Os Preços no Setor Manufatureiro ISM (ISM Manufacturing Prices Paid) são um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras Ele reflete a variação dos preços que representantes do setor industrial pagam por produtos ou serviços recebidos.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 18 setores da indústria estadunidense. Os entrevistados respondem a perguntas sobre os preços pagos no processo de produção: aumento, queda ou estabilidade de preços. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 20% do PMI.

Os preços no setor manufatureiro estão estreitamente correlacionados com o IPP na fase intermédia da produção. O crescimento dos preços no setor manufatureiro pode servir como um indicador importante da inflação, uma vez que os produtores são obrigados a pagar mais aos contratantes, o que pode fazer com que o preço do produto final seja maior.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

Últimos valores: