Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Moderada
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Petróleo bruto - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em petróleo bruto, existentes no mercado e abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em petróleo bruto, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O petróleo bruto é, entre as commodities, os principais ativos no mercado global. Por conseguinte, sua dinâmica de futuros é um dos indicadores da força deste ativo nos próximos dias. Normalmente, este indicador é interpretado por analistas em conjunto com outros indicadores do mercado de petróleo e, como abrange uma pequena quantidade de dados (a nível mundial), não afeta significativamente as cotações do chamado "ouro negro".

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
103.0 mil
23 set. 2025
103.0 mil
98.7 mil
16 set. 2025
98.7 mil
81.8 mil
9 set. 2025
81.8 mil
102.4 mil
2 set. 2025
102.4 mil
109.5 mil
26 ago. 2025
109.5 mil
120.2 mil
19 ago. 2025
120.2 mil
116.7 mil
12 ago. 2025
116.7 mil
141.8 mil
5 ago. 2025
141.8 mil
156.0 mil
29 jul. 2025
156.0 mil
153.3 mil
22 jul. 2025
153.3 mil
162.4 mil
15 jul. 2025
162.4 mil
209.4 mil
8 jul. 2025
209.4 mil
234.7 mil
1 jul. 2025
234.7 mil
233.0 mil
24 jun. 2025
233.0 mil
231.0 mil
17 jun. 2025
231.0 mil
191.9 mil
10 jun. 2025
191.9 mil
168.0 mil
3 jun. 2025
168.0 mil
165.7 mil
27 mai. 2025
165.7 mil
186.4 mil
20 mai. 2025
186.4 mil
185.3 mil
13 mai. 2025
185.3 mil
175.4 mil
6 mai. 2025
175.4 mil
177.2 mil
29 abr. 2025
177.2 mil
171.0 mil
22 abr. 2025
171.0 mil
146.4 mil
15 abr. 2025
146.4 mil
139.6 mil
8 abr. 2025
139.6 mil
167.7 mil
1 abr. 2025
167.7 mil
180.6 mil
25 mar. 2025
180.6 mil
166.8 mil
18 mar. 2025
166.8 mil
164.1 mil
11 mar. 2025
164.1 mil
154.8 mil
4 mar. 2025
154.8 mil
171.2 mil
25 fev. 2025
171.2 mil
197.6 mil
18 fev. 2025
197.6 mil
220.0 mil
11 fev. 2025
220.0 mil
230.3 mil
4 fev. 2025
230.3 mil
264.1 mil
28 jan. 2025
264.1 mil
298.8 mil
21 jan. 2025
298.8 mil
306.3 mil
14 jan. 2025
306.3 mil
279.6 mil
7 jan. 2025
279.6 mil
247.0 mil
