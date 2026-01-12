Moving Average of Supply and Demand
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Moving Average of Supply and Demand é um indicador de tendência poderoso e fácil de usar, projetado para ajudar os traders a ver claramente a direção do mercado e entrar em operações com confiança, mesmo sem conhecimentos avançados de análise técnica.
Ao contrário das médias móveis tradicionais baseadas no preço, este indicador aplica uma técnica de suavização à pressão de oferta e demanda, exibindo-a diretamente no gráfico de preços em forma de histograma dinâmico.
Isso fornece uma representação visual clara de quem controla o mercado a cada momento, compradores ou vendedores, tornando as mudanças de tendência evidentes mesmo para traders iniciantes.
Como funciona o indicador
Quando a demanda domina, o indicador desenha um histograma de alta abaixo do preço.
Quando a oferta domina, desenha um histograma de baixa acima do preço.
O histograma é suavizado, reduzindo o ruído do mercado e destacando as tendências reais.
Quando o preço cruza temporariamente a zona do histograma e depois se rejeita, isso indica alta probabilidade de continuação da tendência.
Traders iniciantes não precisam prever nada.
Basta esperar a formação da tendência e seguir a direção do mercado.
Lógica dos sinais de rejeição
O indicador não é apenas visual, ele é baseado em regras claras.
Sinal de compra
O mercado está em tendência de alta de oferta e demanda
O preço perfura a zona de alta para baixo
O candle fecha novamente acima da zona
Aparece uma seta de compra por rejeição
Sinal de venda
O mercado está em tendência de baixa de oferta e demanda
O preço perfura a zona de baixa para cima
O candle fecha novamente abaixo da zona
Aparece uma seta de venda por rejeição
Esses sinais ajudam os traders a entrar a favor da tendência, não contra ela.
Por que é ideal para iniciantes
Não exige configurações complexas
Não requer múltiplos indicadores
Sem suposições
Direção de tendência clara e visual
Funciona em todos os instrumentos e períodos de tempo
Mesmo traders sem conhecimento de estratégia podem simplesmente:
Esperar a mudança de tendência
Seguir a direção do histograma
Entrar nas operações nos sinais de rejeição
Estilos de negociação recomendados
Scalping
Day trading
Swing trading
Estratégias de seguimento de tendência
Funciona especialmente bem quando combinado com:
Níveis de suporte e resistência
Estrutura do mercado
Gestão de risco simples
Principais características
Histograma suavizado de oferta e demanda com média móvel
Lógica não repintável, sinais aparecem em candles fechados
Setas de rejeição integradas para seguir a tendência
Visual limpo no gráfico principal
Fácil de usar, com lógica profissional
Nota final
Moving Average of Supply and Demand foi projetado para manter o trader do lado correto do mercado.
Em vez de lutar contra o preço, ensina paciência: esperar a tendência, esperar a rejeição e depois seguir o movimento.
É uma ferramenta perfeita para traders que buscam clareza, confiança e consistência em suas operações.