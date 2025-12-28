CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (Institute for Supply Management)
Setor:
Negócio
Alta N/D 56.0
58.0
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Preços no Setor Manufatureiro ISM (ISM Manufacturing Prices Paid) são um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras Ele reflete a variação dos preços que representantes do setor industrial pagam por produtos ou serviços recebidos.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 18 setores da indústria estadunidense. Os entrevistados respondem a perguntas sobre os preços pagos no processo de produção: aumento, queda ou estabilidade de preços. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 20% do PMI.

Os preços no setor manufatureiro estão estreitamente correlacionados com o IPP na fase intermédia da produção. O crescimento dos preços no setor manufatureiro pode servir como um indicador importante da inflação, uma vez que os produtores são obrigados a pagar mais aos contratantes, o que pode fazer com que o preço do produto final seja maior.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Preços no Setor Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Manufacturing Prices Paid)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
56.0
58.0
out. 2025
58.0
59.9
61.9
set. 2025
61.9
63.7
ago. 2025
63.7
63.9
64.8
jul. 2025
64.8
65.5
69.7
jun. 2025
69.7
69.9
69.4
mai. 2025
69.4
71.8
69.8
abr. 2025
69.8
68.2
69.4
mar. 2025
69.4
59.4
62.4
fev. 2025
62.4
53.2
54.9
jan. 2025
54.9
50.6
52.5
dez. 2024
52.5
51.9
50.3
nov. 2024
50.3
54.2
54.8
out. 2024
54.8
51.0
48.3
set. 2024
48.3
53.3
54.0
ago. 2024
54.0
52.4
52.9
jul. 2024
52.9
54.4
52.1
jun. 2024
52.1
54.3
57.0
mai. 2024
57.0
48.9
60.9
abr. 2024
60.9
47.2
55.8
mar. 2024
55.8
47.3
52.5
fev. 2024
52.5
52.3
52.9
jan. 2024
52.9
52.6
45.2
dez. 2023
45.2
47.4
49.9
nov. 2023
49.9
44.7
45.1
out. 2023
45.1
50.3
43.8
set. 2023
43.8
50.6
48.4
ago. 2023
48.4
40.5
42.6
jul. 2023
42.6
36.5
41.8
jun. 2023
41.8
41.1
44.2
mai. 2023
44.2
53.5
53.2
abr. 2023
53.2
52.3
49.2
mar. 2023
49.2
53.8
51.3
fev. 2023
51.3
37.8
44.5
jan. 2023
44.5
32.3
39.4
dez. 2022
39.4
42.3
43.0
nov. 2022
43.0
50.4
46.6
out. 2022
46.6
51.6
51.7
set. 2022
51.7
46.0
52.5
ago. 2022
52.5
69.2
60.0
jul. 2022
60.0
80.5
78.5
jun. 2022
78.5
83.7
82.2
mai. 2022
82.2
86.2
84.6
abr. 2022
84.6
81.7
87.1
mar. 2022
87.1
76.0
75.6
fev. 2022
75.6
72.3
76.1
jan. 2022
76.1
75.3
68.2
dez. 2021
68.2
82.1
82.4
nov. 2021
82.4
54.6
85.7
out. 2021
63.6
78.4
64.8
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido