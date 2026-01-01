TrendSeeker Dashboard Pro
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
TrendSeeker Pro – Painel Definitivo de Tendência e Ponto de Reversão + Detector de Range H4
O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard é um sistema completo de decisão de mercado multi-timeframe, projetado para manter o trader sempre do lado correto da tendência, eliminar condições de range de baixa probabilidade e entregar entradas precisas em pontos de reversão com alta confiança.
Isso não é apenas um indicador — é um framework completo de trading que responde três perguntas essenciais antes de qualquer operação:
-
O mercado está em tendência ou em range?
-
Qual é o viés do timeframe superior (H4)?
-
Onde está o ponto de entrada mais seguro e preciso?
1️⃣ Dashboard Inteligente de Tendência Multi-Símbolo (Baseado em H4)
O dashboard integrado analisa todos os símbolos disponíveis e classifica cada par usando lógica de EMA, ADX e ATR no timeframe H4.
Para cada par, o dashboard exibe claramente:
-
PAIR – Par
-
TREND → UP / DOWN / RANGE
-
BIAS → BUY / SELL
-
ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE
Inteligência do Dashboard
-
Filtra mercados com baixa volatilidade e em consolidação
-
Destaca apenas tendências fortes e negociáveis
-
Usa força do ADX + volatilidade do ATR para confirmação
-
Destaca automaticamente o par do gráfico ativo
-
Pode ser ligado/desligado diretamente nas configurações do indicador
Isso garante foco apenas em operações de alta probabilidade, evitando mercados sem oportunidade.
2️⃣ Detector de Range e Viés H4 (Consciência do Estado do Mercado)
O indicador analisa continuamente o timeframe H4 e marca visualmente a estrutura do mercado com zonas coloridas:
🟢 Zonas verdes → Forte tendência de alta
🔴 Zonas vermelhas → Forte tendência de baixa
🟠 Zonas laranjas → Mercado em range / Sem trade
Um rótulo em tempo real no gráfico mostra claramente:
-
“H4 Trending UP”
-
“H4 Trending DOWN”
-
“H4 Ranging”
Alertas, notificações push e e-mails podem ser ativados sempre que o estado do mercado H4 muda, mantendo você informado mesmo fora do gráfico.
3️⃣ Sistema de Entrada por Ponto de Reversão de Alta Precisão (Motor de Execução)
Aqui está o verdadeiro diferencial.
O motor de turning point identifica entradas de reversão de alta qualidade somente na direção do viés H4, combinando:
-
Estrutura de Swing High / Swing Low
-
Velas com forte rejeição de pavio (wick)
-
Expansão de volatilidade baseada em ATR
-
Confirmação de inclinação da EMA
-
Alinhamento multi-timeframe das EMAs (M30 + H4)
Seta de Turning Point BUY
Aparece somente quando:
-
Viés H4 = BUY
-
Mercado em tendência de alta
-
Formação de Swing Low válido
-
Forte rejeição de pavio altista
-
Volatilidade acima do limite do ATR
Seta de Turning Point SELL
Aparece somente quando:
-
Viés H4 = SELL
-
Mercado em tendência de baixa
-
Formação de Swing High válido
-
Forte rejeição de pavio baixista
-
Volatilidade acima do limite do ATR
Os rótulos no gráfico orientam claramente a execução:
-
“H4 BIAS: BUY / SELL”
-
“WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”
Sem adivinhação. Sem overtrading. Apenas entradas confirmadas.
Totalmente Personalizável e Amigável ao Trader
Controle total sobre:
-
Períodos das EMAs
-
Sensibilidade do ADX e ATR
-
Força do turning point
-
Espaçamento das setas
-
Alertas, notificações e e-mails
-
Visibilidade do dashboard
Perfeito para scalping, day trading e swing trading.
Para Quem é Este Indicador
-
Traders de tendência
-
Traders baseados em estrutura
-
Traders estilo Smart Money
-
Amantes de dashboards
-
Traders que buscam clareza, não confusão
Resumo
O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard entrega:
-
Direção do mercado
-
Força do mercado
-
Viés do timeframe superior
-
Entradas de alta precisão
-
Visual limpo e profissional
-
Decisões objetivas de trade
Se você quer operar menos, mas operar melhor, esta ferramenta foi criada para você.
Nota Importante:
Quando a ação do par no dashboard está alinhada com os outros dois rótulos do indicador, isso representa um sinal BUY ou SELL de alta probabilidade.