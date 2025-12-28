CalendárioSeções

EUA - Variação de Empregos Privados no Setor Não-Agrícola (United States Nonfarm Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Alta 64 mil 120 mil
-105 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
100 mil
64 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls) é um indicador que reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, em todos os setores da economia dos EUA, exceto para o setor agrícola. Adicionalmente, são excluídos serviços militares e de inteligência, cidadãos assalariados e empregados por particulares.

A lista de setores, considerados no relatório, inclui serviços profissionais e de negócios, saúde, serviços financeiros, mineração, construção, manufatura, comércio, setor de transporte e armazenagem, áreas de recreação e relaxamento.

Este relatório é um dos indicadores econômicos mais importantes dos EUA utilizados para avaliar a saúde da economia do país. Ele é muitas vezes referido como "um indicador que move os mercados." A quantidade total de postos de trabalho no sector agrícola abrange cerca de 80% dos trabalhadores que fabricam todo o produto interno bruto dos Estados Unidos.

O aumento do indicador significa que mais pessoas ganham dinheiro e, portanto, cresce o consumo e os gastos dos consumidores. Isto estimula o crescimento da economia.

A publicação deste relatório normalmente leva à alta volatilidade nos mercados de moedas. O crescimento do indicador tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Variação de Empregos Privados no Setor Não-Agrícola (United States Nonfarm Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
64 mil
120 mil
-105 mil
set. 2025
119 mil
84 mil
-4 mil
ago. 2025
22 mil
129 mil
79 mil
jul. 2025
73 mil
132 mil
14 mil
jun. 2025
147 mil
130 mil
144 mil
mai. 2025
139 mil
131 mil
147 mil
abr. 2025
177 mil
126 mil
185 mil
mar. 2025
228 mil
139 mil
117 mil
fev. 2025
151 mil
193 mil
125 mil
jan. 2025
143 mil
208 mil
307 mil
dez. 2024
256 mil
213 mil
212 mil
nov. 2024
227 mil
176 mil
36 mil
out. 2024
12 mil
229 mil
223 mil
set. 2024
254 mil
267 mil
159 mil
ago. 2024
142 mil
104 mil
89 mil
jul. 2024
114 mil
241 mil
179 mil
jun. 2024
206 mil
287 mil
218 mil
mai. 2024
272 mil
218 mil
165 mil
abr. 2024
175 mil
197 mil
315 mil
mar. 2024
303 mil
176 mil
270 mil
fev. 2024
275 mil
220 mil
229 mil
jan. 2024
353 mil
186 mil
333 mil
dez. 2023
216 mil
1 mil
173 mil
nov. 2023
199 mil
-3 mil
150 mil
out. 2023
150 mil
-8 mil
297 mil
set. 2023
336 mil
1 mil
227 mil
ago. 2023
187 mil
12 mil
157 mil
jul. 2023
187 mil
-1 mil
185 mil
jun. 2023
209 mil
-19 mil
306 mil
mai. 2023
339 mil
1 mil
294 mil
abr. 2023
253 mil
23 mil
165 mil
mar. 2023
236 mil
-8 mil
326 mil
fev. 2023
311 mil
-35 mil
504 mil
jan. 2023
517 mil
16 mil
260 mil
dez. 2022
223 mil
57 mil
256 mil
nov. 2022
263 mil
-30 mil
284 mil
out. 2022
261 mil
-97 mil
315 mil
set. 2022
263 mil
33 mil
315 mil
ago. 2022
315 mil
156 mil
526 mil
jul. 2022
528 mil
-19 mil
398 mil
jun. 2022
372 mil
-229 mil
384 mil
mai. 2022
390 mil
-19 mil
436 mil
abr. 2022
428 mil
317 mil
428 mil
mar. 2022
431 mil
80 mil
750 mil
fev. 2022
678 mil
-413 mil
481 mil
jan. 2022
467 mil
-192 mil
510 mil
dez. 2021
199 mil
379 mil
249 mil
nov. 2021
210 mil
330 mil
546 mil
out. 2021
531 mil
-54 mil
312 mil
set. 2021
194 mil
-302 mil
366 mil
12345
