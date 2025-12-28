O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial Markit (Markit Manufacturing PMI) é um indicador das mudanças nas condições de negócios, no setor industrial dos EUA, no mês de relatórios. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas privadas do setor manufatureiro.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

Ao contrário do PMI publicado pelo ISM, o cálculo do PMI Markit inclui apenas informações sobre empresas privadas. Os gerentes de compras preenchem um questionário em que caraterizam os parâmetros de base das suas atividades:

volume de produtos manufaturados (remessas);

número de novas ordens recebidas;

ordens pendentes;

preços pagos (por materiais, serviços, bens consumidos pela empresa no processo de produção);

preços obtidos (preços de produção);

hora de entrega de ordens de empreiteiros;

inventários;

emprego;

produtividade de curto prazo.

Os entrevistados não dão uma valorização absoluta destes indicadores, mas sim relativa: têm crescido, recuado ou permanecido o mesmo. Sub-índices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele dá informações operacionais cobrindo o setor de manufatura inteiro. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI industrial caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

