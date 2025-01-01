Mercado de ações dos EUA - Símbolos e cotações

A seção "Ações" abrange ações das maiores empresas globais em todos os principais setores econômicos: Tecnologia, Finanças, Imobiliário, Energia, Matérias-primas, Serviços de Comunicação, Consumo Cíclico, Consumo Básico, Saúde, Indústria, Utilidades. Ações como Apple, Tesla, JPMorgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson e Prologis permitem que investidores e traders avaliem o estado da economia mundial, analisem tendências setoriais e identifiquem oportunidades de investimento em diferentes segmentos do mercado.