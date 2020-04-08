Ultimate Super Rejection Zones

Ultimate Super Rejection Zones é um indicador avançado projetado para detectar automaticamente as zonas críticas do mercado, como o máximo e o mínimo do dia, exibindo setas de rejeição extremamente precisas quando o preço reage fortemente nesses níveis.
Ele combina ação do preço, níveis diários e um sistema de confirmação baseado em dois Estocásticos (H1 + M5) para entregar sinais claros, confiáveis e de alta probabilidade.

Ideal para traders intraday, scalpers e swing traders que buscam entradas mais seguras e objetivas.

Principais Vantagens

✔ Identificação automática das zonas mais importantes

O indicador marca automaticamente o máximo, mínimo e a linha média do dia, atualizando-se em tempo real.

✔ Setas de rejeição no momento exato

Seta vermelha (SELL): rejeição no máximo do dia
Seta verde (BUY): rejeição no mínimo do dia

As setas aparecem apenas uma vez por dia, evitando ruídos e sinais duplicados.

✔ Confirmação com duplo Estocástico

Cada sinal pode ser validado por:

  • Estocástico H1

  • Estocástico M5

Isso reduz entradas falsas e melhora a precisão da estratégia.

✔ Sistema completo de alertas

Alertas quando:

  • Ocorre uma rejeição

  • Um Estocástico confirma a entrada

Tipos de alerta: Pop-up, som, e-mail e notificação push.

✔ Fácil de usar

Interface visual clara, com zonas bem destacadas e setas visíveis.
Adequado para iniciantes e profissionais.

🔧 Parâmetros de Entrada (Inputs)

1. Configurações dos Estocásticos

  • Stoch1_K — Linha K do Estocástico 1

  • Stoch1_D — Linha D do Estocástico 1

  • Stoch1_Slowing — Suavização

  • Stoch2_K — Linha K do Estocástico 2

  • Stoch2_D — Linha D do Estocástico 2

  • Stoch2_Slow — Suavização

  • MA_Method — Método de média

  • PriceField — Tipo de preço usado

2. Configurações das Setas

  • ArrowSize — Tamanho das setas

  • ArrowCodeBuy — Código Wingdings para a seta BUY

  • ArrowCodeSell — Código Wingdings para a seta SELL

3. Configurações Diárias

  • EnableDailyReset — Reinicia sinais a cada novo dia

  • LimitOneArrowPerDay — Limita a uma seta por dia

  • LimitConfirmationsToOncePerDay — Limita a uma confirmação por dia

4. Configurações de Alertas

  • AlertPopup — Alerta visual

  • AlertSound — Som

  • AlertEmail — Envio por e-mail

  • AlertPush — Notificação push no celular

Resultado Final

Ultimate Super Rejection Zones fornece ao trader uma leitura clara e objetiva do comportamento do mercado nas zonas diárias mais importantes, com sinais limpos, não repetitivos e confirmados por um sistema estocástico duplo.
É uma ferramenta essencial para quem busca disciplina, precisão e entradas mais inteligentes.


