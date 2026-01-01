TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Painel Definitivo de Tendência e Ponto de Reversão + Detector de Range H4

O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard é um sistema completo de decisão de mercado multi-timeframe, projetado para manter o trader sempre do lado correto da tendência, eliminar condições de range de baixa probabilidade e entregar entradas precisas em pontos de reversão com alta confiança.

Isso não é apenas um indicador — é um framework completo de trading que responde três perguntas essenciais antes de qualquer operação:

  • O mercado está em tendência ou em range?

  • Qual é o viés do timeframe superior (H4)?

  • Onde está o ponto de entrada mais seguro e preciso?

1️⃣ Dashboard Inteligente de Tendência Multi-Símbolo (Baseado em H4)

O dashboard integrado analisa todos os símbolos disponíveis e classifica cada par usando lógica de EMA, ADX e ATR no timeframe H4.

Para cada par, o dashboard exibe claramente:

  • PAIR – Par

  • TREND → UP / DOWN / RANGE

  • BIAS → BUY / SELL

  • ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

Inteligência do Dashboard

  • Filtra mercados com baixa volatilidade e em consolidação

  • Destaca apenas tendências fortes e negociáveis

  • Usa força do ADX + volatilidade do ATR para confirmação

  • Destaca automaticamente o par do gráfico ativo

  • Pode ser ligado/desligado diretamente nas configurações do indicador

Isso garante foco apenas em operações de alta probabilidade, evitando mercados sem oportunidade.

2️⃣ Detector de Range e Viés H4 (Consciência do Estado do Mercado)

O indicador analisa continuamente o timeframe H4 e marca visualmente a estrutura do mercado com zonas coloridas:

🟢 Zonas verdes → Forte tendência de alta
🔴 Zonas vermelhas → Forte tendência de baixa
🟠 Zonas laranjas → Mercado em range / Sem trade

Um rótulo em tempo real no gráfico mostra claramente:

  • “H4 Trending UP”

  • “H4 Trending DOWN”

  • “H4 Ranging”

Alertas, notificações push e e-mails podem ser ativados sempre que o estado do mercado H4 muda, mantendo você informado mesmo fora do gráfico.

3️⃣ Sistema de Entrada por Ponto de Reversão de Alta Precisão (Motor de Execução)

Aqui está o verdadeiro diferencial.

O motor de turning point identifica entradas de reversão de alta qualidade somente na direção do viés H4, combinando:

  • Estrutura de Swing High / Swing Low

  • Velas com forte rejeição de pavio (wick)

  • Expansão de volatilidade baseada em ATR

  • Confirmação de inclinação da EMA

  • Alinhamento multi-timeframe das EMAs (M30 + H4)

Seta de Turning Point BUY

Aparece somente quando:

  • Viés H4 = BUY

  • Mercado em tendência de alta

  • Formação de Swing Low válido

  • Forte rejeição de pavio altista

  • Volatilidade acima do limite do ATR

Seta de Turning Point SELL

Aparece somente quando:

  • Viés H4 = SELL

  • Mercado em tendência de baixa

  • Formação de Swing High válido

  • Forte rejeição de pavio baixista

  • Volatilidade acima do limite do ATR

Os rótulos no gráfico orientam claramente a execução:

  • “H4 BIAS: BUY / SELL”

  • “WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”

Sem adivinhação. Sem overtrading. Apenas entradas confirmadas.

 Totalmente Personalizável e Amigável ao Trader

Controle total sobre:

  • Períodos das EMAs

  • Sensibilidade do ADX e ATR

  • Força do turning point

  • Espaçamento das setas

  • Alertas, notificações e e-mails

  • Visibilidade do dashboard

Perfeito para scalping, day trading e swing trading.

 Para Quem é Este Indicador

  • Traders de tendência

  • Traders baseados em estrutura

  • Traders estilo Smart Money

  • Amantes de dashboards

  • Traders que buscam clareza, não confusão

 Resumo

O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard entrega:

  • Direção do mercado

  • Força do mercado

  • Viés do timeframe superior

  • Entradas de alta precisão

  • Visual limpo e profissional

  • Decisões objetivas de trade

Se você quer operar menos, mas operar melhor, esta ferramenta foi criada para você.

Nota Importante:
Quando a ação do par no dashboard está alinhada com os outros dois rótulos do indicador, isso representa um sinal BUY ou SELL de alta probabilidade.


