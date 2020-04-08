Ultimate Super Rejection Zones
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Ultimate Super Rejection Zones é um indicador avançado projetado para detectar automaticamente as zonas críticas do mercado, como o máximo e o mínimo do dia, exibindo setas de rejeição extremamente precisas quando o preço reage fortemente nesses níveis.
Ele combina ação do preço, níveis diários e um sistema de confirmação baseado em dois Estocásticos (H1 + M5) para entregar sinais claros, confiáveis e de alta probabilidade.
Ideal para traders intraday, scalpers e swing traders que buscam entradas mais seguras e objetivas.Principais Vantagens
✔ Identificação automática das zonas mais importantes
O indicador marca automaticamente o máximo, mínimo e a linha média do dia, atualizando-se em tempo real.
✔ Setas de rejeição no momento exato
• Seta vermelha (SELL): rejeição no máximo do dia
• Seta verde (BUY): rejeição no mínimo do dia
As setas aparecem apenas uma vez por dia, evitando ruídos e sinais duplicados.
✔ Confirmação com duplo Estocástico
Cada sinal pode ser validado por:
-
Estocástico H1
-
Estocástico M5
Isso reduz entradas falsas e melhora a precisão da estratégia.
✔ Sistema completo de alertas
Alertas quando:
-
Ocorre uma rejeição
-
Um Estocástico confirma a entrada
Tipos de alerta: Pop-up, som, e-mail e notificação push.
✔ Fácil de usar
Interface visual clara, com zonas bem destacadas e setas visíveis.
Adequado para iniciantes e profissionais.
1. Configurações dos Estocásticos
-
Stoch1_K — Linha K do Estocástico 1
-
Stoch1_D — Linha D do Estocástico 1
-
Stoch1_Slowing — Suavização
-
Stoch2_K — Linha K do Estocástico 2
-
Stoch2_D — Linha D do Estocástico 2
-
Stoch2_Slow — Suavização
-
MA_Method — Método de média
-
PriceField — Tipo de preço usado
2. Configurações das Setas
-
ArrowSize — Tamanho das setas
-
ArrowCodeBuy — Código Wingdings para a seta BUY
-
ArrowCodeSell — Código Wingdings para a seta SELL
3. Configurações Diárias
-
EnableDailyReset — Reinicia sinais a cada novo dia
-
LimitOneArrowPerDay — Limita a uma seta por dia
-
LimitConfirmationsToOncePerDay — Limita a uma confirmação por dia
4. Configurações de Alertas
-
AlertPopup — Alerta visual
-
AlertSound — Som
-
AlertEmail — Envio por e-mail
-
AlertPush — Notificação push no celular
Ultimate Super Rejection Zones fornece ao trader uma leitura clara e objetiva do comportamento do mercado nas zonas diárias mais importantes, com sinais limpos, não repetitivos e confirmados por um sistema estocástico duplo.
É uma ferramenta essencial para quem busca disciplina, precisão e entradas mais inteligentes.