Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.10
Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal
Descrição:
O Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal é um indicador poderoso e limpo que mostra a força da oferta e demanda do mercado em múltiplos períodos de tempo, especificamente H4 e D1. Ele exibe histogramas que destacam quando os compradores ou vendedores dominam, permitindo que os traders identifiquem rapidamente as áreas-chave de pressão do mercado.
Principais Recursos:
-
Histogramas H4 e D1: Visualização clara da força do mercado em períodos de tempo mais altos.
-
Alertas de Mudança no Histograma: Notificações opcionais quando a demanda ou oferta mudam.
-
Gráfico Limpo: Foco apenas nos sinais mais importantes.
-
Exibição Personalizável: Ative/desative histogramas por período de tempo, alertas opcionais.
-
Gráficos de 15 Minutos Recomendados: Ideal para setups intraday de swing.
-
Melhores Resultados Quando Combinado Com: Indicador Ultimate Scalpers Zone para entradas com múltiplas confirmações.
Benefícios:
-
Identifique rapidamente zonas de suporte e resistência de alta probabilidade.
-
Monitore o momentum do mercado em múltiplos períodos de tempo com um rápido olhar.
-
Fornece clareza, precisão e insights acionáveis para traders ativos.