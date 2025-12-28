Petróleo bruto - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em petróleo bruto, existentes no mercado e abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em petróleo bruto, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O petróleo bruto é, entre as commodities, os principais ativos no mercado global. Por conseguinte, sua dinâmica de futuros é um dos indicadores da força deste ativo nos próximos dias. Normalmente, este indicador é interpretado por analistas em conjunto com outros indicadores do mercado de petróleo e, como abrange uma pequena quantidade de dados (a nível mundial), não afeta significativamente as cotações do chamado "ouro negro".

Últimos valores: