Calendário Econômico
EUA - Taxa de Participação na Força de Trabalho (United States Participation Rate)
|Moderada
|62.5%
|62.2%
|
62.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|62.4%
|
62.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Participação (Participation Rate) é a porcentagem de pessoas em idade de trabalhar (16 e mais anos), quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas na respectiva faixa etária.
O indicador é considerado como uma medida da parte ativa de toda a força de trabalho no país. Por exemplo, durante as recessões econômicas, muitos trabalhadores ficam desapontados com o mercado e param de procurar emprego, o que os exclui da população economicamente ativa. A estatística confirma esta lógica, isto é, durante uma recessão, a proporção da população economicamente ativa é consideravelmente reduzida. Além disso, a população economicamente ativa não inclui estudantes, donas de casa, aposentados e prisioneiros.
O indicador é normalmente analisado juntamente com a taxa de desemprego, uma vez que as pessoas classificadas como desempregadas podem ou não ser participantes ativas no mercado de trabalho. Adicionalmente, mesmo sem emprego, elas podem ter renda e estar envolvidas nos processos econômicos. Por exemplo, os aposentados que gastam suas poupanças ou estagiários melhorando suas competências para o futuro do mercado de trabalho.
Não apenas a saúde geral da economia, mas também as mudanças estruturais na sociedade podem levar a diminuição na taxa de participação. Assim, por exemplo, o aumento na taxa de natalidade leva a uma diminuição no número de mulheres que trabalham.
As interpretações paralelas da taxa de participação e desemprego ajudam a compreender melhor a tendência geral do emprego na economia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Taxa de Participação na Força de Trabalho (United States Participation Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
