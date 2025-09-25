ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
今日ICF汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点60.64和高点60.94进行交易。
关注iShares Cohen & Steers REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICF新闻
- ICF升级公用事业项目平台，引入新AI功能
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Nonresidential Construction Forecast 2025-27: Tapering Down
- Tipping Point: The New Diversified Portfolio Needs REITs
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- U.S. Commercial Real Estate Market - Liquidity, Scalability, Innovation Drive Performance
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Modern Warehouses Driving The Next Phase Of Industrial Growth
- CRE Debt Outstanding Climbs In Lending’s Golden Era
- Home Sale Strength
- CRE In An Easing Cycle: Why Long Rates Matter More Than The Fed
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
常见问题解答
ICF股票今天的价格是多少？
iShares Cohen & Steers REIT ETF股票今天的定价为60.91。它在60.64 - 60.94范围内交易，昨天的收盘价为60.90，交易量达到83。ICF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Cohen & Steers REIT ETF股票是否支付股息？
iShares Cohen & Steers REIT ETF目前的价值为60.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.78%和USD。实时查看图表以跟踪ICF走势。
如何购买ICF股票？
您可以以60.91的当前价格购买iShares Cohen & Steers REIT ETF股票。订单通常设置在60.91或61.21附近，而83和0.45%显示市场活动。立即关注ICF的实时图表更新。
如何投资ICF股票？
投资iShares Cohen & Steers REIT ETF需要考虑年度范围53.30 - 66.86和当前价格60.91。许多人在以60.91或61.21下订单之前，会比较-1.22%和。实时查看ICF价格图表，了解每日变化。
iShares Select U.S. REIT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Select U.S. REIT ETF的最高价格是66.86。在53.30 - 66.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Cohen & Steers REIT ETF的绩效。
iShares Select U.S. REIT ETF股票的最低价格是多少？
iShares Select U.S. REIT ETF（ICF）的最低价格为53.30。将其与当前的60.91和53.30 - 66.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ICF股票是什么时候拆分的？
iShares Cohen & Steers REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.90和-4.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.90
- 开盘价
- 60.64
- 卖价
- 60.91
- 买价
- 61.21
- 最低价
- 60.64
- 最高价
- 60.94
- 交易量
- 83
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- -1.22%
- 6个月变化
- -0.41%
- 年变化
- -4.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.715 M
- 预测值
- 3.334 M
- 前值
- 1.792 M
- 实际值
- -0.763 M
- 预测值
- -0.205 M
- 前值
- -0.271 M
- 实际值
- 4.117%
- 预测值
- 前值
- 4.033%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值