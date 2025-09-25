报价部分
货币 / ICF
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF

60.91 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ICF汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点60.64和高点60.94进行交易。

关注iShares Cohen & Steers REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ICF股票今天的价格是多少？

iShares Cohen & Steers REIT ETF股票今天的定价为60.91。它在60.64 - 60.94范围内交易，昨天的收盘价为60.90，交易量达到83。ICF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Cohen & Steers REIT ETF股票是否支付股息？

iShares Cohen & Steers REIT ETF目前的价值为60.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.78%和USD。实时查看图表以跟踪ICF走势。

如何购买ICF股票？

您可以以60.91的当前价格购买iShares Cohen & Steers REIT ETF股票。订单通常设置在60.91或61.21附近，而83和0.45%显示市场活动。立即关注ICF的实时图表更新。

如何投资ICF股票？

投资iShares Cohen & Steers REIT ETF需要考虑年度范围53.30 - 66.86和当前价格60.91。许多人在以60.91或61.21下订单之前，会比较-1.22%和。实时查看ICF价格图表，了解每日变化。

iShares Select U.S. REIT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Select U.S. REIT ETF的最高价格是66.86。在53.30 - 66.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Cohen & Steers REIT ETF的绩效。

iShares Select U.S. REIT ETF股票的最低价格是多少？

iShares Select U.S. REIT ETF（ICF）的最低价格为53.30。将其与当前的60.91和53.30 - 66.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICF股票是什么时候拆分的？

iShares Cohen & Steers REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.90和-4.78%中可见。

日范围
60.64 60.94
年范围
53.30 66.86
前一天收盘价
60.90
开盘价
60.64
卖价
60.91
买价
61.21
最低价
60.64
最高价
60.94
交易量
83
日变化
0.02%
月变化
-1.22%
6个月变化
-0.41%
年变化
-4.78%
