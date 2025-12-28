A CFTC Commodity Futures Trading Commission publica relatórios mensais sobre as obrigações dos traders 'não-comerciais' no mercado de milho. Os relatórios sobre as obrigações dos traders refletem o interesse aberto em futuros e opções de milho nos mercados futuros, nos quais 20 ou mais traders mantêm posições abertas não inferiores ao nível de relatório estabelecido pela comissão CFTC.

Os relatórios da COT sobre milho são compilados com base nos dados sobre as posição das empresas relatoras. As empresas apresentam dados sobre as posições existentes com base na classificação dos traders que são fixados em uma categoria específica de acordo com suas atividades. Os traders fornecem relatórios segundo o formulário CFTC 40, no qual se classificam como: Fabricante/Vendedor/Processador/Consumidor, Revendedor de Swap, Gerenciamento de Ativos ou trader que não está sujeito a relatórios. Os funcionários da CFTC realizam uma verificação de fiabilidade, pois eles não sabem as razões específicas pelas quais as posições dos traders são abertas, assim, essas informações não afetam a classificação dos traders. O mesmo trader pode ser definido como comercial para alguns ativos e não comercial para outros. Tudo isso se reflete nos relatórios da CFTC. No entanto, no relatório "Traders de futuros financeiros", os traders são incluídos em uma categoria para todas as mercadorias. Devido a restrições legais (dados da Seção 8 da CEA e práticas comerciais confidenciais), a CFTC não publica informações sobre como os traders individuais são classificados nos relatórios COT.

A CFTC recebe os dados necessários sobre o comércio de milho a partir de terça-feira de manhã. Estes dados são analisados e publicados no último dia útil da semana, às 15:30. A comissão recebe dados separados das unidades de relatório na quarta-feira de manhã.

Esses relatórios permitem determinar o humor dos traders no mercado de milho e entender se no mercado há mais vendedores ou compradores. Uma análise de volume também pode ajudar a determinar a força ou a probabilidade de uma reversão de tendência.

Últimos valores: