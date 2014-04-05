Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico.

Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo.

Diferente dos níveis fixos tradicionais do RSI (como 70/30), o Auto Optimized RSI ajusta dinamicamente seus níveis com base no comportamento real do preço e nos resultados de backtests. Ele monitora estatísticas essenciais como taxa de acerto, drawdown e média de lucros/perdas, adaptando-se ao mercado atual para fornecer sinais baseados no que realmente funciona.

Quando o RSI cruza os níveis otimizados, o indicador exibe setas de compra e venda diretamente no gráfico, ajudando a encontrar pontos de entrada com maior probabilidade de sucesso.

Entre em contato comigo após a compra para receber ferramentas adicionais e dicas exclusivas de trading totalmente grátis!

Desejo muito sucesso e bons lucros nas suas negociações!


