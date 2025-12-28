CalendárioSeções

EUA - Média de Horas Trabalhadas Semanais (United States Average Weekly Hours)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Baixa 34.3 34.2
34.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
34.2
34.3
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Média de Horas Trabalhadas Semanais (Average Weekly Hours) mostra o número médio de horas de trabalho por semana para aqueles que trabalham em empresas privadas, nos Estados Unidos, com exceção do setor agrícola.

O cálculo do índice leva em conta apenas as pessoas que estão empregadas no setor comercial. O cálculo é baseado numa sondagem com cerca de 147 000 empresas que proporcionam cerca de 634 000 postos de trabalho nos Estados Unidos.

Os dados são ajustados sazonalmente para suavizar a volatilidade técnica que não é causada por mudanças na situação econômica. F

O cálculo leva em conta todos os setores de manufatura e áreas serviços: mineração e processamento de recursos, construção, indústria ligeira e pesada (a produção de bens duráveis ​​e não duráveis é considerada separadamente), serviços da informação, educacionais financeiros, cuidados de saúde, comércio, transporte, etc.

O indicador é usado para avaliar a atividade do mercado de trabalho dos EUA. Além disso, ajuda a estimar as mudanças de curto prazo na demanda por mão-de-obra, a intensidade de produção. Aumento da média de horas trabalhadas semanais não é um indicador em si. Ele é estimado juntamente com o ganho médio por hora trabalhada. O fato de ambos os indicadores crescerem pode significar o aumento iminente da inflação, e, portanto, tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar. O fato de as horas de trabalho e o ganho médio serem reduzidos simultaneamente é um sinal alarmante para a economia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Média de Horas Trabalhadas Semanais (United States Average Weekly Hours)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
34.3
34.2
34.2
set. 2025
34.2
34.2
34.2
ago. 2025
34.2
34.2
34.2
jul. 2025
34.3
34.2
34.2
jun. 2025
34.2
34.2
34.3
mai. 2025
34.3
34.2
34.3
abr. 2025
34.3
34.2
34.3
mar. 2025
34.2
34.1
34.2
fev. 2025
34.1
34.2
34.1
jan. 2025
34.1
34.3
34.2
dez. 2024
34.3
34.3
34.3
nov. 2024
34.3
34.3
34.2
out. 2024
34.3
34.3
34.3
set. 2024
34.2
34.3
34.3
ago. 2024
34.3
34.3
34.2
jul. 2024
34.2
34.3
34.3
jun. 2024
34.3
34.3
34.3
mai. 2024
34.3
34.3
34.3
abr. 2024
34.3
34.3
34.4
mar. 2024
34.4
34.3
34.3
fev. 2024
34.3
34.2
34.2
jan. 2024
34.1
34.3
34.3
dez. 2023
34.3
34.4
34.4
nov. 2023
34.4
34.4
34.3
out. 2023
34.3
34.4
34.4
set. 2023
34.4
34.4
34.4
ago. 2023
34.4
34.4
34.3
jul. 2023
34.3
34.4
34.4
jun. 2023
34.4
34.4
34.3
mai. 2023
34.3
34.5
34.4
abr. 2023
34.4
34.5
34.4
mar. 2023
34.4
34.5
34.5
fev. 2023
34.5
34.5
34.6
jan. 2023
34.7
34.5
34.4
dez. 2022
34.3
34.5
34.4
nov. 2022
34.4
34.5
34.5
out. 2022
34.5
34.6
34.5
set. 2022
34.5
34.6
34.5
ago. 2022
34.5
34.6
34.6
jul. 2022
34.6
34.6
34.6
jun. 2022
34.5
34.6
34.5
mai. 2022
34.6
34.6
34.6
abr. 2022
34.6
34.6
34.6
mar. 2022
34.6
34.6
34.7
fev. 2022
34.7
34.6
34.6
jan. 2022
34.5
34.7
34.7
dez. 2021
34.7
34.7
34.7
nov. 2021
34.8
34.7
34.7
out. 2021
34.7
34.7
34.8
set. 2021
34.8
34.7
34.6
12345
