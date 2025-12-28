Calendário Econômico
EUA - Variação de Empregos Privados Não-Agrícolas (United States Private Nonfarm Payrolls)
|Moderada
|69 mil
|67 mil
|
52 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|69 mil
|
69 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Relatório de Emprego - Payroll - Privado (Private Nonfarm Payrolls) mostra quantos novos empregos foram criados durante o mês de relatórios em empresas privadas dos EUA, exceto o sector agrícola. O cálculo do indicador é baseado numa sondagem com cerca de 147 000 empresas que proporcionam cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.
O cálculo leva em conta todos os setores da economia americana: planos de saúde, saúde pública, construção, indústria ligeira e pesada, recreação e entretenimento, serviços financeiros, comércio varejista e atacado, mineração, transporte e armazenagem, tecnologia da informática, TI e outros.
Alterações no número de empregados no setor privado é o maior contribuinte para o cálculo do relatório de emprego (Payroll) não-agrícola total, em comparação com o setor público. Por isso, este indicador reflete melhor o estado do mercado de trabalho e o desenvolvimento da situação econômica. Ele tem um impacto direto sobre o dólar. Um crescimento mais intensivo do que o indicado na previsão tem um impacto positivo nas cotações da moeda estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Variação de Empregos Privados Não-Agrícolas (United States Private Nonfarm Payrolls)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress