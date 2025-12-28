Calendário Econômico
EUA - Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Manufacturing Prices Paid)
|Alta
|N/D
|56.0
|
58.0
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Preços no Setor Manufatureiro ISM (ISM Manufacturing Prices Paid) são um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras Ele reflete a variação dos preços que representantes do setor industrial pagam por produtos ou serviços recebidos.
Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 18 setores da indústria estadunidense. Os entrevistados respondem a perguntas sobre os preços pagos no processo de produção: aumento, queda ou estabilidade de preços. Os dados são processados e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 20% do PMI.
Os preços no setor manufatureiro estão estreitamente correlacionados com o IPP na fase intermédia da produção. O crescimento dos preços no setor manufatureiro pode servir como um indicador importante da inflação, uma vez que os produtores são obrigados a pagar mais aos contratantes, o que pode fazer com que o preço do produto final seja maior.
No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Manufacturing Prices Paid)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress