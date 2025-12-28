A Taxa de Desemprego U6 (U6 Unemployment Rate) é um método alternativo para calcular a taxa de desemprego nos EUA. Ele também é chamado de taxa real de desemprego. Além disso, reflete a porcentagem dos residentes desempregados do país em relação ao número total da população economicamente ativa. No entanto, em contraste com o U3, o indicador U6 leva em conta não só as pessoas que estão a tomar medidas ativas para encontrar trabalho nas últimas 4 semanas, mas as seguintes categorias de residentes desempregados do país, indiretamente relacionados com o mercado de trabalho:

Pessoas que pararam de procurar trabalho após tentativas mal-sucedidas (por 12 meses). Elas ficaram decepcionadas com o ambiente econômico atual e julgaram que, por ora, era impossível serem contratadas. Este grupo de desempregados são chamados trabalhadores desencorajados (discouraged workers);

pessoas que são capazes de encontrar um emprego, mas não estão procurando um trabalho;

pessoas que voltaram a continuar seus estudos e recusaram procurar emprego;

pessoas empregadas atualmente a tempo parcial ou temporariamente, devido a condições econômicas desfavoráveis, uma vez que, até à data, não existem trabalhos em tempo integral para elas. O U3 considera essas pessoas ("subempregadas") empregadas, e não as inclui nas estatísticas de desemprego.

Muitos economistas acreditam que o U6 reflete melhor a situação do desemprego no país, uma vez que abrange aquelas pessoas que não são levadas em conta nas estatísticas do U3 e são consideradas indiretamente relacionadas com o mercado de trabalho.

As estatísticas de emprego são coletadas através de entrevistas com cerca de 110 000 pessoas (60 000 famílias) em todo o país. A sondagem não inclui menores de 16 anos, pessoas em prisões, hospitais psiquiátricos e alistadas nas forças armadas.

A taxa de desemprego é um dos principais indicadores do mercado de trabalho e da condição econômica do país. Ele não é um indicador de previsão. Seu aumento ou diminuição é causado por mudanças na situação econômica.

A diminuição da taxa de desemprego se reflete positivamente nas cotações de dólar.

