Ultimate Daily Zones Arrow
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Ultimate Daily SR Zones é um indicador poderoso de ação do preço que identifica automaticamente os níveis mais importantes do mercado com base nos dados do dia anterior: máxima, mínima, linha média, além das linhas de abertura e fechamento do dia.
O indicador também detecta rejeições de pavio (wick rejections) e desenha automaticamente setas de Compra e Venda quando o mercado mostra sinais de reversão nessas zonas.
É ideal para traders que utilizam níveis intradiários e zonas do dia anterior para reversões, rompimentos e retestes.
O que o indicador faz
Desenha Zonas de Suporte e Resistência do Dia Anterior
-
Cria uma zona de resistência ao redor da máxima do dia anterior
-
Cria uma zona de suporte ao redor da mínima do dia anterior
-
As zonas são automaticamente estendidas por todo o dia atual
-
Pode exibir rótulos (labels) de texto para cada zona
Estas zonas costumam ser pontos-chave de reação do preço.
Desenha a Linha Média (Midline)
O indicador calcula o ponto médio entre a máxima e a mínima do dia anterior e desenha uma linha horizontal pontilhada.
A midline atua como:
-
suporte intradiário
-
resistência intradiária
-
nível de equilíbrio do preço (mean reversion)
Desenha as Linhas de Abertura e Fechamento do Dia
O indicador adiciona duas linhas verticais:
-
Linha de abertura do dia anterior
-
Linha de fechamento do dia atual (estendida por 24 horas)
Essas linhas ajudam a visualizar a estrutura diária do mercado.
Alertas automáticos quando o preço toca zonas importantes
O indicador envia alertas quando o preço toca:
-
a zona de resistência do dia anterior
-
a zona de suporte do dia anterior
-
a linha média
Tipos de alerta disponíveis:
-
alerta sonoro + janela pop-up
-
notificação push
-
Você nunca perderá uma reação importante do mercado.
Detecção de rejeição de pavio com setas Buy/Sell
O indicador analisa as últimas velas e identifica fortes rejeições contra zonas importantes.
Ele desenha:
-
seta vermelha de Venda (Sell) quando o preço rejeita a máxima do dia anterior
-
seta verde de Compra (Buy) quando o preço rejeita a mínima do dia anterior
Cada seta aparece apenas uma vez por dia, evitando excesso de sinais.
Vantagens do indicador
-
Mostra rapidamente os níveis diários mais importantes
-
Facilita decisões baseadas na estrutura do preço
-
Envia alertas oportunos sobre toques em zonas chave
-
As setas de rejeição oferecem confirmação visual de entrada
-
Funciona em Forex, índices, metais, commodities e criptomoedas
Configurações
O usuário pode personalizar:
-
cores das zonas
-
espessura das zonas
-
estilo e cor das linhas
-
sensibilidade do pavio de rejeição
-
tipo e cor das setas
-
alertas: som, push, e-mail
-
exibir ou não etiquetas de texto
É leve, fácil de usar e compatível com qualquer estilo de trading.