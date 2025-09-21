- 概要
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
ICFの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり60.69の安値と61.22の高値で取引されました。
iShares Cohen & Steers REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ICF株の現在の価格は？
iShares Cohen & Steers REIT ETFの株価は本日60.90です。60.69 - 61.22内で取引され、前日の終値は61.04、取引量は130に達しました。ICFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Cohen & Steers REIT ETFの株は配当を出しますか？
iShares Cohen & Steers REIT ETFの現在の価格は60.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.80%やUSDにも注目します。ICFの動きはライブチャートで確認できます。
ICF株を買う方法は？
iShares Cohen & Steers REIT ETFの株は現在60.90で購入可能です。注文は通常60.90または61.20付近で行われ、130や-0.52%が市場の動きを示します。ICFの最新情報はライブチャートで確認できます。
ICF株に投資する方法は？
iShares Cohen & Steers REIT ETFへの投資では、年間の値幅53.30 - 66.86と現在の60.90を考慮します。注文は多くの場合60.90や61.20で行われる前に、-1.23%や-0.43%と比較されます。ICFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Select U.S. REIT ETFの株の最高値は？
iShares Select U.S. REIT ETFの過去1年の最高値は66.86でした。53.30 - 66.86内で株価は大きく変動し、61.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Cohen & Steers REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Select U.S. REIT ETFの株の最低値は？
iShares Select U.S. REIT ETF(ICF)の年間最安値は53.30でした。現在の60.90や53.30 - 66.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ICFの動きはライブチャートで確認できます。
ICFの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Cohen & Steers REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.04、-4.80%に企業行動後の影響として反映されます。
