2025
43.4
45.9
45.0
jun. 2025
45.0
46.1
46.8
mai. 2025
46.8
46.4
46.5
abr. 2025
46.5
46.4
44.7
mar. 2025
44.7
46.5
47.6
fev. 2025
47.6
46.5
50.3
jan. 2025
50.3
46.5
45.4
dez. 2024
45.3
46.7
48.1
nov. 2024
48.1
51.0
44.4
out. 2024
44.4
40.2
43.9
set. 2024
43.9
49.3
46.0
ago. 2024
46.0
41.8
43.4
jul. 2024
43.4
46.6
49.3
jun. 2024
49.3
51.4
51.1
mai. 2024
51.1
46.5
48.6
abr. 2024
48.6
48.1
47.4
mar. 2024
47.4
50.3
45.9
fev. 2024
45.9
48.1
47.1
jan. 2024
47.1
49.8
47.5
dez. 2023
48.1
46.2
45.8
nov. 2023
45.8
48.9
46.8
out. 2023
46.8
49.8
51.2
set. 2023
51.2
46.4
48.5
ago. 2023
48.5
46.2
44.4
jul. 2023
44.4
49.7
48.1
jun. 2023
48.1
50.8
51.4
mai. 2023
51.4
48.5
50.2
abr. 2023
50.2
47.9
46.9
mar. 2023
46.9
49.8
49.1
fev. 2023
49.1
51.0
50.6
jan. 2023
50.6
49.9
50.8
dez. 2022
51.4
49.1
48.4
nov. 2022
48.4
49.3
50.0
out. 2022
50.0
51.4
48.7
set. 2022
48.7
52.1
54.2
ago. 2022
54.2
48.6
49.9
jul. 2022
49.9
48.4
47.3
jun. 2022
47.3
50.2
49.6
mai. 2022
49.6
53.6
50.9
abr. 2022
50.9
54.7
56.3
mar. 2022
56.3
53.7
52.9
fev. 2022
52.9
54.4
54.5
jan. 2022
54.5
53.8
53.9
dez. 2021
54.2
52.7
53.3
nov. 2021
53.3
51.1
52.0
out. 2021
52.0
49.6
50.2
