ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
El tipo de cambio de ICF de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.69, mientras que el máximo ha alcanzado 61.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Cohen & Steers REIT ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ICF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ICF hoy?
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) se evalúa hoy en 60.90. El instrumento se negocia dentro de 60.69 - 61.22; el cierre de ayer ha sido 61.04 y el volumen comercial ha alcanzado 130. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ICF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Cohen & Steers REIT ETF?
iShares Cohen & Steers REIT ETF se evalúa actualmente en 60.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.80% y USD. Monitoree los movimientos de ICF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ICF?
Puede comprar acciones de iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) al precio actual de 60.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 60.90 o 61.20, mientras que 130 y -0.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ICF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ICF?
Invertir en iShares Cohen & Steers REIT ETF implica tener en cuenta el rango anual 53.30 - 66.86 y el precio actual 60.90. Muchos comparan -1.23% y -0.43% antes de colocar órdenes en 60.90 o 61.20. Estudie los cambios diarios de precios de ICF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Select U.S. REIT ETF?
El precio más alto de iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) en el último año ha sido 66.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 53.30 - 66.86, una comparación con 61.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Cohen & Steers REIT ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Select U.S. REIT ETF?
El precio más bajo de iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) para el año ha sido 53.30. La comparación con los actuales 60.90 y 53.30 - 66.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ICF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ICF?
En el pasado, iShares Cohen & Steers REIT ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 61.04 y -4.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 61.04
- Open
- 61.22
- Bid
- 60.90
- Ask
- 61.20
- Low
- 60.69
- High
- 61.22
- Volumen
- 130
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -1.23%
- Cambio a 6 meses
- -0.43%
- Cambio anual
- -4.80%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.