EUA - Taxa de Participação na Força de Trabalho (United States Participation Rate)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 62.5% 62.2%
62.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
62.4%
62.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
A Taxa de Participação (Participation Rate) é a porcentagem de pessoas em idade de trabalhar (16 e mais anos), quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas na respectiva faixa etária.

O indicador é considerado como uma medida da parte ativa de toda a força de trabalho no país. Por exemplo, durante as recessões econômicas, muitos trabalhadores ficam desapontados com o mercado e param de procurar emprego, o que os exclui da população economicamente ativa. A estatística confirma esta lógica, isto é, durante uma recessão, a proporção da população economicamente ativa é consideravelmente reduzida. Além disso, a população economicamente ativa não inclui estudantes, donas de casa, aposentados e prisioneiros.

O indicador é normalmente analisado juntamente com a taxa de desemprego, uma vez que as pessoas classificadas como desempregadas podem ou não ser participantes ativas no mercado de trabalho. Adicionalmente, mesmo sem emprego, elas podem ter renda e estar envolvidas nos processos econômicos. Por exemplo, os aposentados que gastam suas poupanças ou estagiários melhorando suas competências para o futuro do mercado de trabalho.

Não apenas a saúde geral da economia, mas também as mudanças estruturais na sociedade podem levar a diminuição na taxa de participação. Assim, por exemplo, o aumento na taxa de natalidade leva a uma diminuição no número de mulheres que trabalham.

As interpretações paralelas da taxa de participação e desemprego ajudam a compreender melhor a tendência geral do emprego na economia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Taxa de Participação na Força de Trabalho (United States Participation Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
62.5%
62.2%
62.4%
set. 2025
62.4%
62.2%
62.3%
ago. 2025
62.3%
62.3%
62.2%
jul. 2025
62.2%
62.4%
62.3%
jun. 2025
62.3%
62.5%
62.4%
mai. 2025
62.4%
62.6%
62.6%
abr. 2025
62.6%
62.8%
62.5%
mar. 2025
62.5%
62.1%
62.4%
fev. 2025
62.4%
62.6%
62.6%
jan. 2025
62.6%
62.6%
62.5%
dez. 2024
62.5%
62.6%
62.5%
nov. 2024
62.5%
62.6%
62.6%
out. 2024
62.6%
62.7%
62.7%
set. 2024
62.7%
62.8%
62.7%
ago. 2024
62.7%
62.7%
62.7%
jul. 2024
62.7%
62.5%
62.6%
jun. 2024
62.6%
62.6%
62.5%
mai. 2024
62.5%
62.8%
62.7%
abr. 2024
62.7%
62.7%
62.7%
mar. 2024
62.7%
62.5%
62.5%
fev. 2024
62.5%
62.7%
62.5%
jan. 2024
62.5%
62.7%
62.5%
dez. 2023
62.5%
62.7%
62.8%
nov. 2023
62.8%
62.7%
62.7%
out. 2023
62.7%
62.8%
62.8%
set. 2023
62.8%
62.7%
62.8%
ago. 2023
62.8%
62.6%
62.6%
jul. 2023
62.6%
62.6%
62.6%
jun. 2023
62.6%
62.6%
62.6%
mai. 2023
62.6%
62.5%
62.6%
abr. 2023
62.6%
62.5%
62.6%
mar. 2023
62.6%
62.4%
62.5%
fev. 2023
62.5%
62.3%
62.4%
jan. 2023
62.4%
62.2%
62.3%
dez. 2022
62.3%
62.1%
62.2%
nov. 2022
62.1%
62.2%
62.2%
out. 2022
62.2%
62.3%
62.3%
set. 2022
62.3%
62.2%
62.4%
ago. 2022
62.4%
62.1%
62.1%
jul. 2022
62.1%
62.2%
62.2%
jun. 2022
62.2%
62.2%
62.3%
mai. 2022
62.3%
62.3%
62.2%
abr. 2022
62.2%
62.3%
62.4%
mar. 2022
62.4%
62.2%
62.3%
fev. 2022
62.3%
62.0%
62.2%
jan. 2022
62.2%
61.8%
61.9%
dez. 2021
61.9%
61.7%
61.9%
nov. 2021
61.8%
61.6%
61.6%
out. 2021
61.6%
61.6%
61.6%
set. 2021
61.6%
61.7%
61.7%
123
