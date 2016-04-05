Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily SR Zones é um indicador poderoso de ação do preço que identifica automaticamente os níveis mais importantes do mercado com base nos dados do dia anterior: máxima, mínima, linha média, além das linhas de abertura e fechamento do dia.

O indicador também detecta rejeições de pavio (wick rejections) e desenha automaticamente setas de Compra e Venda quando o mercado mostra sinais de reversão nessas zonas.

É ideal para traders que utilizam níveis intradiários e zonas do dia anterior para reversões, rompimentos e retestes.

O que o indicador faz

Desenha Zonas de Suporte e Resistência do Dia Anterior

Cria uma zona de resistência ao redor da máxima do dia anterior

Cria uma zona de suporte ao redor da mínima do dia anterior

As zonas são automaticamente estendidas por todo o dia atual

Pode exibir rótulos (labels) de texto para cada zona

Estas zonas costumam ser pontos-chave de reação do preço.

Desenha a Linha Média (Midline)

O indicador calcula o ponto médio entre a máxima e a mínima do dia anterior e desenha uma linha horizontal pontilhada.

A midline atua como:

suporte intradiário

resistência intradiária

nível de equilíbrio do preço (mean reversion)

Desenha as Linhas de Abertura e Fechamento do Dia

O indicador adiciona duas linhas verticais:

Linha de abertura do dia anterior

Linha de fechamento do dia atual (estendida por 24 horas)

Essas linhas ajudam a visualizar a estrutura diária do mercado.

Alertas automáticos quando o preço toca zonas importantes

O indicador envia alertas quando o preço toca:

a zona de resistência do dia anterior

a zona de suporte do dia anterior

a linha média

Tipos de alerta disponíveis:

alerta sonoro + janela pop-up

notificação push

e-mail

Você nunca perderá uma reação importante do mercado.

Detecção de rejeição de pavio com setas Buy/Sell

O indicador analisa as últimas velas e identifica fortes rejeições contra zonas importantes.

Ele desenha:

seta vermelha de Venda (Sell) quando o preço rejeita a máxima do dia anterior

seta verde de Compra (Buy) quando o preço rejeita a mínima do dia anterior

Cada seta aparece apenas uma vez por dia, evitando excesso de sinais.

Vantagens do indicador

Mostra rapidamente os níveis diários mais importantes

Facilita decisões baseadas na estrutura do preço

Envia alertas oportunos sobre toques em zonas chave

As setas de rejeição oferecem confirmação visual de entrada

Funciona em Forex, índices, metais, commodities e criptomoedas

Configurações

O usuário pode personalizar:

cores das zonas

espessura das zonas

estilo e cor das linhas

sensibilidade do pavio de rejeição

tipo e cor das setas

alertas: som, push, e-mail

exibir ou não etiquetas de texto

É leve, fácil de usar e compatível com qualquer estilo de trading.