De forma simples, você pode começar a operar quando o movimento dos números brancos — conhecidos como "pips" — começar a aparecer ao lado do candle atual. Os "pips" brancos indicam que uma operação de compra ou venda está ativa e se movendo na direção correta, conforme indicado pela cor branca. Quando o movimento dos pips brancos para e se transforma em uma cor verde estática, isso sinaliza o fim do momento atual. A cor verde dos números representa o lucro total obtido em "pips", independentemente de ter sido uma operação de compra ou venda.

Além disso, as operações podem ser abertas seguindo outras ferramentas analíticas avançadas e profissionais dentro do indicador. Ao observar os sinais e cores exibidos no indicador, você pode capturar diversas oportunidades de scalping com alta precisão. Apenas certifique-se de entender o indicador durante os testes ou no gráfico em tempo real.

Adequado para a maioria dos mercados Forex: Ideal para operar ouro e mercados de índices populares — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX e outros — bem como pares de moedas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e muitos outros pares fortes. Também oferece suporte às principais criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e stablecoins — ideal para estratégias diversificadas entre ativos digitais e mercados tradicionais.

O indicador Shock Pullback é uma verdadeira inovação na detecção de pullbacks e zonas de acumulação. Construído com um algoritmo totalmente inovador, ele capacita os traders a identificar oportunidades de negociação, acompanhar movimentos de preço e detectar pullbacks, zonas de acumulação, gaps e rompimentos com facilidade e total clareza.

Nova atualização Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback é um sistema de análise totalmente integrado.
1_ duas linhas de movimento para detectar e exibir gaps de pullback superiores e inferiores de forma precisa e inovadora — com opção de controlar as cores dos gaps ou ocultá-los.
2_ uma seta quando um gap de pullback superior ou inferior é confirmado. O início dessa zona é marcado com uma Seta Bidirecional amarela, com opção de alterar a cor ou ocultar a seta.
3_ exibição de linhas de base intermediárias (Padrão + Escalonada): "Azul - Pullback Médio", "Verde Limão - Movimento de Compra Altista" e "Vermelho - Movimento de Venda Baixista". As linhas podem ser ocultadas através do menu de controle de cores.
4_ exibição de pips de lucro para operações ativas (mostrados em branco), e exibição de pips lucrativos anteriores em verde ou pips perdidos em vermelho. Todos os números de pips podem ser ocultados através do painel de controle.
5_ função auxiliar de análise ZigZag para detectar ondas e possíveis pullbacks.
6_ um retângulo superior e um inferior na área de pullback ZigZag, exibindo o preço de pullback dos dois últimos pontos.
7_ função auxiliar de análise para buscar e detectar padrões de bandeira e flâmula, com cores de linha personalizáveis e opção de mostrar ou ocultar os padrões.
8_ Personalização Flexível: configurações ajustáveis incluem o período do indicador, multiplicador de banda, espessura das linhas e número de candles para confirmação de rompimento.

Desejamos a você muito sucesso e operações lucrativas!

Comentários 2
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

micllAblen
82
micllAblen 2025.11.20 07:55 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Suleiman Alhawamdah
33100
Resposta do desenvolvedor Suleiman Alhawamdah 2025.11.20 12:56
Thank you.. I truly appreciate your kindness and encouragement.
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

Suleiman Alhawamdah
33100
Resposta do desenvolvedor Suleiman Alhawamdah 2025.11.15 18:28
thank you brother.. I wish you success and good trading
I’m truly delighted by your kind review
Responder ao comentário