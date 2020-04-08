Ultimate Scalper Zone
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Scalpers Zone – Indicador Ultimate de Oferta/Demanda + Rejeição Estocástica e Triple Touch
O Scalpers Zone foi projetado para traders que buscam entradas de alta probabilidade em scalp trading. Ele detecta zonas de oferta e demanda diárias e de 7 dias, destacando áreas onde essas zonas se alinham perfeitamente, marcando os pontos de reversão mais fortes. Para ativos voláteis como criptomoedas e ouro, a espessura da zona pode ser aumentada para melhor visibilidade e precisão.
Principais Recursos:
-
Detecção de Zonas Alinhadas: Zonas de oferta ou demanda diárias e de 7 dias se sobrepõem → entradas de alta probabilidade.
-
Alertas de Rejeição Estocástica: Confirma reações de sobrecompra/sobrevenda em zonas-chave.
-
Detecção de Reversão por Triple Touch: Confirmação adicional com toques repetidos em níveis fortes.
-
Alertas e Visuais Personalizados: Setas codificadas por cor e zonas sombreadas espessas com notificações de som, e-mail e push.
-
Espessura da Zona Ajustável: Especialmente útil para instrumentos altamente voláteis como criptomoedas e ouro.
Por que usar o Scalpers Zone:
-
Negocie nos pontos de reversão mais fortes onde as zonas se alinham.
-
Filtre entradas falsas usando a confirmação estocástica e o triple touch.
-
Perfeito para scalping em Forex, Cripto e Ouro.