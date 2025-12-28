O Relatório de Emprego - Payroll - Privado (Private Nonfarm Payrolls) mostra quantos novos empregos foram criados durante o mês de relatórios em empresas privadas dos EUA, exceto o sector agrícola. O cálculo do indicador é baseado numa sondagem com cerca de 147 000 empresas que proporcionam cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.

O cálculo leva em conta todos os setores da economia americana: planos de saúde, saúde pública, construção, indústria ligeira e pesada, recreação e entretenimento, serviços financeiros, comércio varejista e atacado, mineração, transporte e armazenagem, tecnologia da informática, TI e outros.

Alterações no número de empregados no setor privado é o maior contribuinte para o cálculo do relatório de emprego (Payroll) não-agrícola total, em comparação com o setor público. Por isso, este indicador reflete melhor o estado do mercado de trabalho e o desenvolvimento da situação econômica. Ele tem um impacto direto sobre o dólar. Um crescimento mais intensivo do que o indicado na previsão tem um impacto positivo nas cotações da moeda estadunidense.

Últimos valores: