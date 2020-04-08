Trade The Range

Trade the Range – Detector de Mercado em Faixa H4 e Zonas Diárias de Suporte/Resistência com Alertas de Rejeição de Pavio

Visão Geral:
“Trade the Range” é uma ferramenta de trading de precisão, projetada para traders que desejam focar exclusivamente em mercados de faixa de alta probabilidade.
Em vez de seguir cegamente cada tendência, este indicador identifica quando o mercado está se consolidando no timeframe H4 e guia você para operar com confiança nas zonas superior e inferior da faixa.

Principais Funcionalidades:

Detecção de Faixa H4:

  • Identifica automaticamente se o H4 está em estado de faixa ou de tendência.

  • Exibe uma etiqueta clara no canto superior esquerdo:

    • H4 em Faixa → mostra um subtítulo indicando como operar nas zonas superior e inferior da faixa.

    • H4 em Tendência → a etiqueta é atualizada para a direção da tendência; recomendações de faixa são ocultadas.

Zonas Diárias de Suporte e Resistência:

  • Plota as zonas de máxima e mínima do dia anterior com espessura configurável.

  • Destaca a linha média, abertura do dia anterior e fechamento atual para maior precisão.

  • Zonas codificadas por cores para fácil reconhecimento visual: verde para suporte, vermelho para resistência.

Setas de Rejeição de Pavio (Wick Rejection):

  • Detecta fortes rejeições em níveis SR diários para confirmar possíveis pontos de reversão.

  • Setas de compra/venda aparecem automaticamente nas rejeições, reduzindo suposições.

Alertas e Notificações:

  • Alertas configuráveis via pop-ups do MT4, notificações móveis, emails e sons personalizados.

  • Os alertas são disparados apenas em novas confirmações, evitando sinais repetidos.

Clareza Visual e Facilidade de Uso:

  • A etiqueta principal e o subtítulo possuem espaçamento claro e são fáceis de ler.

  • Zonas e linhas não atrapalham o gráfico, mas são altamente visíveis, proporcionando uma experiência profissional.

Por que “Trade the Range”?
Muitos traders falham em mercados de faixa por seguir tendências cegamente. Este indicador foi criado para ajudar a dominar fases de consolidação, fornecendo níveis claros para ação e confirmação de sinais. Com “Trade the Range”, você pode:

  • Identificar oportunidades de trading em faixa de alta probabilidade.

  • Minimizar entradas falsas durante períodos de tendência.

  • Operar como um profissional com guia visual claro e alertas automáticos.

Ideal para:

  • Swing traders que buscam oportunidades em fases de consolidação.

  • Iniciantes que desejam aprender a operar em faixa com orientação.

  • Traders avançados que precisam de uma ferramenta confiável para destacar zonas superior/inferior da faixa e rejeições de pavios.

As configurações são totalmente personalizáveis, incluindo períodos EMA, limites ATR, preferências de alerta, espessura das zonas e cores.

Negocie de forma mais inteligente, não mais difícil — domine os mercados em faixa com “Trade the Range”.


