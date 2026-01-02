Trend Reversal Zone and Alert
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Trend Reversal Zone and Alert
Zonas de Oferta e Demanda Multi-Timeframe + Sinais Precisos de Reversão
Trend Reversal Zone and Alert é um indicador profissional de estrutura de mercado sem repaint, desenvolvido para traders que desejam identificar reversões de alta probabilidade em níveis institucionais importantes.
O indicador combina de forma inteligente zonas de oferta e demanda dos timeframes superiores (H4 e D1) com sinais precisos de rejeição nos máximos e mínimos diários, permitindo entradas extremamente precisas em timeframes menores como M15, M30 e H1.
Por que este indicador é tão poderoso?
Zonas institucionais multi-timeframe
-
Detecta automaticamente zonas de oferta e demanda no H4 e D1
-
Projeta essas zonas com clareza nos timeframes inferiores
-
Ajuda o trader a operar alinhado com a direção do timeframe maior
-
Zonas estáveis e sem repaint, recalculadas apenas no início de um novo dia
Detecção precisa de reversão de tendência
-
Monitora o máximo e mínimo do dia atual
-
Identifica fortes rejeições por pavio (wick rejection)
-
Exibe setas claras de Compra / Venda somente quando o sinal é válido
-
Projetado para entrar no início da reversão, não após o movimento
Sistema inteligente de alertas
-
Alertas quando:
-
O preço entra em uma zona de oferta ou demanda
-
Uma vela de rejeição válida se forma no máximo ou mínimo diário
-
-
Suporta:
-
Alertas em popup
-
Alertas sonoros
-
Notificações push no celular
-
Alertas por e-mail
-
-
Apenas um sinal por dia por ativo, evitando ruído e overtrading
Lógica de trading profissional
Ideal para traders que:
-
Operam reversões em níveis-chave
-
Combinam contexto de timeframe maior com precisão de timeframe menor
-
Preferem gráficos limpos sem indicadores atrasados
-
Utilizam conceitos de Price Action e Smart Money
Abordagem de trading recomendada
Para melhores resultados:
-
Utilize em M15 ou M30
-
Trate as zonas H4 e D1 como áreas de decisão
-
Entre apenas quando surgir uma seta de rejeição no High/Low diário
-
Excelente desempenho em:
-
Pares Forex principais
-
Ouro (XAUUSD)
-
Índices
-
Criptomoedas
-
Totalmente personalizável
-
Cores e espessura das zonas
-
Sensibilidade dos pavios
-
Tipos de alertas (som / push / e-mail)
-
Estilo e cores das setas
Parâmetros claramente separados e fáceis de ajustar, adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais.
Sem repaint · Leve · Estável
-
Não utiliza dados futuros
-
Os sinais não mudam após aparecerem
-
Otimizado para alto desempenho
-
Compatível com todos os brokers MT4 / MT5
Para quem é este indicador?
Scalpers
Day traders
Swing traders
Traders de Smart Money e Price Action
Se você opera reversões de tendência a partir de níveis institucionais, este indicador se tornará uma ferramenta essencial no seu sistema de trading.