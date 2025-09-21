- Обзор рынка
ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF
Курс ICF за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.64, а максимальная — 60.94.
Следите за динамикой iShares Cohen & Steers REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ICF сегодня?
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) сегодня оценивается на уровне 60.91. Инструмент торгуется в пределах 60.64 - 60.94, вчерашнее закрытие составило 60.90, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Cohen & Steers REIT ETF?
iShares Cohen & Steers REIT ETF в настоящее время оценивается в 60.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.78% и USD. Отслеживайте движения ICF на графике в реальном времени.
Как купить акции ICF?
Вы можете купить акции iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) по текущей цене 60.91. Ордера обычно размещаются около 60.91 или 61.21, тогда как 83 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ICF?
Инвестирование в iShares Cohen & Steers REIT ETF предполагает учет годового диапазона 53.30 - 66.86 и текущей цены 60.91. Многие сравнивают -1.22% и -0.41% перед размещением ордеров на 60.91 или 61.21. Изучайте ежедневные изменения цены ICF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Select U.S. REIT ETF?
Самая высокая цена iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) за последний год составила 66.86. Акции заметно колебались в пределах 53.30 - 66.86, сравнение с 60.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Cohen & Steers REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Select U.S. REIT ETF?
Самая низкая цена iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) за год составила 53.30. Сравнение с текущими 60.91 и 53.30 - 66.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ICF?
В прошлом iShares Cohen & Steers REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.90 и -4.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.90
- Open
- 60.64
- Bid
- 60.91
- Ask
- 61.21
- Low
- 60.64
- High
- 60.94
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- -0.41%
- Годовое изменение
- -4.78%
