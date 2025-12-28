Prata - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em prata, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em prata, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

A prata é um dos commodities mais populares. Muitas vezes, suas cotações são paralelas com as cotações do ouro, uma vez que é um ativo muitas vezes visto como de reserva. No entanto, a dinâmica da prata é associada com notícias globais sobre a variação na sua produção. O crescimento no volume de posições longas abertas para os futuros de prata, indiretamente, indica um aumento na atividade do mercado da prata. No entanto, este parâmetro não tem um efeito direto sobre os preços, devido à pequena quantidade de dados da CFTC, em comparação com a escala global.

