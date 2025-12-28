O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls) é um indicador que reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, em todos os setores da economia dos EUA, exceto para o setor agrícola. Adicionalmente, são excluídos serviços militares e de inteligência, cidadãos assalariados e empregados por particulares.

A lista de setores, considerados no relatório, inclui serviços profissionais e de negócios, saúde, serviços financeiros, mineração, construção, manufatura, comércio, setor de transporte e armazenagem, áreas de recreação e relaxamento.

Este relatório é um dos indicadores econômicos mais importantes dos EUA utilizados para avaliar a saúde da economia do país. Ele é muitas vezes referido como "um indicador que move os mercados." A quantidade total de postos de trabalho no sector agrícola abrange cerca de 80% dos trabalhadores que fabricam todo o produto interno bruto dos Estados Unidos.

O aumento do indicador significa que mais pessoas ganham dinheiro e, portanto, cresce o consumo e os gastos dos consumidores. Isto estimula o crescimento da economia.

A publicação deste relatório normalmente leva à alta volatilidade nos mercados de moedas. O crescimento do indicador tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: