TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Painel Definitivo de Tendência e Ponto de Reversão + Detector de Range H4

O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard é um sistema completo de decisão de mercado multi-timeframe, projetado para manter o trader sempre do lado correto da tendência, eliminar condições de range de baixa probabilidade e entregar entradas precisas em pontos de reversão com alta confiança.

Isso não é apenas um indicador — é um framework completo de trading que responde três perguntas essenciais antes de qualquer operação:

O mercado está em tendência ou em range ?

Qual é o viés do timeframe superior (H4) ?

Onde está o ponto de entrada mais seguro e preciso?

1️⃣ Dashboard Inteligente de Tendência Multi-Símbolo (Baseado em H4)

O dashboard integrado analisa todos os símbolos disponíveis e classifica cada par usando lógica de EMA, ADX e ATR no timeframe H4.

Para cada par, o dashboard exibe claramente:

PAIR – Par

TREND → UP / DOWN / RANGE

BIAS → BUY / SELL

ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

Inteligência do Dashboard

Filtra mercados com baixa volatilidade e em consolidação

Destaca apenas tendências fortes e negociáveis

Usa força do ADX + volatilidade do ATR para confirmação

Destaca automaticamente o par do gráfico ativo

Pode ser ligado/desligado diretamente nas configurações do indicador

Isso garante foco apenas em operações de alta probabilidade, evitando mercados sem oportunidade.

2️⃣ Detector de Range e Viés H4 (Consciência do Estado do Mercado)

O indicador analisa continuamente o timeframe H4 e marca visualmente a estrutura do mercado com zonas coloridas:

🟢 Zonas verdes → Forte tendência de alta

🔴 Zonas vermelhas → Forte tendência de baixa

🟠 Zonas laranjas → Mercado em range / Sem trade

Um rótulo em tempo real no gráfico mostra claramente:

“H4 Trending UP”

“H4 Trending DOWN”

“H4 Ranging”

Alertas, notificações push e e-mails podem ser ativados sempre que o estado do mercado H4 muda, mantendo você informado mesmo fora do gráfico.

3️⃣ Sistema de Entrada por Ponto de Reversão de Alta Precisão (Motor de Execução)

Aqui está o verdadeiro diferencial.

O motor de turning point identifica entradas de reversão de alta qualidade somente na direção do viés H4, combinando:

Estrutura de Swing High / Swing Low

Velas com forte rejeição de pavio (wick)

Expansão de volatilidade baseada em ATR

Confirmação de inclinação da EMA

Alinhamento multi-timeframe das EMAs (M30 + H4)

Seta de Turning Point BUY

Aparece somente quando:

Viés H4 = BUY

Mercado em tendência de alta

Formação de Swing Low válido

Forte rejeição de pavio altista

Volatilidade acima do limite do ATR

Seta de Turning Point SELL

Aparece somente quando:

Viés H4 = SELL

Mercado em tendência de baixa

Formação de Swing High válido

Forte rejeição de pavio baixista

Volatilidade acima do limite do ATR

Os rótulos no gráfico orientam claramente a execução:

“H4 BIAS: BUY / SELL”

“WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”

Sem adivinhação. Sem overtrading. Apenas entradas confirmadas.

Totalmente Personalizável e Amigável ao Trader

Controle total sobre:

Períodos das EMAs

Sensibilidade do ADX e ATR

Força do turning point

Espaçamento das setas

Alertas, notificações e e-mails

Visibilidade do dashboard

Perfeito para scalping, day trading e swing trading.

Para Quem é Este Indicador

Traders de tendência

Traders baseados em estrutura

Traders estilo Smart Money

Amantes de dashboards

Traders que buscam clareza, não confusão

Resumo

O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard entrega:

Direção do mercado

Força do mercado

Viés do timeframe superior

Entradas de alta precisão

Visual limpo e profissional

Decisões objetivas de trade

Se você quer operar menos, mas operar melhor, esta ferramenta foi criada para você.

Nota Importante:

Quando a ação do par no dashboard está alinhada com os outros dois rótulos do indicador, isso representa um sinal BUY ou SELL de alta probabilidade.