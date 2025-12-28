Calendário Econômico
EUA - Média de Horas Trabalhadas Semanais (United States Average Weekly Hours)
|Baixa
|34.3
|34.2
|
34.2
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|34.2
|
34.3
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Média de Horas Trabalhadas Semanais (Average Weekly Hours) mostra o número médio de horas de trabalho por semana para aqueles que trabalham em empresas privadas, nos Estados Unidos, com exceção do setor agrícola.
O cálculo do índice leva em conta apenas as pessoas que estão empregadas no setor comercial. O cálculo é baseado numa sondagem com cerca de 147 000 empresas que proporcionam cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.
Os dados são ajustados sazonalmente para suavizar a volatilidade técnica que não é causada por mudanças na situação econômica. F
O cálculo leva em conta todos os setores de manufatura e áreas serviços: mineração e processamento de recursos, construção, indústria ligeira e pesada (a produção de bens duráveis e não duráveis é considerada separadamente), serviços da informação, educacionais financeiros, cuidados de saúde, comércio, transporte, etc.
O indicador é usado para avaliar a atividade do mercado de trabalho dos EUA. Além disso, ajuda a estimar as mudanças de curto prazo na demanda por mão-de-obra, a intensidade de produção. Aumento da média de horas trabalhadas semanais não é um indicador em si. Ele é estimado juntamente com o ganho médio por hora trabalhada. O fato de ambos os indicadores crescerem pode significar o aumento iminente da inflação, e, portanto, tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar. O fato de as horas de trabalho e o ganho médio serem reduzidos simultaneamente é um sinal alarmante para a economia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Média de Horas Trabalhadas Semanais (United States Average Weekly Hours)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
