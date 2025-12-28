A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é a porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. É considerado como desempregado o indivíduo que, nas últimas quatro semanas, esteja ativamente à procura de trabalho e possa ocupar uma vaga de trabalho imediatamente. Adicionalmente, o fato de a pessoa receber ou não assistência social não afeta as estatísticas da taxa de desemprego.

As estatísticas de emprego são coletadas através de entrevistas com cerca de 110 000 pessoas (60 000 famílias) em todo o país. A sondagem não inclui menores de 16 anos, pessoas em prisões, hospitais psiquiátricos e alistadas nas forças armadas.

Este indicador (também chamado U3) é mais comumente usado nos Estados Unidos para avaliar o estado do mercado de trabalho. No entanto, este não é o único critério de desemprego. Por exemplo, ao contrário da Taxa de Desemprego U6 que leva em conta, nas estatísticas, as pessoas empregadas em tempo parcial ou temporariamente, o U3 considerada essas pessoas como empregadas e, portanto, não são abrangidas por ele em seu cálculo. Este indicador não leva em conta tanto as pessoas que querem trabalhar e não podem por diversos motivos (por exemplo, devido a uma invalidez), quanto aqueles que desistiram de procurar emprego. Tudo isso conduz a críticas do U3, isto é, muitos economistas acreditam que ele pinta um quadro demasiado optimista do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego é um dos principais indicadores do mercado de trabalho e da condição econômica do país. Ele não é um indicador de previsão. Seu aumento ou diminuição é causado por mudanças na situação econômica.

A diminuição da taxa de desemprego se reflete positivamente nas cotações de dólar.

