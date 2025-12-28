CalendárioSeções

EUA - Taxa de Desemprego U6 (United States U6 Unemployment Rate)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 8.7% 8.1%
8.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
8.4%
8.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Taxa de Desemprego U6 (U6 Unemployment Rate) é um método alternativo para calcular a taxa de desemprego nos EUA. Ele também é chamado de taxa real de desemprego. Além disso, reflete a porcentagem dos residentes desempregados do país em relação ao número total da população economicamente ativa. No entanto, em contraste com o U3, o indicador U6 leva em conta não só as pessoas que estão a tomar medidas ativas para encontrar trabalho nas últimas 4 semanas, mas as seguintes categorias de residentes desempregados do país, indiretamente relacionados com o mercado de trabalho:

  • Pessoas que pararam de procurar trabalho após tentativas mal-sucedidas (por 12 meses). Elas ficaram decepcionadas com o ambiente econômico atual e julgaram que, por ora, era impossível serem contratadas. Este grupo de desempregados são chamados trabalhadores desencorajados (discouraged workers);
  • pessoas que são capazes de encontrar um emprego, mas não estão procurando um trabalho;
  • pessoas que voltaram a continuar seus estudos e recusaram procurar emprego;
  • pessoas empregadas atualmente a tempo parcial ou temporariamente, devido a condições econômicas desfavoráveis, uma vez que, até à data, não existem trabalhos em tempo integral para elas. O U3 considera essas pessoas ("subempregadas") empregadas, e não as inclui nas estatísticas de desemprego.

Muitos economistas acreditam que o U6 reflete melhor a situação do desemprego no país, uma vez que abrange aquelas pessoas que não são levadas em conta nas estatísticas do U3 e são consideradas indiretamente relacionadas com o mercado de trabalho.

As estatísticas de emprego são coletadas através de entrevistas com cerca de 110 000 pessoas (60 000 famílias) em todo o país. A sondagem não inclui menores de 16 anos, pessoas em prisões, hospitais psiquiátricos e alistadas nas forças armadas.

A taxa de desemprego é um dos principais indicadores do mercado de trabalho e da condição econômica do país. Ele não é um indicador de previsão. Seu aumento ou diminuição é causado por mudanças na situação econômica.

A diminuição da taxa de desemprego se reflete positivamente nas cotações de dólar.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Taxa de Desemprego U6 (United States U6 Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
8.7%
8.1%
8.0%
set. 2025
8.0%
7.8%
8.1%
ago. 2025
8.1%
8.4%
7.9%
jul. 2025
7.9%
7.5%
7.7%
jun. 2025
7.7%
7.6%
7.8%
mai. 2025
7.8%
8.0%
7.8%
abr. 2025
7.8%
7.5%
7.9%
mar. 2025
7.9%
8.3%
8.0%
fev. 2025
8.0%
7.6%
7.5%
jan. 2025
7.5%
7.3%
7.5%
dez. 2024
7.5%
8.0%
7.7%
nov. 2024
7.8%
7.5%
7.7%
out. 2024
7.7%
7.6%
7.7%
set. 2024
7.7%
7.9%
7.9%
ago. 2024
7.9%
7.6%
7.8%
jul. 2024
7.8%
7.4%
7.4%
jun. 2024
7.4%
7.4%
7.4%
mai. 2024
7.4%
7.3%
7.4%
abr. 2024
7.4%
7.3%
7.3%
mar. 2024
7.3%
7.2%
7.3%
fev. 2024
7.3%
7.1%
7.2%
jan. 2024
7.2%
7.0%
7.1%
dez. 2023
7.1%
7.1%
7.0%
nov. 2023
7.0%
7.1%
7.2%
out. 2023
7.2%
7.0%
7.0%
set. 2023
7.0%
6.9%
7.1%
ago. 2023
7.1%
6.8%
6.7%
jul. 2023
6.7%
6.8%
6.9%
jun. 2023
6.9%
6.6%
6.7%
mai. 2023
6.7%
6.6%
6.6%
abr. 2023
6.6%
6.7%
6.7%
mar. 2023
6.7%
6.7%
6.8%
fev. 2023
6.8%
6.5%
6.6%
jan. 2023
6.6%
6.6%
6.5%
dez. 2022
6.5%
6.7%
6.7%
nov. 2022
6.7%
6.7%
6.8%
out. 2022
6.8%
6.8%
6.7%
set. 2022
6.7%
6.8%
7.0%
ago. 2022
7.0%
6.7%
6.7%
jul. 2022
6.7%
6.9%
6.7%
jun. 2022
6.7%
7.0%
7.1%
mai. 2022
7.1%
6.9%
7.0%
abr. 2022
7.0%
7.0%
6.9%
mar. 2022
6.9%
7.1%
7.2%
fev. 2022
7.2%
7.2%
7.1%
jan. 2022
7.1%
7.5%
7.3%
dez. 2021
7.3%
8.0%
7.7%
nov. 2021
7.8%
8.4%
8.3%
out. 2021
8.3%
8.6%
8.5%
set. 2021
8.5%
9.0%
8.8%
