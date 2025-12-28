CalendárioSeções

Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions), trata-se de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em futuros sobre o Nasdaq 100, abertas por especuladores, isto é, por traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em Nasdaq 100, nos Estados Unidos.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
23.4 mil
23 set. 2025
23.4 mil
17.8 mil
16 set. 2025
17.8 mil
25.5 mil
9 set. 2025
25.5 mil
15.4 mil
2 set. 2025
15.4 mil
36.1 mil
26 ago. 2025
36.1 mil
33.8 mil
19 ago. 2025
33.8 mil
42.3 mil
12 ago. 2025
42.3 mil
33.8 mil
5 ago. 2025
33.8 mil
35.0 mil
29 jul. 2025
35.0 mil
30.7 mil
22 jul. 2025
30.7 mil
34.9 mil
15 jul. 2025
34.9 mil
31.2 mil
8 jul. 2025
31.2 mil
27.1 mil
1 jul. 2025
27.1 mil
16.5 mil
24 jun. 2025
16.5 mil
15.7 mil
17 jun. 2025
15.7 mil
17.7 mil
10 jun. 2025
17.7 mil
14.7 mil
3 jun. 2025
14.7 mil
17.0 mil
27 mai. 2025
17.0 mil
14.5 mil
20 mai. 2025
14.5 mil
19.5 mil
13 mai. 2025
19.5 mil
32.8 mil
6 mai. 2025
32.8 mil
30.9 mil
29 abr. 2025
30.9 mil
37.7 mil
22 abr. 2025
37.7 mil
31.8 mil
15 abr. 2025
31.8 mil
24.3 mil
8 abr. 2025
24.3 mil
15.2 mil
1 abr. 2025
15.2 mil
8.7 mil
25 mar. 2025
8.7 mil
23.0 mil
18 mar. 2025
23.0 mil
22.7 mil
11 mar. 2025
22.7 mil
21.8 mil
4 mar. 2025
21.8 mil
25.8 mil
25 fev. 2025
25.8 mil
9.8 mil
18 fev. 2025
9.8 mil
13.4 mil
11 fev. 2025
13.4 mil
19.0 mil
4 fev. 2025
19.0 mil
30.7 mil
28 jan. 2025
30.7 mil
18.5 mil
21 jan. 2025
18.5 mil
10.5 mil
14 jan. 2025
10.5 mil
18.8 mil
7 jan. 2025
18.8 mil
27.2 mil
