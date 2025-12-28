CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Prata - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Prata - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em prata, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em prata, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

A prata é um dos commodities mais populares. Muitas vezes, suas cotações são paralelas com as cotações do ouro, uma vez que é um ativo muitas vezes visto como de reserva. No entanto, a dinâmica da prata é associada com notícias globais sobre a variação na sua produção. O crescimento no volume de posições longas abertas para os futuros de prata, indiretamente, indica um aumento na atividade do mercado da prata. No entanto, este parâmetro não tem um efeito direto sobre os preços, devido à pequena quantidade de dados da CFTC, em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Prata - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
52.3 mil
23 set. 2025
52.3 mil
51.5 mil
16 set. 2025
51.5 mil
53.9 mil
9 set. 2025
53.9 mil
55.9 mil
2 set. 2025
55.9 mil
46.5 mil
26 ago. 2025
46.5 mil
46.5 mil
19 ago. 2025
46.5 mil
44.3 mil
12 ago. 2025
44.3 mil
50.7 mil
5 ago. 2025
50.7 mil
59.4 mil
29 jul. 2025
59.4 mil
60.6 mil
22 jul. 2025
60.6 mil
59.4 mil
15 jul. 2025
59.4 mil
58.5 mil
8 jul. 2025
58.5 mil
63.4 mil
1 jul. 2025
63.4 mil
62.9 mil
24 jun. 2025
62.9 mil
67.2 mil
17 jun. 2025
67.2 mil
66.7 mil
10 jun. 2025
66.7 mil
60.8 mil
3 jun. 2025
60.8 mil
53.0 mil
27 mai. 2025
53.0 mil
50.0 mil
20 mai. 2025
50.0 mil
47.8 mil
13 mai. 2025
47.8 mil
49.3 mil
6 mai. 2025
49.3 mil
49.9 mil
29 abr. 2025
49.9 mil
44.7 mil
22 abr. 2025
44.7 mil
43.9 mil
15 abr. 2025
43.9 mil
46.5 mil
8 abr. 2025
46.5 mil
57.3 mil
1 abr. 2025
57.3 mil
61.0 mil
25 mar. 2025
61.0 mil
62.3 mil
18 mar. 2025
62.3 mil
59.5 mil
11 mar. 2025
59.5 mil
53.3 mil
4 mar. 2025
53.3 mil
52.9 mil
25 fev. 2025
52.9 mil
54.5 mil
18 fev. 2025
54.5 mil
49.7 mil
11 fev. 2025
49.7 mil
50.4 mil
4 fev. 2025
50.4 mil
44.4 mil
28 jan. 2025
44.4 mil
47.5 mil
21 jan. 2025
47.5 mil
46.1 mil
14 jan. 2025
46.1 mil
40.9 mil
7 jan. 2025
40.9 mil
40.2 mil
12345678...19
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido