Trend Reversal Zone and Alert

Zonas de Oferta e Demanda Multi-Timeframe + Sinais Precisos de Reversão

Trend Reversal Zone and Alert é um indicador profissional de estrutura de mercado sem repaint, desenvolvido para traders que desejam identificar reversões de alta probabilidade em níveis institucionais importantes.

O indicador combina de forma inteligente zonas de oferta e demanda dos timeframes superiores (H4 e D1) com sinais precisos de rejeição nos máximos e mínimos diários, permitindo entradas extremamente precisas em timeframes menores como M15, M30 e H1.

Por que este indicador é tão poderoso?

Zonas institucionais multi-timeframe

Detecta automaticamente zonas de oferta e demanda no H4 e D1

Projeta essas zonas com clareza nos timeframes inferiores

Ajuda o trader a operar alinhado com a direção do timeframe maior

Zonas estáveis e sem repaint, recalculadas apenas no início de um novo dia

Detecção precisa de reversão de tendência

Monitora o máximo e mínimo do dia atual

Identifica fortes rejeições por pavio (wick rejection)

Exibe setas claras de Compra / Venda somente quando o sinal é válido

Projetado para entrar no início da reversão, não após o movimento

Sistema inteligente de alertas

Alertas quando: O preço entra em uma zona de oferta ou demanda Uma vela de rejeição válida se forma no máximo ou mínimo diário

Suporta: Alertas em popup Alertas sonoros Notificações push no celular Alertas por e-mail

Apenas um sinal por dia por ativo, evitando ruído e overtrading

Lógica de trading profissional

Ideal para traders que:

Operam reversões em níveis-chave

Combinam contexto de timeframe maior com precisão de timeframe menor

Preferem gráficos limpos sem indicadores atrasados

Utilizam conceitos de Price Action e Smart Money

Abordagem de trading recomendada

Para melhores resultados:

Utilize em M15 ou M30

Trate as zonas H4 e D1 como áreas de decisão

Entre apenas quando surgir uma seta de rejeição no High/Low diário

Excelente desempenho em: Pares Forex principais Ouro (XAUUSD) Índices Criptomoedas



Totalmente personalizável

Cores e espessura das zonas

Sensibilidade dos pavios

Tipos de alertas (som / push / e-mail)

Estilo e cores das setas

Parâmetros claramente separados e fáceis de ajustar, adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Sem repaint · Leve · Estável

Não utiliza dados futuros

Os sinais não mudam após aparecerem

Otimizado para alto desempenho

Compatível com todos os brokers MT4 / MT5

Para quem é este indicador?

Scalpers

Day traders

Swing traders

Traders de Smart Money e Price Action

Se você opera reversões de tendência a partir de níveis institucionais, este indicador se tornará uma ferramenta essencial no seu sistema de trading.