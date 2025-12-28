Calendário Econômico
EUA - Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (United States Average Hourly Earnings m/m)
|Alta
|0.1%
|0.4%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.3%
|
0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Ganho Médio por Hora Trabalhada - Mensa - (Average Hourly Earnings m/m) reflete a mudança no salário médio por hora na maioria dos setores, com exceção do setor agrícola, no mês de relatórios em comparação com o anterior.
O cálculo do índice inclui apenas trabalhadores empregados em empresas privadas. O cálculo é baseado numa sondagem com cerca de 147 000 empresas que proporcionam cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.
Os dados sobre ganho médio por hora trabalhada contribui para a formação de muitos outros indicadores da economia dos Estados Unidos. Por exemplo, este indicador ajuda a estimar o emprego, tendências de lucro e a inflação dos salários. Além disso, esta cifra é incluída no cálculo da Renda Pessoal.
O aumento do ganho por hora implica tanto a melhoria de oportunidades de acumulação quanto o crescimento no volume de consumo regular. Quanto maior a atividade de consumo, maior a atividade econômica no país. Assim, o aumento do ganho médio por hora indica uma melhora nas condições econômicas. Além disso, o crescimento do salário sugere o aumento da inflação.
Por todas as razões acima mencionadas, o crescimento do indicador pode favoravelmente afetar as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (United States Average Hourly Earnings m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
