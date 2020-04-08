Ultimate Scalper Zone

Scalpers Zone – Indicador Ultimate de Oferta/Demanda + Rejeição Estocástica e Triple Touch

O Scalpers Zone foi projetado para traders que buscam entradas de alta probabilidade em scalp trading. Ele detecta zonas de oferta e demanda diárias e de 7 dias, destacando áreas onde essas zonas se alinham perfeitamente, marcando os pontos de reversão mais fortes. Para ativos voláteis como criptomoedas e ouro, a espessura da zona pode ser aumentada para melhor visibilidade e precisão.

Principais Recursos:

  • Detecção de Zonas Alinhadas: Zonas de oferta ou demanda diárias e de 7 dias se sobrepõem → entradas de alta probabilidade.

  • Alertas de Rejeição Estocástica: Confirma reações de sobrecompra/sobrevenda em zonas-chave.

  • Detecção de Reversão por Triple Touch: Confirmação adicional com toques repetidos em níveis fortes.

  • Alertas e Visuais Personalizados: Setas codificadas por cor e zonas sombreadas espessas com notificações de som, e-mail e push.

  • Espessura da Zona Ajustável: Especialmente útil para instrumentos altamente voláteis como criptomoedas e ouro.

Por que usar o Scalpers Zone:

  • Negocie nos pontos de reversão mais fortes onde as zonas se alinham.

  • Filtre entradas falsas usando a confirmação estocástica e o triple touch.

  • Perfeito para scalping em Forex, Cripto e Ouro.


