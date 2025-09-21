КотировкиРазделы
Валюты / ICF
Назад в Рынок акций США

ICF: iShares Cohen & Steers REIT ETF

60.91 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ICF за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.64, а максимальная — 60.94.

Следите за динамикой iShares Cohen & Steers REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ICF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICF сегодня?

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) сегодня оценивается на уровне 60.91. Инструмент торгуется в пределах 60.64 - 60.94, вчерашнее закрытие составило 60.90, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Cohen & Steers REIT ETF?

iShares Cohen & Steers REIT ETF в настоящее время оценивается в 60.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.78% и USD. Отслеживайте движения ICF на графике в реальном времени.

Как купить акции ICF?

Вы можете купить акции iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) по текущей цене 60.91. Ордера обычно размещаются около 60.91 или 61.21, тогда как 83 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICF?

Инвестирование в iShares Cohen & Steers REIT ETF предполагает учет годового диапазона 53.30 - 66.86 и текущей цены 60.91. Многие сравнивают -1.22% и -0.41% перед размещением ордеров на 60.91 или 61.21. Изучайте ежедневные изменения цены ICF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Select U.S. REIT ETF?

Самая высокая цена iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) за последний год составила 66.86. Акции заметно колебались в пределах 53.30 - 66.86, сравнение с 60.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Cohen & Steers REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Select U.S. REIT ETF?

Самая низкая цена iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) за год составила 53.30. Сравнение с текущими 60.91 и 53.30 - 66.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICF?

В прошлом iShares Cohen & Steers REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.90 и -4.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.64 60.94
Годовой диапазон
53.30 66.86
Предыдущее закрытие
60.90
Open
60.64
Bid
60.91
Ask
61.21
Low
60.64
High
60.94
Объем
83
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
-0.41%
Годовое изменение
-4.78%
08 октября, среда
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.715 млн
Прог.
3.334 млн
Пред.
1.792 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.763 млн
Прог.
-0.205 млн
Пред.
-0.271 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
Акт.
4.117%
Прог.
Пред.
4.033%
18:00
USD
Публикация протокола заседания FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
21:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.