Calendário Econômico
EUA - Variação de Empregos Privados no Setor Não-Agrícola (United States Nonfarm Payrolls)
|Alta
|64 mil
|120 mil
|
-105 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|100 mil
|
64 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls) é um indicador que reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, em todos os setores da economia dos EUA, exceto para o setor agrícola. Adicionalmente, são excluídos serviços militares e de inteligência, cidadãos assalariados e empregados por particulares.
A lista de setores, considerados no relatório, inclui serviços profissionais e de negócios, saúde, serviços financeiros, mineração, construção, manufatura, comércio, setor de transporte e armazenagem, áreas de recreação e relaxamento.
Este relatório é um dos indicadores econômicos mais importantes dos EUA utilizados para avaliar a saúde da economia do país. Ele é muitas vezes referido como "um indicador que move os mercados." A quantidade total de postos de trabalho no sector agrícola abrange cerca de 80% dos trabalhadores que fabricam todo o produto interno bruto dos Estados Unidos.
O aumento do indicador significa que mais pessoas ganham dinheiro e, portanto, cresce o consumo e os gastos dos consumidores. Isto estimula o crescimento da economia.
A publicação deste relatório normalmente leva à alta volatilidade nos mercados de moedas. O crescimento do indicador tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Variação de Empregos Privados no Setor Não-Agrícola (United States Nonfarm Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
