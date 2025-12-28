A Taxa de Participação (Participation Rate) é a porcentagem de pessoas em idade de trabalhar (16 e mais anos), quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas na respectiva faixa etária.

O indicador é considerado como uma medida da parte ativa de toda a força de trabalho no país. Por exemplo, durante as recessões econômicas, muitos trabalhadores ficam desapontados com o mercado e param de procurar emprego, o que os exclui da população economicamente ativa. A estatística confirma esta lógica, isto é, durante uma recessão, a proporção da população economicamente ativa é consideravelmente reduzida. Além disso, a população economicamente ativa não inclui estudantes, donas de casa, aposentados e prisioneiros.

O indicador é normalmente analisado juntamente com a taxa de desemprego, uma vez que as pessoas classificadas como desempregadas podem ou não ser participantes ativas no mercado de trabalho. Adicionalmente, mesmo sem emprego, elas podem ter renda e estar envolvidas nos processos econômicos. Por exemplo, os aposentados que gastam suas poupanças ou estagiários melhorando suas competências para o futuro do mercado de trabalho.

Não apenas a saúde geral da economia, mas também as mudanças estruturais na sociedade podem levar a diminuição na taxa de participação. Assim, por exemplo, o aumento na taxa de natalidade leva a uma diminuição no número de mulheres que trabalham.

As interpretações paralelas da taxa de participação e desemprego ajudam a compreender melhor a tendência geral do emprego na economia.

