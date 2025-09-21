クォートセクション
通貨 / ICF
株に戻る

ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF

60.90 USD 0.14 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICFの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり60.69の安値と61.22の高値で取引されました。

iShares Cohen & Steers REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICF News

よくあるご質問

ICF株の現在の価格は？

iShares Cohen & Steers REIT ETFの株価は本日60.90です。60.69 - 61.22内で取引され、前日の終値は61.04、取引量は130に達しました。ICFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Cohen & Steers REIT ETFの株は配当を出しますか？

iShares Cohen & Steers REIT ETFの現在の価格は60.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.80%やUSDにも注目します。ICFの動きはライブチャートで確認できます。

ICF株を買う方法は？

iShares Cohen & Steers REIT ETFの株は現在60.90で購入可能です。注文は通常60.90または61.20付近で行われ、130や-0.52%が市場の動きを示します。ICFの最新情報はライブチャートで確認できます。

ICF株に投資する方法は？

iShares Cohen & Steers REIT ETFへの投資では、年間の値幅53.30 - 66.86と現在の60.90を考慮します。注文は多くの場合60.90や61.20で行われる前に、-1.23%や-0.43%と比較されます。ICFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Select U.S. REIT ETFの株の最高値は？

iShares Select U.S. REIT ETFの過去1年の最高値は66.86でした。53.30 - 66.86内で株価は大きく変動し、61.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Cohen & Steers REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Select U.S. REIT ETFの株の最低値は？

iShares Select U.S. REIT ETF(ICF)の年間最安値は53.30でした。現在の60.90や53.30 - 66.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ICFの動きはライブチャートで確認できます。

ICFの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Cohen & Steers REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.04、-4.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
60.69 61.22
1年のレンジ
53.30 66.86
以前の終値
61.04
始値
61.22
買値
60.90
買値
61.20
安値
60.69
高値
61.22
出来高
130
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
-1.23%
6ヶ月の変化
-0.43%
1年の変化
-4.80%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待