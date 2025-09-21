CotationsSections
Devises / ICF
Retour à Actions

ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF

60.90 USD 0.14 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ICF a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.69 et à un maximum de 61.22.

Suivez la dynamique iShares Cohen & Steers REIT ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ICF aujourd'hui ?

L'action iShares Cohen & Steers REIT ETF est cotée à 60.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 60.69 - 61.22, a clôturé hier à 61.04 et son volume d'échange a atteint 130. Le graphique en temps réel du cours de ICF présente ces mises à jour.

L'action iShares Cohen & Steers REIT ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Cohen & Steers REIT ETF est actuellement valorisé à 60.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ICF.

Comment acheter des actions ICF ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Cohen & Steers REIT ETF au cours actuel de 60.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 60.90 ou de 61.20, le 130 et le -0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ICF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ICF ?

Investir dans iShares Cohen & Steers REIT ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.30 - 66.86 et le prix actuel 60.90. Beaucoup comparent -1.23% et -0.43% avant de passer des ordres à 60.90 ou 61.20. Consultez le graphique du cours de ICF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Select U.S. REIT ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Select U.S. REIT ETF l'année dernière était 66.86. Au cours de 53.30 - 66.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 61.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Cohen & Steers REIT ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Select U.S. REIT ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) sur l'année a été 53.30. Sa comparaison avec 60.90 et 53.30 - 66.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ICF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ICF a-t-elle été divisée ?

iShares Cohen & Steers REIT ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 61.04 et -4.80% après les opérations sur titres.

Range quotidien
60.69 61.22
Range Annuel
53.30 66.86
Clôture Précédente
61.04
Ouverture
61.22
Bid
60.90
Ask
61.20
Plus Bas
60.69
Plus Haut
61.22
Volume
130
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
-1.23%
Changement à 6 Mois
-0.43%
Changement Annuel
-4.80%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev