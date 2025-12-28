CalendárioSeções

Soja - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
A CFTC Commodity Futures Trading Commission publica relatórios mensais sobre as obrigações dos traders 'não-comerciais' no mercado de soja. Os relatórios sobre as obrigações dos traders refletem o interesse aberto em futuros e opções de soja nos mercados futuros, nos quais 20 ou mais traders mantêm posições abertas não inferiores ao nível de relatório estabelecido pela comissão CFTC.

Os relatórios da COT sobre soja são compilados com base nos dados sobre as posição das empresas relatoras. As empresas apresentam dados sobre as posições existentes com base na classificação dos traders que são fixados em uma categoria específica de acordo com suas atividades. Os traders fornecem relatórios segundo o formulário CFTC 40, no qual se classificam como: Fabricante/Vendedor/Processador/Consumidor, Revendedor de Swap, Gerenciamento de Ativos ou trader que não está sujeito a relatórios. Os funcionários da CFTC realizam uma verificação de fiabilidade, pois eles não sabem as razões específicas pelas quais as posições dos traders são abertas, assim, essas informações não afetam a classificação dos traders. O mesmo trader pode ser definido como comercial para alguns ativos e não comercial para outros. Tudo isso se reflete nos relatórios da CFTC. No entanto, no relatório "Traders de futuros financeiros", os traders são incluídos em uma categoria para todas as mercadorias. Devido a restrições legais (dados da Seção 8 da CEA e práticas comerciais confidenciais), a CFTC não publica informações sobre como os traders individuais são classificados nos relatórios COT.

A CFTC recebe os dados necessários sobre o comércio de soja a partir de terça-feira de manhã. Estes dados são analisados e publicados no último dia útil da semana, às 15:30. A comissão recebe dados separados das unidades de relatório na quarta-feira de manhã.

Esses relatórios permitem determinar o humor dos traders no mercado de soja e entender se no mercado há mais vendedores ou compradores. Uma análise de volume também pode ajudar a determinar a força ou a probabilidade de uma reversão de tendência.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Soja - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
5.7 mil
23 set. 2025
5.7 mil
21.2 mil
16 set. 2025
21.2 mil
8.3 mil
9 set. 2025
8.3 mil
21.4 mil
2 set. 2025
21.4 mil
18.2 mil
26 ago. 2025
18.2 mil
19.7 mil
19 ago. 2025
19.7 mil
-15.6 mil
12 ago. 2025
-15.6 mil
-39.2 mil
5 ago. 2025
-39.2 mil
-10.8 mil
29 jul. 2025
-10.8 mil
36.0 mil
22 jul. 2025
36.0 mil
15.3 mil
15 jul. 2025
15.3 mil
38.1 mil
8 jul. 2025
38.1 mil
41.3 mil
1 jul. 2025
41.3 mil
55.9 mil
24 jun. 2025
55.9 mil
85.2 mil
17 jun. 2025
85.2 mil
70.4 mil
10 jun. 2025
70.4 mil
59.9 mil
3 jun. 2025
59.9 mil
72.6 mil
27 mai. 2025
72.6 mil
47.9 mil
20 mai. 2025
47.9 mil
65.2 mil
13 mai. 2025
65.2 mil
49.4 mil
6 mai. 2025
49.4 mil
59.5 mil
29 abr. 2025
59.5 mil
55.7 mil
22 abr. 2025
55.7 mil
50.2 mil
15 abr. 2025
50.2 mil
-16.8 mil
8 abr. 2025
-16.8 mil
-3.5 mil
1 abr. 2025
-3.5 mil
-14.4 mil
25 mar. 2025
-14.4 mil
-8.3 mil
18 mar. 2025
-8.3 mil
-12.1 mil
11 mar. 2025
-12.1 mil
-34.3 mil
4 mar. 2025
-34.3 mil
-10.6 mil
25 fev. 2025
-10.6 mil
-5.6 mil
18 fev. 2025
-5.6 mil
6.8 mil
11 fev. 2025
6.8 mil
37.2 mil
4 fev. 2025
37.2 mil
31.4 mil
28 jan. 2025
31.4 mil
18.5 mil
21 jan. 2025
18.5 mil
14.5 mil
14 jan. 2025
14.5 mil
-50.0 mil
7 jan. 2025
-50.0 mil
-104.9 mil
