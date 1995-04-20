Multi Timeframe Supply Demand Histogram

Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal
Descrição:
O Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal é um indicador poderoso e limpo que mostra a força da oferta e demanda do mercado em múltiplos períodos de tempo, especificamente H4 e D1. Ele exibe histogramas que destacam quando os compradores ou vendedores dominam, permitindo que os traders identifiquem rapidamente as áreas-chave de pressão do mercado.

Principais Recursos:

  • Histogramas H4 e D1: Visualização clara da força do mercado em períodos de tempo mais altos.

  • Alertas de Mudança no Histograma: Notificações opcionais quando a demanda ou oferta mudam.

  • Gráfico Limpo: Foco apenas nos sinais mais importantes.

  • Exibição Personalizável: Ative/desative histogramas por período de tempo, alertas opcionais.

  • Gráficos de 15 Minutos Recomendados: Ideal para setups intraday de swing.

  • Melhores Resultados Quando Combinado Com: Indicador Ultimate Scalpers Zone para entradas com múltiplas confirmações.

Benefícios:

  • Identifique rapidamente zonas de suporte e resistência de alta probabilidade.

  • Monitore o momentum do mercado em múltiplos períodos de tempo com um rápido olhar.

  • Fornece clareza, precisão e insights acionáveis para traders ativos.


