De forma simples, você pode começar a operar quando o movimento dos números brancos — conhecidos como "pips" — começar a aparecer ao lado do candle atual. Os "pips" brancos indicam que uma operação de compra ou venda está ativa e se movendo na direção correta, conforme indicado pela cor branca. Quando o movimento dos pips brancos para e se transforma em uma cor verde estática, isso sinaliza o fim do momento atual. A cor verde dos números representa o lucro total obtido em "pips", independentemente de ter sido uma operação de compra ou venda.

Além disso, as operações podem ser abertas seguindo outras ferramentas analíticas avançadas e profissionais dentro do indicador. Ao observar os sinais e cores exibidos no indicador, você pode capturar diversas oportunidades de scalping com alta precisão. Apenas certifique-se de entender o indicador durante os testes ou no gráfico em tempo real.

Adequado para a maioria dos mercados Forex: Ideal para operar ouro e mercados de índices populares — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX e outros — bem como pares de moedas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e muitos outros pares fortes. Também oferece suporte às principais criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e stablecoins — ideal para estratégias diversificadas entre ativos digitais e mercados tradicionais.

Oferta especial por tempo limitado.

O indicador Shock Pullback é uma verdadeira inovação na detecção de pullbacks e zonas de acumulação. Construído com um algoritmo totalmente inovador, ele capacita os traders a identificar oportunidades de negociação, acompanhar movimentos de preço e detectar pullbacks, zonas de acumulação, gaps e rompimentos com facilidade e total clareza.

Nova atualização Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback é um sistema de análise totalmente integrado.

1_ duas linhas de movimento para detectar e exibir gaps de pullback superiores e inferiores de forma precisa e inovadora — com opção de controlar as cores dos gaps ou ocultá-los.

2_ uma seta quando um gap de pullback superior ou inferior é confirmado. O início dessa zona é marcado com uma Seta Bidirecional amarela, com opção de alterar a cor ou ocultar a seta.

3_ exibição de linhas de base intermediárias (Padrão + Escalonada): "Azul - Pullback Médio", "Verde Limão - Movimento de Compra Altista" e "Vermelho - Movimento de Venda Baixista". As linhas podem ser ocultadas através do menu de controle de cores.

4_ exibição de pips de lucro para operações ativas (mostrados em branco), e exibição de pips lucrativos anteriores em verde ou pips perdidos em vermelho. Todos os números de pips podem ser ocultados através do painel de controle.

5_ função auxiliar de análise ZigZag para detectar ondas e possíveis pullbacks.

6_ um retângulo superior e um inferior na área de pullback ZigZag, exibindo o preço de pullback dos dois últimos pontos.

7_ função auxiliar de análise para buscar e detectar padrões de bandeira e flâmula, com cores de linha personalizáveis e opção de mostrar ou ocultar os padrões.

8_ Personalização Flexível: configurações ajustáveis incluem o período do indicador, multiplicador de banda, espessura das linhas e número de candles para confirmação de rompimento.

Recomenda-se usar o indicador Shock Pullback juntamente com o indicador SULEIMAN LEVEL para uma análise mais completa e visualização de níveis, linhas de tendência, suportes e muito mais:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Desejamos a você muito sucesso e operações lucrativas!