Trend Reversal Zone and Alert

Zonas de Oferta e Demanda Multi-Timeframe + Sinais Precisos de Reversão

Trend Reversal Zone and Alert é um indicador profissional de estrutura de mercado sem repaint, desenvolvido para traders que desejam identificar reversões de alta probabilidade em níveis institucionais importantes.

O indicador combina de forma inteligente zonas de oferta e demanda dos timeframes superiores (H4 e D1) com sinais precisos de rejeição nos máximos e mínimos diários, permitindo entradas extremamente precisas em timeframes menores como M15, M30 e H1.

 Por que este indicador é tão poderoso?

 Zonas institucionais multi-timeframe

  • Detecta automaticamente zonas de oferta e demanda no H4 e D1

  • Projeta essas zonas com clareza nos timeframes inferiores

  • Ajuda o trader a operar alinhado com a direção do timeframe maior

  • Zonas estáveis e sem repaint, recalculadas apenas no início de um novo dia

 Detecção precisa de reversão de tendência

  • Monitora o máximo e mínimo do dia atual

  • Identifica fortes rejeições por pavio (wick rejection)

  • Exibe setas claras de Compra / Venda somente quando o sinal é válido

  • Projetado para entrar no início da reversão, não após o movimento

 Sistema inteligente de alertas

  • Alertas quando:

    • O preço entra em uma zona de oferta ou demanda

    • Uma vela de rejeição válida se forma no máximo ou mínimo diário

  • Suporta:

    • Alertas em popup

    • Alertas sonoros

    • Notificações push no celular

    • Alertas por e-mail

  • Apenas um sinal por dia por ativo, evitando ruído e overtrading

 Lógica de trading profissional

Ideal para traders que:

  • Operam reversões em níveis-chave

  • Combinam contexto de timeframe maior com precisão de timeframe menor

  • Preferem gráficos limpos sem indicadores atrasados

  • Utilizam conceitos de Price Action e Smart Money

 Abordagem de trading recomendada

Para melhores resultados:

  • Utilize em M15 ou M30

  • Trate as zonas H4 e D1 como áreas de decisão

  • Entre apenas quando surgir uma seta de rejeição no High/Low diário

  • Excelente desempenho em:

    • Pares Forex principais

    • Ouro (XAUUSD)

    • Índices

    • Criptomoedas

 Totalmente personalizável

  • Cores e espessura das zonas

  • Sensibilidade dos pavios

  • Tipos de alertas (som / push / e-mail)

  • Estilo e cores das setas

Parâmetros claramente separados e fáceis de ajustar, adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais.

 Sem repaint · Leve · Estável

  • Não utiliza dados futuros

  • Os sinais não mudam após aparecerem

  • Otimizado para alto desempenho

  • Compatível com todos os brokers MT4 / MT5

 Para quem é este indicador?

 Scalpers
 Day traders
 Swing traders
 Traders de Smart Money e Price Action

Se você opera reversões de tendência a partir de níveis institucionais, este indicador se tornará uma ferramenta essencial no seu sistema de trading.


