EUA - Variação de Empregos Privados Não-Agrícolas (United States Private Nonfarm Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 69 mil 67 mil
52 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
69 mil
69 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Relatório de Emprego - Payroll - Privado (Private Nonfarm Payrolls) mostra quantos novos empregos foram criados durante o mês de relatórios em empresas privadas dos EUA, exceto o sector agrícola. O cálculo do indicador é baseado numa sondagem com cerca de 147 000 empresas que proporcionam cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.

O cálculo leva em conta todos os setores da economia americana: planos de saúde, saúde pública, construção, indústria ligeira e pesada, recreação e entretenimento, serviços financeiros, comércio varejista e atacado, mineração, transporte e armazenagem, tecnologia da informática, TI e outros.

Alterações no número de empregados no setor privado é o maior contribuinte para o cálculo do relatório de emprego (Payroll) não-agrícola total, em comparação com o setor público. Por isso, este indicador reflete melhor o estado do mercado de trabalho e o desenvolvimento da situação econômica. Ele tem um impacto direto sobre o dólar. Um crescimento mais intensivo do que o indicado na previsão tem um impacto positivo nas cotações da moeda estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Variação de Empregos Privados Não-Agrícolas (United States Private Nonfarm Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
69 mil
67 mil
52 mil
set. 2025
97 mil
98 mil
18 mil
ago. 2025
38 mil
102 mil
77 mil
jul. 2025
83 mil
139 mil
3 mil
jun. 2025
74 mil
88 mil
137 mil
mai. 2025
140 mil
66 mil
146 mil
abr. 2025
167 mil
147 mil
170 mil
mar. 2025
209 mil
145 mil
116 mil
fev. 2025
140 mil
113 mil
81 mil
jan. 2025
111 mil
215 mil
273 mil
dez. 2024
223 mil
246 mil
182 mil
nov. 2024
194 mil
-14 mil
-2 mil
out. 2024
-28 mil
162 mil
192 mil
set. 2024
223 mil
211 mil
114 mil
ago. 2024
118 mil
139 mil
74 mil
jul. 2024
97 mil
175 mil
136 mil
jun. 2024
136 mil
218 mil
193 mil
mai. 2024
229 mil
175 mil
158 mil
abr. 2024
167 mil
133 mil
243 mil
mar. 2024
232 mil
156 mil
207 mil
fev. 2024
223 mil
222 mil
177 mil
jan. 2024
317 mil
167 mil
278 mil
dez. 2023
164 mil
6 mil
136 mil
nov. 2023
150 mil
-26 mil
85 mil
out. 2023
99 mil
-13 mil
246 mil
set. 2023
263 mil
14 mil
177 mil
ago. 2023
179 mil
-5 mil
155 mil
jul. 2023
172 mil
-42 mil
128 mil
jun. 2023
149 mil
0 mil
259 mil
mai. 2023
283 mil
29 mil
253 mil
abr. 2023
230 mil
-10 mil
123 mil
mar. 2023
189 mil
-29 mil
266 mil
fev. 2023
265 mil
-13 mil
386 mil
jan. 2023
443 mil
-24 mil
269 mil
dez. 2022
220 mil
-8 mil
202 mil
nov. 2022
221 mil
15 mil
248 mil
out. 2022
233 mil
-3 mil
319 mil
set. 2022
288 mil
-31 mil
275 mil
ago. 2022
308 mil
-43 mil
477 mil
jul. 2022
471 mil
-8 mil
404 mil
jun. 2022
381 mil
51 mil
336 mil
mai. 2022
333 mil
8 mil
405 mil
abr. 2022
406 mil
-89 mil
424 mil
mar. 2022
426 mil
-23 mil
739 mil
fev. 2022
654 mil
54 mil
448 mil
jan. 2022
444 mil
-44 mil
503 mil
dez. 2021
211 mil
-84 mil
270 mil
nov. 2021
235 mil
38 mil
628 mil
out. 2021
604 mil
61 mil
365 mil
set. 2021
317 mil
-77 mil
332 mil
